РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14319 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
2 290 4
Кабмин (13803) назначение (2048) ГФС (3598)

Врио главы ГФС назначен директор департамента стратразвития Александров, - распоряжение Кабмина

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Врио главы ГФС назначен директор департамента стратразвития Александров, - распоряжение Кабмина

Кабинет Министров назначил директора департамента стратегического развития и международного сотрудничества Государственной фискальной службы (ГФС) Анатолия Александрова временно исполняющим обязанности главы ГФС.

Соответствующее распоряжение от 30 августа №1019-р размещено на "Урядовом портале", информирует Цензор.НЕТ.

38-летний Александров в 2014-2017 годах был помощником народного депутата на общественных началах, в 2017-2018-м – также на общественных началах был советником главы ГФС. В мае 2018-го занял должность замдиректора департамента - начальника управления международных связей в департаменте организации работы ГФС, сообщает Интерфакс-Украина. В октябре того же года возглавил департамент стратразвития.

Напомним, 20 августа правительство обнародовало распоряжения об увольнении Вадима Мельника с поста главы Государственной фискальной службы и его назначении руководителем Бюро экономической безопасности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бюро экономической безопасности унаследует карательные методы работы ГФС, - Романенко

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Слуг" вже принципово неможливо відрізнити від терористів "парламенту наваросії" 14-го. Чи всі ці угашені брагарі, юрченки, тіщенки, трухіни дубінські і бужанські чимось відрізняються від того біосміття, яке стало "королями життя" в окупованому Донбасі влітку 14-го? ...(с)
показать весь комментарий
31.08.2021 23:42 Ответить
Якби мені дали роздруківку всього трешу, який наробили слуги за ці 2 роки, від велюру та анал-табу - без зазначення того, хто ці люди, - в мене б сумнівів не було, що це "кращі люди" молодих терористичних республік... гіві і мотороли розважаються..(с)
показать весь комментарий
31.08.2021 23:44 Ответить
и зачем народу Украины нужно содержать целый департамент бездельников "стратегического развития и международного сотрудничества" сганой налоговой инспекции?
показать весь комментарий
01.09.2021 00:00 Ответить
Все стратразвитие будет заключаться в отъеме денег у людей - нулевая декларация, дополнительные поборы и прочее.
показать весь комментарий
01.09.2021 06:56 Ответить
 
 