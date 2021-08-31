Врио главы ГФС назначен директор департамента стратразвития Александров, - распоряжение Кабмина
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Кабинет Министров назначил директора департамента стратегического развития и международного сотрудничества Государственной фискальной службы (ГФС) Анатолия Александрова временно исполняющим обязанности главы ГФС.
Соответствующее распоряжение от 30 августа №1019-р размещено на "Урядовом портале", информирует Цензор.НЕТ.
38-летний Александров в 2014-2017 годах был помощником народного депутата на общественных началах, в 2017-2018-м – также на общественных началах был советником главы ГФС. В мае 2018-го занял должность замдиректора департамента - начальника управления международных связей в департаменте организации работы ГФС, сообщает Интерфакс-Украина. В октябре того же года возглавил департамент стратразвития.
Напомним, 20 августа правительство обнародовало распоряжения об увольнении Вадима Мельника с поста главы Государственной фискальной службы и его назначении руководителем Бюро экономической безопасности.
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