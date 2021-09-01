Выдвижение кандидатов в мэры Харькова начнется 21 сентября, - календарный план выборов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обнародовала календарный план внеочередных выборов городского головы Харькова. Они назначены на 31 октября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт гражданской сети "ОПОРА".

Согласно документу, избирательный процесс начинается 11 сентября.

До 16 сентября включительно избиратели могут подать в орган ведения Государственного реестра избирателей заявления об изменении избирательного адреса;

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с 21 до 30 сентября включительно продлится процесс выдвижения кандидатов от местных ячеек партий и путем самовыдвижения;

до 8 октября включительно территориальная избирательная комиссия должна обнародовать информацию о регистрации кандидатов;

до 6 октября включительно кандидаты вносят представления по кандидатурам в состав избирательных комиссий на участках;

до 13 октября включительно теризбирком должен утвердить текст избирательного бюллетеня и установить степень его защиты;

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до 21 октября участки должны прислать каждому избирателю именное приглашение;

31 октября с 8:00 до 20:00 состоится голосование по выборам Харьковского городского головы. Результаты выборов должны быть установлены до 12 ноября включительно.

Напомним, в ночь на 17 декабря 2020 года в Германии умер мэр Харькова Геннадий Кернес. Впервые его избрали городским головой Харькова в 2010 году. В 2015 году он переизбрался на этот пост, выиграв выборы в первом туре. 4 ноября 2020 года Харьковская городская территориальная избирательная комиссия вновь признала Кернеса избранным городским головой. Он набрал самое большое количество голосов избирателей, принявших участие в выборах – за него проголосовали 60,34% избирателей.

Кернес не появлялся на публике с конца августа, когда у него диагностировали COVID-19 и двустороннее воспаление легких. В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали в Берлин на лечение в клинику "Шарите".

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4 ноября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия признала Кернеса победителем выборов городского головы - за него проголосовали 60,34% избирателей. 9 декабря Харьковская ТИК признала отсутствующего Кернеса принявшим присягу мэра. В этот же день секретарем Харьковского горсовета избрали бывшего первого зама Кернеса Терехова.

1 января 2021 года стало известно, что секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов направил в Верховную Раду ходатайство о назначении внеочередных выборов мэра города. Однако в комитете ВР заявили, что подан неполный пакет документов - не хватало решения горсовета, которым принимается во внимание факт смерти мэра.

Харьковский городской совет на сессии 24 февраля принял решения о досрочном прекращении полномочия городского головы Геннадия Кернеса. 30 марта Верховная Рада назначила внеочередные выборы городского головы Харькова на 31 октября 2021 года.