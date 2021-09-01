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Украина может рассчитывать на поддержку США в борьбе с агрессией РФ, - глава Пентагона Остин

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Украина может рассчитывать на поддержку США в борьбе с агрессией РФ, - глава Пентагона Остин

Также Штаты продолжат помогать Украине в евроатлантических стремлениях.

Об этом министр обороны США Ллойд Остин сказал во время встречи в Пентагоне с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Остин подчеркнул, что Украина может рассчитывать на поддержку со стороны Соединенных Штатов Америки в борьбе с российской агрессией. Также Штаты помогать стремлению нашей страны ко вступлению в НАТО.

Зеленский, в свою очередь, высказал соболезнования американской стороне в связи с гибелью военнослужащих в Афганистане.

"Мы прекрасно понимаем это, - сказал он, - потому что тоже теряем военных на востоке Украины, где восьмой год идет война и где Украина защищает свой суверенитет и независимость".

Читайте: Зеленский встречается с министром обороны США Остином

Также Зеленский выразил удовлетворение по поводу того, что Соединенные Штаты "однозначно" поддерживают Украину и поблагодарил министра обороны за поддержку и за то, что США "признают субъект этой войны". Он выразил благодарность за увеличение военной помощи со стороны США и за реабилитационную поддержку раненых на Донбассе. Президент отметил, что соглашения, подписанные между министерствами обороны, - это шаг вперед в отношениях между странами.

"Сейчас сложно говорить, насколько историческими будут эти документы и как они выводят отношения на новый уровень, - сказал он, - но я точно очень этого хочу".

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Автор: Ольга Лузан
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Ранее сообщалось, что правительство готовит программу перехода на российское программное обеспечение Украина может рассчитывать на поддержку США в борьбе с агрессией РФ, - глава Пентагона Остин - Цензор.НЕТ 3329
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01.09.2021 00:38 Ответить
Украина может рассчитывать на поддержку США в борьбе с агрессией РФ, - глава Пентагона Остин - Цензор.НЕТ 5198

B добрый путь,****....
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01.09.2021 00:44 Ответить
Ни чего нового, абсолютно. Помощь Штатов была и до Шмаркли
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01.09.2021 00:38 Ответить
при якубовиче не было..
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01.09.2021 00:39 Ответить
Ага, афганці також розраховували...
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01.09.2021 08:22 Ответить
просто заявление о поддержке, со стороны Штатов, это неплохо. но без конкретики, это что-то сродни Будапештскому Меморандуму. видимо Штаты не готовы предоставить Украине статус основоного союзника вне НАТО
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01.09.2021 00:45 Ответить
Ну, расследование по вагнергейту зеленые замели под ковер. А в операции участие принимали спецслужбы стран НАТО. Так шо уровень доверия тут чуть ниже, чем головенка Нелоха.
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01.09.2021 00:49 Ответить
Многое чего не скажут по оборонной программе,секрет фирмы соблюдать надо... Украина может рассчитывать на поддержку США в борьбе с агрессией РФ, - глава Пентагона Остин - Цензор.НЕТ 2582 Украина может рассчитывать на поддержку США в борьбе с агрессией РФ, - глава Пентагона Остин - Цензор.НЕТ 3159Тем временем РАБссия перебросила в Севастополь танки Т-72 с системой защиты от Джавелинов.... Украина может рассчитывать на поддержку США в борьбе с агрессией РФ, - глава Пентагона Остин - Цензор.НЕТ 3159Стадо баранов почепило решетки на люки типа защита...
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01.09.2021 01:09 Ответить
... сегодня первое сентября и давайте пожелаем нашему Минобразу, больше часов выделять для учеников на огневую подготовку. И соответственно свободное ношение оружия... для всех!
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01.09.2021 05:03 Ответить
если бы-"Украина может рассчитывать на поддержку США в борьбе с агрессией РФ эквивалентно суме поддержки США Афганистана ,тогда другой кампот,а так типа помощь "джавелинами " ,из которых низя без разрешения американцев "пулять " по рашистам
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01.09.2021 08:25 Ответить
73%ные зебилы-приколисты, как вам жЫвётся?, когда ЭТО: уклонист, предатель, барыга, ссыкло, брехло, неуравновешенная наркоша, закомплексоованное, мелочномстительное существо, неукраинец (не по национальности, а по духу) представляет Украину?.. стыд и позор..
ОНО и вы все вместе обнулили статус Президента Украины..(
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01.09.2021 08:26 Ответить
СЛОВА, СЛОВА... ГДЕ ВАША СЛАДОСТЬ? СЛОВА УШЛИ... ОСТАЛАСЬ ГАДОСТЬ.
Будапештский меморандум схавали, кормим этим же дерьмом и дальше, раз заходит.
Байден говорит одно, а делает совсем другое! СП2 тому доказательство.
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01.09.2021 10:27 Ответить
 
 