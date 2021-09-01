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Новости Происшествия Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Instagram удалил пост "главы" оккупационного "парламента" Крыма Константинова о террористе Захарченко

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Instagram удалил пост

Константинов разместил в американской соцсети хвалебную оду Захарченко, назвав его "защитником русского мира". Публикацию удалили из-за упоминания насилия или опасных организаций.

Об этом рассказала спикер Константинова Кристина Попкова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

Константинов назвал Захарченко "неутомимым защитником русского мира". Он писал, что главарь группировки "ДНР" "был другом Крыма, неоднократно посещал полуостров".

По словам Попковой, Instagram удалил публикацию, сообщив при этом, что в ней содержалось насилие или упоминание опасных организаций.

Читайте: Бутусов: Сегодня - годовщина ликвидации главаря террористов Захарченко

Напомним, в марте 2020 года оккупационный "горсвет Симферополя" "назвал" одну из улиц города именем ликвидированного главаря террористов "ДНР" Захарченко.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+9
Фельдмаршал куринных войск Рейкъявик Бомбасский решил пройти через всю гейропу и дойти до Ла-Манша, после чего штурмануть проклятую анличанку, которая вечно гадит. Но неудачно сходил попить чайку в "сепарок", где люстры взрываются
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01.09.2021 01:25
+6
Что тут рассуждать.Одним словом - ДОЛБО...Б !!! И тема ЗАКРЫТА
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01.09.2021 01:54
+5
Instagram удалил пост "главы" оккупационного "парламента" Крыма Константинова о террористе Захарченко - Цензор.НЕТ 2888 Ватажок самопроголошеної «Донецької народної республіки» Олександр Захарченко шокував та насмішив соціальні мережі своїми останніми заявами. Керівник «ДНР» сказав, що його мета не Київ і навіть не Берлін. Він заявив, що «потрібно брати Великобританію, щоб повернути Росії колишню славу».
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01.09.2021 01:16
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Instagram удалил пост "главы" оккупационного "парламента" Крыма Константинова о террористе Захарченко - Цензор.НЕТ 2888 Ватажок самопроголошеної «Донецької народної республіки» Олександр Захарченко шокував та насмішив соціальні мережі своїми останніми заявами. Керівник «ДНР» сказав, що його мета не Київ і навіть не Берлін. Він заявив, що «потрібно брати Великобританію, щоб повернути Росії колишню славу».
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01.09.2021 01:16 Ответить
Фельдмаршал куринных войск Рейкъявик Бомбасский решил пройти через всю гейропу и дойти до Ла-Манша, после чего штурмануть проклятую анличанку, которая вечно гадит. Но неудачно сходил попить чайку в "сепарок", где люстры взрываются
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01.09.2021 01:25 Ответить
Ну, как по мне, то до Лондона ему даже с грунтовым водами не удастся дойти.Instagram удалил пост "главы" оккупационного "парламента" Крыма Константинова о террористе Захарченко - Цензор.НЕТ 6323
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01.09.2021 07:57 Ответить
надо было постить в исконно срусский интернет .... он называеться - ихтамнет ... и его нет, потому что деды вайавалЕ за исконно рускую скрепу .... а она исконно находиться в монголии.. должна поддерживаться операционной системой кобзона , выведена на орбиту чибурашкой на шариках в космос и передаваться по проводу что бы солдаты НАТО не смогли перехватить сигнал с орбиты.
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01.09.2021 01:44 Ответить
Что тут рассуждать.Одним словом - ДОЛБО...Б !!! И тема ЗАКРЫТА
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01.09.2021 01:54 Ответить
он к захеру в гости просится.
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01.09.2021 02:25 Ответить
Он наверное Кабзона тоже любит.
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01.09.2021 02:53 Ответить
ага, как раз сидит на его концерте
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01.09.2021 04:09 Ответить
ну и коменты видать " хороший " был человек что куска тола на него жалко
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01.09.2021 06:22 Ответить
Для трупа константинова тоже припасена "хвалебная ода" в виде струи мочи.
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01.09.2021 06:28 Ответить
Прошу, "РУССКИЙ МИР" визнати терористичною організацію .
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01.09.2021 07:52 Ответить
 
 