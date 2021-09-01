Instagram удалил пост "главы" оккупационного "парламента" Крыма Константинова о террористе Захарченко

Константинов разместил в американской соцсети хвалебную оду Захарченко, назвав его "защитником русского мира". Публикацию удалили из-за упоминания насилия или опасных организаций.

Об этом рассказала спикер Константинова Кристина Попкова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

Константинов назвал Захарченко "неутомимым защитником русского мира". Он писал, что главарь группировки "ДНР" "был другом Крыма, неоднократно посещал полуостров".

По словам Попковой, Instagram удалил публикацию, сообщив при этом, что в ней содержалось насилие или упоминание опасных организаций.

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Напомним, в марте 2020 года оккупационный "горсвет Симферополя" "назвал" одну из улиц города именем ликвидированного главаря террористов "ДНР" Захарченко.