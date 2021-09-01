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Новости Политика УкраиныЗа рубежом
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Афганистан (599) Байден (2385) Китай (2403) Россия (91288)

США вполне могут делать сразу две вещи: бороться с терроризмом и противостоять угрозам со стороны РФ и Китая, - Байден

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

США вполне могут делать сразу две вещи: бороться с терроризмом и противостоять угрозам со стороны РФ и Китая, - Байден
Фото: CNN

Американский президент Джо Байден во вторник заявил, что США должны одновременно бороться с терроризмом и противостоять угрозам, в частности, со стороны России и Китая.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Мир меняется. Мы находимся в серьезной конкуренции с Китаем, мы сталкиваемся с вызовами по многим фронтам со стороны России, мы сталкиваемся с киберугрозами и с проблемой распространения ядерного оружия", - сказал Байден в обращении к нации.

"Мы вполне можем делать сразу две вещи: бороться с терроризмом и бороться с новыми угрозами, которые есть сейчас и которые будут продолжаться", - отметил президент США.

По его словам, "Китай и Россия хотели бы больше всего в этой гонке, чтобы США увязли в еще одном десятилетии (войны. - Ред.) в Афганистане".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден: Эвакуация из Афганистана - это чрезвычайный успех

Говоря о терроризме, Байден отметил, что если когда-то эта проблема касалась в основном Афганистана, то теперь "география" терроризма значительно расширилась, и США следует бороться против террористических группировок в самых разных частях планеты.
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Топ комментарии
+4
"бороться с терроризмом и противостоять угрозам со стороны РФ и Китая", это не "две вещи" - это одна вещь!
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01.09.2021 07:24
+4
Стало быть борьба с росией это согласиться достроить СП2 , заплатить росийским хакерам , передать список куйлу какие объекты в США нельзя кибератаковать . С Китаем даже не знаю с чего начать . Там борьба еще серьезнее.
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01.09.2021 07:32
+2
В борьбе з не распространение ядерного оружия, пока, побеждена лишь Украина, да и то обманом.
А так очень похоже на выступление Генерального секретаря Демократической партии США тов. Байдена.
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01.09.2021 08:04
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есть ещё вещь-
беседовать с ЗЕ...
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01.09.2021 07:24 Ответить
по Афганістану - видно, на що здатні, а по росії, якось ... незамітно...
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01.09.2021 18:06 Ответить
С бюджетом Пентагона почти триллион долларов можно делать все что угодно....на РАБссіі денег нет,но держацца за Сєвєрное дерьмо что Шариков за работу у Швондера... США вполне могут делать сразу две вещи: бороться с терроризмом и противостоять угрозам со стороны РФ и Китая, - Байден - Цензор.НЕТ 7272
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01.09.2021 07:24 Ответить
"бороться с терроризмом и противостоять угрозам со стороны РФ и Китая", это не "две вещи" - это одна вещь!
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01.09.2021 07:24 Ответить
США вполне могут делать сразу две вещи: бороться с терроризмом и противостоять угрозам со стороны РФ и Китая, - Байден
США вполне могут делать сразу две вещи: бороться с терроризмом и противостоять угрозам со стороны РФ и Китая, - Байден - Цензор.НЕТ 3019 США вполне могут делать сразу две вещи: бороться с терроризмом и противостоять угрозам со стороны РФ и Китая, - Байден - Цензор.НЕТ 8756 Может и может. Но после того, как еле ноги унесли от афганских цыган, побросав и людей, и технику, нужно было бы хотя бы паузу сделать, прежде чем с такими заявлениями выступать.
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01.09.2021 07:28 Ответить
Телепромт читать не мешки ворочать . Можно и без паузы .
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01.09.2021 07:34 Ответить
так года, какая пауза,оно уже еле ходит и вообще не мыслит
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01.09.2021 07:39 Ответить
США нахолятся рядом с Китаем и РАБссией территориально... США вполне могут делать сразу две вещи: бороться с терроризмом и противостоять угрозам со стороны РФ и Китая, - Байден - Цензор.НЕТ 2629 США вполне могут делать сразу две вещи: бороться с терроризмом и противостоять угрозам со стороны РФ и Китая, - Байден - Цензор.НЕТ 8432
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01.09.2021 07:28 Ответить
Реальная карта матушки Земли....
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01.09.2021 07:32 Ответить
Стало быть борьба с росией это согласиться достроить СП2 , заплатить росийским хакерам , передать список куйлу какие объекты в США нельзя кибератаковать . С Китаем даже не знаю с чего начать . Там борьба еще серьезнее.
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01.09.2021 07:32 Ответить
Андрей Илларионов дебил с его бреднями у Марка Фейгина...нашли кого слушать Штирлица Путлера...,своей башни нет? США вполне могут делать сразу две вещи: бороться с терроризмом и противостоять угрозам со стороны РФ и Китая, - Байден - Цензор.НЕТ 6147
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01.09.2021 07:35 Ответить
Дональд Трамп разрешил достроить Северное дерьмо братана мавзолейного Пыни до 92 % США вполне могут делать сразу две вещи: бороться с терроризмом и противостоять угрозам со стороны РФ и Китая, - Байден - Цензор.НЕТ 2626США вполне могут делать сразу две вещи: бороться с терроризмом и противостоять угрозам со стороны РФ и Китая, - Байден - Цензор.НЕТ 514
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01.09.2021 07:38 Ответить
На РАБссии праздник....танк Срамата отправлен на модернизацию еще не поступив в серию...такая же фигня и с СУ-57... 5-го поколения и тоже не поступив в серию...анаГОВНЕТ...типа...зато вяличие прет со всех дыр....вояки блин... США цілком можуть робити відразу дві речі: боротися з тероризмом та протистояти загрозам з боку РФ і Китаю, - Байден - Цензор.НЕТ 717
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01.09.2021 07:48 Ответить
"Мы вполне можем делать сразу две вещи: бороться с терроризмом и бороться с новыми угрозами, которые есть сейчас и которые будут продолжаться", - отметил президент США. о чем четко указывает американское бегство из Афганистана.оставленное на сотни млн теророистам оружие ,и разрешение мировому террористу рашисту достроить газовую трубу для пополнения карманов ,из которых идет финансирование терроризма по всему миру и оккупация Украины.Две вещи,которые сделал байда
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01.09.2021 08:01 Ответить
В борьбе з не распространение ядерного оружия, пока, побеждена лишь Украина, да и то обманом.
А так очень похоже на выступление Генерального секретаря Демократической партии США тов. Байдена.
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01.09.2021 08:04 Ответить
Байден дурак! К сожалению, это решенный вопрос. Еще есть возможность у Госдепа затоптать афганский позор и сдачу Хутину "добрыми" делами, но придется постараться господину Блинкеу, он тоже опозорился но пока на фоне Байдена. Непонятые и неожиданны действия американского президента, возможно держат его кацапы на поводке имени наркомана сыночка Хантера. Увидим дальше
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01.09.2021 08:48 Ответить
вы уже показали что можете в Афгане... оружие бросать - Да. Украине отказвать в оружии - Да!
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01.09.2021 22:10 Ответить
 
 