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Войска РФ за сутки 8 раз срывали режим "тишины" на Донбассе, применяя 120-мм минометы и противотанковые пушки МТ-12. Боевых потерь нет, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Войска РФ за сутки 8 раз срывали режим

За прошедшие сутки, 31 августа, зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, по данным штаба, в направлении Широкино российские наемники обстреливали позиции ВСУ из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Новозвановки противник дважды применял минометы 120-го калибра, станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Вблизи Нью-Йорка вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку от Красногоровки враг осуществлял обстрелы украинских позиций из минометов 120-го калибра и противотанковых пушек МТ-12.

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Также российско-оккупационные войска осуществили обстрел окрестностей Красногоровки из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра. Пострадавших среди местного населения нет.

Возле Марьинка противник дважды вел огонь из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

На вражеские обстрелы наши защитники открывали огонь.

"Боевых потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра, 1 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ОС.
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Топ комментарии
+8
Для особо упоротых зебилоидов объясняю, после первого выстрела с той стороны после заключения режима "тишины" в 2019 году, этот самый как бы"режим тишины" перестал существовать.Он существует только во влажных мечтах зелой плесени.
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01.09.2021 08:11
+6
може вже пора згортать режим "тиші" і трохи по довбать кацапів , щоб заспокоїлись ?
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01.09.2021 07:44
+5
и раз Наев утверждает что ответка не запрещалась (но надо ставить в известность штаб))) то пора давать адекватную (по калибру) и показательную (чтоб не повадно было) ответку а разы превышающую по количеству выпущенного в нашу сторону...а потом уже доложить в штаб))) чтоб штабные не тянули кота за подробности давая разрешения...
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01.09.2021 08:53
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може вже пора згортать режим "тиші" і трохи по довбать кацапів , щоб заспокоїлись ?
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01.09.2021 07:44 Ответить
Мерзкое издевательство над смыслом."Режим тишины".Встретил бандита в темном месте.Он восемь раз нарушил режим неприкосновенности моей морды,после чего нарушил неприкосновенность часов и денег.Я выражаю протест.Может подействует?
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01.09.2021 07:57 Ответить
А как же, подействует....после того, как заточка войдет ему в глаз, сердце или почку(тоже, кстати, нейухово принуждает к режиму тишины)
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01.09.2021 08:14 Ответить
Ага! Только у нас на все ответки снарядов не хватит. ЗЕ! не озаботился, у него уже мир давно
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01.09.2021 13:10 Ответить
Для особо упоротых зебилоидов объясняю, после первого выстрела с той стороны после заключения режима "тишины" в 2019 году, этот самый как бы"режим тишины" перестал существовать.Он существует только во влажных мечтах зелой плесени.
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01.09.2021 08:11 Ответить
и раз Наев утверждает что ответка не запрещалась (но надо ставить в известность штаб))) то пора давать адекватную (по калибру) и показательную (чтоб не повадно было) ответку а разы превышающую по количеству выпущенного в нашу сторону...а потом уже доложить в штаб))) чтоб штабные не тянули кота за подробности давая разрешения...
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01.09.2021 08:53 Ответить
+ к тому за один выстрел в нашу сторону необходимо закрывать ВСЕ КПВВ на неделю, за одного раненого нашего бойца- на месяц, за одного убитого- минимум на пол года.
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01.09.2021 09:38 Ответить
не на неделю - а до установления полной тишины 3 дня (минимум) - пусть кармильцы своих асвабадителей грызут за закрытые КПВВ ибо и одного дня нет тишины обещаной...
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01.09.2021 09:42 Ответить
Ага..братья,миротворцы ж…
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01.09.2021 08:56 Ответить
8 раз срывали режим "тишины"...

Срывали-срывали, да так и не высрывали. ермак и его песик зюзя еще дальше отступят отведут войска.
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01.09.2021 09:23 Ответить
МТ-12 очень легко найти и уничтожить. Это пушка последней надежды. На прямой наводке стоит.
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01.09.2021 09:57 Ответить
На сьомому році війни, чекати поки на таою голову падатиме щось важке та не давати відсіч на агресію окупантів, виглядає принизливо і неадекватно.
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01.09.2021 11:58 Ответить
 
 