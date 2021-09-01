Украина рассматривает несколько путей привлечения США к участию в Нормандском формате, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Украина рассматривает несколько путей привлечения США к участию в Нормандском формате с целью мирного урегулирования ситуации на востоке Украины.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил президент Владимир Зеленский, представляя для аналитических центров Америки программу трансформации Украины в музее-усадьбе Джорджа Вашингтона недалеко от столицы США.
"Мы серьезно думаем, как развивать Нормандский формат для мирного урегулирования ситуации, - сказал он. - И пригласили США для участия в нескольких моделях и думаем, как правильно и безопасно сделать это для региона".
Вопрос Украины сегодня - это "не вопрос только в Украине", добавил он. Он касается всего региона, в частности Молдовы, стран Балтии, а также независимости Беларуси.
"Не только Украина, но все должны быть заинтересованы в поиске ответа на эти вопросы", — отметил Президент.
После презентации он уточнил журналистам, что подниметь этот вопрос на переговорах с Президентом Джо Байденом, и возможно, начнет с этого саму встречу.
Как сообщалось, Президент Зеленский находится в Вашингтоне с рабочим визитом по приглашению Президента США Джозефа Байдена. 1 сентября должны состояться переговоры Глав государств.
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Петрусь волав, что мы Европу защищаем. Там бы, типа, уже и трава не росла. Вроде, до Европы только через Украину дотянуться можно. И этот маланец туда же. Мы, типа, не за себя, за коллектив переживаем.
представь на секунду, если бы Украина завтра присоединилась к Московии с своим 40млн населением и ресурсами - где бы оказались Европа и США с своими амбициями и планами на будущее?
- в жопе..
- возродилась бы кровавая Империя со всей своей мощью и пожар разгорелся бы ярко во всех уголках Мира..
Казахстан и другие пост.советские республики были бы оккупированы по умолчанию снова в рекордно короткие сроки
закрываем тему..
"На данный момент, я полагаю, участие США в нормандском формате, - это, наверное, не то, что поможет решить проблему."(с). Мне не кажется что этот чудик способен пороть какую-то отсебятину.
Гля кого жи "эта вы дураком" рисуете, а соски путинские.🤔🤔🤔