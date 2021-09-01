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Новости Политика Украины
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Зеленский (16558) нормандская четверка (1596)

Украина рассматривает несколько путей привлечения США к участию в Нормандском формате, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина рассматривает несколько путей привлечения США к участию в Нормандском формате, - Зеленский

Украина рассматривает несколько путей привлечения США к участию в Нормандском формате с целью мирного урегулирования ситуации на востоке Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил президент Владимир Зеленский, представляя для аналитических центров Америки программу трансформации Украины в музее-усадьбе Джорджа Вашингтона недалеко от столицы США.

"Мы серьезно думаем, как развивать Нормандский формат для мирного урегулирования ситуации, - сказал он. - И пригласили США для участия в нескольких моделях и думаем, как правильно и безопасно сделать это для региона".

Вопрос Украины сегодня - это "не вопрос только в Украине", добавил он. Он касается всего региона, в частности Молдовы, стран Балтии, а также независимости Беларуси.

"Не только Украина, но все должны быть заинтересованы в поиске ответа на эти вопросы", — отметил Президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина может рассчитывать на поддержку США в борьбе с агрессией РФ, - глава Пентагона Остин

После презентации он уточнил журналистам, что подниметь этот вопрос на переговорах с Президентом Джо Байденом, и возможно, начнет с этого саму встречу.

Как сообщалось, Президент Зеленский находится в Вашингтоне с рабочим визитом по приглашению Президента США Джозефа Байдена. 1 сентября должны состояться переговоры Глав государств.
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Топ комментарии
+3
Представитель нариков и алкашей расматривает что то?Такое может быть?
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01.09.2021 08:07
+3
Есть такой советник Госдепа США- Дерек Шолле. Так он, полтора месяца назад, сказал буквально следующее:
"На данный момент, я полагаю, участие США в нормандском формате, - это, наверное, не то, что поможет решить проблему."(с). Мне не кажется что этот чудик способен пороть какую-то отсебятину.
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01.09.2021 08:15
+2
Вопрос Украины сегодня - это "не вопрос только в Украине", добавил он. Он касается всего региона, в частности Молдовы, стран Балтии, а также независимости Беларуси.

Петрусь волав, что мы Европу защищаем. Там бы, типа, уже и трава не росла. Вроде, до Европы только через Украину дотянуться можно. И этот маланец туда же. Мы, типа, не за себя, за коллектив переживаем. Украина рассматривает несколько путей привлечения США к участию в Нормандском формате, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1860
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01.09.2021 08:05
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Вопрос Украины сегодня - это "не вопрос только в Украине", добавил он. Он касается всего региона, в частности Молдовы, стран Балтии, а также независимости Беларуси.

Петрусь волав, что мы Европу защищаем. Там бы, типа, уже и трава не росла. Вроде, до Европы только через Украину дотянуться можно. И этот маланец туда же. Мы, типа, не за себя, за коллектив переживаем. Украина рассматривает несколько путей привлечения США к участию в Нормандском формате, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1860
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01.09.2021 08:05 Ответить
ну а в принципе - в чем он не прав?
представь на секунду, если бы Украина завтра присоединилась к Московии с своим 40млн населением и ресурсами - где бы оказались Европа и США с своими амбициями и планами на будущее?
- в жопе..
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01.09.2021 08:10 Ответить
Почему в жопе? И какие у них планы на будущее?
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01.09.2021 08:17 Ответить
в жопе - потому что им нужно было бы срочно отставить все существующие до этого планы и копать противотанковые рвы на границах стран Балтии и Польши Україна розглядає кілька шляхів залучення США до участі в Нормандському форматі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9423
- возродилась бы кровавая Империя со всей своей мощью и пожар разгорелся бы ярко во всех уголках Мира..
Казахстан и другие пост.советские республики были бы оккупированы по умолчанию снова в рекордно короткие сроки
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01.09.2021 08:23 Ответить
Так у кацапов и так общая граница с Балтией. Сильно там копают? А если Азия - в рекордно короткие сроки, то почему бы Вове оттуда и не начать?
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01.09.2021 08:27 Ответить
потому что Украина повисла гирями на ногах и руках..
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01.09.2021 08:29 Ответить
Какой гирей? А до 14 года, без всякой Украины, шо ж он в Европу или Азию не кинулся?
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01.09.2021 08:37 Ответить
кто то с великих сказал - "Из 2-х спорящих один ВСЕГДА идиот, а другой проходимец"
закрываем тему..
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01.09.2021 08:42 Ответить
так Европа, да и Азия и заинтересована в рынке сбыта и в России и Украине и сырьевых придатках...
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01.09.2021 09:15 Ответить
В США їх, ці ініціативи" розглядають чи підтримують?
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01.09.2021 18:02 Ответить
Представитель нариков и алкашей расматривает что то?Такое может быть?
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01.09.2021 08:07 Ответить
Есть такой советник Госдепа США- Дерек Шолле. Так он, полтора месяца назад, сказал буквально следующее:
"На данный момент, я полагаю, участие США в нормандском формате, - это, наверное, не то, что поможет решить проблему."(с). Мне не кажется что этот чудик способен пороть какую-то отсебятину.
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01.09.2021 08:15 Ответить
Похмелюга від Афгану зараз у кацапів почнеться.
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01.09.2021 08:26 Ответить
Фрицы, в лице Меркель,по сей день лоббируют на всех уровнях интересы рашиста в благодарность за вывод совковых войск с Германии,не исключено,что талибы будут по своему "благодарить" США .за вывод войск с Афганистана и международное их признание,которое без США практически не возможно Україна розглядає кілька шляхів залучення США до участі в Нормандському форматі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9184
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01.09.2021 08:58 Ответить
" Уж сколько раз твердили миру..." Давно вже потрібно визнати панунцеві ЗЕ те,що Мінський,що Нормандський формати-фуфло і, як говорив один із гашеківських героїв "Швейка": -гівна не варте. Допоки на підерефії правлять бал *****,лошадь, шмойгу і іже із ними придурки-доти для України, у сенсі мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, "кіна не буде". Ніколи отая шобла не погодиться зняти "донбасську гирю" із "ноги" України. Так що не треба,пане Президенте,позорити ні себе,ні Україну загалом перед світовим цивілізованим товариством запрошеннями ***** до мирного "танцю".
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01.09.2021 09:12 Ответить
Ой, коломойский вы перед кем так прыгаете? Хм. Пасматри на эта тупое быдла ахметавско_авакавскова синемашаройопла " рассматривает несколько путей привлечения США к участию в Нормандском формате, - Зеленский" Владимира Владимировича Путина.
Гля кого жи "эта вы дураком" рисуете, а соски путинские.🤔🤔🤔
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01.09.2021 09:28 Ответить
После Штатов, Шмаркля поймет, что кокс в Украине сильно подяжат.
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01.09.2021 09:50 Ответить
 
 