В Украине за сутки от COVID-19 умерли 44 человека, зафиксированы 2 075 новых случаев заражения, 925 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 2075 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 1 сентября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава в Facebook.

"За сутки 31 августа 2021 в Украине зафиксировано 2075 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 153, медработников - 52)", - сказано в сообщении.

По данным Минздрава, за минувшие сутки госпитализированы - 874 человека, летальных случаев - 44, выздоровели - 925 человек.

Кроме того, за сутки протестировано:

◾ методом ПЦР - 28140 человек,

◾ методом ИФА - 8159 человек,

◾ экспресс-тестами - 27102 человека.

Указывается, что за все время пандемии в Украине заболели - 2 288 371 человек, выздоровели - 2 208 865 человек, летальных случаев - 53 833, проведено ПЦР-тестов - 12 008 463.

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Также сообщается, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (268), Харьковской (177), Донецкой (139), Черновицкой (128) и Львовской (121) областях.