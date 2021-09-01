В Украине за сутки от COVID-19 умерли 44 человека, зафиксированы 2 075 новых случаев заражения, 925 человек выздоровели
Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье
В Украине зафиксированы 2075 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 1 сентября.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава в Facebook.
"За сутки 31 августа 2021 в Украине зафиксировано 2075 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 153, медработников - 52)", - сказано в сообщении.
По данным Минздрава, за минувшие сутки госпитализированы - 874 человека, летальных случаев - 44, выздоровели - 925 человек.
Кроме того, за сутки протестировано:
◾ методом ПЦР - 28140 человек,
◾ методом ИФА - 8159 человек,
◾ экспресс-тестами - 27102 человека.
Указывается, что за все время пандемии в Украине заболели - 2 288 371 человек, выздоровели - 2 208 865 человек, летальных случаев - 53 833, проведено ПЦР-тестов - 12 008 463.
Также сообщается, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (268), Харьковской (177), Донецкой (139), Черновицкой (128) и Львовской (121) областях.
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Страна идиотов.
Але на інформацію про це бабло не виділяють
Не знал, но поверю тебе на слово - проверять не стану))
кроме того, в знаменитой вакцине Пфайзер выявлен возбудитель СПИДа
учёные считают, что "вакцинация" представляет собой глобальный эксперимент по изменению ДНК людей с целью получения организмов, реагирующих на тайное внешнее управление
хотя,для нашего населения достаточно снять сериал - и дешевле,и результат тот же..
К "расстрелу" всей группе приотовиться. Серия обратных ядерной-финансовых ударов на подходе.