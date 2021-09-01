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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 44 человека, зафиксированы 2 075 новых случаев заражения, 925 человек выздоровели

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 44 человека, зафиксированы 2 075 новых случаев заражения, 925 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 2075 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 1 сентября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава в Facebook.

"За сутки 31 августа 2021 в Украине зафиксировано 2075 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 153, медработников - 52)", - сказано в сообщении.

По данным Минздрава, за минувшие сутки госпитализированы - 874 человека, летальных случаев - 44, выздоровели - 925 человек.

Кроме того, за сутки протестировано:

◾ методом ПЦР - 28140 человек,
◾ методом ИФА - 8159 человек,
◾ экспресс-тестами - 27102 человека.

Указывается, что за все время пандемии в Украине заболели - 2 288 371 человек, выздоровели - 2 208 865 человек, летальных случаев - 53 833, проведено ПЦР-тестов - 12 008 463.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В столичных школах будут требовать от родителей учеников COVID-сертификат или ПЦР-тест при входе

Также сообщается, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (268), Харьковской (177), Донецкой (139), Черновицкой (128) и Львовской (121) областях.
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Топ комментарии
+3
Курение не передается воздушно-капельным путем. Шах и мат В Україні за добу від COVID-19 померли 44 людини, зафіксовано 2075 нових випадків зараження, 925 осіб одужали - Цензор.НЕТ 5561
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01.09.2021 09:17
+3
интересная теория..
хотя,для нашего населения достаточно снять сериал - и дешевле,и результат тот же..
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01.09.2021 09:35
+2
Ну обычному частнику у которого маршруточки ваще пофиг должно быть на ковид-19, там водилы часто обкуренные и под наркотой гоняют. Главное, шоб бабло на карман капало В Україні за добу від COVID-19 померли 44 людини, зафіксовано 2075 нових випадків зараження, 925 осіб одужали - Цензор.НЕТ 124
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01.09.2021 09:04
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1 сентября, ну все понеслось ковидла-19...
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01.09.2021 08:38 Ответить
Сейчас инфу жду, от брата жены, который водилой автобуса работает. У них, на предприятии Мариупольского АТП, в данный момент собрание проходит, где пытаются всех водил нагнуть, то есть- заставить всех вакцинироваться. В данный момент там процентов 15-20 укололись, не более. Вот и стало мне интересно- до каких пределов руководство может пойти...
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01.09.2021 08:45 Ответить
Ну обычному частнику у которого маршруточки ваще пофиг должно быть на ковид-19, там водилы часто обкуренные и под наркотой гоняют. Главное, шоб бабло на карман капало В Україні за добу від COVID-19 померли 44 людини, зафіксовано 2075 нових випадків зараження, 925 осіб одужали - Цензор.НЕТ 124
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01.09.2021 09:04 Ответить
Ну, у него таки не частная лавочка. Кстати, собрание завершилось. Итог: водителям РЕКОМЕНДОВАНО сделать прививки, но никаких репрессий не намечается. Ну и правильно, оттуда народ и так бежит, водилы исчезают, расценки срезали в два раза, не более 14-15 тыс.гривен в месяц выходит.
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01.09.2021 09:11 Ответить
Ну и славно, удачи твоему шурину)
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01.09.2021 09:16 Ответить
жаль. Вот из-за таких отбросов общества как водители маршруток у нас и будет расти заболеваемость. Они, здоровые быки, будут заражать - а все стадо которое они возят, понесут смерть в свои семьи.
Страна идиотов.
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01.09.2021 09:30 Ответить
Вы ненормальный. Вы очень-очень ненормальный. Доктор вам точно не поможет, даже не пробуйте. В Україні за добу від COVID-19 померли 44 людини, зафіксовано 2075 нових випадків зараження, 925 осіб одужали - Цензор.НЕТ 5437
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01.09.2021 09:50 Ответить
В той же час в цей день від хвороб пов'язаних з палінням в Україні померло біля 240 чоловік.
Але на інформацію про це бабло не виділяють
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01.09.2021 08:49 Ответить
Курение не передается воздушно-капельным путем. Шах и мат В Україні за добу від COVID-19 померли 44 людини, зафіксовано 2075 нових випадків зараження, 925 осіб одужали - Цензор.НЕТ 5561
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01.09.2021 09:17 Ответить
а что, от курения умирают, вставляя сигарету в жопу?
Не знал, но поверю тебе на слово - проверять не стану))
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01.09.2021 09:31 Ответить
а при чем тут попка?
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01.09.2021 09:37 Ответить
Та... это клинический случай. Пациент скорее мертв, чем жив(с). В Україні за добу від COVID-19 померли 44 людини, зафіксовано 2075 нових випадків зараження, 925 осіб одужали - Цензор.НЕТ 7643
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01.09.2021 09:48 Ответить
Я так зрозумів, жертв інфопандемії ще більше)
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01.09.2021 11:50 Ответить
группа учёных под руководством доктора Янга ( Калифорния) провела полный анализ основных вакцин против т.н. "коронавируса" и обнаружила в них наличие наночастиц различных металлов, которые способны принимать радиосигналы извне и реагировать на них, уже находясь в человеческом организме
кроме того, в знаменитой вакцине Пфайзер выявлен возбудитель СПИДа
учёные считают, что "вакцинация" представляет собой глобальный эксперимент по изменению ДНК людей с целью получения организмов, реагирующих на тайное внешнее управление
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01.09.2021 09:24 Ответить
интересная теория..
хотя,для нашего населения достаточно снять сериал - и дешевле,и результат тот же..
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01.09.2021 09:35 Ответить
Это отрывок из выступлений Петросяна?
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01.09.2021 10:33 Ответить
Монастырский, ..ко-ко-ко...,манна небесная отменилас, возвращайся к работе, Гуинплен хабовский, паразитирующий на детском, юношеском и подростковом океане Украины вместе с Владимиром и Еленой Зеленскими , Шкарлет: Мы уверенно идем по пути превращения Украины в образовательно-инновационный хаб международного значения и сосками путинскими, т.е группой старлайтмедиа . Твари, почему студенты и студентки старших курсов на онлайн обучение с первого сентября? Шкарлет: Мы уверенно идем по пути превращения Украины в образовательно-инновационный хаб международного значения.
К "расстрелу" всей группе приотовиться. Серия обратных ядерной-финансовых ударов на подходе.
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01.09.2021 10:04 Ответить
 
 