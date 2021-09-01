Зеленский о "Северном потоке-2" и гарантиях от США: "Мы еще поборемся"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Украина рассчитывает на гарантии со стороны США в случае достройки и ввода в эксплуатацию "Северного потока-2".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский журналистам после презентации программы трансформации Украины для аналитических центров США.
"Если достроят, то мы еще поборемся - как он будет работать ... - сказал Глава государства, - Если работать будет, то обсудим конкретные вещи и гарантии".
На уточняющий вопрос журналистов, идет ли речь о санкциях, он сказал: "Да, я имею в виду санкции".
Он также отметил, что в Вашингтоне у него состоялись переговоры с министром энергетики Дженнифер Гренгольм, и был подписан важный меморандум между НАЭК Энергоатом и Westinghouse electric о совместном строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС. По его словам Штаты инвестируют в украинскую энергетику от 5 до 30 млрд долларов.
Как сообщалось, Президент Зеленский находится в Вашингтоне с рабочим визитом по приглашению Президента США Джозефа Байдена.
1 сентября должны состояться переговоры глав государств.
Пожалуйста, подождите...
- НО читая СМИ московии я вижу, как они обсирают визит Зели точно так же как некоторые коментаторы на Цензоре..
- мы должны сейчас поддерживать его и желать ему и Украине успехов во время его визита в США - это же очевидно?
- вам нет?
Живеш в Україні-вчи мову москаль.
до чего же неприятный хрипатый мужчина то.... любитель совка малоросс
Вова, понтовитый ты наш, мы не в той весовой категории..
Немного про нормы ЕС к СП-2.
"Осталось уложить на дно Балтийского моря 5,824 км труб.Если не случится новых пауз, окончания трубоукладки можно ожидать 6 сентября, а полного завершения строительства с учетом надводного захлеста - 12 сентября 2021 г."
в стране - жирует и бесчинствует ворьё,
зарплаты в конвертах, люди бегут в Польшу, а пенсий, слуги говорят -не ждите...
а под подъездами, не подойти к дому, сверкают краской джипы всех мастей, на которые ты заработал этим работодателям и слугам народа, когда брал у них в конверте, потому что деваться -некуда,
поборемся...