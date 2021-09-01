Зеленский о "Северном потоке-2" и гарантиях от США: "Мы еще поборемся"

Украина рассчитывает на гарантии со стороны США в случае достройки и ввода в эксплуатацию "Северного потока-2".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский журналистам после презентации программы трансформации Украины для аналитических центров США.

"Если достроят, то мы еще поборемся - как он будет работать ... - сказал Глава государства, - Если работать будет, то обсудим конкретные вещи и гарантии".

На уточняющий вопрос журналистов, идет ли речь о санкциях, он сказал: "Да, я имею в виду санкции".

Он также отметил, что в Вашингтоне у него состоялись переговоры с министром энергетики Дженнифер Гренгольм, и был подписан важный меморандум между НАЭК Энергоатом и Westinghouse electric о совместном строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС. По его словам Штаты инвестируют в украинскую энергетику от 5 до 30 млрд долларов.

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Как сообщалось, Президент Зеленский находится в Вашингтоне с рабочим визитом по приглашению Президента США Джозефа Байдена.

1 сентября должны состояться переговоры глав государств.