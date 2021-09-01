В Украине против COVID-19 вакцинировали еще 157 тысяч человек. Всего уже сделали более 9,2 млн прививок
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157 049 человек вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 31 августа 2021 г. Одну дозу получили 54 355 человек полностью иммунизированы - 102 694 человека.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.
По данным Минздрава, в течение суток работали 981 мобильная бригада, 2962 пункта прививки, 327 центров вакцинации.
С начала прививочной кампании привито 5 413 772 человека, из них получили одну дозу - 5 413 770 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 3825401 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 9 239 171 вакцинацию.
Подробнее о заболеваемости и вакцинацию от COVID-19 можно ознакомиться по ссылке: https://bit.ly/2Rr4iW5 .
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Насторожує лише той факт, що в Ізраїлі різкий стрибок захворюваності. А там був найбільший процент вакцинації і вакцинувались вони "пфайзером" та "модерною".
В ответ министр иностранных дел Яир Лапид сказал, что беседовал по этому поводу с министром иностранных дел Украины. «Там очень встревожены тем, что творилось на подступах к Умани в прошлом году, и намерены использовать накопленный опыт, чтобы не допустить повторения прошлогодних событий», - сообщил Лапид."
Хасиды неконтролируемы. Решение правительства Украины о допуске этой шайки в Умань - преступление.
И только 600 человек на ИВЛ. Несравнимо с прошлогодней ситуацией, когда больных в коридорах приходилось ложить - и это в ИЗРАИЛЕ!
Если у вас есть данные по количеству вакцинаций по прапаратам (Пфайзер/Модерна) в Израиле, то интересно было бы взглянуть, т.к. я такой информации не нашёл (по крайней мере на наглийском).