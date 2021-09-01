В Украине против COVID-19 вакцинировали еще 157 тысяч человек. Всего уже сделали более 9,2 млн прививок

157 049 человек вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 31 августа 2021 г. Одну дозу получили 54 355 человек полностью иммунизированы - 102 694 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.

По данным Минздрава, в течение суток работали 981 мобильная бригада, 2962 пункта прививки, 327 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 5 413 772 человека, из них получили одну дозу - 5 413 770 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 3825401 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 9 239 171 вакцинацию.

Подробнее о заболеваемости и вакцинацию от COVID-19 можно ознакомиться по ссылке: https://bit.ly/2Rr4iW5 .

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