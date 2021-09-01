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В Украине против COVID-19 вакцинировали еще 157 тысяч человек. Всего уже сделали более 9,2 млн прививок

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

В Украине против COVID-19 вакцинировали еще 157 тысяч человек. Всего уже сделали более 9,2 млн прививок

157 049 человек вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 31 августа 2021 г. Одну дозу получили 54 355 человек полностью иммунизированы - 102 694 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.

По данным Минздрава, в течение суток работали 981 мобильная бригада, 2962 пункта прививки, 327 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 5 413 772 человека, из них получили одну дозу - 5 413 770 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 3825401 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 9 239 171 вакцинацию.

Подробнее о заболеваемости и вакцинацию от COVID-19 можно ознакомиться по ссылке: https://bit.ly/2Rr4iW5 .

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А вообще реально записаться на третью дозу? В Украине против COVID-19 вакцинировали еще 157 тысяч человек. Всего уже сделали более 9,2 млн прививок - Цензор.НЕТ 1524
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01.09.2021 08:45 Ответить
Це все дуже добре.
Насторожує лише той факт, що в Ізраїлі різкий стрибок захворюваності. А там був найбільший процент вакцинації і вакцинувались вони "пфайзером" та "модерною".
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01.09.2021 08:50 Ответить
Интересно и как же это так получилось? Там же всех прищепили, а кто это сделал В Украине против COVID-19 вакцинировали еще 157 тысяч человек. Всего уже сделали более 9,2 млн прививок - Цензор.НЕТ 2391
В Украине против COVID-19 вакцинировали еще 157 тысяч человек. Всего уже сделали более 9,2 млн прививок - Цензор.НЕТ 9559
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01.09.2021 08:55 Ответить
"Министр внутренней безопасности Омер бар-Лев («Авода») предупредил о такой «тикающей бомбе», как массовое паломничество в Умань. «Почему никто об этом не думает? - возмутился он. - Ведь это мегамероприятие. Там будут 100 тысяч человек, причем, 15 тысяч - длительное время. Толпы сходят с самолетов и расходятся по частным домам и синагогам, их никто не контролирует. Мы должны быть готовы к самому пессимистическому сценарию».
В ответ министр иностранных дел Яир Лапид сказал, что беседовал по этому поводу с министром иностранных дел Украины. «Там очень встревожены тем, что творилось на подступах к Умани в прошлом году, и намерены использовать накопленный опыт, чтобы не допустить повторения прошлогодних событий», - сообщил Лапид."

Хасиды неконтролируемы. Решение правительства Украины о допуске этой шайки в Умань - преступление.
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01.09.2021 09:13 Ответить
зато в Израилье при 9 тыс новых заболевших в день - всего 1 тыс госпитализированных. ВСЕГО, а не в день.
И только 600 человек на ИВЛ. Несравнимо с прошлогодней ситуацией, когда больных в коридорах приходилось ложить - и это в ИЗРАИЛЕ!
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01.09.2021 09:27 Ответить
Насколько я знаю, там вакцинировали практически одним Пфайзером. Модерна появилась намного позже и в очень малых количесвтах по сравнению с Пфайзером. А Пфайзер против "дельты" оказался не очень эффективным именно в предотвращении заражения.
Если у вас есть данные по количеству вакцинаций по прапаратам (Пфайзер/Модерна) в Израиле, то интересно было бы взглянуть, т.к. я такой информации не нашёл (по крайней мере на наглийском).
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01.09.2021 10:19 Ответить
Массовая вакцинация Файзером происходила в январе-феврале. Было сразу объявлено: действие ограничено полугодом. В июле срок истек. Поэтому стали вакцинировать в третий раз. Информации о заражаемости после третьей прививки очень мало, и она противоречива. А привившиеся только дважды зимой - хватают, но осложнений намного меньше.
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01.09.2021 10:57 Ответить
 
 