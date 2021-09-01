Встречу с Байденом планирую начать с вопросов оккупированного Крыма и Донбасса, - Зеленский

Первым вопросом на встрече с президентом США Джо Байденом Владимир Зеленский планирует обсудить тему оккупированного Донбасса и Крыма.

Об этом президент заявил "Суспільному", информирует Цензор.НЕТ.

"У нас будет не просто вопрос-ответ. У нас будет серьезная встреча, несколько будет секторов нашего разговора. Сложно сказать, с какого именно вопроса начать. Многие вещи на которые хочется получить не ответ, а получить видение. Тем более, что вопрос не в том, что спрашивает Украина и отвечает Америка. Мне кажется, что у каждой стороны есть вопросы и ответы", - подчеркнул глава государства.

Кроме того, по словам Зеленского, на встрече с Байденом будет подниматься тема инвестиций: "Мы поблагодарим президента США за поддержку, она ощущается в развитии энергетической системы Украины".

Также на встрече лидеры Украины и США обсудят вопросы "Северного потока-2".

"У нас есть больной вопрос" Северный поток-2 ". Если он будет достроен, а все говорят, что он будет достроен, то мы поборемся с тем, как он будет работать. В случае работающего "Северного потока-2", мы хотели бы договориться о конкретных вещах и гарантиях со стороны США", - отметил Зеленский и подчеркнул, что подразумевает введение новых санкций против РФ.

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