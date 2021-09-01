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Байден (2385) Зеленский (16558) США (23197)

Встречу с Байденом планирую начать с вопросов оккупированного Крыма и Донбасса, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Встречу с Байденом планирую начать с вопросов оккупированного Крыма и Донбасса, - Зеленский

Первым вопросом на встрече с президентом США Джо Байденом Владимир Зеленский планирует обсудить тему оккупированного Донбасса и Крыма.

Об этом президент заявил "Суспільному", информирует Цензор.НЕТ.

"У нас будет не просто вопрос-ответ. У нас будет серьезная встреча, несколько будет секторов нашего разговора. Сложно сказать, с какого именно вопроса начать. Многие вещи на которые хочется получить не ответ, а получить видение. Тем более, что вопрос не в том, что спрашивает Украина и отвечает Америка. Мне кажется, что у каждой стороны есть вопросы и ответы", - подчеркнул глава государства.

Кроме того, по словам Зеленского, на встрече с Байденом будет подниматься тема инвестиций: "Мы поблагодарим президента США за поддержку, она ощущается в развитии энергетической системы Украины".

Также на встрече лидеры Украины и США обсудят вопросы "Северного потока-2".

"У нас есть больной вопрос" Северный поток-2 ". Если он будет достроен, а все говорят, что он будет достроен, то мы поборемся с тем, как он будет работать. В случае работающего "Северного потока-2", мы хотели бы договориться о конкретных вещах и гарантиях со стороны США", - отметил Зеленский и подчеркнул, что подразумевает введение новых санкций против РФ.

Также читайте: В графике Байдена не запланирована совместная пресс-конференция с Зеленским

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+13
Нехай ще запитає Байдена, де мій пульт від телека. )
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01.09.2021 09:18
+9
Примерно так Встречу с Байденом планирую начать с вопросов оккупированного Крыма и Донбасса, - Зеленский - Цензор.НЕТ 733
Встречу с Байденом планирую начать с вопросов оккупированного Крыма и Донбасса, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6171
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01.09.2021 09:26
+8
Ага. Совместную пресс-конферецию ЗЕ уже запланировал, а его просто послали. Встречу с Байденом планирую начать с вопросов оккупированного Крыма и Донбасса, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8130

Теперь ЗЕ свои юмористические заготовки постит. Допостится до того, что встречи вобще не будет.
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01.09.2021 09:25
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Правила форума Совет форумчан
Нехай ще запитає Байдена, де мій пульт від телека. )
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01.09.2021 09:18 Ответить
А краще "Пачиму мы исчо не в НАТЕ?" Встречу с Байденом планирую начать с вопросов оккупированного Крыма и Донбасса, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1090
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01.09.2021 09:26 Ответить
Цирк приїхавЗустріч із Байденом планую розпочати з питань окупованого Криму і Донбасу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3092Зустріч із Байденом планую розпочати з питань окупованого Криму і Донбасу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2480Зустріч із Байденом планую розпочати з питань окупованого Криму і Донбасу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 651
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01.09.2021 13:04 Ответить
только что американский президент отказался проводить совместную прессконференцию с зе-лупой
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01.09.2021 09:29 Ответить
Кто бы сомневался... К слову сказать, с Порохом тоже не было совместной пресс-конференции. Да и вообще никакой официальной пресс-конференции не было.
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01.09.2021 15:27 Ответить
Мне уже как-то не по себе. Неужели повышенный тон таки возможен??? Встречу с Байденом планирую начать с вопросов оккупированного Крыма и Донбасса, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8440
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01.09.2021 09:19 Ответить
Примерно так Встречу с Байденом планирую начать с вопросов оккупированного Крыма и Донбасса, - Зеленский - Цензор.НЕТ 733
Встречу с Байденом планирую начать с вопросов оккупированного Крыма и Донбасса, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6171
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01.09.2021 09:26 Ответить
В Трускавці не було філіалу факультета міжнародних відносин.
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01.09.2021 11:37 Ответить
А план местный, или с собой привез?
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01.09.2021 09:19 Ответить
типа, "что, ты наделал???")))
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01.09.2021 09:21 Ответить
Интересно, Лысый с Квартала будет баллотироваться в президенты?
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01.09.2021 09:22 Ответить
Кивина очередь
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01.09.2021 09:23 Ответить
О, прыжки вверх умственного кастрата "... начать с вопросов оккупированного Крыма и Донбасса, - Зеленский..." Норм начало.
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01.09.2021 09:24 Ответить
Возможно я и не прав,но у ЗЕ первым вопросом должен быть как посмотрит США и страны НАТО если украинцы начнут активно освобождать свою територию до границ определенных как Конституцией Украины так и признаными ООН територии Украины.
Все остальные вопросы это только затягивание войны и безсмысленная гибель наших граждан о которых так заботятся как ООН так и ОБСЕ и активно мониторят.
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01.09.2021 09:25 Ответить
касапи в нинішньому стані цього не допустять.
Для початку потрібно створити умови, щоб касапи не мали змоги надіслати підкріплення на фронт.
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01.09.2021 09:49 Ответить
Не прав. Байден на это может смотреть, а может и не смотреть. Это его право. А вот освобождение захваченных врагом украинских территорий - священная обязанность ВСУ. Именно так гласит 17 статья Конституции Украины!
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01.09.2021 09:57 Ответить
Ага. Совместную пресс-конферецию ЗЕ уже запланировал, а его просто послали. Встречу с Байденом планирую начать с вопросов оккупированного Крыма и Донбасса, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8130

Теперь ЗЕ свои юмористические заготовки постит. Допостится до того, что встречи вобще не будет.
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01.09.2021 09:25 Ответить
Встречу с Байденом планирую начать с вопросов оккупированного Крыма и Донбасса, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3676 Короче, будет требовать бабла и наскакивать на Жору, почему амеры не штурмуют Крым.
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01.09.2021 09:26 Ответить
"ермаковщина", в разговоре с Байденом пользы Украине и ее народу не принесет Зустріч із Байденом планую розпочати з питань окупованого Криму і Донбасу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2487
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01.09.2021 09:30 Ответить
З руциним - про очі, з Байденом - про Крим і Донбас? Він у паралельній реальності? Чи Єрмак його таки переконав, що то США Крим і Донбас захопили?
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01.09.2021 09:30 Ответить
Відчуваю шо буде ізбієніє младєнца. В трусіках.
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01.09.2021 09:31 Ответить
Там бронепамперс.
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01.09.2021 09:56 Ответить
Притворяется идиотом. Уже по самой встрече у трапа его жена с Ермаком поняли, о чём будет базар.Его интервью рассчитано на то, что большая часть сми в Украине схвачено слугами и преподносит это говно за конфетку.
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01.09.2021 09:31 Ответить
планёр или планер?...
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01.09.2021 09:32 Ответить
01.09.21 08:55 В графике Байдена не запланирована совместная пресс-конференция с Зеленским

Зустріч із Байденом планую розпочати з питань окупованого Криму і Донбасу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8732
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01.09.2021 09:32 Ответить
та хто хоче на сцену з клоуном виходити? Зустріч із Байденом планую розпочати з питань окупованого Криму і Донбасу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1772
Байден, що якийсь Карандаш, Куклачов чи Олєг Папов? Зустріч із Байденом планую розпочати з питань окупованого Криму і Донбасу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1783
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01.09.2021 09:43 Ответить
І не забути йому спитати:
- Бадя, а пачему нє будєт спільної пресконференції? Зустріч із Байденом планую розпочати з питань окупованого Криму і Донбасу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7672
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01.09.2021 09:40 Ответить
Та Байдену достатьно і спільної зустрічі, прес-конференції може не витримати.
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01.09.2021 09:55 Ответить
Вся трагедія ситуації полягає в тому, що Зеленський від природи тупий. Зеленський, вже за цей день два перебування в Америці наговорив такого, що та Зустріч з Байденом може і не відбутись.
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01.09.2021 09:43 Ответить
Клоун в белом доме.... колпак ему положили в дорогу?
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01.09.2021 09:49 Ответить
І це ще тільки початок, далі буде таке що і Рибніков не додумається прокоментувати.
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01.09.2021 09:53 Ответить
" Как хорошо быть Президентом,как хорошо быть Президентом,лучше профессии,лучше профессии и не сыскать...". Хто пам"ятає отую пісеньку,той,певне,зауважить,що в ній згадується не президент,а генерал. Але тим не менш... У Вашінгтоні ще тільки 4-а ранку і ти ще солодко спиш обіймаючи дружинуі,а тебе вже,як президента,"миють-перемивають",м"ясо із кісточок "оббирають",голову милять-намилюють (задовбався ставить лапки), дурнем і розумником називають! Ух-х-х,ляпота! З добрим ранком Україно і українці! Гарного настрою і хорошого дня усім. Сподіваюсь,сьогодні сильно сважатись не будем...
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01.09.2021 10:08 Ответить
Зустріч із Байденом планую розпочати з питань окупованого Криму і Донбасу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 976
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01.09.2021 10:16 Ответить
Джо, нє вєрь парашенку, ето грамадянская вайна, гаспадін Путін ні прі чом.
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01.09.2021 11:04 Ответить
Грозный такой, малый. "Я планирую начать..." Типа, отвечай, *****! И ножкой так топнет Зустріч із Байденом планую розпочати з питань окупованого Криму і Донбасу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7932
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01.09.2021 11:24 Ответить
@tZEinform
·
1h
Мы немного удивились, когда увидели практически полное отсутствие официальных представителей Госдепа на прилете Зеленского. Потому задали этот вопрос "нашим там". Оттуда пришел ответ " Визиту президента Украины Зеленского не присвоен никакой ранг дипломатического сопровождения"
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01.09.2021 12:13 Ответить
* ранги визитов
state visit государственный визит
working visit рабочий визит
visit by invitation визит по приглашению
ad visit визит по объявлению ☹️
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01.09.2021 12:15 Ответить
Байден очень грамотно построил визит Зеленского и его предварительное общение перед встречей с ним.
Лично для себя Байден оставил самое интересное - тест на союзнические обязательства для человека возбудившего уголовное дело против его сына - требование выдачи Коломойского и еще троих лиц США.

Коломойский оригинально предупредил Зеленского о возможных последствиях недружественных действий против себя.
Он направил съемочную группу телеканала 1+1 на утреннюю прогулку Зеленского возле отеля в котором он остановился.
Прошлый раз он просто отключил Зеленскому свет в ОПУ.*
*Вызов принят. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_12.html
Вот и посмотрим, что решит наш величайший. И что ему дороже - страна или трон в стране
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01.09.2021 12:25 Ответить
Он планирует...А жизнь располагает
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01.09.2021 13:07 Ответить
Вот казалось бы актёр, т.е. язык должен быть хорошо подвешен. Но смотрите, что ЗЕ! городит. Он же откровенно запутался в своих вопросах, ответах и видЕниях, а также кто кому и что должен
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01.09.2021 13:20 Ответить
 
 