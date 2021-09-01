Встречу с Байденом планирую начать с вопросов оккупированного Крыма и Донбасса, - Зеленский
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Первым вопросом на встрече с президентом США Джо Байденом Владимир Зеленский планирует обсудить тему оккупированного Донбасса и Крыма.
Об этом президент заявил "Суспільному", информирует Цензор.НЕТ.
"У нас будет не просто вопрос-ответ. У нас будет серьезная встреча, несколько будет секторов нашего разговора. Сложно сказать, с какого именно вопроса начать. Многие вещи на которые хочется получить не ответ, а получить видение. Тем более, что вопрос не в том, что спрашивает Украина и отвечает Америка. Мне кажется, что у каждой стороны есть вопросы и ответы", - подчеркнул глава государства.
Кроме того, по словам Зеленского, на встрече с Байденом будет подниматься тема инвестиций: "Мы поблагодарим президента США за поддержку, она ощущается в развитии энергетической системы Украины".
Также на встрече лидеры Украины и США обсудят вопросы "Северного потока-2".
"У нас есть больной вопрос" Северный поток-2 ". Если он будет достроен, а все говорят, что он будет достроен, то мы поборемся с тем, как он будет работать. В случае работающего "Северного потока-2", мы хотели бы договориться о конкретных вещах и гарантиях со стороны США", - отметил Зеленский и подчеркнул, что подразумевает введение новых санкций против РФ.
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Все остальные вопросы это только затягивание войны и безсмысленная гибель наших граждан о которых так заботятся как ООН так и ОБСЕ и активно мониторят.
Для початку потрібно створити умови, щоб касапи не мали змоги надіслати підкріплення на фронт.
Теперь ЗЕ свои юмористические заготовки постит. Допостится до того, что встречи вобще не будет.
Байден, що якийсь Карандаш, Куклачов чи Олєг Папов?
- Бадя, а пачему нє будєт спільної пресконференції?
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Мы немного удивились, когда увидели практически полное отсутствие официальных представителей Госдепа на прилете Зеленского. Потому задали этот вопрос "нашим там". Оттуда пришел ответ " Визиту президента Украины Зеленского не присвоен никакой ранг дипломатического сопровождения"
state visit государственный визит
working visit рабочий визит
visit by invitation визит по приглашению
ad visit визит по объявлению ☹️
Лично для себя Байден оставил самое интересное - тест на союзнические обязательства для человека возбудившего уголовное дело против его сына - требование выдачи Коломойского и еще троих лиц США.
Коломойский оригинально предупредил Зеленского о возможных последствиях недружественных действий против себя.
Он направил съемочную группу телеканала 1+1 на утреннюю прогулку Зеленского возле отеля в котором он остановился.
Прошлый раз он просто отключил Зеленскому свет в ОПУ.*
*Вызов принят. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_12.html
Вот и посмотрим, что решит наш величайший. И что ему дороже - страна или трон в стране