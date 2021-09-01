"Другого пути нет", - глава МИД ФРГ Маас выступил за переговоры с "Талибаном"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас (Heiko Maas) считает, что в ситуации с Афганистаном всем заинтересованным сторонам не стоит отказываться от прямых контактов с "Талибаном".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.
"Лично я думаю, что просто нет другого пути, кроме как переговоры с "Талибаном", - заявил он во вторник, 31 августа во время визита в Катар.
Необходимо воспрепятствовать возникновению нестабильности в Афганистане, которая "способствовала бы подъему терроризма" и серьезно повлияла бы на соседние государства, отметил Маас.
При переговорах с талибами речь идет не о "формальных вопросах признания", а о решении практических проблем, продолжил глава МИД Германии. Например, вопроса дальнейшей работы аэропорта в Кабуле. При этом страны Запада, по словам Маса, настаивают на выполнении ряда условий: "Мы определили четкие предпосылки (для переговоров. - Ред.): соблюдение прав человека, возможность для людей выезжать, и чтобы в Афганистане не укрывали террористические группировки".
По оценке немецкого министра, в Афганистане остаются еще около 300 граждан Германии. Он уточнил, что "Талибан" выразил готовность позволить этим людям и афганцам, ищущим убежища, выехать из страны.
Хайко Маас также допустил открытие посольства Германии в Афганистане при власти талибов.
"Если такое было бы политически возможно и если позволит обстановка в плане безопасности, то Германии стоит однажды снова иметь свое посольство в Кабуле", - сказал он. Пока немецкие дипломаты ведут переговоры с талибами в столице Катара Дохе.
Пожалуйста, подождите...
Спонсор международного терроризма.
И ети гниды навязывают нам переговоры с *лднр* чтобы потом то же самое сказать
А зачем? Зачем в Кабуле нужен будет аэропорт в дальнейшем..
Цивилизация от туда вся эвакуировалась....а дикарям подтирающим сраку камнями аэропорт не нужен..
Он в голове
Берлин - Кабул 6692,9 км
Берлин - Киев 1356,2 км.
Что-то не рвали гансы свои задницы вести переговоры с ******
просто несколько мигрантов-афганцев залезет к этому Хайко Маасу в его дом и чисто с миротворческим намерением трахнут его жену, сына, дочку, кошку, собаку на его глазах, а на следующий день пан Министр выйдет и скажет: "Наш аграрный долг Германии перед Афганистаном - поставлять Талибану современное оружие для защиты с/п полей опиумного мака".. такова Германия..
Ислам подтягивается следом за геями
Вони б швиденько знайшли інший шлях