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Новости За рубежом Захват власти в Афганистане
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"Другого пути нет", - глава МИД ФРГ Маас выступил за переговоры с "Талибаном"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас (Heiko Maas) считает, что в ситуации с Афганистаном всем заинтересованным сторонам не стоит отказываться от прямых контактов с "Талибаном".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

"Лично я думаю, что просто нет другого пути, кроме как переговоры с "Талибаном", - заявил он во вторник, 31 августа во время визита в Катар.

Необходимо воспрепятствовать возникновению нестабильности в Афганистане, которая "способствовала бы подъему терроризма" и серьезно повлияла бы на соседние государства, отметил Маас.

При переговорах с талибами речь идет не о "формальных вопросах признания", а о решении практических проблем, продолжил глава МИД Германии. Например, вопроса дальнейшей работы аэропорта в Кабуле. При этом страны Запада, по словам Маса, настаивают на выполнении ряда условий: "Мы определили четкие предпосылки (для переговоров. - Ред.): соблюдение прав человека, возможность для людей выезжать, и чтобы в Афганистане не укрывали террористические группировки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Совбез ООН принял резолюцию по Афганистану: "Талибан" призвали не превращать страну в убежище для террористов и соблюдать права меньшинств, женщин и детей

По оценке немецкого министра, в Афганистане остаются еще около 300 граждан Германии. Он уточнил, что "Талибан" выразил готовность позволить этим людям и афганцам, ищущим убежища, выехать из страны.

Хайко Маас также допустил открытие посольства Германии в Афганистане при власти талибов.

"Если такое было бы политически возможно и если позволит обстановка в плане безопасности, то Германии стоит однажды снова иметь свое посольство в Кабуле", - сказал он. Пока немецкие дипломаты ведут переговоры с талибами в столице Катара Дохе.
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Топ комментарии
+13
Разговаривайте сразу с россией.
Спонсор международного терроризма.
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01.09.2021 09:32
+11
Добро пожаловать Талибану в Берлин. Другого пути нет. "Другого пути нет", - глава МИД ФРГ Маас выступил за переговоры с "Талибаном" - Цензор.НЕТ 6769
И ети гниды навязывают нам переговоры с *лднр* чтобы потом то же самое сказать
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01.09.2021 09:32
+11
Сейчас в Берлине и так помойка вторая после Парижа в плане беженцев, каждый второй араб. Еще мусульмане будут и начнут прямо там между собой воевать.
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01.09.2021 09:34
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"Другого пути нет", - глава МИД ФРГ Маас выступил за переговоры с "Талибаном" - Цензор.НЕТ 8211
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01.09.2021 09:31 Ответить
"вот это поворот" - и, эти ударились в русофобию. походу, талибы для них приветливее эрэфийцев.
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01.09.2021 10:00 Ответить
Надо предупреждать, если новость шуточная. Иначе можно подставить людей которые на полном серьезе поделятся этой фейковой новостью со знакомыми.
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01.09.2021 10:55 Ответить
Я не считаю эту новость шутошной. Какие ваши доказательства?
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01.09.2021 11:13 Ответить
То, что это шутка, это очевидно. А если кто-то делиться ей как новостью не проверив первоисточник, то ему никто не виноват.
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01.09.2021 11:22 Ответить
Думай как оформляешь мысли. А то звучит как ************* наратив: "Человек с проукраинскими взглядами поверит любому фейку о параше"
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01.09.2021 12:14 Ответить
Разговаривайте сразу с россией.
Спонсор международного терроризма.
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01.09.2021 09:32 Ответить
Добро пожаловать Талибану в Берлин. Другого пути нет. "Другого пути нет", - глава МИД ФРГ Маас выступил за переговоры с "Талибаном" - Цензор.НЕТ 6769
И ети гниды навязывают нам переговоры с *лднр* чтобы потом то же самое сказать
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01.09.2021 09:32 Ответить
А что ты хотел от Германии? После поражения во 2й мировой,они теперь только задницу всем могут подставлять.
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01.09.2021 10:13 Ответить
ну прально, и теперь по логике этого немца, ЕС должна залить талибам второй триллион финансирования.... А то афганские пастухи рассердятся .... Этот маас точно не кремлевский агент ?
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01.09.2021 09:33 Ответить
Сейчас в Берлине и так помойка вторая после Парижа в плане беженцев, каждый второй араб. Еще мусульмане будут и начнут прямо там между собой воевать.
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01.09.2021 09:34 Ответить
Не воевать, а как только размножатся до большинства, утверждать ислам во всей его красе
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01.09.2021 12:26 Ответить
Например, вопроса дальнейшей работы аэропорта в Кабуле.Источник: https://censor.net/ru/n3285676

А зачем? Зачем в Кабуле нужен будет аэропорт в дальнейшем..
Цивилизация от туда вся эвакуировалась....а дикарям подтирающим сраку камнями аэропорт не нужен..
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01.09.2021 09:34 Ответить
например, для постави гуманитарных грузов по линии оон. подобные поставки оон осуществляет во многие неблагоприятные страны мира. в том числе и в афган, причем все это время.
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01.09.2021 10:03 Ответить
Втуда гуманитарку и оружие, обратно героин. Удобно же.
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01.09.2021 11:05 Ответить
похоже фрг с рф в десна сосуться а ЕС упорно этого не видит. вот что значит сильная экономика. в ...опу правила, демократия и тд, главное свой, шкурный интерес. то же и в политике сша и напрасно наивные людишки о чем то с ними договариваються. правило начальника никто не отменял. (мы посоветовались и я решил)
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01.09.2021 09:35 Ответить
слушать фрицев - иметь Афганистану потерянные территории ,создание идиловского ,типа украинского ордло, формулу"штанмаера " и войну на несколько десятилетий.
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01.09.2021 09:36 Ответить
А може все таки краще масований ракетно-артелерійський удар та коврові бомбометання?
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01.09.2021 09:37 Ответить
Ислам бомбежкой не победишь
Он в голове
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01.09.2021 12:28 Ответить
Мне со стороны даже интересно.Видеть как консолидация народа,пусть даже под чуждыми демократии идеями,смогла не только отстоять свои идеалы,но и погнать со своей земли таких гигантов войны как США и другие. Если бы такие идеи возобладали над умами украинцев...- Наши идеи ))
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01.09.2021 09:37 Ответить
Вибачте,консолідація якого народу ?
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01.09.2021 09:46 Ответить
вспомнил слова путина: мочить в сортире. а тут договариваться. кто, кого и куда хочет втянуть? сценарий развала ссср??? похоже, да.
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01.09.2021 09:38 Ответить
Виходить що "Талібан" фактично вже визнали?
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01.09.2021 09:39 Ответить
Выходит шо ты ватный дебил😂🌷×××
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01.09.2021 09:42 Ответить
вместо полного игнора изоляции эмбарго экономических финансовых банковских санкций.. прям брачный контракт..эти бибизьянкив Афгане захватив власть реально не знают КАК УПРАВЛЯТЬ СТРАНОЙ ЭКОНОМИКОЙ ПОЛИТИКОЙ ДИПЛОМАТИЕЙ ВОЕННЫМ ДЕЛОМ МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕЖДУНАРОДНО ФИНАНСОВОБАНКОВСКИЕ ВОПРОСЫ ДИПЛОМАТИЯ..нифигасе..обезьянам дали свободу а забыли оставить бананы в свободном доступе.... а Аллах как то не спешит давать все что надо....
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01.09.2021 09:39 Ответить
конец европейской цивилизации прямо на глазах((( как можно признать терр государство?????
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01.09.2021 09:41 Ответить
Что-то в последнее время от Германии смердит. И не только газпромовской трубой.... С какого перепугу такая озабоченность "соседними" с талибами государствами "Іншого шляху немає", - глава МЗС ФРН Маас виступив за переговори з "Талібаном" - Цензор.НЕТ 5383
Берлин - Кабул 6692,9 км
Берлин - Киев 1356,2 км.
Что-то не рвали гансы свои задницы вести переговоры с ******
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01.09.2021 09:42 Ответить
так, эрэфия им газ поставляет.
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01.09.2021 10:07 Ответить
Может быть немцам поплотнее заняться войной, которая идёт в Европе, а об уже всем надоевшем Афганистане позаботятся его соседи и Китай с Рашкой, и главное за свои деньги?
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01.09.2021 09:43 Ответить
Дать талибам 28 млрд долларов!)для выхода из пандемии
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01.09.2021 09:45 Ответить
Опять кацапы и немцы пляшут под одну дудку. Меркель должна сидеть в тюрьме как пособник РФ, и один из разжигателей третьей мировой гибридной войны
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01.09.2021 09:45 Ответить
эти немецкие абизянки еще и оружие будут поставлять Талибану..
просто несколько мигрантов-афганцев залезет к этому Хайко Маасу в его дом и чисто с миротворческим намерением трахнут его жену, сына, дочку, кошку, собаку на его глазах, а на следующий день пан Министр выйдет и скажет: "Наш аграрный долг Германии перед Афганистаном - поставлять Талибану современное оружие для защиты с/п полей опиумного мака".. такова Германия..
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01.09.2021 09:46 Ответить
Як це іншого шляху нема? А як же напалм, оранж на макові поля і коврові бомбардування???
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01.09.2021 09:48 Ответить
Хайко Маас ватная подстилка, он всегда говорит то, что выгодно кремлю, можете быть уверенными, что после отставки всплывет в каком то газпроме.
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01.09.2021 09:50 Ответить
Мда... Германия превратилась неизвестно во что...
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01.09.2021 09:51 Ответить
это хорошо знакомая кремлевсквая тактика: пугать западных политиков всевозможными проблемами и террористами и выбивать под это дело себе преференции и другие плюшки. Если надо убедить , кремль и пару реальных терактов может организовать. Так сказать для сговорчивости....
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01.09.2021 09:53 Ответить
Напевне для Мааса Талібан не ворог, а щонайменше - торгівельний партнер. То чи варто дивуватися перемозі Талібану? У таких ситуаціях все більше цінуєш останнього командувача УПА Василя Кука: "Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги." Зрозуміло, що мені щаувпдать, що таліби не окупували німецькі землі. Відповім, що не впевнений у цьому. Бо серед численних мігрантів, яких так щедро пропускає до себе ліберальна Німеччина, таліби точно є. Як і іділовці і інші аль-кайєдисти. А що стосується інших "торгівельний партнерів" - кацапів, то вони не лише вже окупували бауерів своїми Потоками, але й взяли в полон і Шредера, і Мєркєль, і ще купу тамтешнього політичного болота.
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01.09.2021 09:58 Ответить
Вся наркота Афганістану , наразі, прямісінько піде в Европу 😀
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01.09.2021 10:16 Ответить
"Другого пути нет" - он есть, но вам он не нужен (хлопотно, дорого, не выгодно - нужное подчеркнуть).
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01.09.2021 10:47 Ответить
Почему бы и нет. После рашестана и талибов на очереди разве что ИГИЛ и Алькаида. Если там еще есть с кем разговаривать. А там и дип. представительства и консульства подтянутся. Хотя если смотреть на то с какой скоростью европа темнеет, то может в этом и есть некий смысл на перспективу.
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01.09.2021 11:04 Ответить
Европа давно перестала быть христианской...
Ислам подтягивается следом за геями
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01.09.2021 12:32 Ответить
Адольф і його фельдмаршали в гробу перевертаються.
Вони б швиденько знайшли інший шлях
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01.09.2021 11:20 Ответить
Захватіть побільше бабла на переговори для талібів мало в них вложили ще ще ще
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01.09.2021 13:16 Ответить
А шо изобрели временной мегафон,который позволяет разговаривать с 15ым веком из 21го? "Іншого шляху немає", - глава МЗС ФРН Маас виступив за переговори з "Талібаном" - Цензор.НЕТ 2143
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01.09.2021 13:31 Ответить
идиот!!!!
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01.09.2021 22:14 Ответить
 
 