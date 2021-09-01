Зеленский поздравил украинцев с 1 сентября: Не имитируйте обучение, будьте открытыми и всегда ищите новые знания
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил жителей Украины с Днем знаний.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент Украины сообщил на своей странице в Telegram.
"1 сентября - безусловно, радостный и важный день. Пора возвращаться к учебе.
Многие люди еще не совсем чувствуют, что кардинальные изменения в глобальном мире возможны уже в ближайшие десятилетия. Новые технологии, экономические процессы, социальные отношения - все развивается очень стремительно и создает ранее невиданные вызовы для государств, бизнеса и успеха каждого человека. Чтобы адаптироваться к такой трансформации, надо не просто получить определенные знания и компетенции, а сделать совершенным собственно умение учиться и всегда искать новые знания, не останавливаться", - отметил глава государства.
По словам Зеленского, государство выполняет свою часть задачи: "Мы обновляем школы по всей стране и за ближайшие годы сделаем образовательную инфраструктуру Украины действительно современной. Правительству поставлено четкое требование ежегодно обеспечивать рост государственных расходов на образовательную отрасль. Это должно быть учтено и при подготовке бюджета-2022.
Уже заработала программа "Здоровая Украина", значительная часть которой посвящена именно активностям школьников и студентов. Культура спорта и здоровья - это то, чему также нужно учиться, чтобы иметь качественную жизнь. А условия для этого государство гарантирует".
"Но ключевое - это мотивация. Ее невозможно обеспечить решением любого должностного лица или реализацией любой реформы. Мотивация учить и учиться - это всегда самая большая инвестиция в профессионализм человека. Поэтому именно этого и хочется пожелать сегодня каждому. Не имитируйте обучение, будьте открытыми для нового и ищите для себя настолько больше образования, чем больше успеха хотите достичь в жизни", - резюмировал президент.
Напомнимю, сегодня, 1 сентября, в мире отмечают День знаний.
Ежегодно 1 сентября в школах проходят торжественные линейки по случаю начала учебного года. Принято в этот день дарить цветы своим учителям. В школах проводится первый праздничный урок, который ежегодно имеет различные темы. В этом году Минобразования предложило посвятить первый урок 1 сентября 30-й годовщине независимости Украины.
Пожалуйста, подождите...
- а теперь последний вопрос к абитуриенту - почему вы выбрали именно наш прекрасный ВУЗ ? может потому что у него славная история? или большое разнообразие факультетов? или огромное количество знаменитых выпускников? или умные и высокопрофессиональные преподаватели, во главе со мной... не последнем человеке в этом заведении...
- ну пап...ну хватит прикалываться...
а карають люди, які ******* тільки себе (або своє місце в Історії)...або відверті довбо*** ))) які не розуміють що роблять, бо так поприкольно))) особливо в перший час...
- Зеля наглядный пример, что старание в учебе ничего почти не решает в карьере..
Везение и подходящий папик решает - быть тебе большим начальником или нет..
каждый судит по себе.
...
І досі вчитись не бажаєш, нєдоросль...
Знает о чем говорит, шлимазл криворогий