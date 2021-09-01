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Зеленский поздравил украинцев с 1 сентября: Не имитируйте обучение, будьте открытыми и всегда ищите новые знания

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Зеленский поздравил украинцев с 1 сентября: Не имитируйте обучение, будьте открытыми и всегда ищите новые знания

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил жителей Украины с Днем знаний.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент Украины сообщил на своей странице в Telegram.

"1 сентября - безусловно, радостный и важный день. Пора возвращаться к учебе.

Многие люди еще не совсем чувствуют, что кардинальные изменения в глобальном мире возможны уже в ближайшие десятилетия. Новые технологии, экономические процессы, социальные отношения - все развивается очень стремительно и создает ранее невиданные вызовы для государств, бизнеса и успеха каждого человека. Чтобы адаптироваться к такой трансформации, надо не просто получить определенные знания и компетенции, а сделать совершенным собственно умение учиться и всегда искать новые знания, не останавливаться", - отметил глава государства.

По словам Зеленского, государство выполняет свою часть задачи: "Мы обновляем школы по всей стране и за ближайшие годы сделаем образовательную инфраструктуру Украины действительно современной. Правительству поставлено ​​четкое требование ежегодно обеспечивать рост государственных расходов на образовательную отрасль. Это должно быть учтено и при подготовке бюджета-2022.

Уже заработала программа "Здоровая Украина", значительная часть которой посвящена именно активностям школьников и студентов. Культура спорта и здоровья - это то, чему также нужно учиться, чтобы иметь качественную жизнь. А условия для этого государство гарантирует".

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"Но ключевое - это мотивация. Ее невозможно обеспечить решением любого должностного лица или реализацией любой реформы. Мотивация учить и учиться - это всегда самая большая инвестиция в профессионализм человека. Поэтому именно этого и хочется пожелать сегодня каждому. Не имитируйте обучение, будьте открытыми для нового и ищите для себя настолько больше образования, чем больше успеха хотите достичь в жизни", - резюмировал президент.

Напомнимю, сегодня, 1 сентября, в мире отмечают День знаний.

Ежегодно 1 сентября в школах проходят торжественные линейки по случаю начала учебного года. Принято в этот день дарить цветы своим учителям. В школах проводится первый праздничный урок, который ежегодно имеет различные темы. В этом году Минобразования предложило посвятить первый урок 1 сентября 30-й годовщине независимости Украины.
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Топ комментарии
+16
Сказал КВН-щик с купленым дипломом, ни дня не работавший по своей специальности. Зеленский поздравил украинцев с 1 сентября: Не имитируйте обучение, будьте открытыми и всегда ищите новые знания - Цензор.НЕТ 4781
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01.09.2021 10:19
+13
Сказал туповатый блазень с 3мя классами образования Зеленский поздравил украинцев с 1 сентября: Не имитирует обучение, будьте открытыми и всегда ищите новые знания - Цензор.НЕТ 5622
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01.09.2021 10:15
+12
чувак, который не учившись в Юр институте, получил диплом юриста и всю жизнь гримасничает, говорит что-то о знаниях..
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01.09.2021 10:16
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Сказал туповатый блазень с 3мя классами образования Зеленский поздравил украинцев с 1 сентября: Не имитирует обучение, будьте открытыми и всегда ищите новые знания - Цензор.НЕТ 5622
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01.09.2021 10:15 Ответить
чувак, который не учившись в Юр институте, получил диплом юриста и всю жизнь гримасничает, говорит что-то о знаниях..
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01.09.2021 10:16 Ответить
***
- а теперь последний вопрос к абитуриенту - почему вы выбрали именно наш прекрасный ВУЗ ? может потому что у него славная история? или большое разнообразие факультетов? или огромное количество знаменитых выпускников? или умные и высокопрофессиональные преподаватели, во главе со мной... не последнем человеке в этом заведении...
- ну пап...ну хватит прикалываться...
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01.09.2021 10:32 Ответить
Ну прямо отец нации ,(и предводитель дворянства по совместительству)
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01.09.2021 10:18 Ответить
Сказал КВН-щик с купленым дипломом, ни дня не работавший по своей специальности. Зеленский поздравил украинцев с 1 сентября: Не имитируйте обучение, будьте открытыми и всегда ищите новые знания - Цензор.НЕТ 4781
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01.09.2021 10:19 Ответить
Не імітуйте, кажеш? От, пілять, а воно ж то професіонал в тому... Воно ж, типу, юрист, чи хто там?
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01.09.2021 10:20 Ответить
воно зна шо каже ))))
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01.09.2021 10:33 Ответить
А я про що? То ж найвеличніший імітатор, блін. Воно ж все імітує, навіть розумову діяльність його мозку. Точніше, того, що там ще залишилось. О то Господь нас покарав...
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01.09.2021 10:36 Ответить
ні! Господь не карає тих кого любить...він посилає випробування яке буде під силу нам...
а карають люди, які ******* тільки себе (або своє місце в Історії)...або відверті довбо*** ))) які не розуміють що роблять, бо так поприкольно))) особливо в перший час...
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01.09.2021 10:41 Ответить
те кто хорошо учится на отлично, работают над собой, посещают разные там факультеты и не вылазят с библиотек - будут обслуживать таких недоучей и дыбилов как Зеля Зеленский поздравил украинцев с 1 сентября: Не имитируйте обучение, будьте открытыми и всегда ищите новые знания - Цензор.НЕТ 1632
- Зеля наглядный пример, что старание в учебе ничего почти не решает в карьере..
Везение и подходящий папик решает - быть тебе большим начальником или нет..
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01.09.2021 10:23 Ответить
Зеленский поздравил украинцев с 1 сентября: Не имитируйте обучение, будьте открытыми и всегда ищите новые знания - Цензор.НЕТ 9701
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01.09.2021 10:25 Ответить
))))))а само то имитировало -"юрист",лять
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01.09.2021 10:28 Ответить
Не имитируйте обучение
каждый судит по себе. Зеленський привітав українців з 1 вересня: Не імітуйте навчання, будьте відкритими і завжди шукайте нові знання - Цензор.НЕТ 179
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01.09.2021 10:32 Ответить
Зеленський привітав українців з 1 вересня: Не імітуйте навчання, будьте відкритими і завжди шукайте нові знання - Цензор.НЕТ 7937

...
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01.09.2021 10:34 Ответить
'Дєті, нє будьтє как я - нє курітє за школой, а то вирастітє маленькімі і с пратівнимі галасамі'
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01.09.2021 10:35 Ответить
"Не будьте таким як я", - сказава припіздент
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01.09.2021 11:01 Ответить
Чому ж ти не вчився???
І досі вчитись не бажаєш, нєдоросль...
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01.09.2021 11:16 Ответить
"Не имитируйте обучение" как я Зеленський привітав українців з 1 вересня: Не імітуйте навчання, будьте відкритими і завжди шукайте нові знання - Цензор.НЕТ 9617
Знает о чем говорит, шлимазл криворогий Зеленський привітав українців з 1 вересня: Не імітуйте навчання, будьте відкритими і завжди шукайте нові знання - Цензор.НЕТ 6147
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01.09.2021 12:03 Ответить
Зеленський привітав українців з 1 вересня: Не імітуйте навчання, будьте відкритими і завжди шукайте нові знання - Цензор.НЕТ 1115
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01.09.2021 13:17 Ответить
 
 