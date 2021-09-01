Зеленский в США презентовал План трансформации Украины: 80 проектов общей стоимостью $277 млрд
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В рамках рабочего визита в США Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в презентации Плана трансформации Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Президент отметил, что несмотря на все трудности и угрозы Украина сегодня является страной свободы, надежды, движения только вперед и развития.
По его словам, сейчас нет ни одной другой страны, которая бы проводила такие системные реформы в условиях вооруженного противостояния одной из самых мощных армий в мире.
Зеленский рассказал, что в Украине укрепляется антикоррупционная архитектура, коррупционеров привлекают к ответственности, был открыт рынок земли, принимаются законы о поддержке украинских и иностранных инвесторов, а безусловным приоритетом является верховенство права и реформа судебной системы.
"Мы имеем четкое видение, какой должна стать Украина через пять-десять лет. Это амбициозный план трансформации нашего государства. Больше справедливости, больше возможностей - строим успешную и устойчивую Украину", - отметил он.
Президент объяснил, что документ, который называется A Greater Justice and Opportunity - Building Prosperous and Resilient Ukraine, определяет видение развития Украины на ближайшие годы как "форпоста безопасности, цифрового, инфраструктурного и аграрного хаба".
Глава государства подчеркнул что, план преобразования экономики Украины определяет амбициозные цели по развитию человеческого капитала, обеспечение "зеленой" трансформации и энергетической безопасности страны.
Зеленский добавил, что документ является инструментом для развития стратегического партнерства Украины с США в экономике и содержит конкретные совместные экономические, инвестиционные проекты: "Заложенные в плане более 80 проектов - это амбициозные проекты на общую сумму 277 млрд долларов. Они предусматривают финансирование за счет государственного бюджета Украины, а также привлечение программ международной помощи, кредитов, инвестиций", - сказал он.
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где овации где гром апплодисментов ??? мы тут целую неделю подсчитывали блть....
18 сентября 2014...
https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2014/09/140918_ru_s_poroshenko_usa_visit.amp
18 сентября президент Украины Петр Порошенко выступил в Конгрессе США, его речь постоянно останавливали аплодисменты присутствующих сенаторов и конгрессменов
Как выяснило НВ, всего во время выступления главы украинского государства, которое переживает непростые времена из-за агрессии путинской России, аплодисменты звучали 25 раз...
Более десяти раз эти аплодисменты перерастали в овации, когда присутствующие в зале вставали с места, чтобы выразить свою поддержку тезисам Порошенко.
Всего выступление президента Украины длилось без малого 42 минуты. Оно завершилось традиционным для украинцев приветствием "Слава Украине!", которое Порошенко произнес на украинском языке.
Стоит подчеркнуть, что часть присутствующих не растерялись, и ответили украинскому президенту: "Героям Слава!", что можно услышать на видеозаписи выступления...
https://www.google.com/amp/s/nv.ua/amp/vystuplenie-poroshenko-25-raz-preryvalos-aplodismentami-kongressa-ssha-12528.html
100 дітсадків теж
та й 100 мостів як й обіцяи
100 аєропортів
мільард дерев вже посадив
та ви думаєте кляті порохоботи що зеленский й теперь ********?))
Кстати, кто знает, сколько деревьев уже посажено (ну, не считая "деревьев" канабиса для ОП)?
Хоч не в Малоросію маю надію він хоче трансформувати Україну