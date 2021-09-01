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Зеленский в США презентовал План трансформации Украины: 80 проектов общей стоимостью $277 млрд

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский в США презентовал План трансформации Украины: 80 проектов общей стоимостью $277 млрд

В рамках рабочего визита в США Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в презентации Плана трансформации Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Президент отметил, что несмотря на все трудности и угрозы Украина сегодня является страной свободы, надежды, движения только вперед и развития.

По его словам, сейчас нет ни одной другой страны, которая бы проводила такие системные реформы в условиях вооруженного противостояния одной из самых мощных армий в мире.

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Зеленский рассказал, что в Украине укрепляется антикоррупционная архитектура, коррупционеров привлекают к ответственности, был открыт рынок земли, принимаются законы о поддержке украинских и иностранных инвесторов, а безусловным приоритетом является верховенство права и реформа судебной системы.

"Мы имеем четкое видение, какой должна стать Украина через пять-десять лет. Это амбициозный план трансформации нашего государства. Больше справедливости, больше возможностей - строим успешную и устойчивую Украину", - отметил он.

Президент объяснил, что документ, который называется A Greater Justice and Opportunity - Building Prosperous and Resilient Ukraine, определяет видение развития Украины на ближайшие годы как "форпоста безопасности, цифрового, инфраструктурного и аграрного хаба".

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Глава государства подчеркнул что, план преобразования экономики Украины определяет амбициозные цели по развитию человеческого капитала, обеспечение "зеленой" трансформации и энергетической безопасности страны.

Зеленский добавил, что документ является инструментом для развития стратегического партнерства Украины с США в экономике и содержит конкретные совместные экономические, инвестиционные проекты: "Заложенные в плане более 80 проектов - это амбициозные проекты на общую сумму 277 млрд долларов. Они предусматривают финансирование за счет государственного бюджета Украины, а также привлечение программ международной помощи, кредитов, инвестиций", - сказал он.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+53
Зеленский в США презентовал План трансформации Украины: 80 проектов общей стоимостью $277 млрд - Цензор.НЕТ 7743
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01.09.2021 10:16
+38
Зеленский в США презентовал План трансформации Украины: 80 проектов общей стоимостью $277 млрд - Цензор.НЕТ 541
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01.09.2021 10:19
+36
со ссылкой на пресс-службу ЗЕ

Ну все все поняли. Зеленский в США презентовал План трансформации Украины: 80 проектов общей стоимостью $277 млрд - Цензор.НЕТ 4032 Театр одного актера.
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01.09.2021 10:17
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Джо дай денех!!! я и 80 олигархических кланов стОим 300 лярдов америконских рублей..........
где овации где гром апплодисментов ??? мы тут целую неделю подсчитывали блть....
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01.09.2021 16:25 Ответить
План остапа бендера і коламойші.
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01.09.2021 17:25 Ответить
Белый Дом: визит Порошенко "стоит тысячи слов" России
18 сентября 2014...

https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2014/09/140918_ru_s_poroshenko_usa_visit.amp
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01.09.2021 18:06 Ответить
Выступление Порошенко 25 раз прерывалось аплодисментами Конгресса США
18 сентября президент Украины Петр Порошенко выступил в Конгрессе США, его речь постоянно останавливали аплодисменты присутствующих сенаторов и конгрессменов
Как выяснило НВ, всего во время выступления главы украинского государства, которое переживает непростые времена из-за агрессии путинской России, аплодисменты звучали 25 раз...

Более десяти раз эти аплодисменты перерастали в овации, когда присутствующие в зале вставали с места, чтобы выразить свою поддержку тезисам Порошенко.

Всего выступление президента Украины длилось без малого 42 минуты. Оно завершилось традиционным для украинцев приветствием "Слава Украине!", которое Порошенко произнес на украинском языке.

Стоит подчеркнуть, что часть присутствующих не растерялись, и ответили украинскому президенту: "Героям Слава!", что можно услышать на видеозаписи выступления...

https://www.google.com/amp/s/nv.ua/amp/vystuplenie-poroshenko-25-raz-preryvalos-aplodismentami-kongressa-ssha-12528.html
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01.09.2021 18:09 Ответить
И что из этого после вышло? Все тот же пшик.
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01.09.2021 21:52 Ответить
"пшик" вышел уже после голосования "мудрого наріда" в 2019 году ... Такой зеленый, гундосый "пшик"...😆
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01.09.2021 22:12 Ответить
100 шкіл вже построїв
100 дітсадків теж
та й 100 мостів як й обіцяи
100 аєропортів
мільард дерев вже посадив
та ви думаєте кляті порохоботи що зеленский й теперь ********?))
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01.09.2021 18:57 Ответить
Ниправда. То всё Гончарук строил. Всё на него...
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01.09.2021 21:54 Ответить
Что-то не заслушанное парламентом, не согласованное с кабмином...не донесенное до избирателей оно понесло там расказывать...пацан и вправду мнит себя императором...в тайне от главврача... Бо такая интравертная психика это диагноз... просто дело врачей...
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01.09.2021 19:11 Ответить
Клоун - трансформер ?
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01.09.2021 20:16 Ответить
Ну слава Богу! А я думал, сказку про светлое будущее отменили или забыли. Но нью коммунистен не подвели, опять запели про молочные реки и кисельные берега.
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01.09.2021 20:18 Ответить
Пять лярдов деревьев уже посадил, теперь можно и 80 проектов начинать.
Кстати, кто знает, сколько деревьев уже посажено (ну, не считая "деревьев" канабиса для ОП)?
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01.09.2021 20:24 Ответить
де він ті системні реформи побачив? Зеленський у США презентував План трансформації України: 80 проєктів загальною вартістю $277 млрд - Цензор.НЕТ 3712
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01.09.2021 20:51 Ответить
В рамках рабочего визита в США Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в презентации Плана трансформации Украины. Источник: https://censor.net/ru/n3285684

Хоч не в Малоросію маю надію він хоче трансформувати Україну Зеленський у США презентував План трансформації України: 80 проєктів загальною вартістю $277 млрд - Цензор.НЕТ 4966
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01.09.2021 21:49 Ответить
Дурне поїхало в турне ...
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01.09.2021 21:54 Ответить
Он уверен, что там "12 стульев" не читали)).
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01.09.2021 22:00 Ответить
ТАКОЙ ХОРОШИЙ ДЕВУШКА, А ОТЕЦ БАРЫГА, СПЕКУЛЯНТ !)
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02.09.2021 01:29 Ответить
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