Ситуация на Черном море требует коллективного ответа в сфере безопасности, - Зеленский на встрече с главой Пентагона Остином
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
31 августа в рамках встречи президента Украины Владимира Зеленского с министром обороны США Ллойдом Остином стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в целях противодействия агрессивной политике России в Азово-Черноморском регионе и обеспечения свободы судоходства в международных водах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.
"Ситуация на Черном море требует коллективного ответа в сфере безопасности", – сказал Зеленский.
Стороны также обсудили ситуацию на востоке нашей страны, которая остается напряженной, несмотря на усилия Украины по достижению деэскалации мирным дипломатическим путем. В частности, как отмечено в сообщении, напряженность усиливается в связи с проведением Российской Федерацией военных учений "Запад-2021".
Зеленский выразил соболезнования США в связи с гибелью американских военнослужащих в результате теракта в Кабуле.
"Как президент страны, которая почти ежедневно теряет своих лучших сыновей на войне, развязанной Россией на востоке Украины, хорошо понимаю боль семей погибших и всего американского народа", – отметил Зеленский.
Президент рассказал о помощи со стороны Украины в эвакуации из Афганистана иностранных граждан, а также афганцев, которые нуждались в защите. Глава Пентагона поблагодарил за помощь нашего государства в вывозе людей из Афганистана.
Зеленский заверил, что Украина и в дальнейшем будет оставаться на одной стороне с Соединенными Штатами в защите свободы и демократии.
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"Мені сказали, щоб я щось сказав".
Буба что то сказал = не верь!
он уже Взивал под контроль когда солдат истекал крвью, а эта бубочка - вполне себе сносно хавал и делал другие вещи(Лена - не завидуй)
Трамп реально бы сказал кое что нашему президенту
позорище - че ты там мямлишь то?
Похоже, что ты кацап.
Тобі до лікаря зі своїми фобіями потрібно йти, а не на форуми.
Говорил ли на этой встрече ЗЕ вобще что-то можно будет узнать только из Госдепа и Пентагона.