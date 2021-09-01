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Ситуация на Черном море требует коллективного ответа в сфере безопасности, - Зеленский на встрече с главой Пентагона Остином

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Ситуация на Черном море требует коллективного ответа в сфере безопасности, - Зеленский на встрече с главой Пентагона Остином

31 августа в рамках встречи президента Украины Владимира Зеленского с министром обороны США Ллойдом Остином стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в целях противодействия агрессивной политике России в Азово-Черноморском регионе и обеспечения свободы судоходства в международных водах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Ситуация на Черном море требует коллективного ответа в сфере безопасности", – сказал Зеленский.

Стороны также обсудили ситуацию на востоке нашей страны, которая остается напряженной, несмотря на усилия Украины по достижению деэскалации мирным дипломатическим путем. В частности, как отмечено в сообщении, напряженность усиливается в связи с проведением Российской Федерацией военных учений "Запад-2021".

Зеленский выразил соболезнования США в связи с гибелью американских военнослужащих в результате теракта в Кабуле.

"Как президент страны, которая почти ежедневно теряет своих лучших сыновей на войне, развязанной Россией на востоке Украины, хорошо понимаю боль семей погибших и всего американского народа", – отметил Зеленский.

Президент рассказал о помощи со стороны Украины в эвакуации из Афганистана иностранных граждан, а также афганцев, которые нуждались в защите. Глава Пентагона поблагодарил за помощь нашего государства в вывозе людей из Афганистана.

Зеленский заверил, что Украина и в дальнейшем будет оставаться на одной стороне с Соединенными Штатами в защите свободы и демократии.

Читайте также: Украина может рассчитывать на поддержку США в борьбе с агрессией РФ, - глава Пентагона Остин

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
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Какой большой генерал-негр подумал зеленский Ситуация на Черном море требует коллективного ответа в сфере безопасности, - Зеленский на встрече с главой Пентагона Остином - Цензор.НЕТ 1297Ситуация на Черном море требует коллективного ответа в сфере безопасности, - Зеленский на встрече с главой Пентагона Остином - Цензор.НЕТ 2987Ситуация на Черном море требует коллективного ответа в сфере безопасности, - Зеленский на встрече с главой Пентагона Остином - Цензор.НЕТ 2987
Ситуация на Черном море требует коллективного ответа в сфере безопасности, - Зеленский на встрече с главой Пентагона Остином - Цензор.НЕТ 5308
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01.09.2021 10:21
+3
Ситуация на Черном море требует коллективного ответа в сфере безопасности, - Зеленский на встрече с главой Пентагона Остином - Цензор.НЕТ 4540
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01.09.2021 10:25
+1
И подумал, что надо бы что-то сказать...

"Мені сказали, щоб я щось сказав".
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01.09.2021 10:36
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Какой большой генерал-негр подумал зеленский Ситуация на Черном море требует коллективного ответа в сфере безопасности, - Зеленский на встрече с главой Пентагона Остином - Цензор.НЕТ 1297Ситуация на Черном море требует коллективного ответа в сфере безопасности, - Зеленский на встрече с главой Пентагона Остином - Цензор.НЕТ 2987Ситуация на Черном море требует коллективного ответа в сфере безопасности, - Зеленский на встрече с главой Пентагона Остином - Цензор.НЕТ 2987
Ситуация на Черном море требует коллективного ответа в сфере безопасности, - Зеленский на встрече с главой Пентагона Остином - Цензор.НЕТ 5308
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01.09.2021 10:21 Ответить
И подумал, что надо бы что-то сказать...

"Мені сказали, щоб я щось сказав".
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01.09.2021 10:36 Ответить
Ситуация на Черном море требует коллективного ответа в сфере безопасности, - Зеленский на встрече с главой Пентагона Остином - Цензор.НЕТ 4540
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01.09.2021 10:25 Ответить
Как президент страны, которая почти ежедневно теряет своих лучших сыновей на войне, развязанной Россией на востоке Украины, хорошо понимаю боль семей погибших и всего американского народа", - отметил Зеленский. Источник: https://censor.net/ru/n3285685\\\\\\\\\\\\\\\\

Буба что то сказал = не верь!
он уже Взивал под контроль когда солдат истекал крвью, а эта бубочка - вполне себе сносно хавал и делал другие вещи(Лена - не завидуй)
Трамп реально бы сказал кое что нашему президенту
позорище - че ты там мямлишь то?
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01.09.2021 10:27 Ответить
Ты лет на 100 в развитии отстал.
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01.09.2021 10:37 Ответить
Говорю же, что ты застряло в 19 веке.

Похоже, что ты кацап.
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01.09.2021 10:53 Ответить
чому не державною?
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01.09.2021 11:10 Ответить
А для занепокоєного сраками та неграми це має значення?

Тобі до лікаря зі своїми фобіями потрібно йти, а не на форуми.
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01.09.2021 11:18 Ответить
со ссылкой на пресс-службу ОП

Говорил ли на этой встрече ЗЕ вобще что-то можно будет узнать только из Госдепа и Пентагона.
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01.09.2021 10:34 Ответить
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01.09.2021 10:42 Ответить
А что случилось в Чёрном море?
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01.09.2021 10:47 Ответить
Судя по тому, что ЗЕ в угоду ***** слил решение Морского трибунала, ничего особенного.
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01.09.2021 10:54 Ответить
верно.
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01.09.2021 18:55 Ответить
 
 