Глава Пентагона Остин на встрече с Зеленским подтвердил, что новый пакет помощи США Украине предусматривает закупку Javelin, - ОПУ
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В ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским министр обороны США Ллойд Остин поздравил Украину с 30-летием независимости и также заверил, что США будут стоять рядом с нашей страной, поддерживать ее суверенитет и территориальную целостность, помогать в противодействии российской агрессии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.
Подчеркивается, что он также выразил поддержку стремлениям Украины к обретению членства в НАТО.
"Ллойд Остин сообщил, что США приняли решение о выделении Украине дополнительной помощи в сфере безопасности в объеме $60 млн, включая закупку переносных противотанковых ракетных комплексов "Джавелин", - приводит слова Остина пресс-служба Офиса Президента.
В свою очередь Зеленский подчеркнул, что Соединенные Штаты являются надежным партнером в сфере безопасности, и поблагодарил за неизменную поддержку в вопросах предоставления ежегодной помощи Украине в этой области.
Владимир Зеленский подчеркнул, что настроен на реформирование украинской оборонной промышленности и всесторонне поддерживает корпоратизацию оборонных предприятий.
Ранее издание АР сообщало, что новый пакет помощи от США предусматривает поставку Javelin в Украину.
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На самом деле оно может так и быть. Остин реально может удивиться, когда узнает, что говорил такое.
Госдеп уже не раз опровергал брехню, которую гонит Ермаковская контора.
Європа ніби не шкодує.
КБ "Луч" експортувало в Алжир кілька тисяч протитанкових ракет "Стугна"
Хотя кто то выбирает и более недорогие Стугны, это так.
а 5 км это уже проверенная дистанция поражения.. Изюмская оптика подтвердила свои высокое качество в боевых условиях..
"Джавелин" дороже и стреляет только на 2,5 км..
-КПБ не позволяет идентифицировать цели на расстоянии свыше 2000 метров.
-Время охлаждения ПНВ составляет от 2.5 до 3.5 минут.
-Время охлаждения ГСН составляет около 10 секунд.
-Продолжительность работы блока энергоснабжения и охлаждения после активации составляет около 4-х минут.
-Во время ограниченной видимости (природной или искусственной), дождь, снег, мокрый снег, туман, дымка, дым, пыль и ночь вместе именуются условиями ограниченной видимости. Дневной прицел может быть бесполезным при этих условиях.
-Ночь:
-Дневной прицел использует дневной свет для обеспечения оператора изображением цели.
-ПНВ использует естественное инфракрасное излучение объектов. Инфракрасный кроссовер во время рассвета и в сумерках очень близок к температуре позволяющей цели слиться с местностью. В случае когда разница в количестве инфракрасной энергии цели и фона достаточно низка, то ни КПБ Джавелина, ни его ГСН не способны различить цель. Это значительно снижает характеристики Джавелина. Такая ситуация может продолжаться по времени до часа, до тех пор пока либо температура фона либо температура цели не изменится на столько, чтобы было возможно обнаружить цель.
-Природные помехи, например солнце может нагревать объекты до достаточно близкой к температуре цели, что та сливается с местностью.
-Искусственные помехи появляются при наличии искусственных объектов выделяющих большое количество инфракрасной энергии (например, горящие транспортные средства).
-Сильный туман уменьшает возможность оператора обнаруживать цели и вести огонь.
-Траектория полета ракеты ограничивает её применение в лесистой, горной и городской местности.
-Оператор должен обладать прямой видимостью цели головкой самонаведения для захвата цели.
-Вес Джавелина замедляет маршброски с ним на большие расстояния. При использовании Джавелина в пеших порядках нагрузка на солдата сильно возрастает. При общем весе системы чуть меньше 22-х кг Джавелин является довольно тяжелым. Несмотря на то что Джавелин является переносным комплексом, один солдат не способен его легко переносить на пересеченной местности в течение длительного периода. У Транспортно-пусковой контейнер Джавелина громоздкий и ограничивает передвижение с ним в густо поросших зарослях.
-Оператор должен частично оставаться открытым подвергая себя огню противника.
-КПБ требует прямой видимости для захвата целей.**************************
для дятла диванного Alexey Lexx!..
сначала читай, а потом рот раскрывай.. а не наоборот!
http://oruzhie.info/raketi/813-fgm-148-dzhavelin
страшно видеть как у тебя пердак пылает))
иди убей себя об стенку, дятел диванный
переиграл в "Call of Duty: Black Ops 4"?
А із ОАСКа і того більше.
Т.е. это ЗЕопа сказала, а не Остин.
Потому что источники Госдепа и Пентагона пока молчат, а все победные реляции исходят только от Подоляка.
1. Не давали Джевелины, ныли что не дают и американцы жмоты.
2. Дали Джевелины, теперь они ноют, что нам они не нужны.
3. Прошлой зимой-весной орали - "Где наши вакцины?!!"
4. Летом они стонали, что их хотя убивать вакцинацией и корпорации наживаются на ковиде.
5. Зимой, когда не будет пфайзера и модерны, эти же люди начнут стучать по клавишам, помогите, нас убивают - вакцин опять нету!
Вывод: все эти высеры пишет руснявые боты или полудурки. Только русне выгодно, чтобы в Украину не завозили Джевелины и только русне нужно, чтобы сорвать вакцинацию и началась эпидемия, локдаун и падение экономики.