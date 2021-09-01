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Глава Пентагона Остин на встрече с Зеленским подтвердил, что новый пакет помощи США Украине предусматривает закупку Javelin, - ОПУ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Глава Пентагона Остин на встрече с Зеленским подтвердил, что новый пакет помощи США Украине предусматривает закупку Javelin, - ОПУ

В ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским министр обороны США Ллойд Остин поздравил Украину с 30-летием независимости и также заверил, что США будут стоять рядом с нашей страной, поддерживать ее суверенитет и территориальную целостность, помогать в противодействии российской агрессии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Подчеркивается, что он также выразил поддержку стремлениям Украины к обретению членства в НАТО.

"Ллойд Остин сообщил, что США приняли решение о выделении Украине дополнительной помощи в сфере безопасности в объеме $60 млн, включая закупку переносных противотанковых ракетных комплексов "Джавелин", - приводит слова Остина пресс-служба Офиса Президента.

В свою очередь Зеленский подчеркнул, что Соединенные Штаты являются надежным партнером в сфере безопасности, и поблагодарил за неизменную поддержку в вопросах предоставления ежегодной помощи Украине в этой области.

Владимир Зеленский подчеркнул, что настроен на реформирование украинской оборонной промышленности и всесторонне поддерживает корпоратизацию оборонных предприятий.

Ранее издание АР сообщало, что новый пакет помощи от США предусматривает поставку Javelin в Украину.

Читайте также: Украина может рассчитывать на поддержку США в борьбе с агрессией РФ, - глава Пентагона Остин

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+7
Чего только не померещится, когда ты находишься под кокаином Глава Пентагона Остин на встрече с Зеленским подтвердил, что новый пакет помощи США Украине предусматривает закупку Javelin, - ОПУ - Цензор.НЕТ 3952
Глава Пентагона Остин на встрече с Зеленским подтвердил, что новый пакет помощи США Украине предусматривает закупку Javelin, - ОПУ - Цензор.НЕТ 590
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01.09.2021 10:35
+7
'какіє джавєліни, папа Бєня сказал брать дєньгамі'
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01.09.2021 10:38
+7
вот нахер нам те "Джавелины", если к нас есть "Стугна-П", которая круче и достает на 5 км, тогда как с "джавелином" нужно на 2,5 км подбираться к цели..
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01.09.2021 10:38
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Чего только не померещится, когда ты находишься под кокаином Глава Пентагона Остин на встрече с Зеленским подтвердил, что новый пакет помощи США Украине предусматривает закупку Javelin, - ОПУ - Цензор.НЕТ 3952
Глава Пентагона Остин на встрече с Зеленским подтвердил, что новый пакет помощи США Украине предусматривает закупку Javelin, - ОПУ - Цензор.НЕТ 590
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01.09.2021 10:35 Ответить
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресслужбу ОПзе

На самом деле оно может так и быть. Остин реально может удивиться, когда узнает, что говорил такое.

Госдеп уже не раз опровергал брехню, которую гонит Ермаковская контора.
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01.09.2021 10:49 Ответить
Помощь за деньги украинского народа, в карманы дяди Буша. Ну и ну.
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01.09.2021 10:36 Ответить
Нічо, Європу США підняли за європейські гроші, ще й під %%
Європа ніби не шкодує.
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01.09.2021 10:40 Ответить
ты не поняла. пентагон дает деньги из своего бюджета, на закупку комплексов у американского производителя, с последующей передачей на склад в Украине, под контроль американских военных, с возможностью использования, в случае наступления засРашки.
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01.09.2021 10:43 Ответить
то яврейская мутка, для дурачков типа тебя
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01.09.2021 10:50 Ответить
мой дурачок набьет тебе шишек на затылке. что по твоей фене мутка?
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01.09.2021 11:04 Ответить
'какіє джавєліни, папа Бєня сказал брать дєньгамі'
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01.09.2021 10:38 Ответить
вот нахер нам те "Джавелины", если к нас есть "Стугна-П", которая круче и достает на 5 км, тогда как с "джавелином" нужно на 2,5 км подбираться к цели..
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01.09.2021 10:38 Ответить
Джавелины лучше Стугны, хотя и меньше дистанция поражения.
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01.09.2021 10:42 Ответить
Джавелины работают по работающему танку с включенным движком, т.е. по тепловому портрету цели.. а если применяется маскирующие спецсредства или танк стоит в капонире с холодным движком, то попасть "Джавелином" в цель уже сложнее..
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01.09.2021 10:46 Ответить
Головка наведения Джавелина, захватывает цель по трём параметрам, а тепловой только один из них) Главный принцип Джавелина, это "выстрелил и забыл", а Стугну надо сопровождать лазером до поражения цели, что создает серьёзную опасность для расчёта Стугны.
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01.09.2021 12:01 Ответить
поэтому КБ "Луч" серийно делает для "Стугны-П" дистанционное управление 50 м..
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01.09.2021 12:16 Ответить
да) да) именно поэтому ведущие страны мира выстраиваются в очередь у дверей КБ Луч, что бы купить Стугну и заменить ею Джавелины.
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01.09.2021 16:14 Ответить
только в этом году КБ "Луч" выполнило контракт в Алжир на 50 млн баксов.. и так каждый год в разные арабские страны, в Катар(совместно с турками), в ОАЭ, и куда-то южную азию..
КБ "Луч" експортувало в Алжир кілька тисяч протитанкових ракет "Стугна"
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01.09.2021 16:20 Ответить
Ну ну) Прочтите, на сколько миллиардов продано Джавелинов)
Хотя кто то выбирает и более недорогие Стугны, это так.
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01.09.2021 16:47 Ответить
Причём они поставили не противотанковый комплекс, а просто ракеты, подготовленные для стрельбы с танковых пушек танка Т-55 и противотанковой пушки Рапира.
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01.09.2021 16:50 Ответить
Думаю шо за 5 км танка не побачиш.
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01.09.2021 10:42 Ответить
КБ "Луч" уже с прошлого года работает над модернизированной версией "Стугны" на 7,5 км..
а 5 км это уже проверенная дистанция поражения.. Изюмская оптика подтвердила свои высокое качество в боевых условиях..
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01.09.2021 10:49 Ответить
Так щоб пульнути Стугну по танку його потрібно бачити де він.
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01.09.2021 10:51 Ответить
еще раз.. оптика видит уверено видит на 5 км и дает качественную лазерную подсветку ракете на 5 км.. эти показатели уже проверены перепроверены..
"Джавелин" дороже и стреляет только на 2,5 км..
Глава Пентагону Остін на зустрічі із Зеленським підтвердив, що новий пакет допомоги США Україні передбачає закупівлю Javelin, - ОПУ - Цензор.НЕТ 6531
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01.09.2021 10:56 Ответить
На морі до обрію все видно на 12 км тому що там немає перешкод, а на суходолі заважають дерева, будинки та інші споруди.
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01.09.2021 11:20 Ответить
Что будешь делать,если танк заедет за препятствие или ведение станет невозможным?В том и огромное преимущество "Джавелина"-"нажал и забыл".А 5 км-это чисто для позиционной отработки,поражения на марше и сугубо оборонительном характере б/д.КАК со "Стугной" наступать или быстро поменять дислокацию?Помолчи ото,диванное
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01.09.2021 11:33 Ответить
Недостатки ПТРК Джавелин
-КПБ не позволяет идентифицировать цели на расстоянии свыше 2000 метров.
-Время охлаждения ПНВ составляет от 2.5 до 3.5 минут.
-Время охлаждения ГСН составляет около 10 секунд.
-Продолжительность работы блока энергоснабжения и охлаждения после активации составляет около 4-х минут.
-Во время ограниченной видимости (природной или искусственной), дождь, снег, мокрый снег, туман, дымка, дым, пыль и ночь вместе именуются условиями ограниченной видимости. Дневной прицел может быть бесполезным при этих условиях.
-Ночь:
-Дневной прицел использует дневной свет для обеспечения оператора изображением цели.
-ПНВ использует естественное инфракрасное излучение объектов. Инфракрасный кроссовер во время рассвета и в сумерках очень близок к температуре позволяющей цели слиться с местностью. В случае когда разница в количестве инфракрасной энергии цели и фона достаточно низка, то ни КПБ Джавелина, ни его ГСН не способны различить цель. Это значительно снижает характеристики Джавелина. Такая ситуация может продолжаться по времени до часа, до тех пор пока либо температура фона либо температура цели не изменится на столько, чтобы было возможно обнаружить цель.
-Природные помехи, например солнце может нагревать объекты до достаточно близкой к температуре цели, что та сливается с местностью.
-Искусственные помехи появляются при наличии искусственных объектов выделяющих большое количество инфракрасной энергии (например, горящие транспортные средства).
-Сильный туман уменьшает возможность оператора обнаруживать цели и вести огонь.
-Траектория полета ракеты ограничивает её применение в лесистой, горной и городской местности.
-Оператор должен обладать прямой видимостью цели головкой самонаведения для захвата цели.
-Вес Джавелина замедляет маршброски с ним на большие расстояния. При использовании Джавелина в пеших порядках нагрузка на солдата сильно возрастает. При общем весе системы чуть меньше 22-х кг Джавелин является довольно тяжелым. Несмотря на то что Джавелин является переносным комплексом, один солдат не способен его легко переносить на пересеченной местности в течение длительного периода. У Транспортно-пусковой контейнер Джавелина громоздкий и ограничивает передвижение с ним в густо поросших зарослях.
-Оператор должен частично оставаться открытым подвергая себя огню противника.
-КПБ требует прямой видимости для захвата целей.**************************
для дятла диванного Alexey Lexx!..
сначала читай, а потом рот раскрывай.. а не наоборот!
http://oruzhie.info/raketi/813-fgm-148-dzhavelin
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01.09.2021 12:43 Ответить
Ты что там пишешь,тупорылое?Ты мне приводишь аргументы с КАЦАПСКОГО САЙТА?А Стугна не требует прямой видимости?Так вот объясню недоумку:Стугна требует ПОСТОЯННОЙ видимости,а Джавелин-только для захвата.А теперь расскажи,чмо медведчуковское,кто там у вас на ботоферме распорядился пользоваться мнением кацапских "экспертов"?Ты,тварь,подсовуешь кацапский фейк и открываешь пасть?Про силу кацапского оружия тут рассказываешь,ублюдок?Ото и цена всей вашей шоколадной шоблы
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01.09.2021 13:34 Ответить
ого.. шариевского Зебила подорвало.. прислать тебе огнетушитель?
страшно видеть как у тебя пердак пылает)) Глава Пентагону Остін на зустрічі із Зеленським підтвердив, що новий пакет допомоги США Україні передбачає закупівлю Javelin, - ОПУ - Цензор.НЕТ 6249
иди убей себя об стенку, дятел диванный Глава Пентагону Остін на зустрічі із Зеленським підтвердив, що новий пакет допомоги США Україні передбачає закупівлю Javelin, - ОПУ - Цензор.НЕТ 5752
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01.09.2021 13:41 Ответить
Отвали,рожа кацапская)Спалил ботоферму Глава Пентагону Остін на зустрічі із Зеленським підтвердив, що новий пакет допомоги США Україні передбачає закупівлю Javelin, - ОПУ - Цензор.НЕТ 1032 Глава Пентагону Остін на зустрічі із Зеленським підтвердив, що новий пакет допомоги США Україні передбачає закупівлю Javelin, - ОПУ - Цензор.НЕТ 1032 Глава Пентагону Остін на зустрічі із Зеленським підтвердив, що новий пакет допомоги США Україні передбачає закупівлю Javelin, - ОПУ - Цензор.НЕТ 1032
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01.09.2021 13:53 Ответить
ты сколько дней на сайте, Зебилушка шариевский?.. когда зарегился?
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01.09.2021 13:58 Ответить
А ты че там о шариях запело,падло убогое? Глава Пентагону Остін на зустрічі із Зеленським підтвердив, що новий пакет допомоги США Україні передбачає закупівлю Javelin, - ОПУ - Цензор.НЕТ 4432Ты лучше про СВОИ предпочтения поведай)Хотя,что ждать от ушлепка,который пропагандирует мнение кацапских "ыкспертов".А что там Гундяев сказал по этому поводу? Глава Пентагону Остін на зустрічі із Зеленським підтвердив, що новий пакет допомоги США Україні передбачає закупівлю Javelin, - ОПУ - Цензор.НЕТ 2962
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01.09.2021 15:00 Ответить
Джэвелин заполняет свою нишу в противотанковой обороне и аналогов ему у нас просто нет. Хотя цена его конечно конская, тут надо быть осторожным в количествах, тем более нам кроме него много ещё чего надо. А вот по Стугнам и Корсарам просто надо иметь стабильный заказ и не дёргать-смыкать производителя постоянными рывками "то хочу, то нет". А ещё почему-то никто и не заикается о производстве новых гранат к РПГ-7 и одноразовым штурмовым гранатам типа раиських РШГ-2 и МРО-А, которые тоже весь укрепят наших пехотинцев
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01.09.2021 10:59 Ответить
логично!.. просто мне видится, что закупка "Джавелинов" во время встречи Зе и Байдена, это дипломатическое задабривание белого Дома, а не целесообразная потребность украинской Армии..
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01.09.2021 11:02 Ответить
Только полностью упоротое существо могло выдать подобный понос
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01.09.2021 11:27 Ответить
ух!.. сразу видно диванного стреляльщика "Джавелинами" серией и одиночными..
переиграл в "Call of Duty: Black Ops 4"?
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01.09.2021 12:03 Ответить
Во-во:под дурачка косить-единственное,что может получиться у подобного убожества.Спрошу еще раз:упоротое знает,как это вести по лучу?
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01.09.2021 12:13 Ответить
проходи мимо.. я по средам дурачкам не подаю..
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01.09.2021 12:30 Ответить
Та куда там тебе подавать,безмозглое?Ото только на ботоферме дерьмо изливать) Глава Пентагону Остін на зустрічі із Зеленським підтвердив, що новий пакет допомоги США Україні передбачає закупівлю Javelin, - ОПУ - Цензор.НЕТ 3441
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01.09.2021 12:32 Ответить
вітання кацапам!

Глава Пентагона Остин на встрече с Зеленским подтвердил, что новый пакет помощи США Украине предусматривает закупку Javelin, - ОПУ - Цензор.НЕТ 6932
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01.09.2021 10:39 Ответить
А виробництво своїх ПТРК? Акакаяразніца.
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01.09.2021 10:40 Ответить
#уйло накажет
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01.09.2021 10:44 Ответить
60 млн баксюків можна натрусити із київського апеляційного суду.
А із ОАСКа і того більше.
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01.09.2021 10:40 Ответить
Зачем покупать Джавелины, которые мы не имеем право применять, когда захотим?
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01.09.2021 10:40 Ответить
Самый плохой танк стоит от миллиона, так что стоило бы пострелять.
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01.09.2021 11:56 Ответить
для них нужен 95 бензин 30л/100 км, а при ишаке топлива в армии на 2 дня. для парада вскрывали нз
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01.09.2021 10:46 Ответить
на это и расчет
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01.09.2021 11:10 Ответить
на танках не катаются, расход 500 л. ресурс до ТО 700 км, и общий 3000 часов в хроших условиях.
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01.09.2021 11:13 Ответить
Якось не радує…
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01.09.2021 10:44 Ответить
Хороша помощь - продадим за деньги...
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01.09.2021 10:45 Ответить
Лично я бы и 1 доллара не дал бы...после 73 % Глава Пентагона Остин на встрече с Зеленским подтвердил, что новый пакет помощи США Украине предусматривает закупку Javelin, - ОПУ - Цензор.НЕТ 1921Стаду баранов...
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01.09.2021 10:45 Ответить
со ссылкой на пресс-службу ОП

Т.е. это ЗЕопа сказала, а не Остин.
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01.09.2021 10:46 Ответить
Стингеры пусть лучше дают . Противотанковые мы и сами можем худо бедно делать .
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01.09.2021 10:52 Ответить
Тем временем в Севастополь прибыла крупная партия танков-Т-72 оснащенных АнтиДжавелинамиГлава Пентагону Остін на зустрічі із Зеленським підтвердив, що новий пакет допомоги США Україні передбачає закупівлю Javelin, - ОПУ - Цензор.НЕТ 3345 Глава Пентагону Остін на зустрічі із Зеленським підтвердив, що новий пакет допомоги США Україні передбачає закупівлю Javelin, - ОПУ - Цензор.НЕТ 8805
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01.09.2021 10:54 Ответить
Кацапская сарайка на башне - это серьезное решение. Глава Пентагону Остін на зустрічі із Зеленським підтвердив, що новий пакет допомоги США Україні передбачає закупівлю Javelin, - ОПУ - Цензор.НЕТ 7857 Можно было бы еще вентилятор поставить.
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01.09.2021 11:01 Ответить
ого...вентилятор...Вы шо! хватит пехотинца с веником на броню посадить )))
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01.09.2021 11:27 Ответить
короче Джавелины передадут в ОПУ ?
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01.09.2021 11:00 Ответить
ОПУ их и выдает пока что. Глава Пентагону Остін на зустрічі із Зеленським підтвердив, що новий пакет допомоги США Україні передбачає закупівлю Javelin, - ОПУ - Цензор.НЕТ 9838

Потому что источники Госдепа и Пентагона пока молчат, а все победные реляции исходят только от Подоляка.
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01.09.2021 11:03 Ответить
а толку от них если их использовать нельзя Глава Пентагону Остін на зустрічі із Зеленським підтвердив, що новий пакет допомоги США Україні передбачає закупівлю Javelin, - ОПУ - Цензор.НЕТ 1336
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01.09.2021 11:08 Ответить
Зрадопеды это такие люди, которые:
1. Не давали Джевелины, ныли что не дают и американцы жмоты.
2. Дали Джевелины, теперь они ноют, что нам они не нужны.
3. Прошлой зимой-весной орали - "Где наши вакцины?!!"
4. Летом они стонали, что их хотя убивать вакцинацией и корпорации наживаются на ковиде.
5. Зимой, когда не будет пфайзера и модерны, эти же люди начнут стучать по клавишам, помогите, нас убивают - вакцин опять нету!
Вывод: все эти высеры пишет руснявые боты или полудурки. Только русне выгодно, чтобы в Украину не завозили Джевелины и только русне нужно, чтобы сорвать вакцинацию и началась эпидемия, локдаун и падение экономики.
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01.09.2021 11:13 Ответить
Кто тебе что дает? Покупать у них надо.
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01.09.2021 11:30 Ответить
Все просто - мы вам дадим деньги чтобы вы у нас купили Джавелины.
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01.09.2021 11:29 Ответить
Тс-с-с,бо скабака почує і здохне від злості. Із кого потім потішаться будемо,га,я вас питаю?! Глава Пентагону Остін на зустрічі із Зеленським підтвердив, що новий пакет допомоги США Україні передбачає закупівлю Javelin, - ОПУ - Цензор.НЕТ 656
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01.09.2021 11:36 Ответить
Вчора в чеських змі пройшла інфа, що американці лишили в Афгані зброї, більше чим на 80 млрд.доларів. Коли порівнюєш ці цифри, з грошіма, які виділяють Україні, так стає сумно. То що в Україні корупція, так і в Афганістані крадуть не гірше. А тепер стільки зброї досталося овцебобам, впало з неба, а Україна випрошує по крохах.
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01.09.2021 12:11 Ответить
хорошо.
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01.09.2021 18:58 Ответить
 
 