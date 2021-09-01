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Новости Экономика
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Норвегия (565) энергетика (2036)

Дальнейшие инвестиции в Украину зависят от выполнения правительством обязательств перед инвесторами в "зеленую" энергетику, - МИД Норвегии

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Дальнейшие инвестиции в Украину зависят от выполнения правительством обязательств перед инвесторами в

Дальнейшие инвестиции норвежских компаний в сектор возобновляемой энергетики Украины зависит от того, будет ли украинское правительство выполнять взятые на себя обязательства по урегулированию задолженности за "зеленую" электроэнергию.


Об этом заявил государственный секретарь министерства иностранных дел Королевства Норвегия Аудун Халворсен. 


"Последние годы норвежские компании инвестируют в Украину сотни миллионов евро. Они имеют амбициозные планы продолжать такое сотрудничество. Однако это зависит от того, какими будут условия государственной программы. И как будут выпущены "зеленые" облигации (для урегулирования долгов перед инвесторами в ВИЭ, - прим.) ", - заявил дипломат в эфире телеканала" Украина24 ".


По словам председателя правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрея Конеченкова, долги перед производителями "зеленой" энергии пока только растут.
"Тенденция по уменьшению уплаты  сегодня накапливается, то есть за май уже было 73% за июль - уже 68%. И вот эта тенденция очень беспокоит ", - заявил Конеченков.
По словам инвесторов, еще более сильный удар по "зеленым" проектам могут нанести правительственные инициативы по введению нового акциза на "зеленую" электроэнергию.


Напомним, развитие возобновляемой энергетики в Украине замедлилось из-за политических рисков и долгового кризиса.
Правительство нарушило обязательства по оплате "зеленой" электроэнергии, накопив долг в 18,4 млрд грн.
Кроме того, Кабинет Министров объявил о намерении ввести акцизный налог на "зеленую" энергию в Украине в размере 3,2%. Против такой инициативы резко выступили международные организации и отраслевые объединения.
Все ассоциации возобновляемой энергетики заявили, что намерения Кабмина ввести акцизный налог на "зеленую" электроэнергию являются нарушением предоставленных ранее государством гарантий и нарушением обязательств перед международными инвесторами.
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Топ комментарии
+2
грамотно
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01.09.2021 10:44
+2
инвесторы пришли грабить Украину??? они понимают рынок? рассчитаться с ними по рыночным ценам и закрыть вопрос... но никак не по тех грабительских ценах почти по 6гр. за квт.
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01.09.2021 10:46
+2
Это не инвестиции,это аферизм,потрох и гроська обещали пусть сами и платят,налогоплательщик не давал им права заставлять его платить дорого за то,что можно купить намного дешевле.
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01.09.2021 10:57
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грамотно
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01.09.2021 10:44 Ответить
Я не против зеленой энергетики, только пусть киловатт/час такой энергии стоит как обычный киловатт/час Дальнейшие инвестиции в Украину зависят от выполнения правительством обязательств перед инвесторами в "зеленую" энергетику, - МИД Норвегии - Цензор.НЕТ 8334
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01.09.2021 10:46 Ответить
Ну то дай грошей на обладнання
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01.09.2021 10:48 Ответить
Слово "зелёный" в Украине приобрело негативный оттенок...
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01.09.2021 11:20 Ответить
Бене не в масть
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01.09.2021 10:46 Ответить
инвесторы пришли грабить Украину??? они понимают рынок? рассчитаться с ними по рыночным ценам и закрыть вопрос... но никак не по тех грабительских ценах почти по 6гр. за квт.
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01.09.2021 10:46 Ответить
Договори потрібно виконувати. Знайомий таксист привіз німця за 20 марок як домовлялись. Колеги сказали йому що це в 20 раз більше за звичайну ціну. Проте німець сказав, що від домовився за 20 марок і їх заплатить. Тільки кацапи і "кацапствующие" недотримуються договорів. Дальнейшие инвестиции в Украину зависят от выполнения правительством обязательств перед инвесторами в "зеленую" энергетику, - МИД Норвегии - Цензор.НЕТ 5183
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01.09.2021 10:51 Ответить
за прошлий час питань немає... але включити "стоп-кран", хто хоче працювати дальші, ось вам ринкові умови.., хто нехоче, звільняйте землю під "кукурузу"...
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01.09.2021 11:12 Ответить
В сраці я мав, як казав Вовка, ті площі під "кукурудзу" Подальші інвестиції в Україну залежать від виконання урядом зобов'язань перед інвесторами в "зелену" енергетику, - МЗС Норвегії - Цензор.НЕТ 4528
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01.09.2021 19:44 Ответить
ого, яка в тебе срака, там і сад горіховий можна посадити? чи шовковиці посадку, ще й шовкопрядів завести.
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01.09.2021 21:46 Ответить
виміряй спочатку сраку у Вовочки, сракомір. Подальші інвестиції в Україну залежать від виконання урядом зобов'язань перед інвесторами в "зелену" енергетику, - МЗС Норвегії - Цензор.НЕТ 6474
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02.09.2021 08:18 Ответить
хто такий вовочка, х\з... так ніжно його називаєш, напевне твій друг... але розмова про тебе і про твою дупу в яку можна даже трактором заїхати... сам признався Подальші інвестиції в Україну залежать від виконання урядом зобов'язань перед інвесторами в "зелену" енергетику, - МЗС Норвегії - Цензор.НЕТ 2229
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02.09.2021 09:46 Ответить
Давай Стецю, співай, співай.
https://www.youtube.com/watch?v=GwCVsWPmH9k Подальші інвестиції в Україну залежать від виконання урядом зобов'язань перед інвесторами в "зелену" енергетику, - МЗС Норвегії - Цензор.НЕТ 8487
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02.09.2021 10:56 Ответить
Пора заканчивать с этой зеленой энергетикой, как это сделали в Европе. Что то не хорошая карма в нашей стране от всего что связано с зеленым.
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01.09.2021 10:47 Ответить
ну зеленая энергетика началась намного раньше при любимом твоем прездизенте
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01.09.2021 11:59 Ответить
Когда бы не началась и не зависимо от ваших пристрастий или антипатий к президентам, а заканчивать с ней пора как это сделали в Европе.
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01.09.2021 12:01 Ответить
Это не инвестиции,это аферизм,потрох и гроська обещали пусть сами и платят,налогоплательщик не давал им права заставлять его платить дорого за то,что можно купить намного дешевле.
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01.09.2021 10:57 Ответить
Ви - зробили це разом . Подальші інвестиції в Україну залежать від виконання урядом зобов'язань перед інвесторами в "зелену" енергетику, - МЗС Норвегії - Цензор.НЕТ 4670 . ! Але винуватий Порох і Грося . Подальші інвестиції в Україну залежать від виконання урядом зобов'язань перед інвесторами в "зелену" енергетику, - МЗС Норвегії - Цензор.НЕТ 6063 .

Подальші інвестиції в Україну залежать від виконання урядом зобов'язань перед інвесторами в "зелену" енергетику, - МЗС Норвегії - Цензор.НЕТ 5019.
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01.09.2021 11:38 Ответить
И что,ты думаешь,что круто проадвокатствовал потрогросе?закон об этой афере принял бэпэпэ за не просто так,зеленые лягушки просто воспользовались петиной схемой воровства,зеленых и соевых противопоставлять не нужно,это одна банда - попередники и их наследники.
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01.09.2021 12:07 Ответить
Подальші інвестиції в Україну залежать від виконання урядом зобов'язань перед інвесторами в "зелену" енергетику, - МЗС Норвегії - Цензор.НЕТ 3302 .О , так Порошенко вже й зелену енергетику покрав?? Круто Подальші інвестиції в Україну залежать від виконання урядом зобов'язань перед інвесторами в "зелену" енергетику, - МЗС Норвегії - Цензор.НЕТ 8319 ..!! А що ще видасть твій хворий мозок . ?
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01.09.2021 12:39 Ответить
Плохо выкручиваешься,неумело,езжай строить завод на липецке,больше пользы от тебя будет хозяину.
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01.09.2021 12:50 Ответить
Ахметов говорил, что он главный инвестор в Украине, так его никто и не обижает, о чём конкретно хотят сказать ахметовские лобби из Норвегии ?
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01.09.2021 11:28 Ответить
даешь народу 1 кв за 20 гр!!!!!!!!!!!!!!!!
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01.09.2021 11:58 Ответить
Инвестиции в зеленую энергетику оказались мошеннической аферой. Кто-то хорошо нагрел ручки загребущие, а за последствия дерут с ограбленных людей. Кто лобировал и заключал эти грабительские договора, тот и должен ответить.
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01.09.2021 13:39 Ответить
 
 