Дальнейшие инвестиции в Украину зависят от выполнения правительством обязательств перед инвесторами в "зеленую" энергетику, - МИД Норвегии

Дальнейшие инвестиции норвежских компаний в сектор возобновляемой энергетики Украины зависит от того, будет ли украинское правительство выполнять взятые на себя обязательства по урегулированию задолженности за "зеленую" электроэнергию.



Об этом заявил государственный секретарь министерства иностранных дел Королевства Норвегия Аудун Халворсен.



"Последние годы норвежские компании инвестируют в Украину сотни миллионов евро. Они имеют амбициозные планы продолжать такое сотрудничество. Однако это зависит от того, какими будут условия государственной программы. И как будут выпущены "зеленые" облигации (для урегулирования долгов перед инвесторами в ВИЭ, - прим.) ", - заявил дипломат в эфире телеканала" Украина24 ".



По словам председателя правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрея Конеченкова, долги перед производителями "зеленой" энергии пока только растут.

"Тенденция по уменьшению уплаты сегодня накапливается, то есть за май уже было 73% за июль - уже 68%. И вот эта тенденция очень беспокоит ", - заявил Конеченков.

По словам инвесторов, еще более сильный удар по "зеленым" проектам могут нанести правительственные инициативы по введению нового акциза на "зеленую" электроэнергию.



Напомним, развитие возобновляемой энергетики в Украине замедлилось из-за политических рисков и долгового кризиса.

Правительство нарушило обязательства по оплате "зеленой" электроэнергии, накопив долг в 18,4 млрд грн.

Кроме того, Кабинет Министров объявил о намерении ввести акцизный налог на "зеленую" энергию в Украине в размере 3,2%. Против такой инициативы резко выступили международные организации и отраслевые объединения.

Все ассоциации возобновляемой энергетики заявили, что намерения Кабмина ввести акцизный налог на "зеленую" электроэнергию являются нарушением предоставленных ранее государством гарантий и нарушением обязательств перед международными инвесторами.