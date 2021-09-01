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Гражданин Украины, вступивший в НВФ "Народное ополчение Донбасса", осужден на 8 лет тюрьмы, - контрразведка СБУ

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Гражданин Украины, вступивший в НВФ

Гражданин Украины, вступивший в НВФ "Народное ополчение Донбасса", осужден на 8 лет тюрьмы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с боевыми припасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Задокументировано, что злоумышленник по собственной инициативе в мае 2014 начал сотрудничество с российскими оккупантами: вступил в состав незаконного вооруженного формирования так называемого "народного ополчения Донбасса".

По данным следствия, он с огнестрельным оружием охранял позиции террористической организации "ЛНР", вел активные разведывательные действия по сбору данных о позициях подразделений Вооруженных Сил Украины и других украинских военных формирований, задействованных в проведении АТО/ООС. За это он регулярно получал деньги от оккупантов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержан боевик "самообороны Крыма", который активно помогал РФ оккупировать полуостров и получил за это медаль, - СБУ. ФОТО

Получив боевое ранение, он переехал на лечение в Россию, рассчитывая получить российское гражданство "за заслуги". Но вместо паспорта РФ получил тюремный срок за незаконные сделки с наркотиками. После отбытия наказания вернулся в Украину.

Контрразведчики СБУ разоблачили и задержали злоумышленника. В ходе обыска, проведенного по месту его проживания, обнаружено и изъяты:

- боевые гранаты РГД-5 и РГО с запалами;
- установлены координаты места нахождения тайника с боевыми средствами поражения, в том числе реактивными штурмовыми гранатами РШГ-1 производства РФ.

По приговору суда гражданин Украины признан виновным за участие в террористической организации "ЛНР" и хранении боеприпасов и приговорен к восьми годам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+5
Ребятки, если и дальше будет продолжаться порочная практика не называния имён и не показывания фото осуждённых кокочленцев, то это приведёт к окончательному недоверию нашим недоправоохранителям и широкому полю для манипуляций : кого посадили, за что и тому подобное. Страна должна знать своих "героев" в морду лица и дальнейшей работе по ним, уже после освобождения
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01.09.2021 10:50
+4
8 лет за арсенал оружия и боеприпасов, и за терроризм? Вы серьезно? Как за коробок конопли у нас дают. Афигеть у нас законы. На Рашке от 20 лет до пожизненного за такое. Почему любителей рузгогомира у нас судят не по росийским законам?
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01.09.2021 10:55
+3
Це покарання для ворога і вбивці? Таке враження що закон знущається над своїм народом.Покарання для терориста і окупанти прирівняли до дрібного *********** і хочуть перемогти ворога.Ганьба всій законодавчій і судовій мафії. Гражданин Украины, вступивший в НВФ "Народное ополчение Донбасса", осужден на 8 лет тюрьмы, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 5782
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01.09.2021 10:49
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Правила форума Совет форумчан
Це покарання для ворога і вбивці? Таке враження що закон знущається над своїм народом.Покарання для терориста і окупанти прирівняли до дрібного *********** і хочуть перемогти ворога.Ганьба всій законодавчій і судовій мафії. Гражданин Украины, вступивший в НВФ "Народное ополчение Донбасса", осужден на 8 лет тюрьмы, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 5782
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01.09.2021 10:49 Ответить
Це хоть щось. Раніше їх взагалі випускали.
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01.09.2021 10:56 Ответить
если хотите, чтобы таких к стенке ставили - требуйте установление военного положения
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01.09.2021 11:34 Ответить
Вимагаю на окупованих територіях військовий стан.! Громадянин України, який вступив до НЗФ "Народне ополчення Донбасу", засуджений на 8 років в'язниці, - контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 8081 Я все правильно зробив?
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01.09.2021 11:36 Ответить
не погано й те, що 8 відсидить від дзвоника до дзвоника.
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01.09.2021 11:35 Ответить
Де гарантії що відсидить, а не вийде через чотири роки,або й раніше по амністії.? До речі зе готує амністію для військових,а там татарови з подоляками та єрмаками пропхнуть всіх злочинців
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01.09.2021 11:41 Ответить
УДЗ при таких термінах, якщо не помиляюсь, не дають. А так амністія або обмін, якщо таке лайно комусь потрібне - може й станеться) Це без гарантії, Ви праві, на жаль.
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01.09.2021 11:49 Ответить
Надійнішої гарантії яку давали комуністи з діркою у потилиці,ще не вигадали,і амністія з обміном не загрожували б.
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01.09.2021 11:52 Ответить
почему не на 15? а вообще, длч таких категорий и термин 20-30 нужно ввести в кодекс.
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01.09.2021 10:50 Ответить
Ребятки, если и дальше будет продолжаться порочная практика не называния имён и не показывания фото осуждённых кокочленцев, то это приведёт к окончательному недоверию нашим недоправоохранителям и широкому полю для манипуляций : кого посадили, за что и тому подобное. Страна должна знать своих "героев" в морду лица и дальнейшей работе по ним, уже после освобождения
показать весь комментарий
01.09.2021 10:50 Ответить
8 лет за арсенал оружия и боеприпасов, и за терроризм? Вы серьезно? Как за коробок конопли у нас дают. Афигеть у нас законы. На Рашке от 20 лет до пожизненного за такое. Почему любителей рузгогомира у нас судят не по росийским законам?
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01.09.2021 10:55 Ответить
Убежал из Рашки в Украину потому что в отличии от Рашки у нас НАСТОЯЩИХ преступников в жопу целуют и камеру с интернетом и проститутками предоставляют.
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01.09.2021 10:58 Ответить
Знакомьтесь - судья Волкова, Печерский суд.
А помните, в апреле 2014 года задержали командира спец-роты «Беркута», которого обвиняли в участии в 39 убийствах на Институтской?
Его потом в сентябре 2014 года суд отпустил под домашний арест, он утек и получил гражданство РФ. Кто освободил? Правильно - судья Волкова.
А помните ее уволили в 2016 году, а прокуратура даже пыталась ее посадить на 7 лет за многие гадские гадости? Конечно ее не посадили, какой же судья судью посадит?
А помните, в октябре 2019 года она торжественно восстановилась на службу в Печерский же суд? Как так, как такое, ай ай, но вот - восстановилась. Кто же помог?
А помните в январе 2020 года Печерский суд постановил, что Андрей Портнов 5 лет ПОСТОЯННО оказывается жил на территории Украины? Кто так решил? Правильно - судья Волкова.
А теперь прочтите еще раз предыдущий абзац.
А кто сегодня еще на месяц оставил в клетке генерал-лейтенанта Павловского? Правильно - судья Волкова.
Ну-ожидаемо. Судья поддержала прокуроров в полном объеме. Срок содержания под стражей продлен на 30 дней, суммы залога осталась без изменения - 470 миллионов гривен.Громадянин України, який вступив до НЗФ "Народне ополчення Донбасу", засуджений на 8 років в'язниці, - контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 5726
Генерал-лейтенант Павловский продолжит сидение в камере. Не дали провести заседания апелляционного суда, назначили невыполнимый и фантастический залог, не проводят никаких следственных действий. Зеленский упорно создает шоу, линчуя офицеров.
Мораль?
А мораль я озвучу так - сколько веревочке не виться… И да, таки прошу репост и розголос. Судебная система в Украине это легальный отдел ФСБ. И пробуйте его реформировать!
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01.09.2021 11:44 Ответить
 
 