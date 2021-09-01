Гражданин Украины, вступивший в НВФ "Народное ополчение Донбасса", осужден на 8 лет тюрьмы, - контрразведка СБУ
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Гражданин Украины, вступивший в НВФ "Народное ополчение Донбасса", осужден на 8 лет тюрьмы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с боевыми припасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Задокументировано, что злоумышленник по собственной инициативе в мае 2014 начал сотрудничество с российскими оккупантами: вступил в состав незаконного вооруженного формирования так называемого "народного ополчения Донбасса".
По данным следствия, он с огнестрельным оружием охранял позиции террористической организации "ЛНР", вел активные разведывательные действия по сбору данных о позициях подразделений Вооруженных Сил Украины и других украинских военных формирований, задействованных в проведении АТО/ООС. За это он регулярно получал деньги от оккупантов.
Получив боевое ранение, он переехал на лечение в Россию, рассчитывая получить российское гражданство "за заслуги". Но вместо паспорта РФ получил тюремный срок за незаконные сделки с наркотиками. После отбытия наказания вернулся в Украину.
Контрразведчики СБУ разоблачили и задержали злоумышленника. В ходе обыска, проведенного по месту его проживания, обнаружено и изъяты:
- боевые гранаты РГД-5 и РГО с запалами;
- установлены координаты места нахождения тайника с боевыми средствами поражения, в том числе реактивными штурмовыми гранатами РШГ-1 производства РФ.
По приговору суда гражданин Украины признан виновным за участие в террористической организации "ЛНР" и хранении боеприпасов и приговорен к восьми годам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.
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А помните, в апреле 2014 года задержали командира спец-роты «Беркута», которого обвиняли в участии в 39 убийствах на Институтской?
Его потом в сентябре 2014 года суд отпустил под домашний арест, он утек и получил гражданство РФ. Кто освободил? Правильно - судья Волкова.
А помните ее уволили в 2016 году, а прокуратура даже пыталась ее посадить на 7 лет за многие гадские гадости? Конечно ее не посадили, какой же судья судью посадит?
А помните, в октябре 2019 года она торжественно восстановилась на службу в Печерский же суд? Как так, как такое, ай ай, но вот - восстановилась. Кто же помог?
А помните в январе 2020 года Печерский суд постановил, что Андрей Портнов 5 лет ПОСТОЯННО оказывается жил на территории Украины? Кто так решил? Правильно - судья Волкова.
А теперь прочтите еще раз предыдущий абзац.
А кто сегодня еще на месяц оставил в клетке генерал-лейтенанта Павловского? Правильно - судья Волкова.
Ну-ожидаемо. Судья поддержала прокуроров в полном объеме. Срок содержания под стражей продлен на 30 дней, суммы залога осталась без изменения - 470 миллионов гривен.
Генерал-лейтенант Павловский продолжит сидение в камере. Не дали провести заседания апелляционного суда, назначили невыполнимый и фантастический залог, не проводят никаких следственных действий. Зеленский упорно создает шоу, линчуя офицеров.
Мораль?
А мораль я озвучу так - сколько веревочке не виться… И да, таки прошу репост и розголос. Судебная система в Украине это легальный отдел ФСБ. И пробуйте его реформировать!