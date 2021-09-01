Гражданин Украины, вступивший в НВФ "Народное ополчение Донбасса", осужден на 8 лет тюрьмы, - контрразведка СБУ

Гражданин Украины, вступивший в НВФ "Народное ополчение Донбасса", осужден на 8 лет тюрьмы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с боевыми припасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Задокументировано, что злоумышленник по собственной инициативе в мае 2014 начал сотрудничество с российскими оккупантами: вступил в состав незаконного вооруженного формирования так называемого "народного ополчения Донбасса".

По данным следствия, он с огнестрельным оружием охранял позиции террористической организации "ЛНР", вел активные разведывательные действия по сбору данных о позициях подразделений Вооруженных Сил Украины и других украинских военных формирований, задействованных в проведении АТО/ООС. За это он регулярно получал деньги от оккупантов.

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Получив боевое ранение, он переехал на лечение в Россию, рассчитывая получить российское гражданство "за заслуги". Но вместо паспорта РФ получил тюремный срок за незаконные сделки с наркотиками. После отбытия наказания вернулся в Украину.

Контрразведчики СБУ разоблачили и задержали злоумышленника. В ходе обыска, проведенного по месту его проживания, обнаружено и изъяты:



- боевые гранаты РГД-5 и РГО с запалами;

- установлены координаты места нахождения тайника с боевыми средствами поражения, в том числе реактивными штурмовыми гранатами РШГ-1 производства РФ.

По приговору суда гражданин Украины признан виновным за участие в террористической организации "ЛНР" и хранении боеприпасов и приговорен к восьми годам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

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