Встреча с Зеленским должна помочь Байдену восстановить репутацию США как надежного союзника, - Financial Times
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент США Джозеф Байден должен воспользоваться встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы начать восстановление репутации Америки как союзника, который выполняет свои обещания.
Об этом пишет в редакционной статье газета Financial Times, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
В статье отмечается, что два недавних события пошатнули доверие Киева к Вашингтону.
"Одним из них была сделка Байдена с немецким канцлером Ангелой Меркель в июле, которая позволила завершить строительство российского газопровода "Северный поток-2" по дну Балтийского моря в Германию. Проект освобождает Москву от необходимости полагаться на украинский трубопровод в плане прибыльного экспорта газа в Европу. Это ставит под угрозу миллиарды долларов транзитных сборов для Киева и снимает ключевое ограничение для дальнейших российских военных вторжений в Украину. Другой - неудачный уход Америки из Афганистана - еще одной страны, которую Вашингтон поддержал в гораздо более широком масштабе, чтобы провести либеральные реформы и предотвратить возвращение к господству антидемократических сил", - пишут авторы статьи.
По их мнению, "если Вашингтон продемонстрирует какие-либо признаки компромисса по поводу территориальных амбиций Путина в отношении Украины, Пекин вряд ли серьезно отнесется к идее поддержки США Тайваня, который президент Си Цзиньпин пообещал воссоединить с Китаем".
"Байден должен использовать встречу, чтобы подтвердить поддержку тремя способами. Во-первых, он должен разъяснить последствия для Москвы, если Россия использует "Северный поток - 2" для подрыва Украины. Во-вторых, США должны предоставить дополнительную экономическую поддержку, поскольку иностранные инвестиции все еще сдерживаются спровоцированным Россией конфликтом на Донбассе, Киев ищет возможности выпуска облигаций под гарантии США для финансирования инфраструктурных и других проектов. Вашингтон также должен взять на себя обязательство предоставить дополнительную военную технологию сдерживания, что повысит цену для России дальнейшей агрессии в Украине", - отмечает газета.
Пожалуйста, подождите...
Напевно просто треба це констатувати, як неминучий факт. Коли насєлєніє обрало тупорилого гнусавого блазня президентом, то слід було очікувати, що "паржом" буде не тільки вдома, але й у світі. Це вже неминуче. А те, що соціологія досі зберігає за гундосим та його партією "жуліков і воров" перші позиції, дає право іноземним керівникам з повним правом переносити свою зневагу на нас усіх - і тих, хто винен, і хто ні. Така закономірність світових процесів. У Афганістані також були свої плюс-мінус 25% адекватних громадян. Але цього замало, щоб світ продовжував впиратися й нести втрати заради цього народу. Кого змогли, евакуювали, а решту віддали до пекла. І жодних мук сумління ні в кого в світі не буде...
Тепер до теми. Знову ж, без злорадства, просто констатація. Візит Зеленського протокольно опущений до найнижчого рівня. Це вже не офіційний візит, і навіть не повноцінний робочий. Це демонстративна неповага. Бувало, що наші парламентські делегації, наприклад, коли ми з віце-спікером Томенком літали до Ірану, зустрічали та опікали на значно вищому рівні. Для початку, датою візиту жонглювали, ставлячи перед фактом українську сторону. Просто дали зрозуміти - прилітайте, коли вам захочетьтся, поселяйтеся в готелі й чекайте, коли вам скажуть одягнутися й бігти до Білого Дому. При всій незрівнянності мого колишнього статусу першого заступнника голови парламентського комітету в закордонних справах з посадою президента, але й мене під час моїх численних візитів так протокольно не принижували.
Далі про державний протокол. Офіційний візит передбачає ряд протокольних позицій. Це й вихід почесної варти в аеропорту та під час зустрічі глав держав. Зеленського позбавили цього вияву поваги двічі. Перед Білим Домом, якщо його взагалі сьогодні приймуть, не буде спільного підходу до почесної варти. А в аеропорту... Тут узагалі все сумно. Американці можуть собі дозволити (це брутальне право сильного) застосовувати протокольні норми, як засіб демонстрації поваги чи зневаги. На другому фото видно, як з почесною вартою та офіційними представниками держави зустрічали Порошенка. А Бубочку? Представники посольства на чолі з Маркаровою. Від зустрічаючої сторони була представниця протокольного відділу Держдепу. Не державний секретар або його заступник, а чиновниця з технічного персоналу. Коли наша парламентська делегація невисокого рівня (очолював голова комітету) прибувала в країну, саме такі представниці держпротоколу нас супроводжували від ранку й до вечора, від сходження з трапу й до відльоту. Тут особа, яка числиться президентом країни, а його зустрічає технічний персонал. Не знаю, чи згідно протоколу був офіційний представник мера Вашингтона. Є там якісь невідомі особи. Але це явно не керівна ланка. Відправили першого, хто під руку попав. А як поступати з істотою, яка недавно через свої дитячі комплекси заборонили пропустити до зустрічі Ангели Меркель Віталія Кличка, чия участь була передбачена протоколом та ще й він товаришує з канцлеркою. Думаю, що після того нашумілого інциденту так жорстко й принизливо опустили рівень зустрічі самого Зеленського. Ангела, вона така, швидко накляузничала. До речі, є неперевірена інформація, що Ангела Меркель уже вдруге після зустрічей із Зеленським радила Байдену не приймати Бубочку. В липні це було точно. Тоді й перенесли візит на глухий тиждень. Військова складова, яка є демонстрацією почестей до гостя, представлена відставним генералом пожежної служби... Ну, й сама зустріч, судячи з фото, відбулася поблизу ремонтних ангарів. Це абсолютне задуп'я, хто орієнтується в плані JFC.
Тут ще окрема роль нашої послині Маркарової. Політичні призначення в дипслужбі були й раніше. Але ніколи від початку 90-их їх не застосовували в ключових країнах. Ну, як послати в США особу з нульовим досвідом, без спеціальної підготовки? Вона навіть скорочений курс у Дипакадемії не пройшла! Маркарова узагалі не знає й не вміє нічого того, що вимагають від посла. Її тупо відправили, як "посла до МВФ", але з фондом це не спрацьовує. А в дипломатичній діяльності вона нульова. І досі не бачив офіційного повідомлення про вручення вірчих грамот. Якщо й було, то не згідно урочистого протоколу, а десь біля заднього проходу... Тож є імовірність, що вона так і не стала повноправним послом через відверте ігноруванння американською стороною.
Щодо рівня зустрічей, то тут узагалі мраки. Але це окрема тема. При всій моїй не надто великій повазі до Лєнки, можу стверджувати, що наслідки її перебування в США все ж будуть значимішими, ніж у Лєнкіного мужа. За нею хоч аудіо-гіди українські залишаються...Тут на одному фото вона якогось біса скаче в своїх кросовках по американських газонах, доки її благовірний телепень щось мичить своєму Ге+Ге.
Як уже згадав тележурналістів, то й про ще одне слід відмітити. Ге+Ге - канал Коломойського та Медведчука, проти обох в США введені санкції. І про Коломойського буде половина персональної розмови з Байденом. Але їх потягнули із собою, як головного медіа-спонсора візиту. А телеканал Прямий, який завоював місце основного інформаційного мовника в Україні, відмовилися акредитувати. То знаєте, що зробили американці, які дуже чітко відстежують боротьбу МЗЧ із опозицією та опозиційними медіа в Україні? Вони демонстративно акредитували канал від своєї сторони. Дипломатичною мовою це щось, як сцена з "Пропалої грамоти": "От ти щоб зробила? Просто плюнула. А вона плюне і розітре. Плюне і розітре..."
Загалом, краще б Зеленському взагалі не мати цього візиту, бо і наслідки його можуть бути лише негативними (друг України Волкер уже заявив, що на додаткову допомогу сподіватися не доводиться), а ганьби й так повні памперси...
Тарас Черновол
і ми повинні на усе це дивитися...
меня твоё мнение не интересует
То ли память как у рыбки гуппи? Толи каша в голове как-то круто заварена?))
"независимые" украинские СМИ отрабатывают свои 200 баксов от ОП всеми отверстиями.
У Подоляка в ЗЕОПе наверное мозг вскипел, когда он эту хрень придумал.
И нас пытаются убедить, что так считают в США, а не в пресс-службе ЗЕ.
...
Это когда на рояле тренькало?
Или когда его лядь позиции ВСУ сепарам сдавала?
Ну-ну, расскажи, ботяра, посмеёмся?!
Він не досидить свій термін.
...
Зустріч з нав'язливою мухою, що намагається "посидіти" то з Московією, то з Китаєм, - точно підніме світовий рейтинг Байдена!🙄
Мабуть, тому візити відкладались?!
🎹🎹🐸💩
Перемовини Байдена та Зеленського: замість спільної пресконференції буде письмова заява президентів.
Згідно з публічним розкладом президента США, Джо Байден та Володимир Зеленський проведуть перемовини 1 вересня, о 14:00 (21:00 за київським часом) в Овальному кабінеті Білого дому. Жодної згадки про спільну пресконференцію у розкладі немає.
У заяві Білого дому від 1 вересня повідомляється, що Байден і Зеленський спочатку проведуть розширену двосторонню зустріч зі своїми ключовими радниками, потім обидва лідери перейдуть до бесіди у форматі тет-а-тет. Після цієї зустрічі буде опублікована «вичерпна спільна заява».
это всё равно что сказать экономике ЕС -
вы начнёте дышать по - новому
а я вас - за горло....