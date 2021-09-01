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Встреча с Зеленским должна помочь Байдену восстановить репутацию США как надежного союзника, - Financial Times

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Встреча с Зеленским должна помочь Байдену восстановить репутацию США как надежного союзника, - Financial Times

Президент США Джозеф Байден должен воспользоваться встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы начать восстановление репутации Америки как союзника, который выполняет свои обещания.

Об этом пишет в редакционной статье газета Financial Times, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В статье отмечается, что два недавних события пошатнули доверие Киева к Вашингтону.

"Одним из них была сделка Байдена с немецким канцлером Ангелой Меркель в июле, которая позволила завершить строительство российского газопровода "Северный поток-2" по дну Балтийского моря в Германию. Проект освобождает Москву от необходимости полагаться на украинский трубопровод в плане прибыльного экспорта газа в Европу. Это ставит под угрозу миллиарды долларов транзитных сборов для Киева и снимает ключевое ограничение для дальнейших российских военных вторжений в Украину. Другой - неудачный уход Америки из Афганистана - еще одной страны, которую Вашингтон поддержал в гораздо более широком масштабе, чтобы провести либеральные реформы и предотвратить возвращение к господству антидемократических сил", - пишут авторы статьи.

По их мнению, "если Вашингтон продемонстрирует какие-либо признаки компромисса по поводу территориальных амбиций Путина в отношении Украины, Пекин вряд ли серьезно отнесется к идее поддержки США Тайваня, который президент Си Цзиньпин пообещал воссоединить с Китаем".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Северный поток-2" может стать катастрофой для всей Европы. Зеленский должен четко сказать Байдену, что газопровод нужно остановить, - The New York Times

"Байден должен использовать встречу, чтобы подтвердить поддержку тремя способами. Во-первых, он должен разъяснить последствия для Москвы, если Россия использует "Северный поток - 2" для подрыва Украины. Во-вторых, США должны предоставить дополнительную экономическую поддержку, поскольку иностранные инвестиции все еще сдерживаются спровоцированным Россией конфликтом на Донбассе, Киев ищет возможности выпуска облигаций под гарантии США для финансирования инфраструктурных и других проектов. Вашингтон также должен взять на себя обязательство предоставить дополнительную военную технологию сдерживания, что повысит цену для России дальнейшей агрессии в Украине", - отмечает газета.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+22
Далі Бубочку поселили разом з делегацією в готелі й веліли чекати та самостійно займатися своїми справами. Знову ж, без супроводу держпротоколу. Тому й програма летить шкереберть. Знаєте, з чим це можна порівняти? От прилітала до США білоруська опозиціонерка Тіхановська, то стосовно неї десь так і працював протокол. Її прийняли й сказали почекати. А потім на звільнене вікно в графіку запросили в Білий Дім. Для опозиційної лідерки це нормально. Але коли в президента країни нема чіткого плану зустрічей і він чекає, коли виникне вікно в графіку, куди його засунуть... І навіть не має повноцінної свободи дій та планування, бо викликати можуть будь-коли...

Тут ще окрема роль нашої послині Маркарової. Політичні призначення в дипслужбі були й раніше. Але ніколи від початку 90-их їх не застосовували в ключових країнах. Ну, як послати в США особу з нульовим досвідом, без спеціальної підготовки? Вона навіть скорочений курс у Дипакадемії не пройшла! Маркарова узагалі не знає й не вміє нічого того, що вимагають від посла. Її тупо відправили, як "посла до МВФ", але з фондом це не спрацьовує. А в дипломатичній діяльності вона нульова. І досі не бачив офіційного повідомлення про вручення вірчих грамот. Якщо й було, то не згідно урочистого протоколу, а десь біля заднього проходу... Тож є імовірність, що вона так і не стала повноправним послом через відверте ігноруванння американською стороною.

Щодо рівня зустрічей, то тут узагалі мраки. Але це окрема тема. При всій моїй не надто великій повазі до Лєнки, можу стверджувати, що наслідки її перебування в США все ж будуть значимішими, ніж у Лєнкіного мужа. За нею хоч аудіо-гіди українські залишаються...Тут на одному фото вона якогось біса скаче в своїх кросовках по американських газонах, доки її благовірний телепень щось мичить своєму Ге+Ге.

Як уже згадав тележурналістів, то й про ще одне слід відмітити. Ге+Ге - канал Коломойського та Медведчука, проти обох в США введені санкції. І про Коломойського буде половина персональної розмови з Байденом. Але їх потягнули із собою, як головного медіа-спонсора візиту. А телеканал Прямий, який завоював місце основного інформаційного мовника в Україні, відмовилися акредитувати. То знаєте, що зробили американці, які дуже чітко відстежують боротьбу МЗЧ із опозицією та опозиційними медіа в Україні? Вони демонстративно акредитували канал від своєї сторони. Дипломатичною мовою це щось, як сцена з "Пропалої грамоти": "От ти щоб зробила? Просто плюнула. А вона плюне і розітре. Плюне і розітре..."

Загалом, краще б Зеленському взагалі не мати цього візиту, бо і наслідки його можуть бути лише негативними (друг України Волкер уже заявив, що на додаткову допомогу сподіватися не доводиться), а ганьби й так повні памперси...

Тарас Черновол
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01.09.2021 10:53
+18
Встреча с Зеленским должна помочь Байдену восстановить репутацию США как надежного союзника, - Financial Times - Цензор.НЕТ 7196
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01.09.2021 10:55
+15
Складне й половинчасте відчуття. Коли зеленій шмарклі демонстративно дають по морді, мені мало б бути приємно. Але це, коли йому заціджує хтось із наших співгромадян на нашій території. А коли цю плюгаву істоту принижують за кордоном чи зверхність і гидливість демонструють світові лідери, то це ж автоматично проєктується на всю країну. Тому й залишаюся в деякій невизначеності, як реагувати.

Напевно просто треба це констатувати, як неминучий факт. Коли насєлєніє обрало тупорилого гнусавого блазня президентом, то слід було очікувати, що "паржом" буде не тільки вдома, але й у світі. Це вже неминуче. А те, що соціологія досі зберігає за гундосим та його партією "жуліков і воров" перші позиції, дає право іноземним керівникам з повним правом переносити свою зневагу на нас усіх - і тих, хто винен, і хто ні. Така закономірність світових процесів. У Афганістані також були свої плюс-мінус 25% адекватних громадян. Але цього замало, щоб світ продовжував впиратися й нести втрати заради цього народу. Кого змогли, евакуювали, а решту віддали до пекла. І жодних мук сумління ні в кого в світі не буде...

Тепер до теми. Знову ж, без злорадства, просто констатація. Візит Зеленського протокольно опущений до найнижчого рівня. Це вже не офіційний візит, і навіть не повноцінний робочий. Це демонстративна неповага. Бувало, що наші парламентські делегації, наприклад, коли ми з віце-спікером Томенком літали до Ірану, зустрічали та опікали на значно вищому рівні. Для початку, датою візиту жонглювали, ставлячи перед фактом українську сторону. Просто дали зрозуміти - прилітайте, коли вам захочетьтся, поселяйтеся в готелі й чекайте, коли вам скажуть одягнутися й бігти до Білого Дому. При всій незрівнянності мого колишнього статусу першого заступнника голови парламентського комітету в закордонних справах з посадою президента, але й мене під час моїх численних візитів так протокольно не принижували.

Далі про державний протокол. Офіційний візит передбачає ряд протокольних позицій. Це й вихід почесної варти в аеропорту та під час зустрічі глав держав. Зеленського позбавили цього вияву поваги двічі. Перед Білим Домом, якщо його взагалі сьогодні приймуть, не буде спільного підходу до почесної варти. А в аеропорту... Тут узагалі все сумно. Американці можуть собі дозволити (це брутальне право сильного) застосовувати протокольні норми, як засіб демонстрації поваги чи зневаги. На другому фото видно, як з почесною вартою та офіційними представниками держави зустрічали Порошенка. А Бубочку? Представники посольства на чолі з Маркаровою. Від зустрічаючої сторони була представниця протокольного відділу Держдепу. Не державний секретар або його заступник, а чиновниця з технічного персоналу. Коли наша парламентська делегація невисокого рівня (очолював голова комітету) прибувала в країну, саме такі представниці держпротоколу нас супроводжували від ранку й до вечора, від сходження з трапу й до відльоту. Тут особа, яка числиться президентом країни, а його зустрічає технічний персонал. Не знаю, чи згідно протоколу був офіційний представник мера Вашингтона. Є там якісь невідомі особи. Але це явно не керівна ланка. Відправили першого, хто під руку попав. А як поступати з істотою, яка недавно через свої дитячі комплекси заборонили пропустити до зустрічі Ангели Меркель Віталія Кличка, чия участь була передбачена протоколом та ще й він товаришує з канцлеркою. Думаю, що після того нашумілого інциденту так жорстко й принизливо опустили рівень зустрічі самого Зеленського. Ангела, вона така, швидко накляузничала. До речі, є неперевірена інформація, що Ангела Меркель уже вдруге після зустрічей із Зеленським радила Байдену не приймати Бубочку. В липні це було точно. Тоді й перенесли візит на глухий тиждень. Військова складова, яка є демонстрацією почестей до гостя, представлена відставним генералом пожежної служби... Ну, й сама зустріч, судячи з фото, відбулася поблизу ремонтних ангарів. Це абсолютне задуп'я, хто орієнтується в плані JFC.
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01.09.2021 10:52
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Складне й половинчасте відчуття. Коли зеленій шмарклі демонстративно дають по морді, мені мало б бути приємно. Але це, коли йому заціджує хтось із наших співгромадян на нашій території. А коли цю плюгаву істоту принижують за кордоном чи зверхність і гидливість демонструють світові лідери, то це ж автоматично проєктується на всю країну. Тому й залишаюся в деякій невизначеності, як реагувати.

Напевно просто треба це констатувати, як неминучий факт. Коли насєлєніє обрало тупорилого гнусавого блазня президентом, то слід було очікувати, що "паржом" буде не тільки вдома, але й у світі. Це вже неминуче. А те, що соціологія досі зберігає за гундосим та його партією "жуліков і воров" перші позиції, дає право іноземним керівникам з повним правом переносити свою зневагу на нас усіх - і тих, хто винен, і хто ні. Така закономірність світових процесів. У Афганістані також були свої плюс-мінус 25% адекватних громадян. Але цього замало, щоб світ продовжував впиратися й нести втрати заради цього народу. Кого змогли, евакуювали, а решту віддали до пекла. І жодних мук сумління ні в кого в світі не буде...

Тепер до теми. Знову ж, без злорадства, просто констатація. Візит Зеленського протокольно опущений до найнижчого рівня. Це вже не офіційний візит, і навіть не повноцінний робочий. Це демонстративна неповага. Бувало, що наші парламентські делегації, наприклад, коли ми з віце-спікером Томенком літали до Ірану, зустрічали та опікали на значно вищому рівні. Для початку, датою візиту жонглювали, ставлячи перед фактом українську сторону. Просто дали зрозуміти - прилітайте, коли вам захочетьтся, поселяйтеся в готелі й чекайте, коли вам скажуть одягнутися й бігти до Білого Дому. При всій незрівнянності мого колишнього статусу першого заступнника голови парламентського комітету в закордонних справах з посадою президента, але й мене під час моїх численних візитів так протокольно не принижували.

Далі про державний протокол. Офіційний візит передбачає ряд протокольних позицій. Це й вихід почесної варти в аеропорту та під час зустрічі глав держав. Зеленського позбавили цього вияву поваги двічі. Перед Білим Домом, якщо його взагалі сьогодні приймуть, не буде спільного підходу до почесної варти. А в аеропорту... Тут узагалі все сумно. Американці можуть собі дозволити (це брутальне право сильного) застосовувати протокольні норми, як засіб демонстрації поваги чи зневаги. На другому фото видно, як з почесною вартою та офіційними представниками держави зустрічали Порошенка. А Бубочку? Представники посольства на чолі з Маркаровою. Від зустрічаючої сторони була представниця протокольного відділу Держдепу. Не державний секретар або його заступник, а чиновниця з технічного персоналу. Коли наша парламентська делегація невисокого рівня (очолював голова комітету) прибувала в країну, саме такі представниці держпротоколу нас супроводжували від ранку й до вечора, від сходження з трапу й до відльоту. Тут особа, яка числиться президентом країни, а його зустрічає технічний персонал. Не знаю, чи згідно протоколу був офіційний представник мера Вашингтона. Є там якісь невідомі особи. Але це явно не керівна ланка. Відправили першого, хто під руку попав. А як поступати з істотою, яка недавно через свої дитячі комплекси заборонили пропустити до зустрічі Ангели Меркель Віталія Кличка, чия участь була передбачена протоколом та ще й він товаришує з канцлеркою. Думаю, що після того нашумілого інциденту так жорстко й принизливо опустили рівень зустрічі самого Зеленського. Ангела, вона така, швидко накляузничала. До речі, є неперевірена інформація, що Ангела Меркель уже вдруге після зустрічей із Зеленським радила Байдену не приймати Бубочку. В липні це було точно. Тоді й перенесли візит на глухий тиждень. Військова складова, яка є демонстрацією почестей до гостя, представлена відставним генералом пожежної служби... Ну, й сама зустріч, судячи з фото, відбулася поблизу ремонтних ангарів. Це абсолютне задуп'я, хто орієнтується в плані JFC.
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01.09.2021 10:52 Ответить
Далі Бубочку поселили разом з делегацією в готелі й веліли чекати та самостійно займатися своїми справами. Знову ж, без супроводу держпротоколу. Тому й програма летить шкереберть. Знаєте, з чим це можна порівняти? От прилітала до США білоруська опозиціонерка Тіхановська, то стосовно неї десь так і працював протокол. Її прийняли й сказали почекати. А потім на звільнене вікно в графіку запросили в Білий Дім. Для опозиційної лідерки це нормально. Але коли в президента країни нема чіткого плану зустрічей і він чекає, коли виникне вікно в графіку, куди його засунуть... І навіть не має повноцінної свободи дій та планування, бо викликати можуть будь-коли...

Тут ще окрема роль нашої послині Маркарової. Політичні призначення в дипслужбі були й раніше. Але ніколи від початку 90-их їх не застосовували в ключових країнах. Ну, як послати в США особу з нульовим досвідом, без спеціальної підготовки? Вона навіть скорочений курс у Дипакадемії не пройшла! Маркарова узагалі не знає й не вміє нічого того, що вимагають від посла. Її тупо відправили, як "посла до МВФ", але з фондом це не спрацьовує. А в дипломатичній діяльності вона нульова. І досі не бачив офіційного повідомлення про вручення вірчих грамот. Якщо й було, то не згідно урочистого протоколу, а десь біля заднього проходу... Тож є імовірність, що вона так і не стала повноправним послом через відверте ігноруванння американською стороною.

Щодо рівня зустрічей, то тут узагалі мраки. Але це окрема тема. При всій моїй не надто великій повазі до Лєнки, можу стверджувати, що наслідки її перебування в США все ж будуть значимішими, ніж у Лєнкіного мужа. За нею хоч аудіо-гіди українські залишаються...Тут на одному фото вона якогось біса скаче в своїх кросовках по американських газонах, доки її благовірний телепень щось мичить своєму Ге+Ге.

Як уже згадав тележурналістів, то й про ще одне слід відмітити. Ге+Ге - канал Коломойського та Медведчука, проти обох в США введені санкції. І про Коломойського буде половина персональної розмови з Байденом. Але їх потягнули із собою, як головного медіа-спонсора візиту. А телеканал Прямий, який завоював місце основного інформаційного мовника в Україні, відмовилися акредитувати. То знаєте, що зробили американці, які дуже чітко відстежують боротьбу МЗЧ із опозицією та опозиційними медіа в Україні? Вони демонстративно акредитували канал від своєї сторони. Дипломатичною мовою це щось, як сцена з "Пропалої грамоти": "От ти щоб зробила? Просто плюнула. А вона плюне і розітре. Плюне і розітре..."

Загалом, краще б Зеленському взагалі не мати цього візиту, бо і наслідки його можуть бути лише негативними (друг України Волкер уже заявив, що на додаткову допомогу сподіватися не доводиться), а ганьби й так повні памперси...

Тарас Черновол
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01.09.2021 10:53 Ответить
ганьба,суцільна ганьба.....
і ми повинні на усе це дивитися...
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01.09.2021 11:10 Ответить
Колишнього рига - запроданця цитувати ? Зустріч із Зеленським має допомогти Байдену відновити репутацію США як надійного союзника, - Financial Times - Цензор.НЕТ 8491
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01.09.2021 11:13 Ответить
задвинься чмошник
меня твоё мнение не интересует
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01.09.2021 11:22 Ответить
Тоже хотел обратить внимание на это уникальную особенность порохоботов. Для нормального украинца, интересующегося политикой, любая связь с шоблой Януковича и всего того, что называлось Партией Регионов, это несмываемое пятно на всю политическую жизнь. Порохоботам же без проблем заходит что министр из кабмина Азирова, что глава предвыборного штаба и верный паж Януковича…
То ли память как у рыбки гуппи? Толи каша в голове как-то круто заварена?))
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01.09.2021 11:32 Ответить
Спасибо, Стрелок, за изложение статьи Тараса Черновола. Более точного описания этого визита ЗЕленой невозной мухи Зе-Зе Я не нашел. Все розложено по полочкам, даже ЗЕбанутые идиоты, выбравшее клоуна смогут понять, кого они посадили на шею неньке-Украине и как этого найвелычнишого идиота воспринимают в мире. Бубочке еще раз сказали, что его место у параши.
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01.09.2021 11:14 Ответить
Встреча,сама по себе, не поможет восстановлению репутации, а вот многочисленные дела на ниве укрепления безопасности, вполне себе
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01.09.2021 10:54 Ответить
Навряд "встрєча с зєлєнскім" може привести до чогось хорошого.
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01.09.2021 10:55 Ответить
Встреча с Зеленским должна помочь Байдену восстановить репутацию США как надежного союзника, - Financial Times - Цензор.НЕТ 7196
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01.09.2021 10:55 Ответить
информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина"

"независимые" украинские СМИ отрабатывают свои 200 баксов от ОП всеми отверстиями.
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01.09.2021 10:57 Ответить
по моему это даст совсем противоположный эффект
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01.09.2021 10:57 Ответить
Встреча с Зеленским должна помочь Байдену восстановить репутацию США как надежного союзника, - Financial Times - Цензор.НЕТ 374
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01.09.2021 10:58 Ответить
ЗЕ спаситель репутации США. Встреча с Зеленским должна помочь Байдену восстановить репутацию США как надежного союзника, - Financial Times - Цензор.НЕТ 3910

У Подоляка в ЗЕОПе наверное мозг вскипел, когда он эту хрень придумал.
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01.09.2021 10:58 Ответить
У этого идиота вместо мозга - какая-то зеленая вонючая субстанция, как и у бубочки. На говно похожая. Зустріч із Зеленським має допомогти Байдену відновити репутацію США як надійного союзника, - Financial Times - Цензор.НЕТ 6076
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01.09.2021 11:17 Ответить
Восстановить что? Отношение Байдена к Зеле четко видно, сначала 3 раза переносят встречу а теперь отказали в совместному выходу к прессе.
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01.09.2021 10:58 Ответить
Байден не простит Зеле поддержку Трампа
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01.09.2021 11:07 Ответить
Не поддержку Трампа,а распространение кремлевкой дезы в СМИ через АП Зеленского, Деркача и много кого еще,что,конечно, работало на Трампа.
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01.09.2021 14:20 Ответить
Встреча с Зеленским должна помочь Байдену восстановить репутацию США как надежного союзника, - Financial Times - Цензор.НЕТ 4944
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01.09.2021 10:58 Ответить
Зеля спаситель Штатов? Встреча с Зеленским должна помочь Байдену восстановить репутацию США как надежного союзника, - Financial Times - Цензор.НЕТ 2999
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01.09.2021 11:01 Ответить
Ни больше и ни меньше. Встреча с Зеленским должна помочь Байдену восстановить репутацию США как надежного союзника, - Financial Times - Цензор.НЕТ 6349 И галактики между делом тоже.

И нас пытаются убедить, что так считают в США, а не в пресс-службе ЗЕ.
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01.09.2021 11:05 Ответить
По факту-таки да,потому что Байдуше как-то нужно восстанавливать репутушу. Но Украине это только на руку.
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01.09.2021 11:24 Ответить
Тут дело в том что Украина в отличии от Афганистана не имеет статус официального союзника. США оказывает поддержку Украине финансовую и дипломатическую но если они вдруг решат ее прекратить то это не будет кидком в дипломатическо-юридических нормах.
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01.09.2021 11:29 Ответить
Спаситель,бл... Ржу- не могу!
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01.09.2021 11:01 Ответить
Дональд Трамп дал задание Путлеру закончить Северный потоп,готовность газогона была выполнена на 93 %,...Дональд Трамп пообещал блоку НАТО выйти из Афганистана с 27 сентября 2018 года...,Дональд Трамп не подписал санкции Конгресса США от 2017 года...о "бешенных санкциях"..., Встреча с Зеленским должна помочь Байдену восстановить репутацию США как надежного союзника, - Financial Times - Цензор.НЕТ 581 Джо Байден ...в апреле этього года доложил командованию НАТО о выходе из Афгана.....в АПРЕЛЕ 2021 ГОДА,!!!все сделано и выполнено...Какие проблемы Чуваки? Встреча с Зеленским должна помочь Байдену восстановить репутацию США как надежного союзника, - Financial Times - Цензор.НЕТ 581
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01.09.2021 11:03 Ответить
Вот только при Трампе СП-2 стоял больше года, это он ввел санкции против судов а начали достройку почти сразу как президентом стал Байден.
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01.09.2021 11:11 Ответить
Да то ідіот, не парьтесь.
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01.09.2021 11:45 Ответить
Зебіли, ну шо скажете про своє божество? Встреча с Зеленским должна помочь Байдену восстановить репутацию США как надежного союзника, - Financial Times - Цензор.НЕТ 483
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01.09.2021 11:04 Ответить
Шатающийся восстановитель)))
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01.09.2021 11:08 Ответить
Президент Зеленский Молодец. Восстановил Украинскую армию,завоевал авторитет Украины на международном уровне. Так держать.
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01.09.2021 11:08 Ответить
Зустріч із Зеленським має допомогти Байдену відновити репутацію США як надійного союзника, - Financial Times - Цензор.НЕТ 4078.
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01.09.2021 11:14 Ответить
Зустріч із Зеленським має допомогти Байдену відновити репутацію США як надійного союзника, - Financial Times - Цензор.НЕТ 797

...
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01.09.2021 11:19 Ответить
И вместе с Ленкой высадил миллиард деревьев.
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01.09.2021 11:20 Ответить
Порошенко відновив армію.
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01.09.2021 11:46 Ответить
Ану поподробнее, как ОНО восстановило армию?!)))
Это когда на рояле тренькало?
Или когда его лядь позиции ВСУ сепарам сдавала?
Ну-ну, расскажи, ботяра, посмеёмся?!
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01.09.2021 12:24 Ответить
Может и должна, но факт, что станет.
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01.09.2021 11:08 Ответить
На встрече Путлера и Трампа в Финляндии была достигнута тайная договоренность о сдаче Афганистана Талибам,фото этой встречи в Хельсинки я нашел...Встреча с Зеленским должна помочь Байдену восстановить репутацию США как надежного союзника, - Financial Times - Цензор.НЕТ 8210
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01.09.2021 11:09 Ответить
Байден- труп
Він не досидить свій термін.
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01.09.2021 11:11 Ответить
Разве что помрёт, а так, досидит однозначно. Вон, Трампа хотели импичнуть, но пока суть да дело, его срок как раз подошёл к концу.
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01.09.2021 11:25 Ответить
Байдена виведуть із Білого дому в кайданах.
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01.09.2021 11:47 Ответить
Ольга ********* и Говорящая кобыла РАБссии Лавров назвали Зелю нацистом за создание Крымской Платформы.... Зустріч із Зеленським має допомогти Байдену відновити репутацію США як надійного союзника, - Financial Times - Цензор.НЕТ 5447 стран Мира включая все страны НАТО.....русофобия... Зустріч із Зеленським має допомогти Байдену відновити репутацію США як надійного союзника, - Financial Times - Цензор.НЕТ 54
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01.09.2021 11:13 Ответить
Встреча с Зеленским должна помочь Байдену восстановить репутацию/ пианист -четыреждыуклонист, называвший за деньги Украину порноактрисой , репутацию США восстановит. Кто, как не он , главнокомандующий ВСУ комик в кипе.
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01.09.2021 11:16 Ответить
Мавзолейные депилы,вы отчего такие серливые?Бандера 80 лет назад так напугал Сралинских шакалов? Или Визитка Яроша? Зустріч із Зеленським має допомогти Байдену відновити репутацію США як надійного союзника, - Financial Times - Цензор.НЕТ 7438 Зустріч із Зеленським має допомогти Байдену відновити репутацію США як надійного союзника, - Financial Times - Цензор.НЕТ 7438 Зустріч із Зеленським має допомогти Байдену відновити репутацію США як надійного союзника, - Financial Times - Цензор.НЕТ 8392
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01.09.2021 11:18 Ответить
шта? апять спасать ?
Зустріч із Зеленським має допомогти Байдену відновити репутацію США як надійного союзника, - Financial Times - Цензор.НЕТ 3297

...
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01.09.2021 11:21 Ответить
Доверие восстанавливается реальными делами, а не встречами на которых одно бла-бла-бла и куча ничего не значащих бумажек.
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01.09.2021 11:23 Ответить
Поживем-увидим,какова реальная польза от этих "бумажек".
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01.09.2021 11:31 Ответить
О да!
Зустріч з нав'язливою мухою, що намагається "посидіти" то з Московією, то з Китаєм, - точно підніме світовий рейтинг Байдена!🙄
Мабуть, тому візити відкладались?!
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01.09.2021 11:25 Ответить
Любой шелест в Украине для РАБссии смерть....хоть кто будет президентом....на РАБссии инсульт а следом Инфарк августа 1991 года....Берегите себя чуваки и Ольгу *********...вы без нее сдохнете смертью храбрых что на Курской Дуге.... Зустріч із Зеленським має допомогти Байдену відновити репутацію США як надійного союзника, - Financial Times - Цензор.НЕТ 9182 Зустріч із Зеленським має допомогти Байдену відновити репутацію США як надійного союзника, - Financial Times - Цензор.НЕТ 9182
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01.09.2021 11:25 Ответить
Зеленский запретил телеканалу "Прямый" и Голосу Америки освещать его визит в США.... Зустріч із Зеленським має допомогти Байдену відновити репутацію США як надійного союзника, - Financial Times - Цензор.НЕТ 3639Зеля такой же трус что и Путлер с Лукашеску....
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01.09.2021 11:31 Ответить
А канал Прямой - обиделся, и ... получил аккредитацию от американцев!😆
🎹🎹🐸💩
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01.09.2021 12:01 Ответить
Байден из Афгана эвакуировал 110 000 людей из 23 стран Мира.Никто в Мире этот рекорд не повторит....Ума не хватит..особенно быдлу Мавзолейному... Зустріч із Зеленським має допомогти Байдену відновити репутацію США як надійного союзника, - Financial Times - Цензор.НЕТ 7082Эвакуаторам пожаров в Якутии Красноярском Крае и Иркутской области...где сгорела заживо МАССА ЛЮДЕЙ.....дебилы Путлерские...
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01.09.2021 11:35 Ответить
Байден залишив 300 американських громадян, 8 міліардів техніки і озброєння і це тільки по Афганістану. Гарантую, що через пів року його арештують.
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01.09.2021 11:52 Ответить
макензі бреше, як і його начальник з білого дому, намагаючись врятувати обличчя неповносправному Жо.
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01.09.2021 13:31 Ответить
.. не 8 а 80 млд техніки. І передав талібанцям списки тих, хто співпрацював з мириканцями.
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01.09.2021 13:29 Ответить
Зустріч із Зеленським має допомогти Байдену відновити репутацію США як надійного союзника, - Financial Times - Цензор.НЕТ 5701
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01.09.2021 12:09 Ответить
на верхнем фото встречали барыгу а на нижнем встретили наивеличайшего
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01.09.2021 12:11 Ответить
кстати бубочку в штатах встречал МЧСник к чему бы это
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01.09.2021 12:18 Ответить
Американцы поняли, что он бедоносик. Жаль французы в своё время это не знали, и чуть Нотр-Дам не потеряли.
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01.09.2021 12:36 Ответить
..а встреча то явно не возле VIPзала или пассажирского терминала. Судя по фото... где то на технической стоянке возле складов. Уж точно на стоянке ..где встречают президентов нет подобных строений. Это полный игнор дурачка. Позорище откровенное.
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01.09.2021 13:54 Ответить
Американцы лоханулись по полной, какая-то черная полоса и у Зеленского есть шанс зацепиться.
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01.09.2021 12:36 Ответить
Щоб Вова не ляпав те що на голову не налазить, не ганьбився і не виставляв себе на посміховисько перед світом в присутності Байдена, то спільну пресконференцію замінили письмовою заявою.

Перемовини Байдена та Зеленського: замість спільної пресконференції буде письмова заява президентів.
Згідно з публічним розкладом президента США, Джо Байден та Володимир Зеленський проведуть перемовини 1 вересня, о 14:00 (21:00 за київським часом) в Овальному кабінеті Білого дому. Жодної згадки про спільну пресконференцію у розкладі немає.
У заяві Білого дому від 1 вересня повідомляється, що Байден і Зеленський спочатку проведуть розширену двосторонню зустріч зі своїми ключовими радниками, потім обидва лідери перейдуть до бесіди у форматі тет-а-тет. Після цієї зустрічі буде опублікована «вичерпна спільна заява».
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01.09.2021 13:09 Ответить
Краще читати оригінал Просто порада...
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01.09.2021 14:03 Ответить
поборемся? бред ...
это всё равно что сказать экономике ЕС -
вы начнёте дышать по - новому
а я вас - за горло.... Зустріч із Зеленським має допомогти Байдену відновити репутацію США як надійного союзника, - Financial Times - Цензор.НЕТ 9634
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01.09.2021 15:16 Ответить
верно ФТ написали.
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01.09.2021 20:38 Ответить
 
 