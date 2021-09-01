Дуда в годовщину начала Второй мировой напомнил о новых угрозах: "Наивно верить, что ничего подобного не случится снова"
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Президент Польши сделал заявление к 82-й годовщине начала Второй мировой войны - нападению нацистской Германии на Польшу. Он считает, что в современном мире также есть угрозы, и не стоит рассчитывать, что мир будет длиться вечно.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на PAP.
По его словам, опасно было бы верить, что Польше больше никогда не придется защищаться, особенно учитывая ее геополитическое положение.
"Наивно верить, что ничего подобного не случится снова. Не случится, если мы будем сильными. Не случится, если мы будем решительными, если будет понятно, что этого не стоит делать. Потому что будет жесткий отпор", - сказал президент.
В последние годы ситуация во всем мире становится все более нестабильной, а характер конфликтов меняется на гибридные атаки, сообщил президент Польши.
По его словам, Польша непоколебимо будет соблюдать свои обязательства как член НАТО в отношении союзников и партнеров, нуждающихся в помощи.
Напомним, в России оценили возможность начала новой мировой войны.
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Чтобы заминировать хотя бы часть их, в зоне возможного нападения, для этого необходимо иметь яйца. Так что было бы у нас даже ядерное оружие, или нет - им бы никто и не воспользовался. Украинцы, выбирайте украинцев, а не маланцев!
Польша рассматривалась Гитлером, как союзник и младший партнер, типо Италии, немецкие офицеры с улыбкой рассматривали в бинокли, как их союзники штурмуют чешские укрепрайоны. Можно убедиться в федеральном фотоархиве.
Но, грянул шпионский скандал и отношение к Польше резко поменялось.
Отбросив сомнения, в надежде, что за них впишутся Франция и Англия, поляки ввели войска и зеленых человечков в вольный город Данцинг.
А что там было с радиостанцией - хз.
Отаки дела, малятка.
А шкода, якщо не назвав.