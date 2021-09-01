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Дуда в годовщину начала Второй мировой напомнил о новых угрозах: "Наивно верить, что ничего подобного не случится снова"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Дуда в годовщину начала Второй мировой напомнил о новых угрозах:

Президент Польши сделал заявление к 82-й годовщине начала Второй мировой войны - нападению нацистской Германии на Польшу. Он считает, что в современном мире также есть угрозы, и не стоит рассчитывать, что мир будет длиться вечно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на PAP.

По его словам, опасно было бы верить, что Польше больше никогда не придется защищаться, особенно учитывая ее геополитическое положение.

"Наивно верить, что ничего подобного не случится снова. Не случится, если мы будем сильными. Не случится, если мы будем решительными, если будет понятно, что этого не стоит делать. Потому что будет жесткий отпор", - сказал президент.

В последние годы ситуация во всем мире становится все более нестабильной, а характер конфликтов меняется на гибридные атаки, сообщил президент Польши.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские СМИ распространяют фейк об "украинских" карателях во время Второй мировой войны Баюрове, Мысякове, Чубаткине, Аксенкине и других

По его словам, Польша непоколебимо будет соблюдать свои обязательства как член НАТО в отношении союзников и партнеров, нуждающихся в помощи.

Напомним, в России оценили возможность начала новой мировой войны.
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Топ комментарии
+8
пока существует паРаша, можно быть уверенным в обратном: подобное случится с вероятностью 100%.
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01.09.2021 11:19
+5
Дуда абсолютно прав! Судя по тому, как в Европе знают и помнят историю, то все может очень даже повторится. Да по сути, сейчас в Европе, точно такая же ситуация как и перед началом Второй Мировой войны. Причем, очень похоже: У власти (Гитлер/Путин), Олимпиада, (Берлин-1936/Сочи - 2014), аннексия (Австрия - март 1938/Крым - март 2014), вторжение (Судеты - октябрь 1938/Донбасс-апрель 2014) Разница-то ведь не большая!
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01.09.2021 11:58
+5
1 вересня 1939 нападом на Польщу почалась II Світова війна, наймасштабніша світова війна в історії людства (загинуло понад 62 млн.людей)

Дуда в річницю початку Другої світової нагадав про нові загрози: "Наївно вірити, що нічого подібного більше не трапиться знову" - Цензор.НЕТ 363
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01.09.2021 12:13
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не случится, потому что есть ядерное оружие
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01.09.2021 11:18 Ответить
Не у всех, по этому же случилось.
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01.09.2021 11:23 Ответить
15 действующих атомных реакторов есть в Украине.
Чтобы заминировать хотя бы часть их, в зоне возможного нападения, для этого необходимо иметь яйца. Так что было бы у нас даже ядерное оружие, или нет - им бы никто и не воспользовался. Украинцы, выбирайте украинцев, а не маланцев!
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01.09.2021 17:09 Ответить
пока существует паРаша, можно быть уверенным в обратном: подобное случится с вероятностью 100%.
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01.09.2021 11:19 Ответить
Подобного ВМВ может быть и не случиться. А вот забрасывание миллионов диких нелегалов, десятков тонн наркотиков, проведение диверсий и самое главное, промывание мозгов и создание параллельной реальности в мозгах жителей богатых стран, вполне себе уже происходит и будет нарастать
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01.09.2021 11:20 Ответить
Дуде лучше заткнуться, хотя победители всегда переписывают историю на свое усмотрение.
Польша рассматривалась Гитлером, как союзник и младший партнер, типо Италии, немецкие офицеры с улыбкой рассматривали в бинокли, как их союзники штурмуют чешские укрепрайоны. Можно убедиться в федеральном фотоархиве.
Но, грянул шпионский скандал и отношение к Польше резко поменялось.
Отбросив сомнения, в надежде, что за них впишутся Франция и Англия, поляки ввели войска и зеленых человечков в вольный город Данцинг.
А что там было с радиостанцией - хз.
Отаки дела, малятка.
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01.09.2021 11:35 Ответить
Дуда абсолютно прав! Судя по тому, как в Европе знают и помнят историю, то все может очень даже повторится. Да по сути, сейчас в Европе, точно такая же ситуация как и перед началом Второй Мировой войны. Причем, очень похоже: У власти (Гитлер/Путин), Олимпиада, (Берлин-1936/Сочи - 2014), аннексия (Австрия - март 1938/Крым - март 2014), вторжение (Судеты - октябрь 1938/Донбасс-апрель 2014) Разница-то ведь не большая!
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01.09.2021 11:58 Ответить
Тут справа проста - будеш слабим - на тебе нападуть,будеш сильним - сам будеш нападати...По іншому у людей нема,тому справді "наівно думати,що нічого подібного не повториться"...
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01.09.2021 12:05 Ответить
1 вересня 1939 нападом на Польщу почалась II Світова війна, наймасштабніша світова війна в історії людства (загинуло понад 62 млн.людей)

Дуда в річницю початку Другої світової нагадав про нові загрози: "Наївно вірити, що нічого подібного більше не трапиться знову" - Цензор.НЕТ 363
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01.09.2021 12:13 Ответить
У новині не вказано, що Дуда назвав совкову імперію одним із двох нападників вересня 1939 р.
А шкода, якщо не назвав.
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01.09.2021 12:48 Ответить
Ну, так вона напала через два тижні після Німеччини. Почекаємо 14 днів.
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01.09.2021 16:26 Ответить
Дуда в річницю початку Другої світової нагадав про нові загрози: "Наївно вірити, що нічого подібного більше не трапиться знову" - Цензор.НЕТ 1512
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01.09.2021 12:55 Ответить
Меркель, Байден и Макрон - пособники Путлера!
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01.09.2021 17:06 Ответить
 
 