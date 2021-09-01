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Новости Политика Украины
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визит (2808) Зеленский (16563) США (23203) энергетика (2036) Северный поток (1428)

Визит украинской делегации в США очень предметный и хорошо подготовлен. Главное - не количество, а качество, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Визит украинской делегации в США очень предметный и хорошо подготовлен. Главное - не количество, а качество, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что визит украинской делегации в Соединенные Штаты Америки происходит чрезвычайно результативно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Прошел первый день визита нашей команды в США. Хочу поблагодарить всех как с украинской, так и с американской стороны. Я считаю, что подготовили предметный визит. Сложный с точки зрения количества встреч. Но самое главное - чтобы было не количество, а качество", - сказал глава государства в комментарии представителям СМИ в Вашингтоне.

Зеленский отметил, что во вторник, 31 августа, состоялась содержательная встреча с министром энергетики США и были подписаны важные документы.

"Мы видим, что будет комплексная инвестиция в атомную энергетику Украины. Это - первый важный шаг. Мы искали инвестиций. Сейчас имеем поддержку ", - подчеркнул он.

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Президент также отметил, что увидел поддержку со стороны Министерства энергетики США в вопросе "Северного потока - 2" и угроз энергетической безопасности Украины и Европы от данного проекта.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+23
да видели мы как он "подготовлен"
и про количество и качество тоже видели
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01.09.2021 11:17
+20
Визит украинской делегации в США очень предметный и хорошо подготовлен. Главное - не количество, а качество, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8172
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01.09.2021 11:19
+18
Сравнение официальных источников США и Украины за 2 дня:

ОП ЗЕ: ЗЕ прилетел, ЗЕ посетил, ЗЕ договорился, ЗЕ пообещали, ЗЕ подписал, ЗЕ уже везет охулионы джавелинов...

Госдеп США: Байден отменил совместную пресс-конференцию с ЗЕ.
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01.09.2021 11:24
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Правила форума Совет форумчан
да видели мы как он "подготовлен"
и про количество и качество тоже видели
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01.09.2021 11:17 Ответить
И слышали

Візит української делегації до США дуже предметний і добре підготовлений. Головне - не кількість, а якість, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4665
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01.09.2021 11:29 Ответить
по факту:
Визиту презЕдента Украины зеленского в США не присвоен никакой ранг дипломатического сопровождения.
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01.09.2021 11:35 Ответить
Одын, одын, совсем одын.
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01.09.2021 12:03 Ответить
Он адын никогда не бывает. Ярмак при нем
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01.09.2021 12:27 Ответить
Ничего Вы не понимаете - сам себя не похвалишь, потом сидишь целый день как оплеванный!)))
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01.09.2021 11:42 Ответить
Хвали кума мене- а я тебе ! Візит української делегації до США дуже предметний і добре підготовлений. Головне - не кількість, а якість, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4124
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01.09.2021 15:40 Ответить
Це ж просто жах.
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01.09.2021 12:12 Ответить
Головне Дєрмака лизнуть у сраку, може він погладе хорошого хлопчика вову
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01.09.2021 12:20 Ответить
Визит украинской делегации в США очень предметный и хорошо подготовлен. Главное - не количество, а качество, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7402
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01.09.2021 11:18 Ответить
Гастролі лялькового балагана тривають !!! )))
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01.09.2021 11:18 Ответить
Хрен з ним, з тим Зєйлом, однак ти принижуєш Україну. Невже перед тобою ставили таке завдання?
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01.09.2021 11:34 Ответить
Відносно завданя ,то по собі судиш!! Чим це я принижую Україну ??? Констатацію фактів ???))))
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01.09.2021 11:37 Ответить
З Зелею дійсно хрєн,а ось те що він принижує країну ,це вже не хєрня !!!)))
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01.09.2021 11:44 Ответить
А когда ЗЄ называл Украину барышней легкого поведения, готовой принять со всех сторон, он ее не принижував?
А сейчас, когда он сам готов принимать также со всех сторон, он сам не стал той же барышней?
Вот как догоняет некоторых ответка. Радоваться нечему...
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01.09.2021 11:47 Ответить
Напомнило "У меня пенсия маленькая, но очень хорошая!!!"
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01.09.2021 11:19 Ответить
Визит украинской делегации в США очень предметный и хорошо подготовлен. Главное - не количество, а качество, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8172
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01.09.2021 11:19 Ответить
- хачу іщьо адін срок, штоби стать!
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01.09.2021 11:29 Ответить
А понтов то про "второго Рейгана" перед выборами сколько было ... Как шута несло ....
Візит української делегації до США дуже предметний і добре підготовлений. Головне - не кількість, а якість, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9071
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01.09.2021 11:38 Ответить
Манія величі прогресує !!!)))
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01.09.2021 11:21 Ответить
Ну дык величайший же лидер современности!. Интересно, а в США об этом знают?
Должны отдать соответствующие почести, а то обидится, будет мстить
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01.09.2021 11:50 Ответить
З огляду на амерські ЗМІ ,то навіть і не здогадуються !!)))
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01.09.2021 11:55 Ответить
Тамада веселый и конкурсы хорошие.
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01.09.2021 11:21 Ответить
а можно список подготовленной делегации ??? это секрет?
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01.09.2021 11:22 Ответить
Сравнение официальных источников США и Украины за 2 дня:

ОП ЗЕ: ЗЕ прилетел, ЗЕ посетил, ЗЕ договорился, ЗЕ пообещали, ЗЕ подписал, ЗЕ уже везет охулионы джавелинов...

Госдеп США: Байден отменил совместную пресс-конференцию с ЗЕ.
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01.09.2021 11:24 Ответить
Найвеличніший Вовка-наркоша.Визит украинской делегации в США очень предметный и хорошо подготовлен. Главное - не количество, а качество, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8305
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01.09.2021 11:25 Ответить
Визит хорошо подготовлен.-Т.е. с едой, жильём и развлечениями всё суперово. Вернётся , отчитается что почём.
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01.09.2021 11:26 Ответить
в нього навіть приказки совкові
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01.09.2021 11:26 Ответить
Що далі?
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01.09.2021 11:28 Ответить



tZE inform

@tZEinform

·18 мин

Мы немного удивились, когда увидели практически полное отсутствие официальных представителей Госдепа на прилете Зеленского. Потому задали этот вопрос "нашим там". Оттуда пришел ответ " Визиту президента Украины Зеленского не присвоен никакой ранг дипломатического сопровождения"
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01.09.2021 11:28 Ответить
Встречал генерал пожарной службы в отставке. Как бы это помягче выразиться --- встретили положительно, т.е положили.
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01.09.2021 11:36 Ответить



tZE inform

@tZEinform

·2 мин

Визиту Зеленского в США присвоен ранг* "AD VISIT" (визит по объявлению ) , что не предусматривает присвоение какого-либо ранга дипломатического сопровождения.
* ранги визитов state visit государственный визит working visit рабочий визит visit by invitation визит по приглашению ad visit визит по объявлению
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01.09.2021 11:51 Ответить
Сильно Візит української делегації до США дуже предметний і добре підготовлений. Головне - не кількість, а якість, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5520 Уже кучу меморандумов подписали... Разница только в том, что это не договора, а стандартный лист А-4 на этапе заявки.... Ну, как инвестиции из Омана Візит української делегації до США дуже предметний і добре підготовлений. Головне - не кількість, а якість, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5520 Візит української делегації до США дуже предметний і добре підготовлений. Головне - не кількість, а якість, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5520 Візит української делегації до США дуже предметний і добре підготовлений. Головне - не кількість, а якість, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5520
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01.09.2021 11:30 Ответить
і саме головне , що ЗМІ Америки про візит не повідомляють нічого, бо приїхав ніхто
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01.09.2021 11:36 Ответить
о чем "договорились" в пентагоне

Візит української делегації до США дуже предметний і добре підготовлений. Головне - не кількість, а якість, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6656
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01.09.2021 11:36 Ответить
Візит української делегації до США дуже предметний і добре підготовлений. Головне - не кількість, а якість, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6699 Чемпион мира по декларациям
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01.09.2021 11:39 Ответить
Понятно -расширить, углУбить, повысить...
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01.09.2021 11:53 Ответить
Сразу Горбика вспомнил Візит української делегації до США дуже предметний і добре підготовлений. Головне - не кількість, а якість, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9141
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01.09.2021 11:58 Ответить
Сам себя не похвалишь, никто тебя не похвалит
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01.09.2021 11:37 Ответить
Візит української делегації до США дуже предметний і добре підготовлений. Головне - не кількість, а якість, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1066
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01.09.2021 11:50 Ответить
Хвали мене моя губонько 🤣
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01.09.2021 11:51 Ответить
Ожидаемо обосрался
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01.09.2021 11:56 Ответить
Візит української делегації до США дуже предметний і добре підготовлений. Головне - не кількість, а якість, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1192
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01.09.2021 12:00 Ответить
Та да.Якщо косяк якісний,-від пари напасів в космос злетиш.
Візит української делегації до США дуже предметний і добре підготовлений. Головне - не кількість, а якість, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2686
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01.09.2021 12:01 Ответить
Если проклятый клоун это сказал,значит переговорам крышка
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01.09.2021 12:09 Ответить
Еврейский самоуверенный ребенок возмужал в чтении ЧУЖИХ текстов под аплодисменты . Сотни раз смешил дебилов шуткой о сеньоре Голодоморе и уже в возрасте Нелоха-42 почтил память о трагедии родной земли, увековеченной на чужбине. Думаете у него всколыхнулось что-то в душе ? Нет- он тупо работал по сценарию! Иначе сам перед своей совестью попросил бы прощения и за насмешку над голодомором, и за Термос, и за воинов погибших уже за его сцарювання, и при его угодливой политике главному убийце-рашисту , и окружая себя его верными . НЕТ ОНО ДАЖЕ возлагая цветы к памятнику Голодомора помнил , что это не ЕГО ТЕМА и не пускал туда журналиста с ТВканала своего главного политического врага на родине . Он остался мелким и никчемным завистником на подмостках самой большой и мощной политической мировой сцены. ОН НЕ ПРОШЕЛ ЭКЗАМЕН , ОН ОСТАЛСЯ ЗЛОСТНОСТНОЗАВИДУЮЩИМ КЛОУНОМ!
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01.09.2021 12:26 Ответить
Візит української делегації до США дуже предметний і добре підготовлений. Головне - не кількість, а якість, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7291

ВІДЧУЙТЕ РІЗНИЦЮ, УКРАЇНЦІ Як зустрічали в США ПОРОХА (фото 1) і як зустрічають кловуна (фото 2).Ганьба вам, 7 3 %-тові !
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01.09.2021 12:22 Ответить
Я прийшов -тебе нема...
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01.09.2021 13:05 Ответить
Обоςραλςα κακ βςεгда.
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01.09.2021 12:28 Ответить
Сверху - выступление величайшего перед членами украинской делегации и представителями посольства Украины в штатах
Внизу - порох в Конгрессе
Візит української делегації до США дуже предметний і добре підготовлений. Головне - не кількість, а якість, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7394
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01.09.2021 12:29 Ответить
Как говорят в Одессе ....
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01.09.2021 12:53 Ответить
Зеленский объявил о победе над коррупцией
Президент Владимир Зеленский заявил, что в направлении борьбы с коррупцией украинская власть одержала победу
среда, 01 сентября 2021, 12:46Візит української делегації до США дуже предметний і добре підготовлений. Головне - не кількість, а якість, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7931Об этом глава государства заявил во время мероприятий в резиденции первого президента США Джорджа Вашингтона Маунт-Вернон, передает "ДС" со ссылкой на "Громадське".

Президент напомнил, что в Украине уже подписали два закона о реформе судебной системы: о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей и очистке Высшего совета правосудия.Клолун зажігаєт!!! ЗАКОН ПРО МОВУ ВІН ТЕЖ ПІДПИСАВ ! А ХТО ЙОГО ВИКОНУЄ???
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01.09.2021 13:00 Ответить
Мелкое наглое позорное ничтожество
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01.09.2021 12:31 Ответить
голохвастов себя хвалит
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01.09.2021 15:28 Ответить
Байден очень грамотно построил визит Зеленского и его предварительное общение перед встречей с ним.
Лично для себя Байден оставил самое интересное - тест на союзнические обязательства для человека возбудившего уголовное дело против его сына - требование выдачи Коломойского и еще троих лиц США.

Коломойский оригинально предупредил Зеленского о возможных последствиях недружественных действий против себя.
Он направил съемочную группу телеканала 1+1 на утреннюю прогулку Зеленского возле отеля в котором он остановился.
Прошлый раз он просто отключил Зеленскому свет в ОПУ.*
*Вызов принят. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_12.html
Вот и посмотрим , что ЗЄ дороже...
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01.09.2021 12:32 Ответить
Лена в 7 утра виходила в окружении охрани иіз отеля на пробежку в парк, а вова на пару с Єрмачиной с пробежки вернулись вместе ... Оттака картинка лічнай жізні сцаря
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01.09.2021 12:50 Ответить
Да ну!? Прям таки качество? ***, испанский стыд.
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01.09.2021 12:56 Ответить
Зельонкін привіз Байдену "смету" на 20 своїх безумних прожектів.Ми ж то вже привичні до такого - а ось за Байдена я чогось боюсь...
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01.09.2021 13:08 Ответить
Главное - не количество, а качество, - Зеленский. **** Отжеш "стрючок зелений" і тут про порошок думає.🧐
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01.09.2021 15:33 Ответить
хорошо. правильно.
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01.09.2021 20:29 Ответить
 
 