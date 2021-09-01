Визит украинской делегации в США очень предметный и хорошо подготовлен. Главное - не количество, а качество, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что визит украинской делегации в Соединенные Штаты Америки происходит чрезвычайно результативно.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"Прошел первый день визита нашей команды в США. Хочу поблагодарить всех как с украинской, так и с американской стороны. Я считаю, что подготовили предметный визит. Сложный с точки зрения количества встреч. Но самое главное - чтобы было не количество, а качество", - сказал глава государства в комментарии представителям СМИ в Вашингтоне.
Зеленский отметил, что во вторник, 31 августа, состоялась содержательная встреча с министром энергетики США и были подписаны важные документы.
"Мы видим, что будет комплексная инвестиция в атомную энергетику Украины. Это - первый важный шаг. Мы искали инвестиций. Сейчас имеем поддержку ", - подчеркнул он.
Президент также отметил, что увидел поддержку со стороны Министерства энергетики США в вопросе "Северного потока - 2" и угроз энергетической безопасности Украины и Европы от данного проекта.
Пожалуйста, подождите...
и про количество и качество тоже видели
Визиту презЕдента Украины зеленского в США не присвоен никакой ранг дипломатического сопровождения.
А сейчас, когда он сам готов принимать также со всех сторон, он сам не стал той же барышней?
Вот как догоняет некоторых ответка. Радоваться нечему...
Должны отдать соответствующие почести, а то обидится, будет мстить
ОП ЗЕ: ЗЕ прилетел, ЗЕ посетил, ЗЕ договорился, ЗЕ пообещали, ЗЕ подписал, ЗЕ уже везет охулионы джавелинов...
Госдеп США: Байден отменил совместную пресс-конференцию с ЗЕ.
tZE inform
@tZEinform
·18 мин
Мы немного удивились, когда увидели практически полное отсутствие официальных представителей Госдепа на прилете Зеленского. Потому задали этот вопрос "нашим там". Оттуда пришел ответ " Визиту президента Украины Зеленского не присвоен никакой ранг дипломатического сопровождения"
tZE inform
@tZEinform
·2 мин
Визиту Зеленского в США присвоен ранг* "AD VISIT" (визит по объявлению ) , что не предусматривает присвоение какого-либо ранга дипломатического сопровождения.
* ранги визитов state visit государственный визит working visit рабочий визит visit by invitation визит по приглашению ad visit визит по объявлению
ВІДЧУЙТЕ РІЗНИЦЮ, УКРАЇНЦІ Як зустрічали в США ПОРОХА (фото 1) і як зустрічають кловуна (фото 2).Ганьба вам, 7 3 %-тові !
Внизу - порох в Конгрессе
Президент Владимир Зеленский заявил, что в направлении борьбы с коррупцией украинская власть одержала победу
среда, 01 сентября 2021, 12:46Об этом глава государства заявил во время мероприятий в резиденции первого президента США Джорджа Вашингтона Маунт-Вернон, передает "ДС" со ссылкой на "Громадське".
Президент напомнил, что в Украине уже подписали два закона о реформе судебной системы: о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей и очистке Высшего совета правосудия.Клолун зажігаєт!!! ЗАКОН ПРО МОВУ ВІН ТЕЖ ПІДПИСАВ ! А ХТО ЙОГО ВИКОНУЄ???
Лично для себя Байден оставил самое интересное - тест на союзнические обязательства для человека возбудившего уголовное дело против его сына - требование выдачи Коломойского и еще троих лиц США.
Коломойский оригинально предупредил Зеленского о возможных последствиях недружественных действий против себя.
Он направил съемочную группу телеканала 1+1 на утреннюю прогулку Зеленского возле отеля в котором он остановился.
Прошлый раз он просто отключил Зеленскому свет в ОПУ.*
*Вызов принят. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_12.html
Вот и посмотрим , что ЗЄ дороже...