Украина предложит США механизмы присоединения к переговорам по Донбассу, - член ТКГ Иванова

Украинская делегация поехала в США с конкретными предложениями по вступлением этой страны в Переговорные площадки по Донбасса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявила представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Татьяна Иванова.

"Украину, конечно, устроит, если в этих переговорах США выступят нашими партнерами. Поскольку для того, чтобы занимать нейтральную позицию в этих переговорах, у нас есть модератор, ОБСЕ, чтобы свести стороны и найти компромиссы. Этого пока не происходит. И поэтому еще одна сторона, которая занимала бы позицию модератора, нам в принципе не нужна в переговорном процессе. А вот партнеры в переговорном процессе нам действительно нужны - и такие партнеры, которые имеют рычаги влияния", - рассказала она.

По словам Ивановой, США действительно имеют такие рычаги, и Украина в этом заинтересована.

"Не имеет значения, в каком формате это будет, главное - чтобы был выработан механизм. Это может быть и в "минском" формате, и в "нормандском" формате. Это может быть какая-то новая структура. Это в принципе не так важно, как важен сам механизм, как это будет происходить. Чтобы это произошло, США имеют рычаги влияния - чтобы Россия или согласилась на это в тех форматах, которые уже существуют, или согласилась на свое участие в новом формате. Украина приехала в США с конкретными механизмами, как она это видит", - добавила представитель украинской делегации в ТКГ.

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