Лавров о словах Зеленского о самом грязном в мире российском газе: Заявление не от большого ума
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский газ самым грязным в мире. Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров резко отреагировал на эти слова.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"Сейчас украинские коллеги упражняются в какой-то словесной эквилибристике: то считают, что Русь - это их исконное название. То говорят, что крещение Руси - это как раз праздник именно украинский, и так далее. Это печально. Сам президент Зеленский делает какие-то заявления о том, что наш газ - самый грязный в мире. В общем, это не от большого ума, если честно", - сказал российский министр.
Отметим, Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в Вашингтон встретился с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм. В ходе встречи он заявил, что российский газ является самым грязным в мире из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции.
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"Дровосек погоняет лошадку, весело мордой крутя".
то в ней - большой ум
Это надо же так стыдиться своей(даже совсем не славной, даже во многом неприглядной) истории и всё время приписывать себе чужие истории и славные дела. Убого.
Не називайте цого дебіла конем, ви ображаєте коней - дійсно розумних тварин
МИД параши ОБЕСПОКОЕН!
Обожаю такое. Две недели россияне радовались страданиям афганцев, смакуя, как "американцы бросили своих".
И вот между делом выясняется, что из Афганистана эвакуировали уже более 120 тысяч человек.
Хорошая иллюстрация того, как можно с помощью картинки до неузнаваемости исказить реальность. 5 человек, упавших с самолета, будут помнить еще десять лет. А вот про эти 120 тысяч многие даже не узнают, потому что Скабеева об этом не расскажет.
Денис Казанский
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Предвзятость негативности (The negativity bias) - психологический эффект, когда даже при одинаковой интенсивности вещи более негативного характера (например новости) имеют большее значение и влияние на психологическое состояние и процессы, чем нейтральные или положительные вещи.
PS: Когда вы лишнехромосомы, начнёте вещи называть своими именами, например не "Вяликая расисья" а "Великая Монголия" ???