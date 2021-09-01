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За 50 лет количество стихийных бедствий, вызванных климатическими условиями, возросло в пять раз, - ООН

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество

За 50 лет количество стихийных бедствий, вызванных климатическими условиями, возросло в пять раз, - ООН

Количество стихийных бедствий, вызванных климатическими условиями, в период с 1970 по 2019 год возросло в пять раз, в основном за счет роста средних температур на планете, и подобная тенденция продолжится.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщают в среду западные СМИ со ссылкой на доклад Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН.

"Количество погодных, климатических и гидрологических экстремальных явлений увеличивается, и они станут более частыми и суровыми во многих частях света в результате климатических изменений", - говорится в заявлении генсека организации Петтери Тааласа.

При этом за период с 1970 года было зафиксировано свыше 11 тыс. стихийных бедствий, которые унесли жизни более 2 млн человек и причинили экономический ущерб в размере $3,64 трлн. При этом свыше 91% летальных исходов пришлись на развивающиеся страны.

Больше всего жертв оказались вызваны засухой - примерно 650 тыс. человек; затем идут шторма - более 577 тыс. погибших. В результате наводнений погибли порядка 59 тыс. человек, а из-за аномальной жары - до 56 тыс. человек.

Однако за то же период времени число смертей, связанных с природными катастрофами, сократилось троекратно, во многом благодаря системам раннего предупреждения. Так, если в 1970-е годы ежегодно по этим причинам погибало более 50 тыс. человек, то в 2010-е годы - менее 20 тыс. Тем не менее, по данным ВМО, только половина из 193 стран-членов организации располагает системами раннего оповещения, позволяющими спасать людей.

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Кроме того, зафиксирован рост экономических потерь в результате стихийных бедствий. Согласно докладу, в 2010 - 2019 годах в день сумма такого ущерба достигала $383 млн - в семь раз больше, чем в 1970-е годы с показателем в $49 млн.

За последние 50 лет семь из 10 наиболее разрушительных с экономической точки зрения бедствий имели место с 2005 года. Три из них произошли в 2017 году: ураган "Харви" ($97 млрд убытков), ураган "Мария" (до $70 млрд) и ураган "Ирма" (почти $60 млрд).
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А якщо рахувати з дня створення Землі, то апще.
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01.09.2021 12:23 Ответить
Да-да-да... Тут я просто вынужден согласиться! Ещё в 90-х прошлого века морские лоции отлично рисовали картинку погоды, по месяцам, в любом регионе Земного Шара. Сейчас всё изменилось настолько(!!!) что иногда было просто страшно, в реале! Когда тропические циклоны долетать стали до Скандинавии! А это означало: совершенно лютые ветра, которых лоция совершенно не предусматривала! Потому скажу так: моя морская жизнь, скорее всего- закончена. Хватит! Вот, ещё контракт и- хватит!
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01.09.2021 12:27 Ответить
Истерия с "глобальным потеплением", барановирусом и прочей фигнёй будут продолжаться, на этом ведь всегда можно пилить бабло.
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01.09.2021 13:44 Ответить
Можно по-разному относиться к докладам и прогнозам, но я еще помню времена, когда зимой лежал снег с ноября по март и не таял. Все было прикольно и здорово: снежки, лыжи, санки, похмелье в сугробе. А теперь…Попробуй похмелиться в сугробе, так в грязной луже и переночуешь.
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01.09.2021 13:44 Ответить
 
 