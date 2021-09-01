Стартовало добровольное декларирование активов, за которые не были уплачены налоги, - Минфин
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С 1 сентября граждане Украины имеют право подать одноразовую добровольную декларацию с указанием активов, принадлежащих им и с которых не были уплачены налоги и сборы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минфина.
"В добровольной декларации не нужно будет указывать информацию об источниках происхождения задекларированных активов. Добровольное декларирование - это способ цивилизованно вывести на свет деньги и активы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ведение одноразового добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет предусмотрено в законе №1539. Закон создает стимулы для вывода из тени доходов, скрытых от налогообложения, и привлечения их в экономику Украины.
Кампания по добровольному одноразовому декларированию активов физических лиц продлится до 1 сентября 2022 года.
Декларирование активов осуществляется исключительно по желанию гражданина, который имеет право на такое декларирование.
Декларация подается в Государственную налоговую службу Украины непосредственно плательщиками через Электронный кабинет.
Пожалуйста, подождите...
От спочатку нехай депутати "слуги" свої конверти з кешем задекларують. І відкати з будівництва доріг.
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Открывайте ЗЕ свои кубышки. Ему деньги нужнее, чем вам.
и на закуску до образования Украины был принят единственный Закон о подоходном налоге-который проработал с годик а потом после независимости и получения ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ КАБМИНА КУЧМЫ (что также давно требует специальной комиссии СВК Рады и уголовных дел) сей закон был приостановлен в 1991-1992 году на НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК и вот сосчитайте сколько лет до 2011 года 1 января наша страна жила без ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРВОАНИЯ ВОПРОСО НАЛОГОВО СБОРОВ ПРОЦЕНТОВ И ВЗНОСОВ В ФОНД СОЦСТРАХОВАНИЯ ПЕНСИОНЫНЙ ФОНД И ФОНД НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ...и теперь эти дегенераты во главе с клоуном Вовкой приняли Галимый типа закон... скоре напоминающий наезд братков из лихих 90 годков было и скотобаза Кварталу 95 начинает доставать Украину ...
Ну как прививочки. А кто не - попадёте на бобло
Кстате нада быть доконца честными - не декларирование, а обдиралово
та вчасно - декларуй
Вот..
Ты главное задекларируй и ничего не утаивай.
сплатиш лише - десятину !
- скоро начнут раскулачивать и изымать "излишки"
Все евреи которые приходили к власти в Украине рано или поздно это делали - традиция предков Зели..
Все честно. За это зебилы и голосовали в 2019.
#Хуженебудет)))) Да, зелебобы?
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