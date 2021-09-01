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декларация (1313) Минфин (1541) электронное декларирование (1015)

Стартовало добровольное декларирование активов, за которые не были уплачены налоги, - Минфин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Стартовало добровольное декларирование активов, за которые не были уплачены налоги, - Минфин

С 1 сентября граждане Украины имеют право подать одноразовую добровольную декларацию с указанием активов, принадлежащих им и с которых не были уплачены налоги и сборы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минфина.

"В добровольной декларации не нужно будет указывать информацию об источниках происхождения задекларированных активов. Добровольное декларирование - это способ цивилизованно вывести на свет деньги и активы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ведение одноразового добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет предусмотрено в законе №1539. Закон создает стимулы для вывода из тени доходов, скрытых от налогообложения, и привлечения их в экономику Украины.

Кампания по добровольному одноразовому декларированию активов физических лиц продлится до 1 сентября 2022 года.

Декларирование активов осуществляется исключительно по желанию гражданина, который имеет право на такое декларирование.

Декларация подается в Государственную налоговую службу Украины непосредственно плательщиками через Электронный кабинет.

Также читайте: Украинцы, которые добровольно не задекларируют доходы, не смогут свободно пользоваться своими деньгами, - Марченко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+13
Хер вам.
От спочатку нехай депутати "слуги" свої конверти з кешем задекларують. І відкати з будівництва доріг.
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01.09.2021 12:25
+13
Добровольность заключается в том, что тех, кто не отдал долю из своих кровных ЗЕ-банде, будут наказывать.
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01.09.2021 12:26
+12
Стартувало добровільне декларування активів, за які не було сплачено податки, - Мінфін - Цензор.НЕТ 9673
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01.09.2021 12:49
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Хер вам.
От спочатку нехай депутати "слуги" свої конверти з кешем задекларують. І відкати з будівництва доріг.
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01.09.2021 12:25 Ответить
Слугам ставки підвищують. Вчора чув на "Прямому", про програму Зеленського "20-30-50": 20 тис зелених у конверті звичайному нардепу, 30 тис заступнику фракції та головам комітетів, а голові фракції - 50 тисяч.
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01.09.2021 12:42 Ответить
Стартувало добровільне декларування активів, за які не було сплачено податки, - Мінфін - Цензор.НЕТ 2716
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01.09.2021 12:42 Ответить
Вспомнился мультик савецкай "Золотая антилопа", где раджа ложит монетки слуги в сундук, а тот просит вернуть, а тот говорит как же я тебе верну, если не понятно где мои монеты, а где твои, вот так и тут Стартувало добровільне декларування активів, за які не було сплачено податки, - Мінфін - Цензор.НЕТ 2949
Стартувало добровільне декларування активів, за які не було сплачено податки, - Мінфін - Цензор.НЕТ 178
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01.09.2021 13:03 Ответить
Стартувало добровільне декларування активів, за які не було сплачено податки, - Мінфін - Цензор.НЕТ 9673
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01.09.2021 12:49 Ответить
Стартувало добровільне декларування активів, за які не було сплачено податки, - Мінфін - Цензор.НЕТ 5281

...
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01.09.2021 13:07 Ответить
Добровольность заключается в том, что тех, кто не отдал долю из своих кровных ЗЕ-банде, будут наказывать.
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01.09.2021 12:26 Ответить
Более того, гражданам, которые задекларировали активы и уплатили с них сбор, государство гарантирует освобождение от ответственности за нарушение налогового, валютного законодательства", - отметил Марченко.


Открывайте ЗЕ свои кубышки. Ему деньги нужнее, чем вам.
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01.09.2021 12:30 Ответить
потом -когда отменять сей закон как антиконституционный... порядок Уплаты налогов и сборов регулируется в Украине законом о платежах ЕСВ(там длинное название) и налоговый Кодекс.. а этот закон как презерватив для одноразового на..во.. цензура... и да после всего этого никто уплаченные налоги добровольные по отмененному закону не вернет и никуда не сосчитает и не включит.. потом скажут а кто вас ЗАСТАВЛЯЛ ТО??!! это дело было сугубо ДОБРОВОЛЬНЫМ как все у хитро@опых евреев... все как всегда....и ничего нового...
и на закуску до образования Украины был принят единственный Закон о подоходном налоге-который проработал с годик а потом после независимости и получения ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ КАБМИНА КУЧМЫ (что также давно требует специальной комиссии СВК Рады и уголовных дел) сей закон был приостановлен в 1991-1992 году на НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК и вот сосчитайте сколько лет до 2011 года 1 января наша страна жила без ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРВОАНИЯ ВОПРОСО НАЛОГОВО СБОРОВ ПРОЦЕНТОВ И ВЗНОСОВ В ФОНД СОЦСТРАХОВАНИЯ ПЕНСИОНЫНЙ ФОНД И ФОНД НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ...и теперь эти дегенераты во главе с клоуном Вовкой приняли Галимый типа закон... скоре напоминающий наезд братков из лихих 90 годков было и скотобаза Кварталу 95 начинает доставать Украину ...
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01.09.2021 12:38 Ответить
Добровольное
Ну как прививочки. А кто не - попадёте на бобло

Кстате нада быть доконца честными - не декларирование, а обдиралово
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01.09.2021 12:26 Ответить
це типа : воруй воруй,
та вчасно - декларуй В Украине стартовало одноразовое добровольное декларирование активов, - Минфин - Цензор.НЕТ 3409
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01.09.2021 12:26 Ответить
Маю лісапета ще з часів совка. Куди звертатись?
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01.09.2021 12:26 Ответить
ставай в очередь, маю запорожца с того же пнриода и пенсию 1982гр
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01.09.2021 12:30 Ответить
Та ти просто олігарх-кх-кх.
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01.09.2021 12:35 Ответить
оба вы нищеброды - имею личный дом 47-го года постройки, сад при нем и огород еще
Вот..
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01.09.2021 12:44 Ответить
Ну кому-то из "слуг народа" теперь будет где жить.

Ты главное задекларируй и ничего не утаивай.
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01.09.2021 12:49 Ответить
Тебе потрібно розкуркулити.
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01.09.2021 13:07 Ответить
В спортлото))
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01.09.2021 12:31 Ответить
коли велік - "Україна"
сплатиш лише - десятину ! Добровільне декларування активів, за які не було сплачено податки, стартувало в Україні, - Мінфін - Цензор.НЕТ 1888
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01.09.2021 12:35 Ответить
Интересно,грабят уже в открытую.А право первой ночи тоже будет за зелеными? Какое то средневековье и феодализм.За последние 30 лет я не помню такого трэша,как сейчас
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01.09.2021 12:33 Ответить
Добровольное признание в неуплате налогов это только для тех,кто имеет стальные яйца или дубовую голову.Как там гетьманович,уже показал сколько утаил и записал на маму?
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01.09.2021 12:36 Ответить
ну вот - начали шарить по карманам
- скоро начнут раскулачивать и изымать "излишки"
Все евреи которые приходили к власти в Украине рано или поздно это делали - традиция предков Зели.. Стартувало добровільне декларування активів, за які не було сплачено податки, - Мінфін - Цензор.НЕТ 816
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01.09.2021 12:38 Ответить
Начните с судей, таможни, налоговой и прочих чиновников - вся это публика на 100% взяточники и казнокрады. И возглавляют их зелёная братва, которые разворовали все что им оставил Порошенко
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01.09.2021 12:38 Ответить
Идиот. Когда лет 80 так же призывали начать с кого-то, так таки начинали с тех, кто призывал. Вспомни это перед тем, когда призываешь к дури.
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01.09.2021 13:15 Ответить
так вони і зроблять. Це, якраз для легалізації накраденого ними. Аби відкрито могли користуватися краденим. тепер, коли спитають звідки 67 квартир і машина на тещі, можна спокійно віджповідати: з легалізованих прибутків.
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01.09.2021 14:44 Ответить
В ДЕРЖАВІ СІРИХ ПАНІВ ВІД КРІПАКІВ ВИМАГАЮТЬ ПІДЗВІТНІСТЬ ПРО СТАТКИ НА ВИЖИВАННЯ!
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01.09.2021 12:42 Ответить
Але є й плюси - ШВИДКО ЗДОХНЕ ТЕ, ЩО СЦАР СОБІ ТРМАЄ НА ПЛАВУ- ЙОГО ПОЛІТИЧНИЙ РЕЙТІНГ ! АМІНЬ!
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01.09.2021 12:44 Ответить
Сученята срані, а за ті активи, за які я за своє життя вже кілька раз заплатив податок мені його повернуть?
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01.09.2021 12:44 Ответить
Вам налог на ваши худые сбережения, а лопатящим бабло со всех концов слугам народа компенсацию за аренду жилья.

Все честно. За это зебилы и голосовали в 2019.
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01.09.2021 12:47 Ответить
Цікаво, скільки Зеленський задекларує гонорарів, отриманих на корпоративах.
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01.09.2021 12:52 Ответить
Столько же сколько аппаратов ШВЛ передал больницам Стартувало добровільне декларування активів, за які не було сплачено податки, - Мінфін - Цензор.НЕТ 9318
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01.09.2021 13:00 Ответить
Да чего вы кипишь то подняли? Никто никого не заставляет нести. Порохоботов так точно, а зебилы с радостью понесут 5 % в банк зебилу в офшер по заветам Данилы Гетманцева. Да зебобы? Стартувало добровільне декларування активів, за які не було сплачено податки, - Мінфін - Цензор.НЕТ 1941
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01.09.2021 13:01 Ответить
после большой стройки - большая легализация..
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01.09.2021 13:02 Ответить
Нет, это не большая легализация. Легализация начнется потом, когда идиоты объявят о том, сколько у них зарыто под гаражем. Тогда начнется большая ройка, откапывать то, что заработано потом и здоровьем.
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01.09.2021 13:17 Ответить
Покайся Иваныч.Тебе скидка будет.(с)
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01.09.2021 13:29 Ответить
Больше покращень от зеленых большевиков!!!!
#Хуженебудет)))) Да, зелебобы?
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01.09.2021 13:55 Ответить
Здається ц, вже третя така компанія на моїй пам'яті. Накрав, заплатив податок і кради далі.
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01.09.2021 14:40 Ответить
"так вот оно че, Михалыч!"

)
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01.09.2021 14:42 Ответить
Зебіли вже побігли грошики декларувати ?
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01.09.2021 16:10 Ответить
Стартувало добровільне декларування активів, за які не було сплачено податки, - Мінфін - Цензор.НЕТ 6702
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01.09.2021 16:35 Ответить
сччитаю 73% уже долны первыми бежать и декларировать платить
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01.09.2021 19:02 Ответить
и что... есть такие идиоты!??????
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01.09.2021 22:34 Ответить
 
 