РФ поставит Беларуси десятки самолетов, вертолетов, средства ПВО и, возможно, С-400, - Лукашенко

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко сегодня во время общения с журналистами рассказал о планируемых поставках в страну вооружения и техники российского производства

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

По словам диктатора, это десятки самолетов, вертолетов, средства ПВО, возможно и С-400.

"В ближайшее время (я подписал позавчера распоряжение) из Российской Федерации поставят нам (не буду говорить, какие деньги и что) десятки самолетов, десятки вертолетов, самого важного вооружения ПВО. Может быть, даже C-400. Нам они очень нужны, я уже об этом говорил", - заявил Лукашенко.

"Словом, самое современное оборудование. Мы дооснастимся. Если мы увидим на учениях ("Запад-2021". - Ред.), что нам нужно что-то еще, значит, мы купим у Российской Федерации и поставим на вооружение", - добавил он.

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