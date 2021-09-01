РФ поставит Беларуси десятки самолетов, вертолетов, средства ПВО и, возможно, С-400, - Лукашенко
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко сегодня во время общения с журналистами рассказал о планируемых поставках в страну вооружения и техники российского производства
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.
По словам диктатора, это десятки самолетов, вертолетов, средства ПВО, возможно и С-400.
"В ближайшее время (я подписал позавчера распоряжение) из Российской Федерации поставят нам (не буду говорить, какие деньги и что) десятки самолетов, десятки вертолетов, самого важного вооружения ПВО. Может быть, даже C-400. Нам они очень нужны, я уже об этом говорил", - заявил Лукашенко.
"Словом, самое современное оборудование. Мы дооснастимся. Если мы увидим на учениях ("Запад-2021". - Ред.), что нам нужно что-то еще, значит, мы купим у Российской Федерации и поставим на вооружение", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
со своими дивизиями, батальонно-тактическими группами
бригадами и полками...
только бартер - территорией.
фсё. нету больше Беларуси.
Сябры, вас там ещё, как афганцев, не нужно эвакуировать?
бей людзей патрошку и введи вайска !
Не забываем оценку российского военного эксперта, набираем в ютубе:
"Полковник Шендаков. Армия РФ - Стадо в форме."
"Полковник Шендаков о том, во что на самом деле Шойгу превратил Армию!"
"Полковник Шендаков о фэйковом танке армата"
Эрдоган это стадо гонит подсрачниками везде где встретит, только в Сирии за два дня разнёс в хлам аки мешки с картошкой 9 панцирей, более сотни танков и прочего хлама, из Карабаха погнал союзников как овец.
Набираем в ютубе:
"Без Украины нам конец" Авиаконструктор РФ объяснил крушение самолета Ил-112В под Москвой."
"С 2011 года Россия стала абсолютным лидером по количеству авиакатастроф с человеческими жертвами."
При этом США перевозят воздушным путём в 13 раз больше людей чем РФ !!!
Ну теперь понимаете почему Путин так спешит захватить хотя бы часть Украины пока у них ещё что-то летает и ездит, ибо позже с шашками на конях казачки уже совсем потеряют какие-либо шансы.
ВДВ совершенно бесполезный род войск, который за всю историю РФ не выполнил ни одной боевой задачи!
Эти войска как кавалерия в современной армии, оставлены для пиара, остаётся щеголять с нагайкой и кирпичом в сумке для демонстрации бравады! Разбор российского военного специалиста, набираем в ютубе:
"С неба об землю - и что?"https://www.youtube.com/watch?v=9vcLkWHDeq8&t=145s