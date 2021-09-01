Разумков об отмене компенсации на оплату жилья нардепам: Вряд ли коллеги поддержат такое решение
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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что парламент не поддержит решение об отмене компенсации народным депутатам за оплату их жилья.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Учитывая позицию моих коллег… Вряд ли оно будет поддержано всеми народными депутатами", - сказал Разумков журналистам в среду в Ирпене (Киевская обл.).
Спикер парламента подчеркнул, что отмена денежной компенсации нардепам за оплату жилья в условиях сегодняшней непростой социально-экономической ситуации была бы "особенно важна".
"Я считаю, что все-таки это было бы правильно. Достаточно есть ресурсов, по сравнению с другими слоями населения, у народных депутатов, чтобы обеспечить себя жильем", - сказал он.
Как сообщалось, ранее Разумков высказывался за целесообразность отмены компенсации народным депутатам за оплату жилья.
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Это у нарида нужно отменить субсидии.
Миллиардер Трухин, например. Да и другие слуги урода сильно исхудали на большом крадивныцтве.
чтобы у него возникло неотвратимое желание сделать в ней быстро евроремонт (за свои... кровные )
и на депутанском бы транспорте сэкономили б и на обслуге...
не деньгами компенсировать (а потом у тещ))) угол снимают))) - а в общагу - живи - оплачено!!
А для вас:
- налог на ваши сбережения,
- отмена субсидий,
- выселение и блокирование счетов за неуплату коммуналки.
Наверное именно этого хотели зебилы, когда пачкали избирательные бюллетени в 2019-м.
Тут и к гадалке не ходи. ))
У нас в верхах воруют все, у кого есть такая возможность. И если у индивидуума есть возможность воровать, то можно быть уверенным в том, что он ворует, даже если он еще не украл.
Они не снимут с себя неприкосновенность, не отменят оплату жилья, разовую помощь, санатории и т.д и т.п.
Это должны делать другие структуры