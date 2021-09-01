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Новости Политика Украины
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ВР (28731) депутат (3235) жилье (878) компенсации (469) Разумков Дмитрий (1521)

Разумков об отмене компенсации на оплату жилья нардепам: Вряд ли коллеги поддержат такое решение

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Разумков об отмене компенсации на оплату жилья нардепам: Вряд ли коллеги поддержат такое решение

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что парламент не поддержит решение об отмене компенсации народным депутатам за оплату их жилья.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Учитывая позицию моих коллег… Вряд ли оно будет поддержано всеми народными депутатами", - сказал Разумков журналистам в среду в Ирпене (Киевская обл.).

Спикер парламента подчеркнул, что отмена денежной компенсации нардепам за оплату жилья в условиях сегодняшней непростой социально-экономической ситуации была бы "особенно важна".

"Я считаю, что все-таки это было бы правильно. Достаточно есть ресурсов, по сравнению с другими слоями населения, у народных депутатов, чтобы обеспечить себя жильем", - сказал он.

Как сообщалось, ранее Разумков высказывался за целесообразность отмены компенсации народным депутатам за оплату жилья.

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Топ комментарии
+20
Разумков об отмене компенсации на оплату жилья нардепам: Вряд ли коллеги поддержат такое решение - Цензор.НЕТ 7998
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01.09.2021 12:37
+18
Разумков об отмене компенсации на оплату жилья нардепам: Вряд ли коллеги поддержат такое решение - Цензор.НЕТ 3288
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01.09.2021 12:35
+12
Ну звичайно - "бджоли проти меду"... Разумков об отмене компенсации на оплату жилья нардепам: Вряд ли коллеги поддержат такое решение - Цензор.НЕТ 7263
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01.09.2021 12:35
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Ну звичайно - "бджоли проти меду"... Разумков об отмене компенсации на оплату жилья нардепам: Вряд ли коллеги поддержат такое решение - Цензор.НЕТ 7263
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01.09.2021 12:35 Ответить
Разумков об отмене компенсации на оплату жилья нардепам: Вряд ли коллеги поддержат такое решение - Цензор.НЕТ 3288
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01.09.2021 12:35 Ответить
Где вы видели собаку, с колбасой на шее?
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01.09.2021 12:35 Ответить
ЖЛОБЬЕ ОБЫКНОВЕННОЕ!!!
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01.09.2021 12:35 Ответить
Конечно, компенсации нужно оставить нардепам.
Это у нарида нужно отменить субсидии.
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01.09.2021 12:36 Ответить
Ага. Коллеги из СН же сирые и убогие.

Миллиардер Трухин, например. Да и другие слуги урода сильно исхудали на большом крадивныцтве.
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01.09.2021 12:36 Ответить
Разумков об отмене компенсации на оплату жилья нардепам: Вряд ли коллеги поддержат такое решение - Цензор.НЕТ 7998
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01.09.2021 12:37 Ответить
Хороша картинка, - тільки от нема жодного депутата за яких не проголосував мудрий нарід з кумами разом.
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01.09.2021 12:39 Ответить
Якщо мовою картинки, то люди голосували за людину, а отримали депутата.
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01.09.2021 13:03 Ответить
Тут дело не в жадности, тут дело в принципе.
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01.09.2021 12:39 Ответить
депутан должен жить в последней, засраной коммуналке , с тараканами ,
чтобы у него возникло неотвратимое желание сделать в ней быстро евроремонт (за свои... кровные )
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01.09.2021 12:43 Ответить
120 народных депутатов получили компенсацию за поднаём жилья в размере около 3,29 млн грн. В списке фигурировал также первый вице-спикер Руслан Стефанчук, он проживал в квартире площадью 101,8 кв.м, принадлежащей тёще. Через год совесть проснулась, и перестал тырить деньги у государства
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01.09.2021 12:44 Ответить
Мне кажется там скорее у тёщи совесть проснулась, но никак не у проглота)
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01.09.2021 17:30 Ответить
Он что,признал факт что ВР-это сборище ублюдков,мразей и тварей? Самокритичный парень этот разумков))
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01.09.2021 12:46 Ответить
а почему бы депутанам иногородним не жить в комфортабельной депутанской общаге гостиничного типа ? их же выбрали не для оплаты их забаганок а пахать (смешно самому)))
и на депутанском бы транспорте сэкономили б и на обслуге...
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01.09.2021 12:48 Ответить
Не говорите ерунды.У них жилья в собственности больше чем у Вас и у меня будет за всю жизнь.То клоунада с компенсациями,главное бюджет пилить (очередной раз)
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01.09.2021 13:14 Ответить
вооот! и я ж про то....а кто прикинулся бедным без койки на ночь - в общагу !!!
не деньгами компенсировать (а потом у тещ))) угол снимают))) - а в общагу - живи - оплачено!!
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01.09.2021 13:18 Ответить
они, дупутаты эти, навозники вчерашние, воры и жулики, красноперых комми- вонючек адепты и пр. биомусор , еще доплачивать должны государству, что в Раде и в тиливизирах сиживают.... Разумков про скасування компенсації на оплату житла нардепам: Навряд чи колеги підтримають таке рішення - Цензор.НЕТ 5040
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01.09.2021 12:49 Ответить
Что такое "русских"?
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01.09.2021 12:52 Ответить
Мокшан з мокшандією потрібно любити, чимось важким і без передиху, за напад на Україну, вбивство українців та окупацію криму і частини донетчини та луганщини.
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01.09.2021 12:54 Ответить
А кто такие русские? Это те кто напали на Украину? Те кто убивает Украинцев? И за какой половой член вас любить?
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01.09.2021 12:57 Ответить
Разумков про скасування компенсації на оплату житла нардепам: Навряд чи колеги підтримають таке рішення - Цензор.НЕТ 2006
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01.09.2021 12:52 Ответить
Їм лиишлося недовго набивати кармани грошима олігахів - й це дуде так показово й нахабно !!!
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01.09.2021 12:53 Ответить
Это для СН компенсации, защита от уголовного преследования и полная неприкасаемость.

А для вас:
- налог на ваши сбережения,
- отмена субсидий,
- выселение и блокирование счетов за неуплату коммуналки.

Наверное именно этого хотели зебилы, когда пачкали избирательные бюллетени в 2019-м.
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01.09.2021 12:55 Ответить
Гарних "слуг" собі нарід вибрав.
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01.09.2021 12:55 Ответить
Так. Попередній, народний парламент це неподобство - компенсацію нардепам за житло - був відмінив, а кляті зебіли знов ввели...
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01.09.2021 21:59 Ответить
Лупоглазый метит в презы? Или на место мертвеччука? Абы шось ляпнуты. Этим уродам на жысть не хватает по 20000 баксов из конвертов, а тут ещё компенсации хотят лишить! Фошызды!)
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01.09.2021 12:56 Ответить
А декларирование конвертов 20, 30 , 50 для слуг не хочет разумов организовать ?глядишь и компенсация за жильё не нужна будет ...
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01.09.2021 12:57 Ответить
черти. арендуют сами у себя еще и компенсацию получают...
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01.09.2021 12:59 Ответить
И в это же время строят многомиллионные имения под Киевом, что говорит об их реальных, "темных" доходах. Ярким примером является главный боров всей Рады - Стефанчук.
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01.09.2021 13:04 Ответить
Хотя это копейки, но копейки очень показательные: они не настроены отказываться ни от гроша. А вот содрать с тупого населения последнее они и глазом не моргнут. Проститутки, безработные, фотографы из этих копеек построят бордель, агентство по трудоустройству, фотомастерскую. Им же не вечно быть у власти.
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01.09.2021 13:13 Ответить
Что ж это делается, а где содержанкам жить?
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01.09.2021 13:15 Ответить
"Учитывая позицию моих коллег… Вряд ли оно будет поддержано всеми народными депутатами".

Тут и к гадалке не ходи. ))
У нас в верхах воруют все, у кого есть такая возможность. И если у индивидуума есть возможность воровать, то можно быть уверенным в том, что он ворует, даже если он еще не украл. Разумков про скасування компенсації на оплату житла нардепам: Навряд чи колеги підтримають таке рішення - Цензор.НЕТ 3212
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01.09.2021 13:15 Ответить
Это дедушкам и бабушкам можно рекомендовать .уй без соли, а этим никак без субсидий.
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01.09.2021 13:22 Ответить
Разумков про скасування компенсації на оплату житла нардепам: Навряд чи колеги підтримають таке рішення - Цензор.НЕТ 914
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01.09.2021 13:25 Ответить
Та він капітан очевидність
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01.09.2021 13:39 Ответить
що значить "навряд чи підтримають"???? а ваш лідор що, зовсім без яєць? ви ж основні борцуни з баригами і бізнесами на крові, найбільші платники податків (без офшорів) і ви провалите отаке популістське рішення??? Пез..ни ви і ублюдки, що зібрали з усім помийних ям країни, а не депутати....як анал, чи розпивати алкоголь у пляшках з-під кока-коли, чи ковтати наркоту, так аж бігом. Суки зелені.
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01.09.2021 13:57 Ответить
Звісно що не підтримають, бо навіть за ті копійки вдавляться.
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01.09.2021 14:23 Ответить
Так давайте всем компенсировать, почему только депутатишкам? Они вообще должны доплачивать, что у корыта труться.
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01.09.2021 14:34 Ответить
Нет слов.
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01.09.2021 17:19 Ответить
Во всех законах, касательно депутатов - конфликт интересов!!
Они не снимут с себя неприкосновенность, не отменят оплату жилья, разовую помощь, санатории и т.д и т.п.
Это должны делать другие структуры
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01.09.2021 17:25 Ответить
 
 