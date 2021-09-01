РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4758 посетителей онлайн
Новости Киевские новостиОбществоЗдоровье Коронавирус и карантин
1 002 41
карантин (16730) Киев (24551) Кличко (4515) статистика (2307) COVID-19 (18600) коронавирус (17041)

За сутки в Киеве от COVID-19 умерли два человека, выявлено 268 новых случаев, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество Здоровье

За прошедшие сутки в Киеве выявили 268 новых случаев заболевания коронавирусом, умерли два человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил на своей странице в Facebook.

Так, за прошедшие сутки в Киеве выявили 268 новых случаев заболевания коронавирусом, всего - 224 492.

Срди заболевших 155 женщин в возрасте от 19 до 89 лет, 91 мужчина в возрасте от 20 до 89 лет, 9 девочек от 2 до 16 лет и 13 мальчиков от 4 месяцев до 17 лет.

Также зафиксировано 2 летальных случая от вируса, всего - 5281.

За сутки госпитализировали 47 больных коронавирусом и 48 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВОЗ начала исследовать "мю"-штамм коронавируса

Преодолели болезнь 138 человек, всего - 216 150.

Больше всего новых случаев COVID-19 обнаружили в следующих районах: Дарницком (52), Деснянском (42) и в Соломенском (40).
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+1
Получается добили мужика аппаратом?
показать весь комментарий
01.09.2021 13:06
+1
Можешь себе тату на видном месте наколоть - "К ИВЛ НЕ подключать". Чтоб врачи в реанимации не перепутали.
показать весь комментарий
01.09.2021 13:08
+1
А с чего ты взял, что меня вообще прийдется к нему подключать? Может дельта для меня будет как абічная простуда, откуда ты знаешь?
показать весь комментарий
01.09.2021 13:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Всё. Сезон открыт. Счас через школы это всё разнесется по домам и больнички снова будут забиты. А антиваксеры будут азартно хлебать глистогонное и записать чаем с лимоном...
показать весь комментарий
01.09.2021 12:50 Ответить
В США 34-летний блогер Стивен Гармон, заявлявший об отказе от вакцины против коронавируса и насмехавшийся над ней, умер от COVID-19. Он боролся с болезнью в течение месяца.

Последний свой твит Хармон опубликовал 21 июля, незадолго до подключения к ИВЛ. Он лежал в больнице в пригороде Лос-Анджелеса, где и умер в тот же день.
«Пожалуйста, молитесь, они хотят подключить меня к аппарату искусственной вентиляции легких», - написал блогер.
Всего шестью неделями ранее он писал в Twitter: «У меня 99 проблем, но вакцина - не одна из них».
показать весь комментарий
01.09.2021 12:56 Ответить
Получается добили мужика аппаратом?
показать весь комментарий
01.09.2021 13:06 Ответить
Можешь себе тату на видном месте наколоть - "К ИВЛ НЕ подключать". Чтоб врачи в реанимации не перепутали.
показать весь комментарий
01.09.2021 13:08 Ответить
А с чего ты взял, что меня вообще прийдется к нему подключать? Может дельта для меня будет как абічная простуда, откуда ты знаешь?
показать весь комментарий
01.09.2021 13:11 Ответить
Вот тот блохер тоже так думал За добу в Києві від COVID-19 померли дві людини, виявлено 268 нових випадків, - Кличко - Цензор.НЕТ 3300
показать весь комментарий
01.09.2021 13:13 Ответить
Там болячек был целый мешок у этого Стивена, это ж ниГГа, которая жидкого в жизни не ела, один макдональдс. 100 % там диабэт был и ожирение, так что мой дорогой друг - не факт что его убил ковид:
За добу в Києві від COVID-19 померли дві людини, виявлено 268 нових випадків, - Кличко - Цензор.НЕТ 5420
показать весь комментарий
01.09.2021 13:55 Ответить
А ну расскажи мне подробнее про его болячки За добу в Києві від COVID-19 померли дві людини, виявлено 268 нових випадків, - Кличко - Цензор.НЕТ 7617 Сканы медкарты и т.п. Ты ж в курсе дела За добу в Києві від COVID-19 померли дві людини, виявлено 268 нових випадків, - Кличко - Цензор.НЕТ 7617
показать весь комментарий
01.09.2021 13:58 Ответить
Я знаю как живут ч0рные в аСаШАй, да и белые, которые не следят за своим здоровьем и какие там боляки. И я тебе уже выше рассказал. Моя версия звучит убедительней твоей. Адьйо За добу в Києві від COVID-19 померли дві людини, виявлено 268 нових випадків, - Кличко - Цензор.НЕТ 455
показать весь комментарий
01.09.2021 14:00 Ответить
Нене. Твои фантазии не интересны. Ты начал про этого, так вот про конкретно этого и расскажи, раз ты такой весь в курсе. Медкарту его покажи с болячками и всё такое. За добу в Києві від COVID-19 померли дві людини, виявлено 268 нових випадків, - Кличко - Цензор.НЕТ 6239
показать весь комментарий
01.09.2021 14:20 Ответить
Давай ты докажешь обратное. Докажи, что я не прав. Моя аргументация более правдоподобна. Еще ты там ниже про агента ЦэРэУ написал, чуваку было 69, на росии примером столько не живут, да и на внешний вид тоже видно, что человек болел, так что умереть он мог не обязательно от короны
показать весь комментарий
01.09.2021 14:25 Ответить
А это уже доказали врачи в больнице, поставив диагноз, а не, как ты, пространные рассуждения ни о чем. Так что теперь ты постарайся опровергнуть то, что уже доказано За добу в Києві від COVID-19 померли дві людини, виявлено 268 нових випадків, - Кличко - Цензор.НЕТ 6561
показать весь комментарий
01.09.2021 14:29 Ответить
ПЛР тест который 50 на 50 это не доказательство. А даже если тест и положительный, у чела мог банально оторваться тромб, но так как тест положительный то умер он не от инфаркта или инсульта, а от карено вириса, да?)
показать весь комментарий
01.09.2021 14:34 Ответить
Снова у тебя какие-то выдумки и догадки. Докажи, что причиной его смерти стал оторвавшийся тромб. Это ж не сложно За добу в Києві від COVID-19 померли дві людини, виявлено 268 нових випадків, - Кличко - Цензор.НЕТ 4052
показать весь комментарий
01.09.2021 14:36 Ответить
А если так? У человека карено вирис, подтвержденный. Он переживает очень сильно, и на волнениях чувак выкидывается из окна и (тут очень важное условие) через пару дней умирает. Вопрос к знатокам. Пациэнт умер от коронавириса или нет? За добу в Києві від COVID-19 померли дві людини, виявлено 268 нових випадків, - Кличко - Цензор.НЕТ 7890
показать весь комментарий
01.09.2021 14:39 Ответить
Снова фантазируешь. Давай уже конкретику.
показать весь комментарий
01.09.2021 14:40 Ответить
Ты хоть раз на мой вопрос ответишь? Если нет - иди гуляй За добу в Києві від COVID-19 померли дві людини, виявлено 268 нових випадків, - Кличко - Цензор.НЕТ 7185
показать весь комментарий
01.09.2021 14:42 Ответить
Так у тебя одни фантазии. Переходи к конкретике, что я тебе уже несколько раз предлагал, тогда поговорим. За добу в Києві від COVID-19 померли дві людини, виявлено 268 нових випадків, - Кличко - Цензор.НЕТ 2469
показать весь комментарий
01.09.2021 14:56 Ответить
Выдумки пишут заговорщики, ковидобесы, из средств массовой информации. Их инфу простой обыватель тоже не может проверить, особенно из-за океана. Да взять хотя бы пример слуги народа Трухина, посты про которого журналисты терли на сайтах за 200 баксов, так что я все же останусь при своем мнении За добу в Києві від COVID-19 померли дві людини, виявлено 268 нових випадків, - Кличко - Цензор.НЕТ 3454
показать весь комментарий
01.09.2021 15:16 Ответить
О! Давай теперь конкретику. Ты заявляешь, что точно знаешь, что Стивен Гармон умер не от КОВИДа. Теперь попробуй это доказать. Не фантазировать, а приведи реальные доказательства.
показать весь комментарий
01.09.2021 15:19 Ответить
Я тебе даже фотку запостил этого штрха, где видно, что у него лишний вес, ожирение 3 степени - это факт, скорее всего он гипертоник и у него проблемы с сердечно-сосудистой системой и я осмелился предположить, что пациэнт страдает сахарным диабетом, потому что негры в США ведут не здоровый образ жизни, соответвенно иммунитета там нету и пневмонию он мог получить даже от сквозняка сидя под кондиционером, что не значит, что она имеет ковидное происхождение. Все это в купе, с большой долей вероятности подразумевает, шо челик мог откинуться в любой момент и без всяких коронавирисов.
показать весь комментарий
01.09.2021 15:28 Ответить
"скорее всего", "осмелился предположить" и т.п. - это как раз и есть твои выдумки и фантазии. Давай конкретику! За добу в Києві від COVID-19 померли дві людини, виявлено 268 нових випадків, - Кличко - Цензор.НЕТ 3098
показать весь комментарий
01.09.2021 15:40 Ответить
От обычной пневмонии люди не умирают, если запустить? А вот теперь дорогой мой докажи мне, что это была именно ковидная-19я пневмония, а не запущенная обычная, полученная примером от переохлаждения под кондиционером.
показать весь комментарий
01.09.2021 15:44 Ответить
Наличие положительного теста у покойного это еще не причина смерти. Я там пример тебе про суицидника с коронавириисом выше писал. Как думаешь попадет он в статистику умерших от короны или нет? У меня даже сомнений нету, что попадет За добу в Києві від COVID-19 померли дві людини, виявлено 268 нових випадків, - Кличко - Цензор.НЕТ 9209
показать весь комментарий
01.09.2021 15:52 Ответить
Конкретно об этом Стивене Гармоне написано, что умер от КОВИДа. Это официальная информация. У тебя есть фактические доказательства того, что Стивен Гармон умер не от КОВИДа? За добу в Києві від COVID-19 померли дві людини, виявлено 268 нових випадків, - Кличко - Цензор.НЕТ 546 Не "на пример", или "осмелюсь предположить", а именно фактические доказательства.
показать весь комментарий
01.09.2021 16:07 Ответить
Да мне на него ваще пофиг. Ты на мои вопросы когда отвечать начнешь то? За добу в Києві від COVID-19 померли дві людини, виявлено 268 нових випадків, - Кличко - Цензор.НЕТ 8412
показать весь комментарий
01.09.2021 16:08 Ответить
Ты принялся обсуждать смерть Стивена Гармона и заявляешь, что он умер не от КОВИДа. Вот и приводи конкретные доказательства своей догадки, а потом обсудим За добу в Києві від COVID-19 померли дві людини, виявлено 268 нових випадків, - Кличко - Цензор.НЕТ 2482
показать весь комментарий
01.09.2021 16:09 Ответить
Перечитай всю ветку еще раз и найди, где я это заявляю За добу в Києві від COVID-19 померли дві людини, виявлено 268 нових випадків, - Кличко - Цензор.НЕТ 7214


Я не в одном своем посте ничего не заявлял и если такая фраза для тебя является заявлением:

"так что мой дорогой друг - не факт что его убил ковид"



то нам с тобой тут больше не о чем говорить. За добу в Києві від COVID-19 померли дві людини, виявлено 268 нових випадків, - Кличко - Цензор.НЕТ 8463
показать весь комментарий
01.09.2021 16:14 Ответить
Так ты ничего и не говоришь! Только несешь какой-то бред и фантазии За добу в Києві від COVID-19 померли дві людини, виявлено 268 нових випадків, - Кличко - Цензор.НЕТ 7785
показать весь комментарий
01.09.2021 16:25 Ответить
Жаль Андрей Дидовик пропал куда-то, он бы тебя столько не терпел как я и объяснил бы тебе популярно всё За добу в Києві від COVID-19 померли дві людини, виявлено 268 нових випадків, - Кличко - Цензор.НЕТ 824
показать весь комментарий
01.09.2021 16:27 Ответить
Ага. "Старшего брата" позови За добу в Києві від COVID-19 померли дві людини, виявлено 268 нових випадків, - Кличко - Цензор.НЕТ 4912
показать весь комментарий
01.09.2021 16:29 Ответить
А смысл? Разве можно, что-то доказать коронабесу?
показать весь комментарий
01.09.2021 16:37 Ответить
Доказать можно доказательствами, а ты не можешь ничего предоставить, кроме твоих детских фантазий За добу в Києві від COVID-19 померли дві людини, виявлено 268 нових випадків, - Кличко - Цензор.НЕТ 8411
показать весь комментарий
01.09.2021 17:01 Ответить
31 августа, 2021 19:30

В штате Флорида умер от осложнений COVID-19 бывший офицер ЦРУ Роберт Дэвид Стил. Он поддерживал теории заговоров и считал себя первым, кто назвал коронавирус обманом.

Журналисты называют Стила одним из первых людей, пропагандировавших идеи QAnon и помог движению найти больше сторонников. В течение последних трех месяцев мужчина ездил по Соединенным Штатам и рассказывал о теории заговора с коронавирусом, фальсификации выборов и якобы о возвращении Трампа на пост президента.
Позже у Стила подтвердили коронавирус и в начале августа госпитализировали. Несмотря на это, он продолжал распространять теории заговора о вакцинах и отрицал существование коронавируса. 17 августа мужчина написал последнее сообщение в блоге.
показать весь комментарий
01.09.2021 13:10 Ответить
Да пох на него.

Кстате тока с югов приехал - там маски или единичные юродивые дурачки носят в транспорте/магазинах, либо на бороде, если магазин сетевой аля АТБ.

Задалбался уже народ.
показать весь комментарий
01.09.2021 13:48 Ответить
Смотря что для тебя "юг" За добу в Києві від COVID-19 померли дві людини, виявлено 268 нових випадків, - Кличко - Цензор.НЕТ 6538
показать весь комментарий
01.09.2021 13:52 Ответить
Вообще как токо выезжаешь из Киева то уже в Глевахе на заправках намордников никто (кроме продавцов пока) не носит. Такой вот уже юг организовался.

И вродеж должны были все вымереть - аж нет За добу в Києві від COVID-19 померли дві людини, виявлено 268 нових випадків, - Кличко - Цензор.НЕТ 3197
показать весь комментарий
01.09.2021 14:02 Ответить
Я ж и говорю - у каждого свой "юг". Кому и Глеваха "юг". За добу в Києві від COVID-19 померли дві людини, виявлено 268 нових випадків, - Кличко - Цензор.НЕТ 7942
показать весь комментарий
01.09.2021 14:18 Ответить
Монастырский, что у вас не получается объяснительную записку написать по какой причине студенты и студентки старших курсов начали учебу в дистанционном формате, даже с привлечением "заглушки", работающих ,молокососов м молокососок по образу и формату путинских спецслужб ?
Гля, монастырский, вы че с мозгом не дружите? Что у вас в ленте официального украинского издательства censor. net происходит ? Вы, что , решили, что вы в цирке выслуживаетесь, а не на службе у украинского государства служите?
Осознайтесь, Монастырский.
показать весь комментарий
01.09.2021 14:50 Ответить
 
 