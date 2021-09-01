РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4758 посетителей онлайн
Новости Общество
8 222 14
Италия (1510) календарь (55) УГКЦ (238)

С 1 сентября все общины УГКЦ в Италии переходят на григорианский календарь

Новости Цензор.НЕТ Общество

С 1 сентября все общины УГКЦ в Италии переходят на григорианский календарь

С 1 сентября 2021 все общины Апостольского экзархата УГКЦ в Италии переходят на григорианский календарь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент информации УГКЦ.

"Провозглашаю переход всех украинских общин Апостольского экзархата в Италии на григорианский календарь с 1 сентября 2021, с начала Индикта, то есть Нового литургического года", - говорится в декрете Апостольского экзарха Дионисия Ляховича от 31 мая 2021 года.

Решение о переходе, как указано в декрете, принято, "заботясь о духовном развитии Апостольского экзархата в условиях итальянской среды, времени и миссии нашей Церкви, в заботе о верных моей опеке верующих, понимая потребности всех верующих и заботясь о возможности каждого полностью жить литургической, а прежде всего евхаристического жизнью".

Читайте: Тысячи верующих со всей Украины приняли участие в традиционном Всеукраинском паломничестве в Зарванице. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+18
Давно всем пора перейти.
Бухать в Рождественский пост на Новый Год могут только парашные свиньи. Із 1 вересня всі громади УГКЦ в Італії переходять на григоріанський календар - Цензор.НЕТ 5601
показать весь комментарий
01.09.2021 13:13
+17
Давно пора і ПЦУ на григоріанський перейти.
показать весь комментарий
01.09.2021 13:14
+13
Я, хоч і атеіст, вітаю!
показать весь комментарий
01.09.2021 13:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Я, хоч і атеіст, вітаю!
показать весь комментарий
01.09.2021 13:03 Ответить
Бразильцу Дионисию пофигу, что большинство его прихожан - приезжие из Украины, а не Боливии?
показать весь комментарий
01.09.2021 13:04 Ответить
Мабуть, не гриигоріаньский, а новоюліанський. Ці календарі по факту найближчі кілкасот років збігатимуться. Однак новоюліанський календар розроблений у православній церкві, бо прийняти календар Папи там не могли.
показать весь комментарий
01.09.2021 13:06 Ответить
Ні, ці мабуть на григоріанський, бо УГКЦ під приматом Папи.
показать весь комментарий
01.09.2021 13:07 Ответить
Давно всем пора перейти.
Бухать в Рождественский пост на Новый Год могут только парашные свиньи. Із 1 вересня всі громади УГКЦ в Італії переходять на григоріанський календар - Цензор.НЕТ 5601
показать весь комментарий
01.09.2021 13:13 Ответить
Давно пора і ПЦУ на григоріанський перейти.
показать весь комментарий
01.09.2021 13:14 Ответить
Гарний крок . Вітаю !
показать весь комментарий
01.09.2021 13:36 Ответить
В Україні греко-католики вже давно цілими родинами переходять на наш рідний григоріанський календар , за яким ми всі народилися і живемо . Останнім перейде блаженнійший Святослав , що надає перевагу святкуванню разом з Гуньою Московським і його бандюками в рясах . Гроші не пахнуть . Навіть для "блаженнійших".
показать весь комментарий
01.09.2021 13:45 Ответить
Всрався? Молодець, а тепер понюхай і на смак попробуй.
показать весь комментарий
01.09.2021 15:45 Ответить
Давно пора ! Нехай тільки цапи живуть з гундяєм по китайсько- монгольському чи якому завгодно, аби не з усім цивілізованим світом. Бо в них " загадочная рюссськая душа" А насправді п'янь рвань і шваль.
показать весь комментарий
01.09.2021 13:47 Ответить
Вітаю, правильний крок. Будемо надіятися що процес піде і в Україні.
В своїй родині , ми також так вирішили і вже два роки св'яткуємо зі всім прогресивним світом.
показать весь комментарий
01.09.2021 14:21 Ответить
А Италия= Аталия(Ата Ала,Улу-Отец Древний) не имеет права.Ведь УлуЯнский(Юлианский)=Древний горящий( отсюда башня Илион в Трое).Т.Е. Патала=БэйАтаУлу(БэйАтаЭр=Петр) -Бек Отец Древний. Там родился *******(Горящий древний)=Николай.Все переводы с ИндоПэриджанского.Оттуда они вышли лет 500 назад и многие их нынешние горы,реки и горада пер-ся с этого языка.(Раен Закатала в Одэрбэйджане.) А григорианский-Ахыр Юху Эр-Конец сна мужа.
показать весь комментарий
01.09.2021 15:54 Ответить
Обома руками "за"!
показать весь комментарий
01.09.2021 18:02 Ответить
Повний відхід від дрімучого гундяєвського "православія" має вітати кожен українець. ПЦУ зобовязана нарешті ************ якщо, звісно, вона на це здатна, а якщо весь час сороміцькі мимрити "ще не на часі" то яка ж це ПЦУ? Це тоді де факто філія РПЦ. Із 1 вересня всі громади УГКЦ в Італії переходять на григоріанський календар - Цензор.НЕТ 69
показать весь комментарий
01.09.2021 19:30 Ответить
 
 