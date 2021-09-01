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Расстрелы на Институтской: в суде допросили медика Жуковскую, которую во время евромайдана ранили в шею

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Расстрелы на Институтской: в суде допросили медика Жуковскую, которую во время евромайдана ранили в шею

1 сентября в Святошинском суде Киева по делу о расстрелах на улице Институтской 20 февраля 2014 года допросили медика Олесю Жуковскую, которую утром того дня ранили в шею на Майдане Независимости.

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на видеотрансляцию судебного заседания.

Свидетель рассказала, что 20 февраля 2014 года она была медиком-волонтером на Майдане. Утром того дня она находилась у Михайловского собора, где был медицинский штаб. Впоследствии Жуковская спускалась вниз к отелю "Казацкий". Примерно в 11:00 утра, по словам свидетеля, у Лядских ворот она встретила своих друзей.

"Когда я общалась со своими друзьями, как мне кажется, с меня начались первые расстрелы на этой территории. Когда я стояла лицом к Дому профсоюзов, произошел выстрел в меня. Я не поняла, что случилось, потому что было спокойнее на этой территории. К Институтской я даже не дошла. Когда я была в скорой, я достала телефон свой, зашла в социальные сети и написала пост "Я умираю ". И зафиксировалось время - 11:40 с чем-то" - рассказала Олеся Жуковская.

После этого ее забрали в карету скорой помощи и отвезли в больницу №17 в Киеве. Уже в больнице врач-хирург сказал ей, что пуля, которая в нее попала, зашла с правой стороны, а вышла - с левой.

На вопрос прокурора Офиса генпрокурора Игоря Земскова, знает свидетель какая именно пуля в нее попала, Жуковская ответила, что когда она пришла в себя в больнице, к ней пришли знакомые, с которыми она стояла в момент ранения.

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"Один из них, он также давал показания, он принес пулю и сказал, что эту пулю он забрал с того места, где меня ранили. Неизвестно это именно моя пуля, или этой пулей ранили другого. Пулю я отдала следствию", - добавила свидетель.

Автор: Ірина Дашківська
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Только допросили?

А Венедиктова с подачи Портнова не настаивала на повторном расстреле в качестве следственного экперимента?
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01.09.2021 13:24 Ответить
после пандемии слуги допросят, всех кто получил ковидную доплату
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01.09.2021 13:31 Ответить
луценко давно похоронил все доказательства и свалил из страны
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01.09.2021 13:34 Ответить
Да, а кто это ведет еженедельную телепередачу с улицы Северо-Сырецкой?
Его двойник?
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01.09.2021 14:05 Ответить
йому з-за парєбріка ту вулицю не видно, от і 3,14здить, що в голову таракани наносили, повзаючи. Докази, довбню, як і рукОписи, не горять, якщо за ними правиль цено доглядати. Так що здохни і самозарийся, мразота підорашинська.
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01.09.2021 20:16 Ответить
Ни дня без Украины не можешь.Да у тебя фантомные боли,свинособака😂🌷×××
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01.09.2021 13:37 Ответить
А следствие пулю потеряло? Розстріли на Інститутській: у суді допитали медика Жуковську, яку під час Євромайдану поранили в шию - Цензор.НЕТ 6212
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01.09.2021 13:41 Ответить
Дуже добре пам'ятаю цю дівчинку і увесь той жах! Все це було ніби як учора. Шкода, що в багатьох наших людей дуже коротка пам'ять.
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01.09.2021 14:02 Ответить
Мое сердце, как почти и 8 лет назад, замирает от ее короткой фразы; "Я умираю"! Розстріли на Інститутській: у суді допитали медика Жуковську, яку під час Євромайдану поранили в шию - Цензор.НЕТ 4084
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01.09.2021 14:26 Ответить
Беркутня та причетні до розстрілів працевлаштовані на московії за фахом. Навіть не знаю як буде краще вчинити: за законом України негайно, чи помилуватися на їх роботу за кордоном ще рік-другий?
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01.09.2021 14:29 Ответить
Я пам"ятаю той день і Олесин пост. Олеську,слава Богу, що ти залишилась жива.Миру тобі,добра і щастя, дорогенька ти наша україночко!
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01.09.2021 19:01 Ответить
 
 