Расстрелы на Институтской: в суде допросили медика Жуковскую, которую во время евромайдана ранили в шею

1 сентября в Святошинском суде Киева по делу о расстрелах на улице Институтской 20 февраля 2014 года допросили медика Олесю Жуковскую, которую утром того дня ранили в шею на Майдане Независимости.

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на видеотрансляцию судебного заседания.

Свидетель рассказала, что 20 февраля 2014 года она была медиком-волонтером на Майдане. Утром того дня она находилась у Михайловского собора, где был медицинский штаб. Впоследствии Жуковская спускалась вниз к отелю "Казацкий". Примерно в 11:00 утра, по словам свидетеля, у Лядских ворот она встретила своих друзей.

"Когда я общалась со своими друзьями, как мне кажется, с меня начались первые расстрелы на этой территории. Когда я стояла лицом к Дому профсоюзов, произошел выстрел в меня. Я не поняла, что случилось, потому что было спокойнее на этой территории. К Институтской я даже не дошла. Когда я была в скорой, я достала телефон свой, зашла в социальные сети и написала пост "Я умираю ". И зафиксировалось время - 11:40 с чем-то" - рассказала Олеся Жуковская.

После этого ее забрали в карету скорой помощи и отвезли в больницу №17 в Киеве. Уже в больнице врач-хирург сказал ей, что пуля, которая в нее попала, зашла с правой стороны, а вышла - с левой.

На вопрос прокурора Офиса генпрокурора Игоря Земскова, знает свидетель какая именно пуля в нее попала, Жуковская ответила, что когда она пришла в себя в больнице, к ней пришли знакомые, с которыми она стояла в момент ранения.

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"Один из них, он также давал показания, он принес пулю и сказал, что эту пулю он забрал с того места, где меня ранили. Неизвестно это именно моя пуля, или этой пулей ранили другого. Пулю я отдала следствию", - добавила свидетель.