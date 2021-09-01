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Новости Политика Украины
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Германия (6021) НАТО (8949) посол (1727) Северный поток (1428) Мельник Андрей (221)

Лучшие гарантии от США и ФРГ для Украины - скорейшее вступление страны в НАТО, - посол Мельник об угрозах от "Северного потока-2"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Лучшие гарантии от США и ФРГ для Украины - скорейшее вступление страны в НАТО, - посол Мельник об угрозах от

Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что членство украинского государства в НАТО должно быть гарантией безопасности после запуска "Северного потока-2". Он выступает против строительства и эксплуатации этого трубопровода.

Об этом он заявил в комментарии Die Welt, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он призвал Запад "продемонстрировать новое мужество и как можно скорее принять Украину в Североатлантический альянс".

"Украине нужны не заверения, а конкретные обязывающие гарантии безопасности от США и Германии, лучше всего в рамках скорейшего вступления в НАТО", - заявил посол Украины.

По его словам, Украина рассматривает "Северный поток-2" как крупнейший геополитический проект Кремля и еще одну крайне серьезную угрозу для Украины.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+3
Ще один почємумьіещёнєвнатє.
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01.09.2021 13:44
+3
сказал мельник почесавши ж опу
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01.09.2021 13:46
+3
потомучтоработатьнужноаненытьамногиехотятхалявыаработатьнехотятсовоквголове
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01.09.2021 13:55
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Ще один почємумьіещёнєвнатє.
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01.09.2021 13:44 Ответить
потомучтосидимвсраке
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01.09.2021 13:45 Ответить
потомучтоработатьнужноаненытьамногиехотятхалявыаработатьнехотятсовоквголове
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01.09.2021 13:55 Ответить
и опять с пустого в порожнее сколько еще говорить-НЕТ ближайшие 30-40лет
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01.09.2021 13:44 Ответить
Найкращі гарантіі,це обрання українцями реальної української державної влади !!!))
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01.09.2021 13:52 Ответить
Объясните: как можно вступить в НАТО с войной на Донбассе и аннексированным Крымом?
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01.09.2021 13:45 Ответить
Розбудовою власної потужної держави !!)))
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01.09.2021 13:54 Ответить
вопрос нужно ставить так: день запуска потока должен стать Днём вступления Украины в блок НАТО !
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01.09.2021 13:45 Ответить
Це кому таке питання? Лучшие гарантии от США и ФРГ для Украины - скорейшее вступление страны в НАТО, - посол Мельник об угрозах от "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 8887
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01.09.2021 13:53 Ответить
мировому политическому сообществу, США И ЕС !
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01.09.2021 14:01 Ответить
Мріяти не заборонено. Лучшие гарантии от США и ФРГ для Украины - скорейшее вступление страны в НАТО, - посол Мельник об угрозах от "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 9876
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01.09.2021 13:46 Ответить
сказал мельник почесавши ж опу
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01.09.2021 13:46 Ответить
Зміна 17 статті Конституції України. + Статус союзника США.
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01.09.2021 13:52 Ответить
только на россии в последнее время Германию стали обзывать ФРГ, как при совке. хотя посол называет Германия! Редактор проснись!
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01.09.2021 13:57 Ответить
Официальное название Германии сегодня на немецком языке: Bundesrepublik Deutschland, сокращенно BRD .
По - рузки это звучит как Федеративная Республика Германия или ФРГ.
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01.09.2021 16:01 Ответить
Найкращі гарантії від США і ФРН для України - якнайшвидший вступ країни в НАТО, - посол Мельник про загрози від "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 2030
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01.09.2021 13:58 Ответить
Какое блин нато !? дегенераты вы зеленые !!! ПДЧ получите и выполните, а потом просится будете !!! Украину даже если присоединить еще одним штатом к США - то с Зевластью толку у Нас не будет !!! Весь вопрос в вас !!!
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01.09.2021 14:01 Ответить
Тыц😂🌷×××
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01.09.2021 14:35 Ответить
Правильно говорит. Только для этого надо реформировать армию
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01.09.2021 15:07 Ответить
 
 