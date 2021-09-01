"Слуга народа" не заставляла СМИ удалять новости о ДТП с Трухиным, - Корниенко

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко отрицает влияние политсилы на удаление информации о ДТП с нардепом Александром Трухиным из новостных сайтов.

Об этом парламентарий заявил в интервью "НВ", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы никого ничего удалять не заставляли. Это точно не к нам вопрос. У нас точно одна из самых прозрачных и наиболее упорядоченных систем работы со СМИ в стране, с точки зрения политики", - отметил глава политсилы.

Корниенко добавил, что обвинения в том, что "мы давим на журналистов, по крайней мере должны быть чем-то подкреплены".

На замечание о том, что журналисты сами по себе не могли удалять новости, Корниенко ответил: "Это же не обязательно, это может быть какая-то вообще пиар-война".

По его мнению, у Трухина могут быть враги из-за работы в Полтавской области и должности заместителя главы бюджетного комитета.

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Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не придерживался безопасной дистанции и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.

Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР.

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