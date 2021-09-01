"Слуга народа" не заставляла СМИ удалять новости о ДТП с Трухиным, - Корниенко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко отрицает влияние политсилы на удаление информации о ДТП с нардепом Александром Трухиным из новостных сайтов.
Об этом парламентарий заявил в интервью "НВ", информирует Цензор.НЕТ.
"Мы никого ничего удалять не заставляли. Это точно не к нам вопрос. У нас точно одна из самых прозрачных и наиболее упорядоченных систем работы со СМИ в стране, с точки зрения политики", - отметил глава политсилы.
Корниенко добавил, что обвинения в том, что "мы давим на журналистов, по крайней мере должны быть чем-то подкреплены".
На замечание о том, что журналисты сами по себе не могли удалять новости, Корниенко ответил: "Это же не обязательно, это может быть какая-то вообще пиар-война".
По его мнению, у Трухина могут быть враги из-за работы в Полтавской области и должности заместителя главы бюджетного комитета.
Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не придерживался безопасной дистанции и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.
По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.
Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.
В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР.
Пожалуйста, подождите...
взаимовыгодное сотрудничество.
вот только кто после этого слуги урода?
А значит, СМИ чтобы они удали новость про СН и чтобы потом это использовать как черный-пиар, подкупил некто! Не будем говорить кто, хотя это был Порошенко!!!
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Олександр Трухін народився 10 листопада 1986 року, сьогодні мешкає у Дніпрі. На сайті Верховної Ради України він - голова наглядової ради ПрАТ «ПРХ» (Полтаварибгосп), безпартійний. За інформацією ЗМІ, Трухін - зять олігарха Олексія Мартинова, співвласника фінансово-промислової групи «Приват». У 2012 році батько Олександра Трухіна та Мартинов створили дніпровське ТОВ «Воднолижний клуб «Сєнтоза», що пов'язано із хобі Олексія Мартинова. У пресі писалось про «непрозорі схеми стосунків «Сєнтози» з міським бюджетом, а також із власністю громади міста».
У 2015 році Олександр Трухін був обраний депутатом Полтавської облради по округу № 6 (Глобинський район). Увійшов до складу фракції «БПП «Солідарність». Потім став членом депутатської групи «За успішну Полтавщину», яка вже у новому складі облради трансформувалася у фракцію партії «За Майбутнє».
У 2019 році Олександр Трухін переміг на парламентських виборах вже як представник партії «Слуга народу». Він балотувався на 40-му одномандатному округу (межі - місто Марганець, частина Заводського району міста Кам'янське, Криничанський, Солонянський, Томаківський райони Дніпропетровської області). У Верховній Раді став заступником голови Комітету з питань бюджету.
******* Такасама
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·2 ч
Нардеп"Слуги народу"Олексій Кузнєцов контролює ломбарди і аптеки в ЛНР До обрання в парламент в рядах "Слуги народу" був помічником депутатів В. Медяника від Партії регіонів і потім Г.Шверк від БПП. Він входить до комітету з прав людини і реінтеграції непідконтрольних територій
А ведь никто никогда и не говорил, что "давили" или "заставляли". Тупо купили. Менее мерзким, событие от этого не становится.
Это неизвестные доброжелатели писали и обзванивали СМИ с преждложением бабла за удаление новостей про ДТП с Трухиным.
Наверное зебилы продали почки, шоб выручить своего избранника.