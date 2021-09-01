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Новости Политика Украины Пьяное ДТП "Слуги народа" Трухина
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ДТП (7443) СМИ (3786) цензура (1325) Слуга народа (2547) Корниенко (651) Трухин (145)

"Слуга народа" не заставляла СМИ удалять новости о ДТП с Трухиным, - Корниенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко отрицает влияние политсилы на удаление информации о ДТП с нардепом Александром Трухиным из новостных сайтов.

Об этом парламентарий заявил в интервью "НВ", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы никого ничего удалять не заставляли. Это точно не к нам вопрос. У нас точно одна из самых прозрачных и наиболее упорядоченных систем работы со СМИ в стране, с точки зрения политики", - отметил глава политсилы.

Корниенко добавил, что обвинения в том, что "мы давим на журналистов, по крайней мере должны быть чем-то подкреплены".

На замечание о том, что журналисты сами по себе не могли удалять новости, Корниенко ответил: "Это же не обязательно, это может быть какая-то вообще пиар-война".

По его мнению, у Трухина могут быть враги из-за работы в Полтавской области и должности заместителя главы бюджетного комитета.

Читайте: Корниенко: Трухина несколько дней не видели, у него дела - семейные или семейно-медицинские

Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не придерживался безопасной дистанции и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.

Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР.

Также читайте: Корниенко: Трухина несколько дней не видели, у него дела - семейные или семейно-медицинские

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+23
ну дык...когда на окружной сосну снимаешь,тоже ведь не заставляешь ее "Слуга народа" не заставляла СМИ удалять новости о ДТП с Трухиным, - Корниенко - Цензор.НЕТ 6299.
взаимовыгодное сотрудничество.
вот только кто после этого слуги урода?
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01.09.2021 14:16
+23
"Слуга народу" не примушувала ЗМІ видаляти новини про ДТП з Трухіним, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 5091

..
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01.09.2021 14:22
+21
Ох эти враги Трухина, они такие коварные, заставили невинного чувака людей калечить
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01.09.2021 14:20
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01.09.2021 14:15 Ответить
Всю «правду» у них придумывает авторский цех квартала
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01.09.2021 14:21 Ответить
"Слуга народу" не примушувала ЗМІ видаляти новини про ДТП з Трухіним, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 4481
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01.09.2021 15:48 Ответить
****, ще одні "іхтамнєти", пора вже гнати
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01.09.2021 16:28 Ответить
ну дык...когда на окружной сосну снимаешь,тоже ведь не заставляешь ее "Слуга народа" не заставляла СМИ удалять новости о ДТП с Трухиным, - Корниенко - Цензор.НЕТ 6299.
взаимовыгодное сотрудничество.
вот только кто после этого слуги урода?
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01.09.2021 14:16 Ответить
Оно само как-то. Самопроизвольно случилось.
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01.09.2021 14:20 Ответить
Еге ж, як поллюція.
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01.09.2021 18:26 Ответить
ЗМІ самі це зробили співчуваючи зелені. "Слуга народа" не заставляла СМИ удалять новости о ДТП с Трухиным, - Корниенко - Цензор.НЕТ 8097
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01.09.2021 14:16 Ответить
Ага "самоцензура". Но они упомянули, что это "пиар-война". А значит?.....
А значит, СМИ чтобы они удали новость про СН и чтобы потом это использовать как черный-пиар, подкупил некто! Не будем говорить кто, хотя это был Порошенко!!!
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01.09.2021 14:46 Ответить
Так все и поверили...
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01.09.2021 14:16 Ответить
типа коллективное правильное понимание ситуации проникло в головы этих СМИ?
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01.09.2021 14:18 Ответить
угу.. не заставляли а - ТРЕБОВАЛИ !!! "Слуга народа" не заставляла СМИ удалять новости о ДТП с Трухиным, - Корниенко - Цензор.НЕТ 2534
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01.09.2021 14:18 Ответить
"Рафик не в чем не виноват" (С)
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01.09.2021 14:19 Ответить
"что вы себе позволяете?! я - честный судья!" (с)
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01.09.2021 14:22 Ответить
Ох эти враги Трухина, они такие коварные, заставили невинного чувака людей калечить
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01.09.2021 14:20 Ответить
Вы их не заставляли а просто вежливо попросили и они не смогли нам отказать.)))
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01.09.2021 14:21 Ответить
"Слуга народу" не примушувала ЗМІ видаляти новини про ДТП з Трухіним, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 5091

..
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01.09.2021 14:22 Ответить
В народі ще кажуть - не бзди тому у кого носа немає.
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01.09.2021 18:12 Ответить
"Слуга народу" не примушувала ЗМІ видаляти новини про ДТП з Трухіним, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 9119
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01.09.2021 14:22 Ответить
Во, где не поперло нам! Лепит горбатого чувак и глазом не моргнет. Оказывается во всем враги Трухина виноваты. Какие-то партизаны из Полтавской области... Чертов кошмар!
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01.09.2021 14:22 Ответить
"Слуга народу" не примушувала ЗМІ видаляти новини про ДТП з Трухіним, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 159 лолшо?
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01.09.2021 14:26 Ответить
Щеки сдуй🌷😂×××
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01.09.2021 14:31 Ответить
Все Порошенко, гад. Его робота)
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01.09.2021 14:23 Ответить
Правильно, Корниенко, это видео заставляли удалять силы самообороны из числа избирателей "Слуги народа". И пусть прокуратура попробует, пусть только попробуют обвинять неподсудных по своему умственному развитию, за которыми мы будем стоять сзади, не впереди, а сзади.
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01.09.2021 14:30 Ответить
Ця пузата неголена потвора-повєлітєль робочіх сосьон, ще не прохмелилася?! Шо воно несе?!
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01.09.2021 14:42 Ответить
бреше як сивий мерин
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01.09.2021 14:58 Ответить
Ну до мерина Лаврова йому ще як до неба рачки, але старається.
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01.09.2021 18:28 Ответить
Врут как дішать партия врунов
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01.09.2021 14:47 Ответить
Які то у Трухіна благочестиві вороги! Як перші найщиріші християни! Просять видалити весь негатив на Трухіна, щоб не засмучувати ні його, ні рідних з близькими, ні однопартійців, ні навіть ОПу Зєлєнского! 😊 Св'яті люди! 😇
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01.09.2021 14:51 Ответить
они сами удалили!!! тьфу!!! партия плядей.

"Слуга народу" не примушувала ЗМІ видаляти новини про ДТП з Трухіним, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 6336
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01.09.2021 14:56 Ответить
Ну так и сынуля Януковича никого не заставлял отдавать бизнес , просто все по доброте душевной ему все отдавали.
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01.09.2021 14:59 Ответить
Инфа - кого и за что выбирают в Раду

Олександр Трухін народився 10 листопада 1986 року, сьогодні мешкає у Дніпрі. На сайті Верховної Ради України він - голова наглядової ради ПрАТ «ПРХ» (Полтаварибгосп), безпартійний. За інформацією ЗМІ, Трухін - зять олігарха Олексія Мартинова, співвласника фінансово-промислової групи «Приват». У 2012 році батько Олександра Трухіна та Мартинов створили дніпровське ТОВ «Воднолижний клуб «Сєнтоза», що пов'язано із хобі Олексія Мартинова. У пресі писалось про «непрозорі схеми стосунків «Сєнтози» з міським бюджетом, а також із власністю громади міста».
У 2015 році Олександр Трухін був обраний депутатом Полтавської облради по округу № 6 (Глобинський район). Увійшов до складу фракції «БПП «Солідарність». Потім став членом депутатської групи «За успішну Полтавщину», яка вже у новому складі облради трансформувалася у фракцію партії «За Майбутнє».
У 2019 році Олександр Трухін переміг на парламентських виборах вже як представник партії «Слуга народу». Він балотувався на 40-му одномандатному округу (межі - місто Марганець, частина Заводського району міста Кам'янське, Криничанський, Солонянський, Томаківський райони Дніпропетровської області). У Верховній Раді став заступником голови Комітету з питань бюджету.
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01.09.2021 15:03 Ответить
Да, був би папа, а у папи "лапа".
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01.09.2021 18:30 Ответить
Ага ... Я понял: это гнусный Порох заставил все те СМИ прогнуться !
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01.09.2021 15:03 Ответить
Канешна не заставляла. Это сделади рептилоиды-ануннаки с планеты Нибиру
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01.09.2021 15:15 Ответить
То Порошенко подзвонив "Слуга народу" не примушувала ЗМІ видаляти новини про ДТП з Трухіним, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 5224
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01.09.2021 15:20 Ответить
Похоже, у Трухина влиятельный любовник. Сильная волосатая рука.
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01.09.2021 15:21 Ответить



******* Такасама

@n6j1K0PZH4vMK0y

·2 ч

Нардеп"Слуги народу"Олексій Кузнєцов контролює ломбарди і аптеки в ЛНР До обрання в парламент в рядах "Слуги народу" був помічником депутатів В. Медяника від Партії регіонів і потім Г.Шверк від БПП. Він входить до комітету з прав людини і реінтеграції непідконтрольних територій
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01.09.2021 15:26 Ответить
Традиционно все депутаты считают себя самыми умными, элехторат - схавает. Мы ведь не заметили голимую манипуляцию в виде слов "мы не давили ..., мы не заставляли".
А ведь никто никогда и не говорил, что "давили" или "заставляли". Тупо купили. Менее мерзким, событие от этого не становится.
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01.09.2021 15:39 Ответить
Ага.
Это неизвестные доброжелатели писали и обзванивали СМИ с преждложением бабла за удаление новостей про ДТП с Трухиным.

Наверное зебилы продали почки, шоб выручить своего избранника. "Слуга народу" не примушувала ЗМІ видаляти новини про ДТП з Трухіним, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 5663
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01.09.2021 15:59 Ответить
Куди там, вони скоріше в когось почку вирвуть, то такі хлопці, які за копійку в чистому полі горобця заганяють.
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01.09.2021 18:36 Ответить
Как можно ещё кому-то верить, если сам клоун всё брешет. Ни зе, ни слугам, никому из них нету никакой веры, все вы там брехуны!!!
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01.09.2021 16:00 Ответить
Та не брехуни! Але я утримаюся, щоб не забанили за матюки.
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01.09.2021 18:39 Ответить
зеОсёл одобрил ?
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01.09.2021 21:06 Ответить
Не трухайте жидота, ми підкріпимо...
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01.09.2021 21:56 Ответить
А кто заставлял? Папа Римский?
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01.09.2021 22:41 Ответить
интересно - остались ли в Украине идиоты - которые еще верят слугам народа?
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01.09.2021 22:44 Ответить
 
 