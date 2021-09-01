РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14480 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Дело Медведчука
5 599 7
Медведчук (1754) СБУ (18697) Черное море (1332) Офис Генпрокурора (2044)

Россия передумала ликвидировать компанию Медведчука, из-за которой он получил подозрение, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Россия передумала ликвидировать компанию Медведчука, из-за которой он получил подозрение, - СМИ

Власти России прекратили процедуру ликвидации российской компании "Новые проекты", которая фигурирует в подозрении СБУ и Офиса генерального прокурора народному депутату Виктору Медведчуку относительно "незавершенного покушения на разграбление национальных ценностей на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым". Компания успешно прошла проверку налоговой службы РФ.

Об этом сообщают журналисты программы "Схемы", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Согласно выписке из реестра юридических лиц, компания "Новые проекты" после начала процедуры ликвидации успешно прошла проверку Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы. Следовательно, компания больше не имеет проблем по подозрению о внесении недостоверных данных.

"В выписке по состоянию на 30 августа 2021 года после "записи №19" о том, что инспекторы Федеральной налоговой службы РФ провели проверку данных компании "Новые проекты" и установили "определенную недостоверность" данных, появилось еще несколько. В частности относительно "подачи заявления лицом, чьи права и законные интересы нарушаются в связи с исключением юридического лица из ЕГРЮЛ" и "Акта проверки заявленного юридического адреса". Сейчас "Новые проекты" не находятся в состоянии ликвидации ", - сообщают "Схемы".

Действующей остается и лицензия на геологическое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых на участке "Глубокая" в акватории Черного моря вблизи Крыма (до 2046 года).

Читайте также: Ликвидация Россией фигурирующей в подозрении Медведчуку компании не повлияет на расследование, - Венедиктова

Ранее сообщалось, что Россия ликвидирует компанию Медведчука, из-за которой он получил подозрение.

Напомним, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.

9 июля Печерский райсуд продлил домашний арест Медведчука до 7 сентября.

Первый иск против Украины в ЕСПЧ Медведчук подал 15 июня.

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кум )(уйла ,це не хрєн собачий !!!)))
показать весь комментарий
01.09.2021 14:23 Ответить
как всегда, понты
для приезжих
показать весь комментарий
01.09.2021 14:35 Ответить
А зачем? Вот уже 200 дней зебилам лапшу на уши вешают и ничего, верят.
показать весь комментарий
01.09.2021 14:43 Ответить
Тупик рашистской пропаганды: фашистская Украина закрыла ТВ канал нацистской ВО "Свобода".
показать весь комментарий
01.09.2021 14:47 Ответить
А какой у нее канал?
показать весь комментарий
01.09.2021 15:29 Ответить
Да кто бы сомневался?! Свой жеж человечек. Как не порадеть!) Вон, бубо-портновские судьи его в собственном дворце мучают. Ещё и на работу можно не ходить. Бинго!)
показать весь комментарий
01.09.2021 14:52 Ответить
подозрение? А любители Скотов утверждают, что зеля его посадил Росія передумала ліквідувати компанію Медведчука, через яку він отримав підозру, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 943
показать весь комментарий
01.09.2021 15:13 Ответить
 
 