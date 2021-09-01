Россия передумала ликвидировать компанию Медведчука, из-за которой он получил подозрение, - СМИ

Власти России прекратили процедуру ликвидации российской компании "Новые проекты", которая фигурирует в подозрении СБУ и Офиса генерального прокурора народному депутату Виктору Медведчуку относительно "незавершенного покушения на разграбление национальных ценностей на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым". Компания успешно прошла проверку налоговой службы РФ.

Об этом сообщают журналисты программы "Схемы", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Согласно выписке из реестра юридических лиц, компания "Новые проекты" после начала процедуры ликвидации успешно прошла проверку Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы. Следовательно, компания больше не имеет проблем по подозрению о внесении недостоверных данных.

"В выписке по состоянию на 30 августа 2021 года после "записи №19" о том, что инспекторы Федеральной налоговой службы РФ провели проверку данных компании "Новые проекты" и установили "определенную недостоверность" данных, появилось еще несколько. В частности относительно "подачи заявления лицом, чьи права и законные интересы нарушаются в связи с исключением юридического лица из ЕГРЮЛ" и "Акта проверки заявленного юридического адреса". Сейчас "Новые проекты" не находятся в состоянии ликвидации ", - сообщают "Схемы".

Действующей остается и лицензия на геологическое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых на участке "Глубокая" в акватории Черного моря вблизи Крыма (до 2046 года).

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Ранее сообщалось, что Россия ликвидирует компанию Медведчука, из-за которой он получил подозрение.

Напомним, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.

9 июля Печерский райсуд продлил домашний арест Медведчука до 7 сентября.

Первый иск против Украины в ЕСПЧ Медведчук подал 15 июня.