Перед торжественной линейкой пьяные лицеисты устроили танцы на крыше "Жигулей", - полиция Одесчины

В Подольске полицейские привлекли к ответственности юношей, находившихся на территории учебного заведения в нетрезвом состоянии и нарушали общественный порядок. В отношении нарушителей, среди которых трое несовершеннолетних, составлены протоколы по нескольким статьям Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Подольское районное управление в Одесской области.

Происшествие произошло сегодня, 1 сентября. Перед началом торжеств ко Дню знаний во двор Подольского профессионально-технического лицея заехал автомобиль ВАЗ, на крыше которого под громкую музыку устроили танцы двое юношей.

В отделе полиции, куда были приглашены водитель и пассажиры транспортного средства, выяснилось, что у всех - имеются признаки опьянения. За появление в общественном месте в пьяном виде на 16-ти и 17-летнего парней, которые являются братьями, полицейские составили протоколы по ст. 178 КУоАП, а на старшего из них - еще и за мелкое хулиганство (ст. 173 КУоАП). 18-летний водитель автомобиля за вождение транспортом в нетрезвом состоянии будет отвечать по ст. 130 этого же кодекса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский поздравил украинцев с 1 сентября: Не имитируйте обучение, будьте открытыми и всегда ищите новые знания

"Административный протокол ювенальные полицейские составили еще на одного несовершеннолетнего - 17-летнего студента этого учебного заведения, который пришел на линейку в состоянии опьянения. Торжественные мероприятия прошли по плану, а правонарушители будут отвечать согласно действующему законодательству", - прокомментировал событие начальник Подольского РУП Александр Ноздратенко.





