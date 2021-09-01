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Перед торжественной линейкой пьяные лицеисты устроили танцы на крыше "Жигулей", - полиция Одесчины

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Перед торжественной линейкой пьяные лицеисты устроили танцы на крыше

В Подольске полицейские привлекли к ответственности юношей, находившихся на территории учебного заведения в нетрезвом состоянии и нарушали общественный порядок. В отношении нарушителей, среди которых трое несовершеннолетних, составлены протоколы по нескольким статьям Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Подольское районное управление в Одесской области.

Происшествие произошло сегодня, 1 сентября. Перед началом торжеств ко Дню знаний во двор Подольского профессионально-технического лицея заехал автомобиль ВАЗ, на крыше которого под громкую музыку устроили танцы двое юношей.

В отделе полиции, куда были приглашены водитель и пассажиры транспортного средства, выяснилось, что у всех - имеются признаки опьянения. За появление в общественном месте в пьяном виде на 16-ти и 17-летнего парней, которые являются братьями, полицейские составили протоколы по ст. 178 КУоАП, а на старшего из них - еще и за мелкое хулиганство (ст. 173 КУоАП). 18-летний водитель автомобиля за вождение транспортом в нетрезвом состоянии будет отвечать по ст. 130 этого же кодекса.

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"Административный протокол ювенальные полицейские составили еще на одного несовершеннолетнего - 17-летнего студента этого учебного заведения, который пришел на линейку в состоянии опьянения. Торжественные мероприятия прошли по плану, а правонарушители будут отвечать согласно действующему законодательству", - прокомментировал событие начальник Подольского РУП Александр Ноздратенко.

Перед торжественной линейкой пьяные лицеисты устроили танцы на крыше Жигулей, - полиция Одесчины 01
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Топ комментарии
+12
Я бы спалил эту троицу в газовой камере, если было бы можно. можно?
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01.09.2021 14:28
+9
я газ оплачу..
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01.09.2021 14:31
+5
нынче у молодежи Моргенштерн в моде..
День знаний на Одесчине: перед торжественной линейкой пьяные лицеисты устроили танцы на крыше "Жигулей", - полиция - Цензор.НЕТ 1950
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01.09.2021 14:24
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нынче у молодежи Моргенштерн в моде..
День знаний на Одесчине: перед торжественной линейкой пьяные лицеисты устроили танцы на крыше "Жигулей", - полиция - Цензор.НЕТ 1950
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01.09.2021 14:24 Ответить
Я бы спалил эту троицу в газовой камере, если было бы можно. можно?
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01.09.2021 14:28 Ответить
я газ оплачу..
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01.09.2021 14:31 Ответить
стоять, может чиксу спасём?
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01.09.2021 23:32 Ответить
предоставлю камеру .
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01.09.2021 14:42 Ответить
для сжигания мусора.

био
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01.09.2021 14:44 Ответить
Там де сруський мир рулить, нічого дивного нема. День знаний на Одесчине: перед торжественной линейкой пьяные лицеисты устроили танцы на крыше "Жигулей", - полиция - Цензор.НЕТ 6142
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01.09.2021 14:28 Ответить
Дійсно, нічого дивного. Мужчина погиб в результате взрыва гранаты в своей квартире в жилой пятиэтажке в Калуше Ивано-Франковский области. Житель Здолбунова Ривненской области украл часть медной трубы, по которой поставлялся кислород в реанимацию COVID-больницы. сруський мир рулит.
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01.09.2021 19:30 Ответить
З москалями не спілкуюсь бо гидую,мене нудить від окупантів.Читай статтю дебіл гвинторогий. Перед урочистою лінійкою п'яні ліцеїсти влаштували танці на даху "Жигулів", - поліція Одещини - Цензор.НЕТ 3874
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01.09.2021 19:37 Ответить
Якщо нудить, твоє місце в сортирі, а не базікати незнайомим людям як ти не хочеш з кимсь спілкуваться. Пропозиції що кому потрібно робити встроми прямісенько у власну дупу. Зрозумило?
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01.09.2021 22:12 Ответить
Пан москаль,чи дуже ******** *****?
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01.09.2021 22:16 Ответить
пан не ********** хохлів які чомусь вважають себе українцями, але весь час цікавляться якимсь ****** замість того щоб впоратися з власним гімном
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01.09.2021 22:50 Ответить
А где видео посмотреть, не ужели не один дебил в тик-ток не выложил? День знань на Одещині: перед урочистою лінійкою п'яні ліцеїсти влаштували танці на даху "Жигулів", - поліція - Цензор.НЕТ 9822
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01.09.2021 14:29 Ответить
ПТУ. Просто ПТУ. Заклад для дебілів.
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01.09.2021 14:36 Ответить
Жаль, очень жаль, деградация поколения происходит не заметно, но явно... Перед урочистою лінійкою п'яні ліцеїсти влаштували танці на даху "Жигулів", - поліція Одещини - Цензор.НЕТ 3444
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01.09.2021 14:39 Ответить
"жыгули", лицеисты и запах сортира,
вот все, что осталось от русского мира
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01.09.2021 14:42 Ответить
Какие вы злые...онижедети...будущие прызыденты Перед урочистою лінійкою п'яні ліцеїсти влаштували танці на даху "Жигулів", - поліція Одещини - Цензор.НЕТ 6226
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01.09.2021 14:48 Ответить
выпустить бы их драться против 15-летних боевиков ММА) Перед урочистою лінійкою п'яні ліцеїсти влаштували танці на даху "Жигулів", - поліція Одещини - Цензор.НЕТ 7002
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01.09.2021 15:07 Ответить
Проступки, а затем преступления, порождает безнаказанность ! До тех пор пока не заработает закон, а виновные начнут получать кару , лучшего ждать не приходиться.
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01.09.2021 16:00 Ответить
Хм... если штрафовать за "появление в общественном месте в пьяном виде", то в пятницу вечером пол Ленинградки бы влетало на бабло. За вождение в пьяном виде конечно надо нещадно карать... а вот за танцы на собственном жЫгуле... сомнительно.
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01.09.2021 16:29 Ответить
ЛУЧШЕ НА МОСКВИЧЕ !) ЖАЛКО ЧТО ПИТЕРЦА НЕТ )))
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02.09.2021 01:21 Ответить
 
 