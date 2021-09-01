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Советник мэра Хмельницкого Чепко выступил против открытия гей-бара в городе: Пусть сгорит и станет братской могилой. СКРИНШОТЫ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Советник мэра Хмельницкого Чепко выступил против открытия гей-бара в городе: Пусть сгорит и станет братской могилой. СКРИНШОТЫ

Советник мэра Хмельницкого Назарий Чепко раскритиковал идею открытия бара для посетителей с нетрадиционной ориентацией в городе.

Как передает Цензор.НЕТ соответствующие скриншоты опубликовали ЛГБТ-активисты.

Пользователь Instagram под никнеймом "88virnyj" в посте, в котором интересовались мнением горожан о возможном открытии в Хмельницком бара для геев, ответил: "Откройте! Пусть оно станет братской могилой! Пусть оно сгорит вместе с владельцем бара".

Советник мэра Хмельницкого Чепко выступил против открытия гей-бара в городе: Пусть сгорит и станет братской могилой 01
Советник мэра Хмельницкого Чепко выступил против открытия гей-бара в городе: Пусть сгорит и станет братской могилой 02
Советник мэра Хмельницкого Чепко выступил против открытия гей-бара в городе: Пусть сгорит и станет братской могилой 03

Отмечается, что профиль принадлежит депутату Городецкого городского совета и советнику мэра Хмельницкого Назарию Чепко.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+16
середньовіччя
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01.09.2021 14:30
+16
А почему бы и нет?
Советник мэра Хмельницкого Чепко выступил против открытия гей-бара в городе: Пусть сгорит и станет братской могилой - Цензор.НЕТ 6944
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01.09.2021 14:31
+15
Я не маю нічого проти геїв. Але чому вони увесь час лізуть на очі - ми такі люди, які у постелі роблять те й те. Я ж не розповідаю, з ким і де я сплю. Не кричу ніде, щоб ще й діти чули: "Я сплю з бабами, а не з мужиками".

Того ж я й хочу від геїв. Спіть хоч і з резиновими мужиками, тільки не лізьте на очі. Питання сексу - це приватна справа, а не публічна.
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01.09.2021 15:06
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просто он сам - латентный гей!
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01.09.2021 22:45 Ответить
так он уже работает в каждом буфете городских, областных и веровной раде
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01.09.2021 22:51 Ответить
Почему люди многие так интересуются личными отношениями людей?
У меня например есть знакомые, соседи, друзья, сотрудники у которых есть жёны/мужья, дети... И меня никогда не интересовало каким способом они их зачали, кто кого и как часто и прочее...
А вот что может вызвать заинтересованность? - ревность либо зависть.
Чепко, какая у тебя причина заинтересованности? Ревность, зависть или два в одном?
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01.09.2021 23:48 Ответить
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