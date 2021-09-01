Советник мэра Хмельницкого Чепко выступил против открытия гей-бара в городе: Пусть сгорит и станет братской могилой. СКРИНШОТЫ
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Советник мэра Хмельницкого Назарий Чепко раскритиковал идею открытия бара для посетителей с нетрадиционной ориентацией в городе.
Как передает Цензор.НЕТ соответствующие скриншоты опубликовали ЛГБТ-активисты.
Пользователь Instagram под никнеймом "88virnyj" в посте, в котором интересовались мнением горожан о возможном открытии в Хмельницком бара для геев, ответил: "Откройте! Пусть оно станет братской могилой! Пусть оно сгорит вместе с владельцем бара".
Отмечается, что профиль принадлежит депутату Городецкого городского совета и советнику мэра Хмельницкого Назарию Чепко.
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+16 Ла-ла-ла-ла
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+15 wsewolod паталаха
показать весь комментарий01.09.2021 15:06
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У меня например есть знакомые, соседи, друзья, сотрудники у которых есть жёны/мужья, дети... И меня никогда не интересовало каким способом они их зачали, кто кого и как часто и прочее...
А вот что может вызвать заинтересованность? - ревность либо зависть.
Чепко, какая у тебя причина заинтересованности? Ревность, зависть или два в одном?