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"Слуга народа" Завитневич об оборонном сотрудничестве с США: Это не рамочное соглашение, а конкретная договоренность

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В соглашении о стратегических принципах оборонного партнерства между США и Украиной зафиксированы конкретные договоренности.

Об этом сообщил председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич (фракция "Слуга народа"), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Это не рамочное соглашение и не меморандум, это конкретная договоренность, которая уже достигнута", - сказал Завитневич.

Народный депутат подчеркнул, что пункты соглашения "предусматривают проведение тестирования вооружения и военной техники, научно-исследовательских работ с использованием оборудования и технологий, отсутствующих в Украине".

"США также эффективно будут помогать Украине противодействовать российской агрессии, проводить реформы в секторе обороны в соответствии со стандартами НАТО, способствовать выполнению положений стратегии развития оборонной промышленности и реализации реформ для нужд Вооруженных сил Украины, включая увеличение прозрачности украинских оборонных закупок, внедрение реформ корпоративного управления и развитие долгосрочного стратегического партнерства в сфере науки и технологии", - отметил Завитневич.

Глава профильного комитета обратил внимание, что соглашение предусматривает также "углубление сотрудничества в Черноморском регионе для свободы судоходства и эффективного противодействия угрозам и вызовам во всех сферах военной деятельности, усиление сотрудничества в сфере кибербезопасности, более тесное партнерство оборонных разведывательных органов".

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Он подчеркнул, что соглашение подтвердило ключевые политические пункты взаимодействия Украины с США и международным сообществом. "США подтверждают, что будут помогать защищать суверенитет, территориальную целостность и свободное развитие Украины", - сказал депутат.

По его словам, США эффективно помогают Украине противодействовать российской агрессии, включая полноценную программу тренировок и учений.

Завитневич отметил, что Украина является ключевым государством для защиты демократии в Центральной и Восточной Европе. "Сохранение и развитие демократии в нашей стране - это гарантия, что весь регион сохранит свободу, ведь риски в вопросах безопасности, созданные Российской Федерацией против нашей страны, угрожают не только всему нашему региону, но и глобальной стабильности", - подчеркнул народный депутат.

Кроме того, он отметил, что Верховная Рада со своей стороны также работает над необходимыми реформами.

"Принят закон "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной собственности", который внедряет лучшие практики корпоративного управления. Наш комитет активно работает над законопроектом о разграничении полномочий Минобороны, Генштаба, главнокомандующего и президента как Верховного главнокомандующего в соответствии с евроатлантическими принципами и над усовершенствованием процедуры оборонного планирования с учетом опыта государств-членов НАТО и государств-членов Европейского Союза. Реформы в секторе обороны для нас очень важны, это еще раз подкрепляет наше стратегическое партнерство с США и международным сообществом", - сказал Завитневич.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+6
Гастролі лялькового балагана тривают!!!))
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01.09.2021 14:48
+4
ясно... Договорились договариваться !!! этА успех !!! пАбеда !!! В соглашении об оборонном сотрудничестве с США зафиксированы конкретные достигнутые договоренности, - "слуга народа" Завитневич - Цензор.НЕТ 864
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01.09.2021 14:43
+3
"Тестирование вооружения и военной техники..." Радость то какая.
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01.09.2021 14:45
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ясно... Договорились договариваться !!! этА успех !!! пАбеда !!! В соглашении об оборонном сотрудничестве с США зафиксированы конкретные достигнутые договоренности, - "слуга народа" Завитневич - Цензор.НЕТ 864
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01.09.2021 14:43 Ответить
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!))
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01.09.2021 14:53 Ответить
"Тестирование вооружения и военной техники..." Радость то какая.
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01.09.2021 14:45 Ответить
Народный депутат подчеркнул, что пункты соглашения "предусматривают проведение тестирования вооружения и военной техники, научно-исследовательских работ с использованием оборудования и технологий, отсутствующих в Украине".Источник: https://censor.net/ru/n3285749
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01.09.2021 16:04 Ответить
Ну и? Щас все бросились научными исследованиями Т-64 заниматься?
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01.09.2021 17:18 Ответить
использованием оборудования и технологий, отсутствующих в Украине" "Слуга народу" Завітневич про оборонну співпрацю з США: Це не рамкова угода, а конкретна домовленість - Цензор.НЕТ 3223
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01.09.2021 17:34 Ответить
Каких например? Техники художественного пи..дежа?😮
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01.09.2021 17:55 Ответить
Ты не знаешь, что такое "оборудование и технологии отсутствующие в Украине"? "Слуга народу" Завітневич про оборонну співпрацю з США: Це не рамкова угода, а конкретна домовленість - Цензор.НЕТ 2110 ну это те, которых у нас просто нет "Слуга народу" Завітневич про оборонну співпрацю з США: Це не рамкова угода, а конкретна домовленість - Цензор.НЕТ 9518
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01.09.2021 18:12 Ответить
Это не "например". Это блаблабла.
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01.09.2021 19:02 Ответить
Тебе разрешат покрутить старую бабушкину швейную машинку, так понятней "Слуга народу" Завітневич про оборонну співпрацю з США: Це не рамкова угода, а конкретна домовленість - Цензор.НЕТ 254
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01.09.2021 19:16 Ответить
Это уже будюбудюбу. Узбагоилзя бы ты.)
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01.09.2021 19:23 Ответить
Гастролі лялькового балагана тривают!!!))
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01.09.2021 14:48 Ответить
))))зекрыса подписывает МИМОрандумы ....
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01.09.2021 14:49 Ответить
ну ви ж копію на луб'янку вже відіслали?
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01.09.2021 14:50 Ответить
Припиніть грабувати Україну і непотрібна буде нічия допомога !!!)))
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01.09.2021 14:52 Ответить
Капец США. БАБЛО вливают. А вливать бабло в Украину - кормить жадных нахлебников.
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01.09.2021 14:53 Ответить
жалко США , помогают и помогают...
хочу туда поехать и им чем-то помочь !
дайошшшь - безвизь, зебилы... ? В угоді про оборонну співпрацю зі США зафіксовані конкретні досягнуті домовленості, - "слуга народу" Завітневич - Цензор.НЕТ 7349
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01.09.2021 14:55 Ответить
Тем временем рейтинг за август : ОПЗЖ вырос на 9 %,слуги неизвестно кого потеряли 7 %...,получается не окупированная часть Донбасса,юг ,восток и центр Уераины за Ведмедчука...,к концу года Кучмисты Зелемойские все растеряют... В угоді про оборонну співпрацю зі США зафіксовані конкретні досягнуті домовленості, - "слуга народу" Завітневич - Цензор.НЕТ 570273 % исчезают на глазах...
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01.09.2021 14:57 Ответить
Ну может что-то и подписали.
Авансом. Понимают, что зельоным идиотам уже недолго. Шоб два раза не летать!)

..
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01.09.2021 15:00 Ответить
Единственное чего серьезно США дадут ...достройка атомного реактора Хмельницкой АЭС,и полная перезагрузка остальных АЭС на новое оборудование,программа догосрочная и расситана на 40 ярдов долларов за 10 лет...
Сейчас с Зеленским встречаются конгрессмены и бизнес США....,через час встреча Тэт-а-Тэт Байден - Зеля....без свидетелей....только переводчики...
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01.09.2021 15:04 Ответить
Все остальное, Секретная информация,типа государтсвенная тайна...ОП
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01.09.2021 15:07 Ответить
перечитал сообщение этого зебила. Никаких конкретных договоренностей, а тем более какого не будь подписанного договора. Все в стиле позднего СССР - углублять, расширять, внедрять В угоді про оборонну співпрацю зі США зафіксовані конкретні досягнуті домовленості, - "слуга народу" Завітневич - Цензор.НЕТ 3590. Короче очередной треп ни о чем В угоді про оборонну співпрацю зі США зафіксовані конкретні досягнуті домовленості, - "слуга народу" Завітневич - Цензор.НЕТ 8530
В угоді про оборонну співпрацю зі США зафіксовані конкретні досягнуті домовленості, - "слуга народу" Завітневич - Цензор.НЕТ 8216
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01.09.2021 15:07 Ответить
Визит Зели в США закончится 5 сентября... в Голливуде.... В угоді про оборонну співпрацю зі США зафіксовані конкретні досягнуті домовленості, - "слуга народу" Завітневич - Цензор.НЕТ 5754
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01.09.2021 15:09 Ответить
неужели "звезду славы" дадут В угоді про оборонну співпрацю зі США зафіксовані конкретні досягнуті домовленості, - "слуга народу" Завітневич - Цензор.НЕТ 4155?
В угоді про оборонну співпрацю зі США зафіксовані конкретні досягнуті домовленості, - "слуга народу" Завітневич - Цензор.НЕТ 7429
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01.09.2021 15:16 Ответить
В угоді про оборонну співпрацю зі США зафіксовані конкретні досягнуті домовленості, - "слуга народу" Завітневич - Цензор.НЕТ 9420Мабуть....73 % это не что либо как... В угоді про оборонну співпрацю зі США зафіксовані конкретні досягнуті домовленості, - "слуга народу" Завітневич - Цензор.НЕТ 9420
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01.09.2021 15:18 Ответить
В угоді про оборонну співпрацю зі США зафіксовані конкретні досягнуті домовленості, - "слуга народу" Завітневич - Цензор.НЕТ 5272 В угоді про оборонну співпрацю зі США зафіксовані конкретні досягнуті домовленості, - "слуга народу" Завітневич - Цензор.НЕТ 9159 В угоді про оборонну співпрацю зі США зафіксовані конкретні досягнуті домовленості, - "слуга народу" Завітневич - Цензор.НЕТ 9159
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01.09.2021 15:12 Ответить
Кльово! Решпект.
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01.09.2021 15:59 Ответить
Украина ...Ржака... Зеля...73 % продлится еще 2,5 года...Шануймося Панове В угоді про оборонну співпрацю зі США зафіксовані конкретні досягнуті домовленості, - "слуга народу" Завітневич - Цензор.НЕТ 3849 В угоді про оборонну співпрацю зі США зафіксовані конкретні досягнуті домовленості, - "слуга народу" Завітневич - Цензор.НЕТ 3849Цирк Шапито прдолжается...
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01.09.2021 15:15 Ответить
 
 