"Слуга народа" Завитневич об оборонном сотрудничестве с США: Это не рамочное соглашение, а конкретная договоренность

В соглашении о стратегических принципах оборонного партнерства между США и Украиной зафиксированы конкретные договоренности.

Об этом сообщил председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич (фракция "Слуга народа"), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Это не рамочное соглашение и не меморандум, это конкретная договоренность, которая уже достигнута", - сказал Завитневич.

Народный депутат подчеркнул, что пункты соглашения "предусматривают проведение тестирования вооружения и военной техники, научно-исследовательских работ с использованием оборудования и технологий, отсутствующих в Украине".

"США также эффективно будут помогать Украине противодействовать российской агрессии, проводить реформы в секторе обороны в соответствии со стандартами НАТО, способствовать выполнению положений стратегии развития оборонной промышленности и реализации реформ для нужд Вооруженных сил Украины, включая увеличение прозрачности украинских оборонных закупок, внедрение реформ корпоративного управления и развитие долгосрочного стратегического партнерства в сфере науки и технологии", - отметил Завитневич.

Глава профильного комитета обратил внимание, что соглашение предусматривает также "углубление сотрудничества в Черноморском регионе для свободы судоходства и эффективного противодействия угрозам и вызовам во всех сферах военной деятельности, усиление сотрудничества в сфере кибербезопасности, более тесное партнерство оборонных разведывательных органов".

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Он подчеркнул, что соглашение подтвердило ключевые политические пункты взаимодействия Украины с США и международным сообществом. "США подтверждают, что будут помогать защищать суверенитет, территориальную целостность и свободное развитие Украины", - сказал депутат.

По его словам, США эффективно помогают Украине противодействовать российской агрессии, включая полноценную программу тренировок и учений.

Завитневич отметил, что Украина является ключевым государством для защиты демократии в Центральной и Восточной Европе. "Сохранение и развитие демократии в нашей стране - это гарантия, что весь регион сохранит свободу, ведь риски в вопросах безопасности, созданные Российской Федерацией против нашей страны, угрожают не только всему нашему региону, но и глобальной стабильности", - подчеркнул народный депутат.

Кроме того, он отметил, что Верховная Рада со своей стороны также работает над необходимыми реформами.

"Принят закон "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной собственности", который внедряет лучшие практики корпоративного управления. Наш комитет активно работает над законопроектом о разграничении полномочий Минобороны, Генштаба, главнокомандующего и президента как Верховного главнокомандующего в соответствии с евроатлантическими принципами и над усовершенствованием процедуры оборонного планирования с учетом опыта государств-членов НАТО и государств-членов Европейского Союза. Реформы в секторе обороны для нас очень важны, это еще раз подкрепляет наше стратегическое партнерство с США и международным сообществом", - сказал Завитневич.

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