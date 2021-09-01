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Новости Политика Украины
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Обнародована повестка второго дня визита Зеленского в США: Встреча с Байденом начнется в 14.00 по Вашингтону

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Обнародована повестка второго дня визита Зеленского в США: Встреча с Байденом начнется в 14.00 по Вашингтону

Сегодня, 1 сентября, в рамках официального визита в США президент Украины Владимир Зеленский встретится представителями крупного американского бизнеса, президентом Джо Байденом и представителями Конгрессового украинского кокуса.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Утро второго дня президентского визита в США. Сегодня у Владимира Зеленского встречи с представителями крупного американского бизнеса. Среди гостей руководители Bechtel, CitiBank, JP Morgan, Lockheed Martin и другие. Затем вместе с первой леди запланировано посещение Арлингтонского кладбища и Музея Холокоста", - отметил он.

Примерно в 14.00 по Вашингтону (21.00 по Киеву. - Ред.) начнется долгожданная встреча с Джо Байденом. В составе делегаций и tet a tet. Затем в Капитолии встреча с представителями Конгрессового украинского кокуса. И напоследок Владимир Зеленский и первая леди примут участие в открытии Украинского дома", - добавил Никифоров.

Читайте также: Визит украинской делегации в США очень предметный и хорошо подготовлен. Главное - не количество, а качество, - Зеленский

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+21
Молчи и слушай. Слушай, довбень, и молчи. Меньше наговоришь ахинеи, зелень неотесанная, тем меньше потом Пороху исправлять придется.
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01.09.2021 15:14
+12
Шел второй день фантазий ОП и "независимых СМИ" про здобутки ЗЕ в США...
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01.09.2021 15:21
+11
з НАЙВЕЛИЧНІШИМ ЛІДЕРОМ **********!!! Не забувайте! Обнародована повестка второго дня визита Зеленского в США: Встреча с Байденом начнется в 14.00 по Вашингтону - Цензор.НЕТ 2378
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01.09.2021 15:15
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01.09.2021 15:12 Ответить
Президент Байден візьме участь у двосторонній зустрічі з вельмишановним Володимиром Зеленським, президентом України Никифоров обнародовал повестку второго дня визита Зеленского в США: Встреча с Байденом начнется в 14.00 по Вашингтону - Цензор.НЕТ 3660Никифоров обнародовал повестку второго дня визита Зеленского в США: Встреча с Байденом начнется в 14.00 по Вашингтону - Цензор.НЕТ 656Никифоров обнародовал повестку второго дня визита Зеленского в США: Встреча с Байденом начнется в 14.00 по Вашингтону - Цензор.НЕТ 656
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01.09.2021 15:13 Ответить
з НАЙВЕЛИЧНІШИМ ЛІДЕРОМ **********!!! Не забувайте! Обнародована повестка второго дня визита Зеленского в США: Встреча с Байденом начнется в 14.00 по Вашингтону - Цензор.НЕТ 2378
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01.09.2021 15:15 Ответить
Это реально прокол администрации Байдена Обнародована повестка второго дня визита Зеленского в США: Встреча с Байденом начнется в 14.00 по Вашингтону - Цензор.НЕТ 970 обидели бубу, всего-то вельмишановный обозвали, он и слова то такого не знает Обнародована повестка второго дня визита Зеленского в США: Встреча с Байденом начнется в 14.00 по Вашингтону - Цензор.НЕТ 3651
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01.09.2021 15:19 Ответить
Та да! Ростов деревня маленькая, но нищих --- дохрена... Оприлюднена повістка другого дня візиту Зеленського в США: Зустріч з Байденом розпочнеться о 14.00 за Вашингтоном - Цензор.НЕТ 4898
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01.09.2021 16:21 Ответить
Шапку к ушам привязывать надо, ато там один Овощ то же не дремлет
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01.09.2021 18:02 Ответить
Не просто с вельмышановным, а найвелычнишым говноралиссимусой вселенной, который высадил миллиард деревьев и кустов конопли. Лично. А потом, между посадкой деревьев создал армию и обещал к 35 году построить межгалактический флот.
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01.09.2021 17:12 Ответить
Молчи и слушай. Слушай, довбень, и молчи. Меньше наговоришь ахинеи, зелень неотесанная, тем меньше потом Пороху исправлять придется.
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01.09.2021 15:14 Ответить
Забудь про порошка на цій посаді навіки. Просто забудь, не мучся. )))
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01.09.2021 15:19 Ответить
Не тешь себя иллюзиями, и да не будешь разочарован. Разочарование похуже мучений будет.
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01.09.2021 15:23 Ответить
Ти не правий Петруха ще посадку зеленого прокоментує саме на посаді Президента Оприлюднена повістка другого дня візиту Зеленського в США: Зустріч з Байденом розпочнеться о 14.00 за Вашингтоном - Цензор.НЕТ 1273
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01.09.2021 15:27 Ответить
Мікроскопічний , спусти пар і не тужся так сильно , бо Порох наступний Президент , а не зелена шушера 💪😛
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01.09.2021 15:35 Ответить
1. Хто такий"порошок"- ти пропагандуєш наркоту на сайті?!-це до гундосої повії 2. Чого тебе , не громадянина України бебають наші. Внутрішньо українські справи?
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01.09.2021 15:36 Ответить
Так там на Пороха через этого идиота всьо и рассчитано. Все ж понимают, что нелоху с его кварталом недолго уже... А так, ну шоб два раза не летать!)))
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01.09.2021 15:20 Ответить
там все от синхронного переводчика зависит ! (ему дадут заготовку...а экспромты можно игнорировать) - если нормальный ( и патриот) то все будет хорошо!!!
ибо шо оно гундосит - даже мы не всё понимаем )))
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01.09.2021 15:20 Ответить
Так у Байдена и свой переводчик есть. Потом передаст
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01.09.2021 15:23 Ответить
ну значит он - передаст в таком случае )))
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01.09.2021 15:33 Ответить
А ты, jklpqrs, вообще захлохни и рыгай в тряпочку, если не умеешь цивилизованно.
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01.09.2021 16:22 Ответить
Ага, зателефонували із часом. Це прорив, звичайно.
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01.09.2021 15:16 Ответить
Байден очень грамотно построил визит Зеленского и его предварительное общение перед встречей с ним.
Лично для себя Байден оставил самое интересное - тест на союзнические обязательства для человека возбудившего уголовное дело против его сына - требование выдачи Коломойского и еще троих лиц США.

Коломойский оригинально предупредил Зеленского о возможных последствиях недружественных действий против себя.
Он направил съемочную группу телеканала 1+1 на утреннюю прогулку Зеленского возле отеля в котором он остановился.
Прошлый раз он просто отключил Зеленскому свет в ОПУ.*
*Вызов принят. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_12.html
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01.09.2021 15:19 Ответить
Обнародована повестка второго дня визита Зеленского в США: Встреча с Байденом начнется в 14.00 по Вашингтону - Цензор.НЕТ 9280

..
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01.09.2021 15:19 Ответить
пианино не забыл, или Ермак не позволил?
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01.09.2021 15:19 Ответить
У бубочки пиписка стерлась от каждодневной игры для Ленки и Бени. Оприлюднена повістка другого дня візиту Зеленського в США: Зустріч з Байденом розпочнеться о 14.00 за Вашингтоном - Цензор.НЕТ 4354
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01.09.2021 17:21 Ответить
Шел второй день фантазий ОП и "независимых СМИ" про здобутки ЗЕ в США...
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01.09.2021 15:21 Ответить
Мда, лютый треш!
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01.09.2021 15:26 Ответить
Встреча с Байденом/ Одна из причин безрезультативности встречи. Байден всерьез займется украинскими олигархами: в том числе и Коломойским. 01.02.2021. Washington Post о том, почему Байден не звонит Зеленскому: Он должен порвать с Коломойским и поддержать уголовное обвинение. / Зеленский Байдена проигнорировал и своего благодетеля, идеолога и главного кадровика Украины не сдал и не сдаст: Израиль сдачу Коломойского Байдену не поймёт. Коломойский с наворованными миллиардами номенклатура (собственность) Израиля.
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01.09.2021 15:22 Ответить
Оприлюднена повістка другого дня візиту Зеленського в США: Зустріч з Байденом розпочнеться о 14.00 за Вашингтоном - Цензор.НЕТ 4010 Оприлюднена повістка другого дня візиту Зеленського в США: Зустріч з Байденом розпочнеться о 14.00 за Вашингтоном - Цензор.НЕТ 8204
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01.09.2021 15:24 Ответить
Среди гостей руководители Bechtel, CitiBank, JP Morgan, Lockheed Martin и другие.

Воу!!!
Это ж тот самый JP Morgan по результам аудита Привата которого в Украине при ЗЕ открыли уголовное дело, шоб угодить Коломойскому, который находится в федеральном розыске США.
Ну успехов ему... Оприлюднена повістка другого дня візиту Зеленського в США: Зустріч з Байденом розпочнеться о 14.00 за Вашингтоном - Цензор.НЕТ 637
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01.09.2021 15:26 Ответить
Интересно, как ЗЕ сможет объяснить, что нынешний глава НБУ Шевченко и нынешний глава ГПУ Венедиктова считают государственной изменой аудит компанией JP Morgan махинаций Коломойского с Приватом?
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01.09.2021 15:31 Ответить
По нашому , зустріч відбудеться в 21 00
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01.09.2021 15:29 Ответить
потім обоє лідерів перейдуть до розмови "віч-на-віч"»
__
Невже бубочка й без дєрьмака? Не вірю! Це приблизно те ж саме, як за допомогою порожнього кондому імітувати прутень під час сексу)))
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01.09.2021 15:30 Ответить
Сообщение от Алексея Гончаренко...,в селе Одесской области в Подольском районе к 1 сентября открыта новая с нуля построенная ультра-современная школа с крутым стадионом...Ольга ********* любит Гончаренко и уже проСкреПоносила эту новость...Мымра Мавзолейная в шоке... Оприлюднена повістка другого дня візиту Зеленського в США: Зустріч з Байденом розпочнеться о 14.00 за Вашингтоном - Цензор.НЕТ 9949
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01.09.2021 15:32 Ответить
.
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01.09.2021 15:32 Ответить
Зеленського рятує його єврейське походження. Інакше Байден одразу б його послав.
Так і так пошле..але пізніше.
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01.09.2021 15:34 Ответить
Менеджер Зеля в 21 00,презентует бизнес план развития Украины ценой в 277 лярдов бакинских,мировому директору.Як вариант Оприлюднена повістка другого дня візиту Зеленського в США: Зустріч з Байденом розпочнеться о 14.00 за Вашингтоном - Цензор.НЕТ 4967
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01.09.2021 15:42 Ответить
Увечері Вофка і Лєнка ідуть у цирк.
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01.09.2021 15:49 Ответить
Хто куди, а Лєнка по копаному
Оприлюднена повістка другого дня візиту Зеленського в США: Зустріч з Байденом розпочнеться о 14.00 за Вашингтоном - Цензор.НЕТ 149
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01.09.2021 15:52 Ответить
Чого ржете ? Людина до вітру пішла .
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01.09.2021 17:22 Ответить
То Ленку прижало покакать. В кущах. Оприлюднена повістка другого дня візиту Зеленського в США: Зустріч з Байденом розпочнеться о 14.00 за Вашингтоном - Цензор.НЕТ 1917
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01.09.2021 17:23 Ответить
Дмитрий Корнейчук сейчас с Dmitriy Korneychuk.

2 ч. ·

Зеленский стал мировым посмешищем.

Байден отказался проводить с ним пресс-конференцию. И по итогам будет только письменное совместное заявление.

Кто там готовил визит Зеленского в США, где его так публично «опустили»? А мы ещё смеялись над совместной пресс-конференцией Трампа с Зеленским в 2019 году. Так там хоть пресс-конференция была…
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01.09.2021 16:00 Ответить
Политолог Дмитрий Корнейчук в эфире телеканала NewsOne допустил дефицит газа на Украине и посоветовал жителям страны «ползти на коленях» к России за топливом. Его слова приводит РИА Новости. Оприлюднена повістка другого дня візиту Зеленського в США: Зустріч з Байденом розпочнеться о 14.00 за Вашингтоном - Цензор.НЕТ 4619
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01.09.2021 16:17 Ответить
РИА новости?надо быть упоротой свинособакой или дебилом,чтоб ссылаться на эту кацапскую помойку и принимать ее в серьез -даже не всякий кацап ее воспринимает всерьез
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01.09.2021 16:36 Ответить
Посмотри пост выше со ссылкой на Корнейчука , я просто поинтересовался кто это такой ..
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01.09.2021 16:41 Ответить
Правда этот корнейчук ещё та гнида,но за зебобу в США он прав
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01.09.2021 16:39 Ответить
https://www.unn.com.ua/uk/news/1942447-pislya-zustrichi-zelenskiy-i-bayden-opublikuyut-spilnu-zayavu-scho-v-niy-bude Оприлюднена повістка другого дня візиту Зеленського в США: Зустріч з Байденом розпочнеться о 14.00 за Вашингтоном - Цензор.НЕТ 4457
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01.09.2021 16:46 Ответить
Вообще-то Байден не проводит обычно прессконференции . Он физически не в состоянии отвечать на вопросы журналистов . Читает пару запланированных ответов с бумажки и бегом . Человек в стадии деменции находиться . Если послушать его ответы на случайно заданные вопросы становиться страшно .
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01.09.2021 18:35 Ответить
Там же были два клоуна.
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01.09.2021 21:45 Ответить
так падаждите,визит всё таки официальный ?!
тогда встреча *********** полное фиаско зелёных
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01.09.2021 16:02 Ответить
Оприлюднена повістка другого дня візиту Зеленського в США: Зустріч з Байденом розпочнеться о 14.00 за Вашингтоном - Цензор.НЕТ 3497

«Цьогоріч президент України пропустить перший дзвоник. Усе - через геополітику. В останні дні серпня Володимир Зеленський полетів до США, серед іншого - на довгоочікувану зустріч у Білому домі», - написала Мендель



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01.09.2021 16:11 Ответить
А там буде сидіти Коломойський
Оприлюднена повістка другого дня візиту Зеленського в США: Зустріч з Байденом розпочнеться о 14.00 за Вашингтоном - Цензор.НЕТ 7452
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01.09.2021 16:12 Ответить
Черговий зашквар проти телеканалу ,, Прямий " зечуваком 🤣
Телеканал Прямий, який завоював місце основного інформаційного мовника в Україні, відмовилися акредитувати.
То знаєте, що зробили американці, які дуже чітко відстежують боротьбу МЗЧ із опозицією та опозиційними медіа в Україні? Вони демонстративно акредитували канал від своєї сторони. Дипломатичною мовою це щось, як сцена з "Пропалої грамоти": "От ти щоб зробила? Просто плюнула. А вона плюне і розітре. Плюне і розітре..." )
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01.09.2021 16:38 Ответить
Зебіл (зазвичай я так виборців Зе не називаю, проте ти реально зебіл), запитай у Уолтера Браунолера про цю ситуацію. Коли Лісунову зєля відмовився акредитувати, проте згідно першої поправки в США вона має право бути присутньою на зустрічі. Перед тим, як нашкрябати зебільну дурню (бо так, ти не виборець Зе, ти зебіл) перевіряй інформацію.
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01.09.2021 17:39 Ответить
Оприлюднена повістка другого дня візиту Зеленського в США: Зустріч з Байденом розпочнеться о 14.00 за Вашингтоном - Цензор.НЕТ 1893
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01.09.2021 16:38 Ответить
Оприлюднена повістка другого дня візиту Зеленського в США: Зустріч з Байденом розпочнеться о 14.00 за Вашингтоном - Цензор.НЕТ 2025 Оприлюднена повістка другого дня візиту Зеленського в США: Зустріч з Байденом розпочнеться о 14.00 за Вашингтоном - Цензор.НЕТ 7225
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01.09.2021 17:04 Ответить
Главное пусть не даст дедушке заснуть , пусть смешит его . Играет на рояле . Будет весело .

А то израильский премьер пока говорил байден задремал . .

https://youtu.be/_gTfe4LVRMs
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01.09.2021 18:31 Ответить
Вот достойный президент Украины.
https://www.youtube.com/watch?v=M8R0yDGfj6Q
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01.09.2021 19:12 Ответить
 
 