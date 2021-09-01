Обнародована повестка второго дня визита Зеленского в США: Встреча с Байденом начнется в 14.00 по Вашингтону
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Сегодня, 1 сентября, в рамках официального визита в США президент Украины Владимир Зеленский встретится представителями крупного американского бизнеса, президентом Джо Байденом и представителями Конгрессового украинского кокуса.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Утро второго дня президентского визита в США. Сегодня у Владимира Зеленского встречи с представителями крупного американского бизнеса. Среди гостей руководители Bechtel, CitiBank, JP Morgan, Lockheed Martin и другие. Затем вместе с первой леди запланировано посещение Арлингтонского кладбища и Музея Холокоста", - отметил он.
Примерно в 14.00 по Вашингтону (21.00 по Киеву. - Ред.) начнется долгожданная встреча с Джо Байденом. В составе делегаций и tet a tet. Затем в Капитолии встреча с представителями Конгрессового украинского кокуса. И напоследок Владимир Зеленский и первая леди примут участие в открытии Украинского дома", - добавил Никифоров.
Пожалуйста, подождите...
ибо шо оно гундосит - даже мы не всё понимаем )))
Лично для себя Байден оставил самое интересное - тест на союзнические обязательства для человека возбудившего уголовное дело против его сына - требование выдачи Коломойского и еще троих лиц США.
Коломойский оригинально предупредил Зеленского о возможных последствиях недружественных действий против себя.
Он направил съемочную группу телеканала 1+1 на утреннюю прогулку Зеленского возле отеля в котором он остановился.
Прошлый раз он просто отключил Зеленскому свет в ОПУ.*
*Вызов принят. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_12.html
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Воу!!!
Это ж тот самый JP Morgan по результам аудита Привата которого в Украине при ЗЕ открыли уголовное дело, шоб угодить Коломойскому, который находится в федеральном розыске США.
Ну успехов ему...
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Невже бубочка й без дєрьмака? Не вірю! Це приблизно те ж саме, як за допомогою порожнього кондому імітувати прутень під час сексу)))
Так і так пошле..але пізніше.
2 ч. ·
Зеленский стал мировым посмешищем.
Байден отказался проводить с ним пресс-конференцию. И по итогам будет только письменное совместное заявление.
Кто там готовил визит Зеленского в США, где его так публично «опустили»? А мы ещё смеялись над совместной пресс-конференцией Трампа с Зеленским в 2019 году. Так там хоть пресс-конференция была…
тогда встреча *********** полное фиаско зелёных
«Цьогоріч президент України пропустить перший дзвоник. Усе - через геополітику. В останні дні серпня Володимир Зеленський полетів до США, серед іншого - на довгоочікувану зустріч у Білому домі», - написала Мендель
Телеканал Прямий, який завоював місце основного інформаційного мовника в Україні, відмовилися акредитувати.
То знаєте, що зробили американці, які дуже чітко відстежують боротьбу МЗЧ із опозицією та опозиційними медіа в Україні? Вони демонстративно акредитували канал від своєї сторони. Дипломатичною мовою це щось, як сцена з "Пропалої грамоти": "От ти щоб зробила? Просто плюнула. А вона плюне і розітре. Плюне і розітре..." )
А то израильский премьер пока говорил байден задремал . .
https://youtu.be/_gTfe4LVRMs
https://www.youtube.com/watch?v=M8R0yDGfj6Q