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Новости Политика Украины Пьяное ДТП "Слуги народа" Трухина
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"Слуга народа" Трухин: Свое присутствие на месте ДТП скрывать не пытался, максимально способствовал полиции

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Народный депутат "Слуги народа" Александр Трухин заявил, что никогда не собирался скрывать свое пребывание на месте аварии, способствовал сотрудникам Национальной полиции в сборе информации при регистрации ДТП и дал все показания.

Об этом он сообщил Интерфакс-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Сразу после инцидента я сам связался с коллегами по партии, сообщил о том, что случилось. При этом, несмотря на шок от аварии, я добровольно предъявил документы сотрудникам Национальной полиции, максимально способствовал им в сборе информации при регистрации ДТП и дал все необходимые показания", - говорится в присланном в среду ответе Трухина на запрос агентства.

"Да, я действительно был на месте аварии. И не собирался этого скрывать - ни тогда, ни сейчас. Во время аварии сильно ударился головой. Работники скорой помощи, прибывшие на место происшествия, диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и гипертонический криз", - говорится в тексте ответа.

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При этом, отмечает Трухин, водители всех транспортных средств, которые были на месте инцидента, прошли тест на драгерах, результаты которого есть в материалах расследования. "И, насколько мне известно, ни у одного из них показатели алкоголя в крови не превышали норму", - пишет парламентарий.

"Не знаю, насколько это уместно, но хочу поблагодарить всех, кто помогал и просто даже подошел; это действительно было очень по-настоящему и искренне - от прохожих и водителей, которые проезжали мимо, к участникам самой аварии. Особенно в отношении детей. Насколько я знаю, тяжелых травм никто не получил. Я не поддерживаю связь с пострадавшими, но, в случае необходимости, конечно, готов предоставить им любую помощь и поддержку. Сам я сейчас прохожу амбулаторное лечение и очень просил бы понять, что в ближайшее время не готов к излишней публичности", – написал депутат, добавив, что "наблюдая за информационным фоном вокруг себя, я догадываюсь о заказчиках. Спасибо за опыт. Время расставит всё на свои места".

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Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не придерживался безопасной дистанции и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.

Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР.

Читайте: Дальнейшее расследование ДТП с участием "слуги народа" Трухина поручено ГБР, - полиция Киева

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+63
Уже можно громко смеяться, или еще "перлов" от зелени подождать?
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01.09.2021 15:26
+61
Бреше , як собака скажена , тому що навіть відмовився від лікарів , які хотіли оглянути там якісь подряпини !
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01.09.2021 15:28
+38
А что ж так содействовал, что отказался от теста на алкогольное опъянение?
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01.09.2021 15:28
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ну, да
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01.09.2021 19:40 Ответить
Каждый вечер вечер наступает вдруг,
Если уже 40 тебе, мой друг,
Если за зеленского ты голосовал,
То нафиг тебе пансия? Смотри ЗЕ-Квартал... "Слуга народу" Трухін: Свою присутність на місці ДТП приховувати не намагався, максимально сприяв поліції - Цензор.НЕТ 6279
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01.09.2021 20:07 Ответить
При ДТП с пострадавшими СОГ обязана сделать смыв с рулевого колеса для возможности определить по потожировим отложениям кто управлял автомобилем. А там уже экспертиза определит кто управлял автомобилем. Но как я понимаю это работает не в нашей стране.
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01.09.2021 20:10 Ответить
мог бы просто молчать, а не клеить хорошую мину при плохой игре.
Это такая личность, что поверить что он был невиновен невозможно.
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01.09.2021 20:42 Ответить
ДОКАЗАТИ ,ХТО БУВ ЗА КЕРМОМ НЕ СКЛАДНО . ТА ДЛЯ ЦЬОГО ТРЕБА ХОТІТИ ЦЬОГО, А ПОЛІЦІЯ ХОЧЕ ЗАМИЛИТИ ЦЕЙ ФАКТ.
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01.09.2021 20:46 Ответить
говноклванский цыркъ
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01.09.2021 21:07 Ответить
"Слуга народа" Трухин: Свое присутствие на месте ДТП скрывать не пытался, максимально способствовал полиции"... "Слуга народу" Трухін: Свою присутність на місці ДТП приховувати не намагався, максимально сприяв поліції - Цензор.НЕТ 2064 именно поэтому я удалился с места происшествия быстро, почти мгновенно, на большое расстояние, отключил телефон так, что даже зам главы фракции "слуганарота" не мог ко мне дозвониться несколько дней, но все это я делал исключительно, чтобы не мешать полиции делать свое дело... Век Квартала не смотреть!! Мендель мне в печень, если, таки да, вру!!! клянусь всеми сериями "слуги народа" и его сиквелами!!! "Слуга народу" Трухін: Свою присутність на місці ДТП приховувати не намагався, максимально сприяв поліції - Цензор.НЕТ 8021 "Слуга народу" Трухін: Свою присутність на місці ДТП приховувати не намагався, максимально сприяв поліції - Цензор.НЕТ 8021 "Слуга народу" Трухін: Свою присутність на місці ДТП приховувати не намагався, максимально сприяв поліції - Цензор.НЕТ 8021
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01.09.2021 21:08 Ответить
Сородича поц не выдаст, поэтому свинья не съест. Ибо, не кошерно это.
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01.09.2021 21:49 Ответить
А вони себе вірно називають? Я б поміняв певні букви на "Ш", "Ю" і "Х". Таких перетрухіних у них - нескінченна когорта. Шал...ви.
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01.09.2021 21:52 Ответить
падла маланская
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01.09.2021 22:45 Ответить
дайте этому поцу - звание героя.....
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01.09.2021 22:51 Ответить
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