Кулеба - Лаврову: "Не только российский газ, но и пропаганда - самые грязные в мире"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил главе МИД Сергею Лаврову, заявив, что Россия ворует чужую историю
Об этом Кулеба сообщил в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
"Министр Лавров заблудился в трех соснах российской истории. До 18 века его государство имело одно название: Московия. В 10 веке крестили Русь в Киеве, а не Московию. Чтобы воровать чужую историю, много ума не надо. Не только российский газ, но и пропаганда - самые грязные в мире", - подчеркнул глава МИД Украины.
Напомним, ранее Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в Вашингтон встретился с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм. В ходе встречи он заявил, что российский газ является самым грязным в мире из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции.
Позже глава МИД РФ Сергей Лавров заявил: "Сейчас украинские коллеги упражняются в какой-то словесной эквилибристике: то считают, что Русь - это их исконное название. То говорят, что крещение Руси - это как раз праздник именно украинский, и так далее".
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-Тату, а чому на Росії так багато газу?
-Бо там знаходиться анальний отвір Землі.
ра-сі-ся!
ги
все брудне!
можно ли говорить о распаде гопника,
когда гопник кормит интеллигента газом,
а интеллигент его засыпает евриками ?
- Федор Тютчев.
А труси?