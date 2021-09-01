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Новости Политика Украины
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Кулеба - Лаврову: "Не только российский газ, но и пропаганда - самые грязные в мире"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кулеба - Лаврову:

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил главе МИД Сергею Лаврову, заявив, что Россия ворует чужую историю

Об этом Кулеба сообщил в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Министр Лавров заблудился в трех соснах российской истории. До 18 века его государство имело одно название: Московия. В 10 веке крестили Русь в Киеве, а не Московию. Чтобы воровать чужую историю, много ума не надо. Не только российский газ, но и пропаганда - самые грязные в мире", - подчеркнул глава МИД Украины.

Напомним, ранее Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в Вашингтон встретился с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм. В ходе встречи он заявил, что российский газ является самым грязным в мире из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции.

Позже глава МИД РФ Сергей Лавров заявил: "Сейчас украинские коллеги упражняются в какой-то словесной эквилибристике: то считают, что Русь - это их исконное название. То говорят, что крещение Руси - это как раз праздник именно украинский, и так далее".

Также читайте: "Киевский режим становится все тупиковее, не знаю, чего ждать", - глава МИД РФ Лавров

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+28
Это 100 процентов
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01.09.2021 15:43
+23
Это точно. Татаро-монгольская Московия не имеет никакого отношения к Руси. Русь это Киев, Украина. Московия украла название и историю у Руси. Но сущность Московии при этом не изменилась, ее выдают звериный оскал, желание убивать, грабить, оккупировать чужие территории. Московия это не славянское государство, .и пропаганда - самая грязная в мире
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01.09.2021 15:49
+20
Согласна с Кулебой на 100%.
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01.09.2021 15:48
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01.09.2021 15:43 Ответить
старий добрий анекдот:
-Тату, а чому на Росії так багато газу?
-Бо там знаходиться анальний отвір Землі.
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01.09.2021 23:09 Ответить
хрюзке дипломат может только на стол ООН насрать профессионально.
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01.09.2021 15:48 Ответить
в глаза мнє сматрі, мразь! - ось, де вищий пілотаж дипломатії!
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01.09.2021 15:49 Ответить
ра-сі-ся! па-ба-бам, па-ба-бам!
ра-сі-ся!
ги
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01.09.2021 15:48 Ответить
Це вам пане "Генадій Соломенський" потрібно ретельно вчити "матчасть". До Петра першого такого поняття як "Росія" та "росіяни" не існувало, а була московія та московіти. Богдан Хмельницький підписував Переяславський договір між московією та Руссю.
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01.09.2021 15:54 Ответить
Хочу поправити - до 30-х років минулого століття національності "руССкіє" теж не було (вєлікій Лєнін-Бланк в своїй анкеті заповнив графу національність - великорос), россія - це невдалий переклад слова Russia з латини німецькимим фальсифікаторами історії, які шукали історичні зачіпки для трансформації орди в імперію.
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01.09.2021 16:05 Ответить
Ось тут Кулеба максимально дипломатично і пояснив. В перекладі на нормальну мову - кацапи - гівно, а путін - *****. А ще іншими словами - 1/7 суші - відхоже місце планети.
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01.09.2021 15:58 Ответить
газ з дупи путєна, пропаганда з дупи путєна, лавроконячка з дупи путєна...
все брудне!
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01.09.2021 15:46 Ответить
Лавров- Кулебе :- А где вы видели чистых свиней ?.. Кулеба - Лаврову: "Не только российский газ, но и пропаганда - самые грязные в мире" - Цензор.НЕТ 550
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01.09.2021 15:47 Ответить
Согласна с Кулебой на 100%.
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01.09.2021 15:48 Ответить
СкреПОНОСная РАБссия,ответте на 1 скромный вопрос....почему в Украине за 21 столетие никогда не было деревень типа избушка на хромых ножках? Кулеба - Лаврову: "Не только российский газ, но и пропаганда - самые грязные в мире" - Цензор.НЕТ 4767Крысы позорные Хана Батыя...
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01.09.2021 15:48 Ответить
Кулеба - Лаврову: "Не только российский газ, но и пропаганда - самые грязные в мире" - Цензор.НЕТ 1212
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01.09.2021 15:50 Ответить
Это точно. Татаро-монгольская Московия не имеет никакого отношения к Руси. Русь это Киев, Украина. Московия украла название и историю у Руси. Но сущность Московии при этом не изменилась, ее выдают звериный оскал, желание убивать, грабить, оккупировать чужие территории. Московия это не славянское государство, .и пропаганда - самая грязная в мире
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01.09.2021 15:49 Ответить
И вообще, от Лаврова лошадью воняет
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01.09.2021 15:51 Ответить
А чем должно вонять от мерина?? Шахматами что ли??😀
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01.09.2021 15:58 Ответить
Лошадь у него на лице написанна(о).Земли ИндоПэриджана в Кельбаяшарах(джарах советское??? переделка сталиняно-микоянов,как и одэрская Яшария стала вдруг Аджарией?) и Алачинах(Лачин) своим соплеменникам попридержал.Он член тайной канцеллярии Кремля.
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01.09.2021 16:03 Ответить
Конским потом. Кулеба - Лаврову: "Не тільки російський газ, але і пропаганда - найбрудніші у світі" - Цензор.НЕТ 7839
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01.09.2021 16:21 Ответить
от лаврова воняет конским навозом
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01.09.2021 19:50 Ответить
Мымра Мавзолейная ********* переплюнула 100 докторов Геббельсов Кулеба - Лаврову: "Не только российский газ, но и пропаганда - самые грязные в мире" - Цензор.НЕТ 2399черноротая Дура СкреПОНОсит 25 часов в Сутки....
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01.09.2021 15:53 Ответить
Скажем так, Подоляк уже жжет феерический треш ничем не хуже кацапов.
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01.09.2021 15:55 Ответить
Кулеба - Лаврову: "Не только российский газ, но и пропаганда - самые грязные в мире" - Цензор.НЕТ 6521
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01.09.2021 15:56 Ответить
про сп-2 (задача для 1 класса)
можно ли говорить о распаде гопника,
когда гопник кормит интеллигента газом,
а интеллигент его засыпает евриками ?
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01.09.2021 15:57 Ответить
Кулеба - Лаврову: "Не только российский газ, но и пропаганда - самые грязные в мире" - Цензор.НЕТ 4139
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01.09.2021 15:57 Ответить
Кулеба - Лаврову: "Не тільки російський газ, але і пропаганда - найбрудніші у світі" - Цензор.НЕТ 3523
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01.09.2021 19:51 Ответить
Говноеды Мавзолейные, вы дебилы одним постом,....Аксиома не требует доказательств..."Браццкое" стадо Баранов ГУЛАГа КГБиста.... Кулеба - Лаврову: "Не только российский газ, но и пропаганда - самые грязные в мире" - Цензор.НЕТ 9744
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01.09.2021 16:00 Ответить
Неплохо сказал. Нужно было еще добавить,что расии как и газу с пропагандой,никогда не отмыться.
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01.09.2021 16:00 Ответить
Концлагерь "РАБссия" построен даже не Путлером и не Сралиным,он построен Шариковыми...вами самими ...стадо тупых идиотов по имени : РЮССКИЙ...нет такого народа и никогда не было в ПРИРОДЕ за 21 столетие от Рождества Христового... Кулеба - Лаврову: "Не только российский газ, но и пропаганда - самые грязные в мире" - Цензор.НЕТ 4964
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01.09.2021 16:04 Ответить
И не только газ, а еще этой лапотной расеей рулит какое-то Куйло.
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01.09.2021 16:05 Ответить
Кулеба - Лаврову: "Не только российский газ, но и пропаганда - самые грязные в мире" - Цензор.НЕТ 1008 Кулеба - Лаврову: "Не только российский газ, но и пропаганда - самые грязные в мире" - Цензор.НЕТ 8330пропагандонсы поют романсы вяличия...Кулеба - Лаврову: "Не только российский газ, но и пропаганда - самые грязные в мире" - Цензор.НЕТ 7089
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01.09.2021 16:06 Ответить
*********.
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01.09.2021 17:52 Ответить
Горбачева спросили во время вручения Нобелевской премии...:мистер Горбачев,почему сдох Ссср? потому что Вяликий был....,а когда развалится РАБссия? в 21 веке....,а именно? От Инфаркта внезапного.... Кулеба - Лаврову: "Не только российский газ, но и пропаганда - самые грязные в мире" - Цензор.НЕТ 8523
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01.09.2021 16:13 Ответить
В словесной эквилибристике может упражняться только накоксованная лошадь в очках. Причем иногда с травмами конечностей, как у **********. Холопы рашистские, оставьте эту самую эквилибристику тупину. Кстати, а что это бункерная крыса в подвале на вонючие газы не исходит до сих пор?
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01.09.2021 16:15 Ответить
Як кажуть у кацапів- не в бровь,а в глаз...
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01.09.2021 16:18 Ответить
Я всё жду, когда же кто из высокопоставленных украинцев поздравит расею, что именно ровно 300 лет назад вышел указ Петра I о переименовании Московии на Россию.
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01.09.2021 16:22 Ответить
Именно в 1721 году.
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01.09.2021 16:23 Ответить
РАБссии не было и в 19 веке...когда Наполеон напал на это быдло в 1812 году....Сказочники кремлевские....Читайте Монографии вашего историка Евгения Понасенкова.... Читать хоть умеете па рюсски?Кулеба - Лаврову: "Не тільки російський газ, але і пропаганда - найбрудніші у світі" - Цензор.НЕТ 3824
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01.09.2021 16:31 Ответить
"История России до Петра Первого сплошная панихида, после Петра Первого сплошное уголовное дело "
- Федор Тютчев.
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01.09.2021 16:39 Ответить
Кулеба - Лаврову: "Не тільки російський газ, але і пропаганда - найбрудніші у світі" - Цензор.НЕТ 637 Кулеба - Лаврову: "Не тільки російський газ, але і пропаганда - найбрудніші у світі" - Цензор.НЕТ 666где вы видите тут РАБссию?
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01.09.2021 16:42 Ответить
Кулеба - Лаврову: "Не тільки російський газ, але і пропаганда - найбрудніші у світі" - Цензор.НЕТ 1552 Кулеба - Лаврову: "Не тільки російський газ, але і пропаганда - найбрудніші у світі" - Цензор.НЕТ 2724Украина не Мацковия чуваки....
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01.09.2021 16:48 Ответить
Кулеба - Лаврову: "Не тільки російський газ, але і пропаганда - найбрудніші у світі" - Цензор.НЕТ 3238
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01.09.2021 16:56 Ответить
Транзит газа защита от открытой агрессии Московии, если ***** обеспечит Европу газом то ей будет глубоко насрать на нашу войну с оккупантом
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01.09.2021 17:16 Ответить
Так надавав вже Байден підсрачнкiв Меркель з СП-2, бачили
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01.09.2021 18:23 Ответить
США забезпечує оборону країн ЄС які входять в НАТО, а ті ігнорують витрати на свою власну оборону. Трамп правильно шантажував Європу виходом з НАТО. Питання не хто кому винен, а в тому, що ЄС сприймає захист США як належне
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01.09.2021 18:47 Ответить
Кулеба - Лаврову: "Не тільки російський газ, але і пропаганда - найбрудніші у світі"...

А труси?
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01.09.2021 17:50 Ответить
Ну що говорити про інтелектуальну потенцію Лошаді,якщо його гранд- шефа ***** сьогодні здорово обісрав далекосхідний школяр по предмету "Історія". Сьогодні підерефські РБК-новини опублікували відео під заголовком " Президент прочитал мини-лекцию по истории школьникам во Владивостоке, перепутал Семилетню войну с Северной, после чего его поправил один из учеников". Не знає пуцик історії,та й годі. Та й чи можна знати про те,чого немає? А воно,убогеньке на мізки пнеться ще й нам розказувати про нашу історію і Адін нароТ.
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01.09.2021 18:53 Ответить
верно.
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01.09.2021 19:09 Ответить
РАСЕЙСКИЕ СВИНЬИ-СМЕРДЯТ НА ВЕСЬ МИР...
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01.09.2021 19:17 Ответить
 
 