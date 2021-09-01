Эксимбанк США выделит Украине $3 млрд на операции по экспорту товаров и услуг, - Минэкономразвития

Подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономики Украины и Экспортно-импортным банком США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

"Главной целью подписания Меморандума является укрепление экономического сотрудничества между Украиной и Соединенными Штатами Америки относительно торговли товарами и услугами. В частности, запланировано, что Минэкономики и Эксимбанк обработают варианты использования среднесрочных и долгосрочных гарантий, прямых займов Эксимбанка для финансирования экспорта США в Украине на общую сумму 3 млрд долл. США", - говорится в сообщении.

Отмечается, что банк не имеет ограничений в отношении возможностей заключения соглашений о финансировании, что позволяет в будущем рассмотреть вопрос о финансировании на сумму, превышающую совокупную сумму в 3 млрд долларов США.

Пресс-служба Офиса Президента сообщила, что документ направлен на реализацию заинтересованности Украины и США в наращивании экономического сотрудничества, в частности торговли товарами и услугами, путем финансирования американского экспорта в Украину за счет федеральных ресурсов.

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Меморандум предусматривает сотрудничество по проектам в инфраструктурной отрасли Украины, в сельскохозяйственной сфере, энергетике и цифровой экономике.

"Мы надеемся, что сможем реализовать проекты на общую сумму, которая будет значительно больше, чем указанные $3 млрд. Для нас важно стратегически развить сотрудничество с Эксимбанком США, превратить его в одну из опор трансформации Украины и усилить наше сотрудничество с финансовыми институтами ЕС и международными финансовыми институтами. Мы надеемся, что партнеры из США станут надежной финансовой опорой такого сотрудничества", - заявил первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко.

Ранее сообщалось, что Зеленский в США презентовал План трансформации Украины.

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