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импорт (546) США (23203) экспорт (842) Минэкономразвития (625)

Эксимбанк США выделит Украине $3 млрд на операции по экспорту товаров и услуг, - Минэкономразвития

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Эксимбанк США выделит Украине $3 млрд на операции по экспорту товаров и услуг, - Минэкономразвития

Подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономики Украины и Экспортно-импортным банком США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

"Главной целью подписания Меморандума является укрепление экономического сотрудничества между Украиной и Соединенными Штатами Америки относительно торговли товарами и услугами. В частности, запланировано, что Минэкономики и Эксимбанк обработают варианты использования среднесрочных и долгосрочных гарантий, прямых займов Эксимбанка для финансирования экспорта США в Украине на общую сумму 3 млрд долл. США", - говорится в сообщении.

Отмечается, что банк не имеет ограничений в отношении возможностей заключения соглашений о финансировании, что позволяет в будущем рассмотреть вопрос о финансировании на сумму, превышающую совокупную сумму в 3 млрд долларов США.

Пресс-служба Офиса Президента сообщила, что документ направлен на реализацию заинтересованности Украины и США в наращивании экономического сотрудничества, в частности торговли товарами и услугами, путем финансирования американского экспорта в Украину за счет федеральных ресурсов.

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Меморандум предусматривает сотрудничество по проектам в инфраструктурной отрасли Украины, в сельскохозяйственной сфере, энергетике и цифровой экономике.

"Мы надеемся, что сможем реализовать проекты на общую сумму, которая будет значительно больше, чем указанные $3 млрд. Для нас важно стратегически развить сотрудничество с Эксимбанком США, превратить его в одну из опор трансформации Украины и усилить наше сотрудничество с финансовыми институтами ЕС и международными финансовыми институтами. Мы надеемся, что партнеры из США станут надежной финансовой опорой такого сотрудничества", - заявил первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко.

Ранее сообщалось, что Зеленский в США презентовал План трансформации Украины.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+10
Эксимбанк США выделит Украине $3 млрд на операции по экспорту товаров и услуг, - Минэкономразвития - Цензор.НЕТ 3171
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01.09.2021 15:57
+8
У меня есть товар и есть деньги..
Я даю тебе деньги на покупку моего товара..
Ты покупаешь..
Я могу опять загружать склады...производить и платить зарплатв...а ты мне должен..
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01.09.2021 16:01
+6
А по факту уже начали делить шкуру не убитого видмедя Эксимбанк США выделит Украине $3 млрд на операции по экспорту товаров и услуг, - Минэкономразвития - Цензор.НЕТ 7459
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01.09.2021 15:58
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Эксимбанк США выделит Украине $3 млрд на операции по экспорту товаров и услуг, - Минэкономразвития - Цензор.НЕТ 3171
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01.09.2021 15:57 Ответить
А по факту уже начали делить шкуру не убитого видмедя Эксимбанк США выделит Украине $3 млрд на операции по экспорту товаров и услуг, - Минэкономразвития - Цензор.НЕТ 7459
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01.09.2021 15:58 Ответить
У меня есть товар и есть деньги..
Я даю тебе деньги на покупку моего товара..
Ты покупаешь..
Я могу опять загружать склады...производить и платить зарплатв...а ты мне должен..
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01.09.2021 16:01 Ответить
на бытовом языке это так:
ты гонишь самогон,
твой сосед - бухарь и вечно без денег,
ты ему постоянно занимаешь ,
сосед покупает твой самогон,
ты доволен,
сосед - счастлив ,
он - уважает тебя....
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01.09.2021 16:25 Ответить
З млрд. это ж по 70 баков на брата !
уря, куплю жене сапоги....
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01.09.2021 16:03 Ответить
С чего вы решили, что вам что-то перепадёт?
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01.09.2021 16:11 Ответить
отож... Ексімбанк США виділить Україні $3 млрд на операції з експорту товарів і послуг, - Мінекономрозвитку - Цензор.НЕТ 2288
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01.09.2021 16:15 Ответить
Еще одна интерпретация для тех, кто не знает, что такое меморандум.

Итого 3 в первом вбросе, да еще 3 в этом... В следующей новости уже должно быть 6 миллиардов. Эксимбанк США выделит Украине $3 млрд на операции по экспорту товаров и услуг, - Минэкономразвития - Цензор.НЕТ 1260

И конечно рабочие и колхозницы из электората ЗЕ уже должны представлять, как идут в кассу за этими деньгами. Эксимбанк США выделит Украине $3 млрд на операции по экспорту товаров и услуг, - Минэкономразвития - Цензор.НЕТ 2333
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01.09.2021 16:07 Ответить
Це ж ще треба ці програми придумати!!!!!!!!!!!!! Ну то так само як воно в омані, та катарі на всякі програми "грошей набрало"!!! Зачекаємо, що потім оголосить Білий Дім!!!! ...І знову брехня!!!!!
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01.09.2021 20:01 Ответить
Мы займем тебе денег под проценты чтоб ты купил у нас товары и поддержал нашу экономику.))
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01.09.2021 16:27 Ответить
Лучше занять деньги в Европе в МВФ, с их условием повысить цены и налоги для украинцев и не прекращать вырезать и вывозить украинский лес в ЕС? Да?
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01.09.2021 16:32 Ответить
Да, потому что деньги МВФ можно например потратить на развитие экономики и там мизерный процент. А этот кредит можно потратить только на закупку американских товаров.
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01.09.2021 16:39 Ответить
Ексімбанк США виділить Україні $3 млрд на операції з експорту товарів і послуг, - Мінекономрозвитку - Цензор.НЕТ 2986 На развитие чего? Мы уже 100 лярдов от МВФ получили и сильно мы развили економику? У нас кроме олигофренов больше ничего не развивается. Прекратите уже ету заезженную фишку одалживать деньги у МВФ на *борьбу* с корррупцией
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01.09.2021 16:46 Ответить
Я согласен что кредиты тупо ложат в ЗВР и они не работают в экономике но по крайней мере есть такая возможность а тут и этого нет.(((
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01.09.2021 16:49 Ответить
Что же вы гады делаете. Вы же порохоботов без ножа режете. Ето должен был сделать великий гетьмен ПОП а не какой то ЗЕ. Ексімбанк США виділить Україні $3 млрд на операції з експорту товарів і послуг, - Мінекономрозвитку - Цензор.НЕТ 5652
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01.09.2021 16:30 Ответить
Ну надо же, зеленая гнида еще шутить пытается. Иди, курва, сбережения (если есть) декларируй. Смеяться потом порохоботы будут.
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01.09.2021 17:22 Ответить
При Порохе СЩА дали 3 миллиарда уже, под государственные гарантии США.
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01.09.2021 17:34 Ответить
Ты не понимаешь, Зе просто следовал советам из видеообращения великого гетьмана
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01.09.2021 16:42 Ответить
ну и нормальная схема.
всё равно импорт из США идёт, так пусть будет его финансирование на 3 млрд под нижайшие проценты.
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01.09.2021 19:06 Ответить
Великое достижение зелёной шоблы - взять деньги в долг у Штатов и заплатить ими за американские же товары. Наши папуасы раздуваются от ощущения собственной значимости, получая зеркальца и бусы
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03.09.2021 10:21 Ответить
 
 