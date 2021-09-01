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Украина получит от США инновационные лекарства от COVID-19. Они уже транспортируются в аэропорт для отправки, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Украина получит от США инновационные лекарства от COVID-19. Они уже транспортируются в аэропорт для отправки, - Ляшко

Украина в рамках сотрудничества с правительством США получит инновационные лекарства от COVID-19. Гуманитарная помощь эквивалентной стоимостью почти 20 млн. долл. США поступит в Украину в ближайшее время и будет распределена между регионами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, данные лекарства зарегистрированы FDA и рекомендованы для пациентов с легкой и средней степенью тяжести COVID-19, особенно при наличии риска перехода в тяжелую форму.

Он также отметил, что в Украину поставят 20 тыс. флаконов Бамланивимаба (Bamlanivimab) и 40 тыс. флаконов Этесевимаба (Etesevimab). Препараты уже транспортируются в аэропорт для отправки в Украину.

"Действуют они непосредственно на вирус - препараты связываются со спаечными белками вируса, предотвращая проникновение в клетку и последующее размножение, ускоряют выздоровление больных с коронавирусной болезнью и предотвращают возникновение осложнений и попадания в больницу", - пояснил Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 44 человека, зафиксированы 2 075 новых случаев заражения, 925 человек выздоровели

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+5
О, так можна знач не вакцЫнироваться? Подождем знач Украина получит от США инновационные лекарства от COVID-19. Они уже транспортируются в аэропорт для отправки, - Ляшко - Цензор.НЕТ 23
Украина получит от США инновационные лекарства от COVID-19. Они уже транспортируются в аэропорт для отправки, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9885
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01.09.2021 16:00
+5
Да лан "Бриллиантовая Рука" норм, с молодым Мироновым
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01.09.2021 16:07
+5
А специально для антиваксеров привезут ящик конского глистогонного Україна отримає від США інноваційні ліки від COVID-19. Вони вже транспортуються в аеропорт для відправки, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5316
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01.09.2021 16:08
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О, так можна знач не вакцЫнироваться? Подождем знач Украина получит от США инновационные лекарства от COVID-19. Они уже транспортируются в аэропорт для отправки, - Ляшко - Цензор.НЕТ 23
Украина получит от США инновационные лекарства от COVID-19. Они уже транспортируются в аэропорт для отправки, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9885
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01.09.2021 16:00 Ответить
хорошо шо я это говно не смотрел вроде....... ибо с совковых лучшие - Джентльмены, как у всех и ..... а, и Шурик же. вот у меня самые лучщие совковые "фильмы" - эти пара-тройка.
может еще про серба с топором, но не запомнилось
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01.09.2021 16:06 Ответить
Да лан "Бриллиантовая Рука" норм, с молодым Мироновым
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01.09.2021 16:07 Ответить
а, ок, так просто я моложе чем Антиколорадос, он то все это знает - кто там молод и кто суперстар)))
он служил в 7-мой дивизии, и за себя столько рассказал шо найти его даже бы Боширов смог без Петрова...
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01.09.2021 16:12 Ответить
я вот прям чуть не обосрался, щас трусы только сниму или куда там должен поступить антивирус Украина получит от США инновационные лекарства от COVID-19. Они уже транспортируются в аэропорт для отправки, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6743
прямо у нас и без вакцин почти никто не погиб - только у Кличко 1 поцининт за сутки.
так шо Зеля, люди тупо не боятся этого вируса, я вот совершенно не кхкхк(бежит к дохтуру)
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01.09.2021 16:03 Ответить
Наш пострел везде поспел. Украина получит от США инновационные лекарства от COVID-19. Они уже транспортируются в аэропорт для отправки, - Ляшко - Цензор.НЕТ 65 ЗЕ в США даже в аптеку заскочить не забыл.
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01.09.2021 16:03 Ответить
Самое забавное, что грузят ну вот прямо сейчай, прям в сею минуту, сразу видно чита зеленских - профестианалы Украина получит от США инновационные лекарства от COVID-19. Они уже транспортируются в аэропорт для отправки, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4123
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01.09.2021 16:04 Ответить
Это комплекс после Порошенко, который грузил ИВЛ-ы в больницы и клубнику ящиками бойцам на фронте. Україна отримає від США інноваційні ліки від COVID-19. Вони вже транспортуються в аеропорт для відправки, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7019

Вот сидели амеры нихрена не делали. Приехал ЗЕ и все забурлило, зашевелилось, лекарства грузить вагонами начали.
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01.09.2021 16:12 Ответить
считай у нас есть в аптеках кое-чего по 12 грн..
...мммм, с компотом в кружку - и как бы боливар не выдержит двоих.....
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01.09.2021 16:08 Ответить
Неплохая новость, но моноклональные антитела - лекарства высокотехнологичные, но тоже побочку имеют. Люди, которым лечили онкологию Ритуксимабом иногда прекращали лечение из-за побочек. Как понимаете, побочки были достаточно серьезные.
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01.09.2021 16:07 Ответить
Все ясно.
Антивакцинаторам не колоть.
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01.09.2021 16:12 Ответить
Выбор не такой уж сложный - в гроб из-за ковида или побочки.
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01.09.2021 16:13 Ответить
Ну, там не столько смертельные, а типа очень сильный зуд по всей коже. Это и короткое время терпеть не фунт изюма, а весь срок терапии - совсем не гуд.
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01.09.2021 16:19 Ответить
Если выбор между умереть или чесаться, то вроде все очевидно.
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01.09.2021 16:22 Ответить
Люди бывают разные и не все делают одинаковый выбор. Да и по способности терпеть боль или зуд они заметно различаются.
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01.09.2021 16:32 Ответить
Не скажи. Посмотри этот старый убойный фильмец. Тут немного будет про чесотку.
Без чувств / Senseless (1998)
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01.09.2021 17:00 Ответить
А специально для антиваксеров привезут ящик конского глистогонного Україна отримає від США інноваційні ліки від COVID-19. Вони вже транспортуються в аеропорт для відправки, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5316
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01.09.2021 16:08 Ответить
Одного ящика им не хватит. Бамланивимаб и Этесевимаб одобрены FDA только для экстренного применения. Антиваксеры - люди принципиальные, они окончания всех фаз испытаний ждать будут. Это примерно 2024-2025 год.
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01.09.2021 16:15 Ответить
К тому времени и одного ящика может вполне хватить Україна отримає від США інноваційні ліки від COVID-19. Вони вже транспортуються в аеропорт для відправки, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6325
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01.09.2021 16:23 Ответить
Да ну, как только первый антивакс в него сыграет, надо будет новый ящик тащить.
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01.09.2021 16:26 Ответить
А их разве не в пакетах складируют?
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01.09.2021 16:29 Ответить
Их в пакетах складируют в закрытые ящики.
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01.09.2021 16:33 Ответить
Красиво...
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01.09.2021 17:02 Ответить
Ивермектин дешевле эффективнее и побочек нету .
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01.09.2021 20:12 Ответить
Ивермектин действительно дешевле, но против ковида он малоэффективен и побочки у него есть.
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01.09.2021 20:26 Ответить
Це будуть випробування проводити ?
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01.09.2021 16:15 Ответить
Практически - да.
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01.09.2021 16:15 Ответить
Ну не американцах же им лекарства тестировать..
Там адвокаты такие что и засудить могут...а в Украине все прокатит...
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01.09.2021 16:25 Ответить
Так ведь нужны не инновационные лекарства, а ПРОВЕРЕННЫЕ и ЭФФЕКТИВНЫЕ!
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01.09.2021 16:17 Ответить
Если период возникновения новых мутаций меньше срока полной проверки лекарств, то или экспериментальные лекарства или проверенные, но малоэффектиные, или никаких.
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01.09.2021 16:22 Ответить
антитела вирус научиться обходить быстро . Это временное средство как и файзеровский стимулятор 1..2...3..4...5...
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01.09.2021 20:18 Ответить
Я бы даже особо точно и не стал бы пытаться утверждать как и чего работает. Ведь механизм иммунитета до сих пор до конца не изучен. Мы как те обезьянки по сути. Значем что если нажать правильную кнопку, то упадет банан. Вот и топчем ее беспрерывно не думая, что кнопка может и сломаться от частых нажатий. Україна отримає від США інноваційні ліки від COVID-19. Вони вже транспортуються в аеропорт для відправки, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2173
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01.09.2021 21:26 Ответить
Так доя того и отправляют...что бы проверить их эффективность и безопасность..😀
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01.09.2021 16:22 Ответить
Я полагаю украинцам можно начинать напрягаться. Сначала вакцины тестировали теперь лекарства начнут. Україна отримає від США інноваційні ліки від COVID-19. Вони вже транспортуються в аеропорт для відправки, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3797
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01.09.2021 16:18 Ответить
Зато не вакцина. Україна отримає від США інноваційні ліки від COVID-19. Вони вже транспортуються в аеропорт для відправки, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5608
Правда, из моноклональные антитела в трансфектомах и гибридомах выращивают, но разве настоящего антиваксера такие мелочи остановят?
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01.09.2021 16:24 Ответить
Читать умеешь? Вижу шта не. Чел и написал, что терь лекарства проверять будут, а вакцины проверяли до того и не срослось.

Но вы там ширяйтесь, не останавливайтесь.
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01.09.2021 16:45 Ответить
Чел и сам писать умеет, и, если что, он и сам ответит без Ваших итерпретаций.
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01.09.2021 17:12 Ответить
Это да. Этот ответит сам. Україна отримає від США інноваційні ліки від COVID-19. Вони вже транспортуються в аеропорт для відправки, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1571 Но предыдущий комментатор суть уловил. Я и имел в виду именно это самое. Сначала недоделанные вакцины, теперь такие же недоделанные лекарства. Украина к сожалению становится бесплатным полигоном для испытания всякого рода препаратов. Хотяяя. Для наших власть имущих возможно и не бесплатным. Україна отримає від США інноваційні ліки від COVID-19. Вони вже транспортуються в аеропорт для відправки, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6679
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01.09.2021 21:18 Ответить
Я уже писал на этой ветке - Если период возникновения новых мутаций меньше срока полной проверки лекарств, то нам остаются или экспериментальные лекарства или проверенные, но малоэффектиные, или вообще никакие.
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01.09.2021 21:48 Ответить
Лично я предпочитаю последние два. Причем приоритет начиная с конца Вашего предложения. Україна отримає від США інноваційні ліки від COVID-19. Вони вже транспортуються в аеропорт для відправки, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5544 Как-то староват я для экспериментов. Боюсь здоровья на них может не хватить.
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01.09.2021 22:10 Ответить
Да я знаю, что в борьбе с ковидом Вы сторонник шведской стратегии, которая больше похожа на капитуляцию, чем на борьбу. Она вывела Швецию в лидеры по смертности от ковида среди скандинавских стран и сами шведы от нее отказались. Просто у шведских стариков здоровья не хватило.
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02.09.2021 07:43 Ответить
Таки да. По душе мне она. И надеюсь в отличие от шведских стариков у меня здоровья на эту стратегию хватит. У меня на вакцинацию экспериментальными вакцинами здоровья может не хватить. Україна отримає від США інноваційні ліки від COVID-19. Вони вже транспортуються в аеропорт для відправки, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4720
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02.09.2021 19:00 Ответить
Надо не только о себе думать.
данные о средней продолжительности жизни в Украине - 63 года у мужчин и 73 года у женщин.

Средняя продолжительность жизни в Швеции из-за ковида снизится. Спад будет сильным - страна не видела подобного с 1944 года

Так, средняя продолжительность жизни женщин упадет с 84,7 до 84,4 лет. Что касается мужчин, то она снизится с 81,3 до 80,8 лет. Эти цифры нивелируют самый крупный прирост в средней продолжительности жизни, который был зафиксирован в 2019-м. По данным Statistics Sweden, с 1900 по 2019 годы средняя продолжительность жизни «постоянно росла», и тот факт, что она начала падать - «из ряда вон выходящий».

Так что шведские старики покрепче наших будут и то ковид их прилично подкосил.
Ну а с помощью таких деятелей как Вы в украине среди стариков просто вымирание будет. Или Вы к этому и стремитесь?
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03.09.2021 07:46 Ответить
Не вижу связи вымирания стариков и мной. Вакцинация абсолютно не защищает от заражения. Вакцинированный так же точно может быть носителем. Единственное, что по утверждениям производителей якобы болезнь пройдет легче если заразишься. Но это не точно и индивидуально в каждом отдельно взятом случае. Так в чем вопрос то? Я думаю естественно о себе. Вы к примеру обо мне думать не будете. И я не вижу связи моего нежелания вакцинироваться с смертностью стариков в Украине.
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03.09.2021 11:17 Ответить
1. Вакцинация защищает от заражений и это было показано экспериментально на испытаниях вакцин. Даже в два раза более заразный штамм дельта вакцинв сдерживают достаточно неплохо.
2. Вакцинация снижает смертность. В Израиле более заразный штамм показывает заболеваемость такую же, как в поршлую волну, но ежедневная смертност в 2-2,5 раза ниже.
3. Вакцинированные при заражении остаются заразными около 7 дней, невакцинированные - около 14.
Тем, что я вакцинировался, я частично защитил и Вас, т.е. позаботился (можете считать, что подумал).
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03.09.2021 11:34 Ответить
По первому пункту вопрос почему заражаются привитые? Все остальное меньше/больше не более бла-бла-бла. Если вакцина снижает смертность - в чем проблема? Отдайте мою дозу старикам - им больше достанется. По последнему Вы очевидно с вирусом советовались сколько в ком он живет? Как резюме - вес Ваш пост бред сивой кобыл не более. Так к нему и отнесусь. Україна отримає від США інноваційні ліки від COVID-19. Вони вже транспортуються в аеропорт для відправки, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1223 И да, просьба - не забрасывайте меня аналитеГой грантоедов, которую Вы на диких просторах инета насмыкиваете. Бесполезно.
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03.09.2021 11:44 Ответить
1. Вакцинированные заражаюся, т.к. штамм дельта более заразен, чем альфа, кроме того, во многих странах первыми вакцинировали стариков, а у них хуже вырабатываются антитела и их уровень снижается быстрее, чем у людей молодого и среднего возраста.
2. По результатам научных исследований, вирусная нагрузка у зараженных вакцинированных падает быстрее, чем у незараженных
Україна отримає від США інноваційні ліки від COVID-19. Вони вже транспортуються в аеропорт для відправки, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6732
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03.09.2021 12:06 Ответить
Каким образом тогда для стариков менее опасны вакцинированные? И я же просил всякую хрень грантоедов на подсосе фармфирм не постить. Ну не интересно мне это.
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03.09.2021 13:02 Ответить
1. Они реже заражаются, а если заразятся бістрее віздоравливают, т.е. за время болезни они меньший период представляют опасность для окружающих.
2. А Вы хотели результат гаданий на кофейной гуще? Или фото надписи на заборе "Вакцина - сила, антиваксеры - кАзлы!"? Я верю научным исследованиям, а не гадалкам и сплетням.
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03.09.2021 14:11 Ответить
Кто сказал что реже? Кто-то достаточно обширное исследование проводил кроме самих производителей вакцин? К примеру с репрезентативной группой порядка тысяч 100-150 человек? Причем в разных странах - эдак пяти - шести, раскиданных по разным регионам планеты. Да никто. Но однозначно утверждают. Плюс еще один аспект. Есть много людей, которые получили иммунную защиту естественным путем. Чем они в таком случае отличаются от вакцинированных? Чем их защита слабее. Ведь вакцина использует тот же самый механизм иммунитета человека. Ну и по второму пункту. Я ничего не хочу. Ибо то что Вы постите то же самое гадание на кофейной гуще как на мой взгляд.
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03.09.2021 14:22 Ответить
Так надо уметь читать и считать. Математику в школе учил, или пропускал по болезни?
Вот, например, отчет правительства Британии о случаях госпитализаций с дельта-штаммом ковида (ее любит приводить антиваксер Привет, не очень разобравшись в сути)
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/993879/Variants_of_Concern_VOC_Technical_Briefing_15.pdf

так на с. 15 дано: госпитализаций невакцинированных 19573 случая, госпитализаций дважды вакцинированных 1785
в Великобритании 64,6% полностью вакцинированных, и 72,2% получивших одну или две дозы, и 27.8% невакцинированных.
Приведем число случаев с дельта-штаммом к одинаковому числу (равному численности всего населения Великобритании) для вакцинированных и для невакцинированных
Итого число госпитализаций среди дважды вакцинированных 1785/0,646=2763
число госпитализаций среди невакцинированных 19573/0,27=72492.

Итого, госпитализаций среди невакцинированных в Великобритании больше в 26 с лишним раз. Когорта в 66 млн человек не слишком мала? Україна отримає від США інноваційні ліки від COVID-19. Вони вже транспортуються в аеропорт для відправки, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5443
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03.09.2021 15:22 Ответить
Вот здесь данные по Великобритании https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1001358/Variants_of_Concern_VOC_Technical_Briefing_18.pdf
на с. 16 первая строка. На 10834 заболевших штаммом дельта дважды вакцинированных приходится 71932 заболевших невакцинированных.
Для приведения с учетом доли вакцинированных и невакцинированных будем, или сам справишься? Україна отримає від США інноваційні ліки від COVID-19. Вони вже транспортуються в аеропорт для відправки, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6882
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03.09.2021 17:54 Ответить
Полегчало? Рад за Вас. Україна отримає від США інноваційні ліки від COVID-19. Вони вже транспортуються в аеропорт для відправки, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1251 Сравнивать даже не буду.
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03.09.2021 22:03 Ответить
Слив засчитан. Україна отримає від США інноваційні ліки від COVID-19. Вони вже транспортуються в аеропорт для відправки, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8531
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03.09.2021 22:23 Ответить
Не вижу просто смысла продолжать спор. Поднадоело, если честно. Я рад что Вы себя убедили в полезности вакцин. Меня нет.
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03.09.2021 22:36 Ответить
Какой же это спор, когда на предложение сравнить 10834 заболевших штаммом дельта дважды вакцинированных и 71932 заболевших невакцинированных Вы отвечаете "Сравнивать даже не буду."? Это не спор, а капитуляция в чистом виде.
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04.09.2021 00:07 Ответить
Ты как истинный ваксер записался на 3- 4 - 5.... дозу ? К стати это тоже не вакцина . мРНА стимулятор . .
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01.09.2021 20:14 Ответить
В Украине записи на 3-ю дозу сейчас нет.
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01.09.2021 20:20 Ответить
Україна отримає від США інноваційні ліки від COVID-19. Вони вже транспортуються в аеропорт для відправки, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6730
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01.09.2021 21:20 Ответить
Содержательность Ваших аргументов растет день ото дня. Україна отримає від США інноваційні ліки від COVID-19. Вони вже транспортуються в аеропорт для відправки, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3505
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02.09.2021 07:44 Ответить
Ну дык стараюсь. А Виталик мне в этом помогает. Полезно цитаты великих людей постить. Он недавно даже первое издание своих цитат анонсировал. Видите, даже Вы до конца не в силах постичь всю глубину глубин его мыслей. Україна отримає від США інноваційні ліки від COVID-19. Вони вже транспортуються в аеропорт для відправки, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6352
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02.09.2021 18:54 Ответить
Пречудово розпочинайте з народних депутатів експерименти...
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01.09.2021 16:25 Ответить
Это суперсовременные препараты на основе моноклональных антител. Спрос на них огромен. Германия, например, закупила 200 тысяч доз. Хотели миллион доз, но... Политика фирмы-производителя - давать лекарство не только богатым странам.
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01.09.2021 16:40 Ответить
А думаете почему? Україна отримає від США інноваційні ліки від COVID-19. Вони вже транспортуються в аеропорт для відправки, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3710 Дабы как можно больше охватить различные виды популяции человеков. Генотип то другой, условия обитания другие, другая карта вакцинаций. Вы думаете что они так делают из гуманизма? Просто испытания. Ничего личного.
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01.09.2021 21:23 Ответить
"....и будет распределена между депутатами"
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01.09.2021 16:50 Ответить
хорошо.
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01.09.2021 19:04 Ответить
Инновационные это в смысле еще новейшие не испытанные на людях? Я правильно понял?
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01.09.2021 21:28 Ответить
Круто! А що, в Америці корону вже перемогли повністю? З такими супер-ліками?
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02.09.2021 01:20 Ответить
 
 