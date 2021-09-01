РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13867 посетителей онлайн
Новости Общество
7 100 16
Кабмин (13803) стипендии (198) Шмыгаль Денис (2327)

Кабмин повысил стипендии для студентов вузов в 1,5 раза, для учащихся в учреждениях профтехобразования - в 2,5 раза, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Общество

Кабмин повысил стипендии для студентов вузов в 1,5 раза, для учащихся в учреждениях профтехобразования - в 2,5 раза, - Шмыгаль

На сегодняшнем заседании Кабмина поддержали решение о введении изменений в размеры стипендиального обеспечения учащихся учреждений профессионального образования, студентов учреждений профессионального предвысшего образования и высшего образования.

Об этом сообщил в своем Телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, стипендии для студентов учреждений профтехобразования вырастут в 2,5 раза, а для студентов вузов - минимум в 1,5 раза.

"Последнее повышение размеров академических стипендий было в ноябре 2017 года, поэтому назрела настоятельная необходимость повышения социальной защиты учащейся и студенческой молодежи", - прокомментировал данное решение Шмыгаль.

Читайте также: Зеленский учредил стипендии для лучших участников ВНО, премии победителям олимпиад и гранты на обучение за рубежом, - ОП

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+7
Чукча не читатель, чукча писатель
...... Последнее повышение размеров академических стипендий было в ноябре 2017 года Источник: https://censor.net/ru/n3285778
показать весь комментарий
01.09.2021 17:06
+6
Що ж ти твориш, клятий зелений клован? Негайно зупинися! При Петрі подібної зради не було...
показать весь комментарий
01.09.2021 16:56
+3
що робиться...вибори на нос1
показать весь комментарий
01.09.2021 17:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Що ж ти твориш, клятий зелений клован? Негайно зупинися! При Петрі подібної зради не було...
показать весь комментарий
01.09.2021 16:56 Ответить
Чукча не читатель, чукча писатель
...... Последнее повышение размеров академических стипендий было в ноябре 2017 года Источник: https://censor.net/ru/n3285778
показать весь комментарий
01.09.2021 17:06 Ответить
Да йому головне сернути про Пороха, та й ще первому, заробив свої пару копійок за висер і пішов далі
показать весь комментарий
01.09.2021 17:13 Ответить
Ruбл...и, не пахнут...
показать весь комментарий
01.09.2021 18:14 Ответить
Є така штука, сарказмом зветься.
показать весь комментарий
01.09.2021 17:25 Ответить
Та шо ж це робиться! Ой лишенько!
показать весь комментарий
01.09.2021 16:57 Ответить
що робиться...вибори на нос1
показать весь комментарий
01.09.2021 17:13 Ответить
Серйозно? А які саме?
показать весь комментарий
01.09.2021 17:33 Ответить
почуєш,коли зєлєбобка оприлюднить Кабмін підвищив стипендії для студентів вищих навчальних закладів у 1,5 раза, для учнів у закладах профтехосвіти - в 2,5 раза, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9313
показать весь комментарий
01.09.2021 19:28 Ответить
Ну так хай, наш найвеличнiший миролюбець та патрiот стане ще сильнiшим, ще бiльше людей заведе у раду!
показать весь комментарий
01.09.2021 23:32 Ответить
Тс-с, тіткам на ринку не кажіть, бо вони одразу ціни піднімуть.
показать весь комментарий
01.09.2021 17:26 Ответить
Аттракцион невиданной щедрости. Осталось уточнить с какого месяца повысят и какого года.
показать весь комментарий
01.09.2021 18:21 Ответить
В ЗНУ г Запорожье три года назад из 400 студентов только двоим платили стипендию.
показать весь комментарий
01.09.2021 21:08 Ответить
Підвищення стипендій це добре... Тільки от чому у студента виша стипендія буде як у пенсіонера вчителя початкових класів який має стаж у 40 років, от мені це не зрозуміло... От тим кому за 75 та 80 років тим добавляють, а тим пенсіонерам яким по 65 дулю з маком. Їм не треба ні на ліки ні на комуналку, так виходить? Просто бред якийсь...
показать весь комментарий
01.09.2021 19:14 Ответить
В Сорбонне гражданин Франции обучается за 300 долларов в год
показать весь комментарий
01.09.2021 21:06 Ответить
Это не спасет ЗЕленую стаю.
показать весь комментарий
02.09.2021 07:43 Ответить
 
 