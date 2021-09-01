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Новости Происшествия Силовики
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Двух сотрудников СБУ будут судить за вымогательство $120 тыс. и нарушение тайны телефонных разговоров, - Офис Генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Двух сотрудников СБУ будут судить за вымогательство $120 тыс. и нарушение тайны телефонных разговоров, - Офис Генпрокурора

Прокуроры Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере направили в суд обвинительный акт в отношении группы лиц, в состав которой входило двое оперативных работников СБУ.

Как уточняют в пресс-службе Офиса Генпрокурора, подозреваемым инкриминируют вымогательство (ч. 2, 4 ст. 189 УК Украины), а сотрудникам СБУ, кроме этого, - нарушение тайны телефонных разговоров и незаконное обращение с боевыми припасами (ч. 2 ст. 163, ч. 1 ст. 263 УК Украины), передает Цензор.НЕТ.

Досудебным расследованием установлено, что в конце декабря 2018 - начале марта 2019 года они требовали у пострадавшего 120 тыс. долларов за несоздание препятствий относительно дальнейшего пребывания в гражданстве Украины. Кроме того, сотрудники СБУ нарушили тайну телефонных разговоров потерпевшего, передаваемых средствами связи.

"Сейчас правоохранители отстранены от занимаемых должностей, к ним применены меры пресечения в виде залога. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями Главного следственного управления ГБР", - отмечается в сообщении.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+3
Хорошую безопасность делают стране работнички, вымогаловом занимаются как законченные урки
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01.09.2021 17:01
+2
Це якесь ОЗУ із правоохоронців-силовиків, по статистиці у них більше випадків вимагання і розбою ніж у бандитів...
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01.09.2021 17:21
+1
Похоже так и есть,выжимают не сговорчивых которые сами не захотели уйти.
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01.09.2021 17:28
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ТВАРЕЙ ИЗ СБУ НЕ СУДИТЬ, А КАЗНИТЬ НАДО...
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01.09.2021 16:52 Ответить
Хорошую безопасность делают стране работнички, вымогаловом занимаются как законченные урки
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01.09.2021 17:01 Ответить
Це якесь ОЗУ із правоохоронців-силовиків, по статистиці у них більше випадків вимагання і розбою ніж у бандитів...
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01.09.2021 17:21 Ответить
Вимагання хабаря довести неможливо...Розголошення таємниці телефонних розмов для есбеувця то все одно що поліцая звинувачувати в "перевищенні сл. об." за незаконну зупинку авто...А "незаконне поводження з ************ і зброєю" то взагалі смішно,це міг бути просто не поставлений на запобіжник пістолет...Так що можливо маємо справу з надзвичайно рідкісним явищем - усуненням з рядів СБУ двох чесних...Бо,як сказано,і серед куколю інколи проросте пшениця...
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01.09.2021 17:21 Ответить
Похоже так и есть,выжимают не сговорчивых которые сами не захотели уйти.
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01.09.2021 17:28 Ответить
ну скажем так, у которых есть собственное представление о справедливости
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01.09.2021 23:06 Ответить
Они на самом деле вымогатели!!! Надеемся что они получат своё соответсвующее наказание!!
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19.09.2021 16:36 Ответить
Как раз таки действительно эти люди вымогатели, и есть факт доказательств!!!
позор им!!!
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19.09.2021 16:35 Ответить
А после 2018-19 годов все СБУшники пришили крылья белых ангелов?
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01.09.2021 17:25 Ответить
120 тонн бакинских за "несоздание препятствий относительно дальнейшего пребывания в гражданстве Украины".
Нехилые у "работничков" СБУ аппетиты.
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01.09.2021 17:28 Ответить
Це ж який має бути інтерес в Українському громадянстві, якщо за це, вимагають 120К баксів? Мабуть з росіянина, білоруса чи чечена, які воювали на боці України проти московського агресора. Я думаю що, барига і за третину озвученої суми купив би собі паспорт, а тут скоріше за все питання життя.
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01.09.2021 17:38 Ответить
Двох співробітників СБУ судитимуть за вимагання $120 тис. і порушення таємниці телефонних розмов, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 2510Двох співробітників СБУ судитимуть за вимагання $120 тис. і порушення таємниці телефонних розмов, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 2399Двох співробітників СБУ судитимуть за вимагання $120 тис. і порушення таємниці телефонних розмов, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 2510Двох співробітників СБУ судитимуть за вимагання $120 тис. і порушення таємниці телефонних розмов, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 2510
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01.09.2021 21:18 Ответить
ну им это можно и это нормас...- но я бы - как талибы - сразу обе наххх= у остальных бы круто-пидоров отлеглось бы моментом желание)
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02.09.2021 03:16 Ответить
 
 