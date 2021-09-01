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Новости Политика Украины
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Байден (2385) визит (2808) Зеленский (16563) США (23203) дипломаты (609) Кулеба Дмитрий (2643)

Дипломаты работают над подготовкой визита Байдена в Украину. Дата пока неизвестна, но он обязательно состоится, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Дипломаты работают над подготовкой визита Байдена в Украину. Дата пока неизвестна, но он обязательно состоится, - Кулеба

Украинские дипломаты работают над подготовкой визита президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена в Украину.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Кулеба заявил, что дата визита пока неизвестна, однако он обязательно состоится, и Джозеф Байден посетит Украину во время пребывания на посту президента США.

"Мы работаем над обратным визитом (визитом президента США Джозефа Байдена в Украину. – Ред.). Я убежден, что за времена своего президентства Джо Байден посетит Украину, поскольку наша страна очень важна для него и является очень важным приоритетом внешней политики США. Сейчас мы к ним, потом они к нам", - подчеркнул дипломат.

В последний раз Джозеф Байден посещал Украину в январе 2017 года, пребывая в должности вице-президента США. В ходе своего визита Байден принял участие в двусторонних встречах с пятым президентом Украины Петром Порошенко и Владимиром Гройсманом, который в то время возглавлял правительство.

Читайте также: Встреча с Зеленским должна помочь Байдену восстановить репутацию США как надежного союзника, - Financial Times

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+9
Дурні думкою богатіють.
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01.09.2021 16:58
+8
Дипломаты работают над подготовкой визита Байдена в Украину. Дата пока неизвестна, но он обязательно состоится, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6780
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01.09.2021 16:59
+7
А он ещё не в курсе,вот Кулеба вводные закидывает
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01.09.2021 17:13
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Дурні думкою богатіють.
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01.09.2021 16:58 Ответить
А зачем ему ехать в Украину. На концерт чтоли????? Ну хоть один аргумент что Байдену делать в Украине???
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01.09.2021 17:07 Ответить
"Мечтать надо мечтать детям орлиного племени...." !!!)))
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01.09.2021 17:18 Ответить
‎01.‎09.‎2021
Визиту Зеленского в США присвоен ранг* "AD VISIT", что не предусматривает присвоение какого-либо ранга дипломатического сопровождения.
* ранги визитов
state visit государственный визит
working visit рабочий визит
visit by invitation визит по приглашению
ad visit визит по объявлению

Экспортно-импортный банк США (Эксимбанк) предоставит Украине помощь в размере 3 млрд долларов. Это произойдет после подписания меморандума о взаимопонимании.
Сумма оглашена - Коломойский (требование выдачи Коломойского и еще троих лиц США) входит в условия
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01.09.2021 19:22 Ответить
п.с. визит Байдена в Украину - минимум после выполнения этих условий. Или после замены зеленского))
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01.09.2021 19:22 Ответить
Дипломаты работают над подготовкой визита Байдена в Украину. Дата пока неизвестна, но он обязательно состоится, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6780
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01.09.2021 16:59 Ответить
Дипломаты работают над подготовкой визита Байдена в Украину. Дата пока неизвестна, но он обязательно состоится, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1531

Дипломаты работают над подготовкой визита Байдена в Украину. Дата пока неизвестна, но он обязательно состоится, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4152
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01.09.2021 17:02 Ответить
Людина просто до вітру пішла ...
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01.09.2021 17:26 Ответить
Коломойский оригинально предупредил Зеленского о возможных последствиях недружественных действий против себя. Он направил съемочную группу телеканала 1+1 на утреннюю прогулку Зеленского возле отеля в котором он остановился. Прошлый раз он просто отключил Зеленскому свет в ОПУ.**Вызов принят. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_12.html
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01.09.2021 19:24 Ответить
Байден требует выдачу коломойши и Ко..
коломойша - держит зеленского за цюцюндер в подвешенном состоянии..
у клована реально истерика))
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01.09.2021 19:25 Ответить
Паскарее бы Дипломаты работают над подготовкой визита Байдена в Украину. Дата пока неизвестна, но он обязательно состоится, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2712
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01.09.2021 16:59 Ответить
Дела плохи у зеледента, встречи с Байденом еще не было, а ответный визит Джо уже готовят наши дипломаты. Похоже понимают, что зеледент не сможет не накосячить и лучше договориться перед встречей потому что потом все их время уйдет на пояснения косяков наивеличайшего.
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01.09.2021 17:01 Ответить
Дата візиту поки що невідома,але ми її обов"язково чотири рази перенесемо - сказав Кулеба...
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01.09.2021 17:06 Ответить
а байден шо говорит? Дипломати працюють над підготовкою візиту Байдена в Україну. Дата поки невідома, але він обов'язково відбудеться, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6659
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01.09.2021 17:11 Ответить
А он ещё не в курсе,вот Кулеба вводные закидывает
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01.09.2021 17:13 Ответить
Какой смысл ? А сейчас о чем тогда говорить ?
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01.09.2021 17:14 Ответить
это из выступления шестого брауни перед зрителями в музее Джорджа Вашингтона с программой трансформации Украины
https://www.facebook.com/luganskiy2/videos/213829844043843
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01.09.2021 17:17 Ответить
Может быть и состоится, но при вменяемом Президенте. Надеюсь, что ещё при каденции Найдена.
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01.09.2021 17:19 Ответить
Сорри, Байдена.
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01.09.2021 17:20 Ответить
это пресс-секретарь вазелина. член официальной делегации
а "прикалывается" он над монументом Джорджа Вашингтона

Дипломати працюють над підготовкою візиту Байдена в Україну. Дата поки невідома, але він обов'язково відбудеться, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5053
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01.09.2021 18:04 Ответить
ну а чего вы ждали
какой **********,такой и секретарь
привет Дипломати працюють над підготовкою візиту Байдена в Україну. Дата поки невідома, але він обов'язково відбудеться, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7714
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01.09.2021 18:28 Ответить
Привет
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01.09.2021 18:37 Ответить
Байден то приедет ,как президент, обязательно.... Только, Зеленского на Банковой уже не будет. Он будет прятаться в Псковской области или гастролировать с кварталом по расейской *********....
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01.09.2021 18:05 Ответить
Дипломати працюють над підготовкою візиту Байдена в Україну. Дата поки невідома, але він обов'язково відбудеться, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1503
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01.09.2021 19:00 Ответить
Пусть приезжает Байден. Мы ему расскажем где Зеля.
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01.09.2021 18:47 Ответить
Петр Порошенко и Трамп (встреча в овальном кабинете)
https://voxukraine.org/amerikanska-gastrol-petra-poroshenka-analitichnij-poglyad-iz-ssha/
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01.09.2021 19:03 Ответить
Куди спішите! Ще неясно чи оговтається Байден після цієї зустрічі з " найвеличнішим".
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01.09.2021 20:14 Ответить
Странные коменты. Ведь визит нужен государству нашему. За последние дней 6 по тв-каналах всевозможные скороспелые лили грязь на визит, президента, и прочее. Убогие по образованию обсуждали то, что сами сроду не знали. Давно сбитые лётчики нагло обворовавшие страну 20 лет назад корчили из себя *экспердов*. А учились в Гарварде, Оксфорде, в Йельском университете? Да в техникумах заочно и вечерне! Этот визит пока лучшее что было за последние 3 года. Результаты те что заслуживаем---но мы. Представляете такую грязь в сми допустим в Грузии вне зависимости кто президент на тот момент? Это идиотизм массовый.
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01.09.2021 22:18 Ответить
 
 