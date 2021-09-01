Дипломаты работают над подготовкой визита Байдена в Украину. Дата пока неизвестна, но он обязательно состоится, - Кулеба
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Украинские дипломаты работают над подготовкой визита президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена в Украину.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Кулеба заявил, что дата визита пока неизвестна, однако он обязательно состоится, и Джозеф Байден посетит Украину во время пребывания на посту президента США.
"Мы работаем над обратным визитом (визитом президента США Джозефа Байдена в Украину. – Ред.). Я убежден, что за времена своего президентства Джо Байден посетит Украину, поскольку наша страна очень важна для него и является очень важным приоритетом внешней политики США. Сейчас мы к ним, потом они к нам", - подчеркнул дипломат.
В последний раз Джозеф Байден посещал Украину в январе 2017 года, пребывая в должности вице-президента США. В ходе своего визита Байден принял участие в двусторонних встречах с пятым президентом Украины Петром Порошенко и Владимиром Гройсманом, который в то время возглавлял правительство.
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Визиту Зеленского в США присвоен ранг* "AD VISIT", что не предусматривает присвоение какого-либо ранга дипломатического сопровождения.
* ранги визитов
state visit государственный визит
working visit рабочий визит
visit by invitation визит по приглашению
ad visit визит по объявлению
Экспортно-импортный банк США (Эксимбанк) предоставит Украине помощь в размере 3 млрд долларов. Это произойдет после подписания меморандума о взаимопонимании.
Сумма оглашена - Коломойский (требование выдачи Коломойского и еще троих лиц США) входит в условия
коломойша - держит зеленского за цюцюндер в подвешенном состоянии..
у клована реально истерика))
https://www.facebook.com/luganskiy2/videos/213829844043843
а "прикалывается" он над монументом Джорджа Вашингтона
какой **********,такой и секретарь
привет
https://voxukraine.org/amerikanska-gastrol-petra-poroshenka-analitichnij-poglyad-iz-ssha/