Шмыгаль об учебном годе во время пандемии: Чем больше прививок - тем меньше рисков

Учебный год стартует в обычном режиме, но важно не забывать о вакцинации, это условие безопасного прохождения учебного года.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Новый учебный год стартует в обычном режиме, эпидемическая ситуация позволяет учебным заведениям работать в традиционном формате. При этом нельзя забывать о важности вакцинации. Это необходимое условие для безопасного прохождения всего учебного года как для учителей, так и для учащихся. Чем больше прививок будет сделано, тем меньше рисков, новых вспышек в образовательных заведениях. Призываю всех относиться ответственно... в Украине есть достаточные запасы вакцины пунктам прививок", - отметил глава правительства.

Премьер-министр добавил, что учебные заведения в регионах были проверены на предмет подготовки к работе в условиях карантина. По его словам, учебные заведения готовы к работе в условиях усиленного карантина, если будет такая необходимость.

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