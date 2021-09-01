Шмыгаль об учебном годе во время пандемии: Чем больше прививок - тем меньше рисков
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Учебный год стартует в обычном режиме, но важно не забывать о вакцинации, это условие безопасного прохождения учебного года.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Новый учебный год стартует в обычном режиме, эпидемическая ситуация позволяет учебным заведениям работать в традиционном формате. При этом нельзя забывать о важности вакцинации. Это необходимое условие для безопасного прохождения всего учебного года как для учителей, так и для учащихся. Чем больше прививок будет сделано, тем меньше рисков, новых вспышек в образовательных заведениях. Призываю всех относиться ответственно... в Украине есть достаточные запасы вакцины пунктам прививок", - отметил глава правительства.
Премьер-министр добавил, что учебные заведения в регионах были проверены на предмет подготовки к работе в условиях карантина. По его словам, учебные заведения готовы к работе в условиях усиленного карантина, если будет такая необходимость.
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