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Шмыгаль об учебном годе во время пандемии: Чем больше прививок - тем меньше рисков

Новости Цензор.НЕТ Общество

Шмыгаль об учебном годе во время пандемии: Чем больше прививок - тем меньше рисков

Учебный год стартует в обычном режиме, но важно не забывать о вакцинации, это условие безопасного прохождения учебного года.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Новый учебный год стартует в обычном режиме, эпидемическая ситуация позволяет учебным заведениям работать в традиционном формате. При этом нельзя забывать о важности вакцинации. Это необходимое условие для безопасного прохождения всего учебного года как для учителей, так и для учащихся. Чем больше прививок будет сделано, тем меньше рисков, новых вспышек в образовательных заведениях. Призываю всех относиться ответственно... в Украине есть достаточные запасы вакцины пунктам прививок", - отметил глава правительства.

Премьер-министр добавил, что учебные заведения в регионах были проверены на предмет подготовки к работе в условиях карантина. По его словам, учебные заведения готовы к работе в условиях усиленного карантина, если будет такая необходимость.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Да наверное..
Чем больше прививок - тем богаче биг фарма, вот такой слоган..
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01.09.2021 17:41 Ответить
Питания, де поділась епідемія, з квітня місяця?
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01.09.2021 17:57 Ответить
Туди звідкіля вона прийде десь наприкінці листопада - початку грудня. А потім знову вщухне до кінця лютого. А потім знову трошки спалахне до кінця квітня. Власне так і було кожного року до ковіда з звичайними ГРВІ та грипом. Так і лишається. Шмигаль про навчальний рік під час пандемії: чим більше щеплень - тим менше ризиків - Цензор.НЕТ 573
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01.09.2021 18:39 Ответить
Шмигаль про навчальний рік під час пандемії: чим більше щеплень - тим менше ризиків - Цензор.НЕТ 2091
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01.09.2021 18:29 Ответить
Щось у цьому є. Чим більше рабів, тим легше д...рню керувати...
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01.09.2021 22:12 Ответить
 
 