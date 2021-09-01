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Войска РФ трижды открывали огонь на Донбассе, зафиксирован пролет беспилотника оккупантов, потерь нет, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Войска РФ трижды открывали огонь на Донбассе, зафиксирован пролет беспилотника оккупантов, потерь нет, - штаб ООС

С начала суток российско-оккупационные войска на Донбассе 4 раза нарушили режим "тишины". Потерь среди личного состава украинских воинов нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.

В направлении Золотого-4 российские наемники обстреляли позиции украинских воинов из противотанковых ракетных комплексов.

Возле Авдеевки противник применял ручные противотанковые гранатометы и минометы 82-го калибра.

Вблизи Новозвановки вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.

За текущие сутки боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

К операции Объединенных сил привлечено и другие составляющие сил обороны, которые выполняют задачи по назначению. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 4 гектара территории и передали на уничтожение 194 взрывоопасных предмета.

Также читайте: Последствия российского обстрела Красногоровки из 120-мм минометов и противотанковой пушки. ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
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Війська РФ тричі відкривали вогонь на Донбасі, зафіксований проліт безпілотника окупантів, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6557
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01.09.2021 18:02 Ответить
Війська РФ тричі відкривали вогонь на Донбасі, зафіксований проліт безпілотника окупантів, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7745 Війська РФ тричі відкривали вогонь на Донбасі, зафіксований проліт безпілотника окупантів, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1694
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01.09.2021 18:13 Ответить
Війська РФ тричі відкривали вогонь на Донбасі, зафіксований проліт безпілотника окупантів, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6302
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01.09.2021 18:19 Ответить
Патамушта вони з курячими паспортами.
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01.09.2021 18:28 Ответить
Мабуть тому, що у нас не громадянська війна. На Україну напали кацапи, це знає весь світ, окрім самих кацапів та їх посіпак.
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01.09.2021 18:40 Ответить
Насильственная паспортизация,
деньги в обороте только ордынские,
аквафрешные тряпки даже на ттуалетах, -
это оккупация. Оккупацию сделали сепаратисты?

Війська РФ тричі відкривали вогонь на Донбасі, зафіксований проліт безпілотника окупантів, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5642
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01.09.2021 18:43 Ответить
Захарченко не нарушает перемирие ровно три года. Війська РФ тричі відкривали вогонь на Донбасі, зафіксований проліт безпілотника окупантів, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6571
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01.09.2021 20:26 Ответить
 
 