Войска РФ трижды открывали огонь на Донбассе, зафиксирован пролет беспилотника оккупантов, потерь нет, - штаб ООС

С начала суток российско-оккупационные войска на Донбассе 4 раза нарушили режим "тишины". Потерь среди личного состава украинских воинов нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.

В направлении Золотого-4 российские наемники обстреляли позиции украинских воинов из противотанковых ракетных комплексов.

Возле Авдеевки противник применял ручные противотанковые гранатометы и минометы 82-го калибра.

Вблизи Новозвановки вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.

За текущие сутки боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

К операции Объединенных сил привлечено и другие составляющие сил обороны, которые выполняют задачи по назначению. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 4 гектара территории и передали на уничтожение 194 взрывоопасных предмета.

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