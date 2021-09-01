Украина благодарна НАТО за присутствие сил в Черноморском регионе. Это неплохо, но этого мало, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский благодарит Североатлантический альянс за поддержку и присутствие в Черноморском регионе, однако считает, что в условиях российской агрессии против Украины этого недостаточно.

Соответствующее заявление глава государства сделал во время своего визита в США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Видят эту поддержку люди в Украине. Это важно, потому что они чувствуют, что они не одни, и что, если будет продолжение эскалации со стороны Российской Федерации, то с нами будут наши партнеры", - отметил президент.

В то же время он подчеркнул, что в данный момент поддержка НАТО говорит всего лишь "о присутствии" сил Альянса в регионе.

"Я считаю, что это правильный психологический шаг, не применяется оружие, но третьим странам демонстрируется, что Альянс сотрудничает с Украиной. Поэтому, как психологический шаг, я считаю, что это неплохо. Достаточно ли этого? Считаю, что нет", - резюмировал Зеленский.

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