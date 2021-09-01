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"Укроборонпром" подписал 3 соглашения о сотрудничестве с ведущими американскими оборонными компаниями на общую сумму $2,5 млрд

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев в рамках визита в составе украинской делегации в США провел ряд рабочих встреч с ведущими американскими оборонными компаниями, стороны достигли договоренностей о сотрудничестве и подписали три соглашения на общую сумму $2,5 млрд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

Подчеркивается, что были проведены переговоры с руководством американской компании Lockheed Martin Corporation, в частности с вице-президентом Раймондом Пизелли.

"Результатом стало решение о сотрудничестве в сфере оборонно-промышленного комплекса. Речь идет о разработке совместных проектов и программ, организацию исследований и разработок. Также стороны договорились о взаимодействии в сфере комплаенса - это важно для соблюдения высокого уровня прозрачности в дальнейшем сотрудничестве", - следует из сообщения.

Также "Укроборонпром" будет сотрудничать с компанией Harris Global Communications Inc., входящей в группу компаний L3Harris Technologies, которая является одним из мировых лидеров оборонных технологий.

Подписанное соглашение предусматривает реализацию совместных проектов, в частности по поставкам продукции в Украину, включая дальнейшую ее интеграцию в воздушные, наземные и морские системы.

Также одписаны соглашения с компанией-поставщиком оборонной продукции Global Ordnance и с международной компанией Day & Zimmermann Lone Star Llc. Последнее соглашение касается разработки проектов по модернизации и созданию новых производственных мощностей с привлечением иностранного капитала для предприятий "Укроборонпрома".

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Укроборонпром подписал 3 соглашения о сотрудничестве с ведущими американскими оборонными компаниями на общую сумму $2,5 млрд 01
Укроборонпром подписал 3 соглашения о сотрудничестве с ведущими американскими оборонными компаниями на общую сумму $2,5 млрд 02
Укроборонпром подписал 3 соглашения о сотрудничестве с ведущими американскими оборонными компаниями на общую сумму $2,5 млрд 03
Укроборонпром подписал 3 соглашения о сотрудничестве с ведущими американскими оборонными компаниями на общую сумму $2,5 млрд 04

"Достигнутые договоренности и подписанные соглашения выводят на новый этап сотрудничество между нашими странами в сфере ОПК и подтверждают заинтересованность американских партнеров в сотрудничестве с украинской оборонкой", - отметил Гусев.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+18
Учитывая, что речь идет про известного звиздуна Гусева, который уже "строил" совместно с США вертолеты, то тут не зрада, а гребаный цирк с конями.
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01.09.2021 18:47
+10
Очередные меморандумы о сотрудничестве а по факту ничего конкретного нет.
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01.09.2021 18:40
+10
Эх помню год назад Зеля подписал многомиллиардный меморандум с арабами, а толку ноль.
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01.09.2021 18:47
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Очередные меморандумы о сотрудничестве а по факту ничего конкретного нет.
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01.09.2021 18:40 Ответить
И не будет, пока квартал ворует и власть имитирует.
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01.09.2021 18:43 Ответить
Угода? Що це таке? Контракт чи меморандум?
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01.09.2021 18:51 Ответить
Оман похож на обман😀😂
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01.09.2021 19:04 Ответить
Угода? Що це таке? Контракт чи меморандум?

Сирота Будапештского меморандума...
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01.09.2021 20:51 Ответить
соглашение на 2,5 млрда єто пустое - меморандум?
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01.09.2021 19:10 Ответить
Ще одна зрада...
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01.09.2021 18:42 Ответить
Учитывая, что речь идет про известного звиздуна Гусева, который уже "строил" совместно с США вертолеты, то тут не зрада, а гребаный цирк с конями.
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01.09.2021 18:47 Ответить
Ну хоть не договор с лыжным инструктором.
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01.09.2021 20:46 Ответить
Половина СН - фотографы, аниматоры, массажисты и лыжные инструкторы. С ними контракт не нужен - они и так уже куплены Ахметовым и Коломойским.

Что до "вертолетов" Гусева, то, если ты не в курсе, не было и нет никаких вертолетов.

Был только громкий триймфальный звиздеж, как сейчас, а потом позорный зашквар, когда оказалось, что никто ничего со стороны США с Укроборонпромом не подписывал.
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01.09.2021 22:34 Ответить
Головой об пол ударился, когда тебя на лестнице рожали?

Т.е. я знал, что за ЗЕ только конченые дегенераты голосовали, но не думал, что они совсем смысл улавливать не способны.
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02.09.2021 22:36 Ответить
Фоткі- наше Фсьо!!
🤑
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01.09.2021 18:42 Ответить
ну от і з'ясувалось куді підуть 3 ярда свіжообіцяного США кредиту
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01.09.2021 18:43 Ответить
Меморандум о меморандуме !!! Кто кому бабки будет давать!
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01.09.2021 18:43 Ответить
Шо ж таке робицця? Зрада за зрадою. Доколє?
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01.09.2021 18:45 Ответить
А ничего не делается. В том-то весь и прикол. "Укроборонпром" підписав 3 угоди про співпрацю з провідними американськими оборонними компаніями на загальну суму $2,5 млрд - Цензор.НЕТ 298

Просто у зебилов память, как у ракушек, и они не помнят, что 24.08.2021 "Ирокезы" Гусева уже летали над Киевом. "Укроборонпром" підписав 3 угоди про співпрацю з провідними американськими оборонними компаніями на загальну суму $2,5 млрд - Цензор.НЕТ 451 Громкая сенсация была. И тоже совместно с США.

Но оказалось, что США совсем не в курсе...
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01.09.2021 18:50 Ответить
Президент Владимир Зеленский обсудил торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество Украины и Омана с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Омана Абдулсаламом аль-Муршиди, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з главою парламентської асоціації дружби "Японія-Україна" Ейсуке Морі обговорив можливості для поглиблення економічного та інвестиційного співробітництва між Україною та Японією, повідомила прес-служба Офісу президента.

«Мы привезли из Великобритании два с половиной миллиарда фунтов стерлингов», - отметил Зеленский.
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01.09.2021 18:55 Ответить
Тож кажу - зрада ! Ти шось не пойняв мабуть.
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01.09.2021 19:00 Ответить
чего все приличные, лишь у украинского "оборонщика" морда в костюм не влазит? будущим откатам радуется? ворье на ворье...
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01.09.2021 18:45 Ответить
Опять Ирокезы под Одессой делать будут?

Еще ж прошлые девать некуда. "Укроборонпром" подписал 3 соглашения о сотрудничестве с ведущими американскими оборонными компаниями на общую сумму $2,5 млрд - Цензор.НЕТ 5114 Гусев же уже один совместный контракт с Bell подписал. Потом, правда, оказалось, что в Bell про это ничего не знают.
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01.09.2021 18:46 Ответить
Эх помню год назад Зеля подписал многомиллиардный меморандум с арабами, а толку ноль.
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01.09.2021 18:47 Ответить
Це ти москалик щось з ****** попутав. "Укроборонпром" підписав 3 угоди про співпрацю з провідними американськими оборонними компаніями на загальну суму $2,5 млрд - Цензор.НЕТ 9563
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01.09.2021 18:50 Ответить
Это у тебя, зепил, память как у гуппи
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01.09.2021 19:06 Ответить
Зря вы так. Зел свой толк наверняка получил "Укроборонпром" підписав 3 угоди про співпрацю з провідними американськими оборонними компаніями на загальну суму $2,5 млрд - Цензор.НЕТ 8792
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01.09.2021 18:51 Ответить
З Оману інвестиції так і не надійшли.
І з Японії не надійшли....
І з Англії не надійшли...
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01.09.2021 18:53 Ответить
С Эмиратов тоже зе...па
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01.09.2021 19:07 Ответить
Та не меморандум о сотрудничестве, а протокол о намерениях!
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01.09.2021 18:55 Ответить
ну да, обычный протокал,
шоб толстомордый зебил через два дня не забыл,
о чём с амерами договариватца, если не скинут
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01.09.2021 19:02 Ответить
Та таки кашна да...
Скільки ＄＄трильонів та зброї в Афгані залишили??
Мінімум на 80 лярдів зброї(??????)
А тут покидьки кидають....
Пуйло-*****!
Крим- Україна!
Слава Україні!
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01.09.2021 18:57 Ответить
"Укроборонпром" підписав 3 угоди про співпрацю з провідними американськими оборонними компаніями на загальну суму $2,5 млрд - Цензор.НЕТ 460
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01.09.2021 18:58 Ответить
Наша Моніка відвідала Пентагон... "Укроборонпром" підписав 3 угоди про співпрацю з провідними американськими оборонними компаніями на загальну суму $2,5 млрд - Цензор.НЕТ 2814

"Укроборонпром" підписав 3 угоди про співпрацю з провідними американськими оборонними компаніями на загальну суму $2,5 млрд - Цензор.НЕТ 3400
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01.09.2021 18:59 Ответить
из всех больше интересен харис - связь "Укроборонпром" підписав 3 угоди про співпрацю з провідними американськими оборонними компаніями на загальну суму $2,5 млрд - Цензор.НЕТ 2723
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01.09.2021 20:39 Ответить
слова зекоманды притомных украинцев два года уже не интересуют, их столько, брехливых и пустопорожних, было вылито на всех нас.. - ведь по делам у банды Зели, по факту, - пшик.. шоу салюты песни и пляски - да, но после этих "корпоративов" остаются только пустые карманы и больная голова, а здобуткив - НУЛЬ.. почти всё просрано..(
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01.09.2021 19:34 Ответить
С турками так же помнится многого наподписывали. Завод по производству "байрактаров" собрались строить. И ???
Турки уже строят такой завод в Польше. "Укроборонпром" підписав 3 угоди про співпрацю з провідними американськими оборонними компаніями на загальну суму $2,5 млрд - Цензор.НЕТ 5218
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01.09.2021 19:40 Ответить
Непонятно, но звучит красиво.
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01.09.2021 20:01 Ответить
две весчи, которые любят тишину - разведка и финансы... а если подняли такой хай-пуй с подписанием простых меморандумов, то это уже праздник в кагале по поводу сдачи сагочки в эксплуатацию...
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02.09.2021 03:17 Ответить
 
 