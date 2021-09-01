"Укроборонпром" подписал 3 соглашения о сотрудничестве с ведущими американскими оборонными компаниями на общую сумму $2,5 млрд
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев в рамках визита в составе украинской делегации в США провел ряд рабочих встреч с ведущими американскими оборонными компаниями, стороны достигли договоренностей о сотрудничестве и подписали три соглашения на общую сумму $2,5 млрд.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".
Подчеркивается, что были проведены переговоры с руководством американской компании Lockheed Martin Corporation, в частности с вице-президентом Раймондом Пизелли.
"Результатом стало решение о сотрудничестве в сфере оборонно-промышленного комплекса. Речь идет о разработке совместных проектов и программ, организацию исследований и разработок. Также стороны договорились о взаимодействии в сфере комплаенса - это важно для соблюдения высокого уровня прозрачности в дальнейшем сотрудничестве", - следует из сообщения.
Также "Укроборонпром" будет сотрудничать с компанией Harris Global Communications Inc., входящей в группу компаний L3Harris Technologies, которая является одним из мировых лидеров оборонных технологий.
Подписанное соглашение предусматривает реализацию совместных проектов, в частности по поставкам продукции в Украину, включая дальнейшую ее интеграцию в воздушные, наземные и морские системы.
Также одписаны соглашения с компанией-поставщиком оборонной продукции Global Ordnance и с международной компанией Day & Zimmermann Lone Star Llc. Последнее соглашение касается разработки проектов по модернизации и созданию новых производственных мощностей с привлечением иностранного капитала для предприятий "Укроборонпрома".
"Достигнутые договоренности и подписанные соглашения выводят на новый этап сотрудничество между нашими странами в сфере ОПК и подтверждают заинтересованность американских партнеров в сотрудничестве с украинской оборонкой", - отметил Гусев.
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Сирота Будапештского меморандума...
Что до "вертолетов" Гусева, то, если ты не в курсе, не было и нет никаких вертолетов.
Был только громкий триймфальный звиздеж, как сейчас, а потом позорный зашквар, когда оказалось, что никто ничего со стороны США с Укроборонпромом не подписывал.
Т.е. я знал, что за ЗЕ только конченые дегенераты голосовали, но не думал, что они совсем смысл улавливать не способны.
🤑
Просто у зебилов память, как у ракушек, и они не помнят, что 24.08.2021 "Ирокезы" Гусева уже летали над Киевом. Громкая сенсация была. И тоже совместно с США.
Но оказалось, что США совсем не в курсе...
Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з главою парламентської асоціації дружби "Японія-Україна" Ейсуке Морі обговорив можливості для поглиблення економічного та інвестиційного співробітництва між Україною та Японією, повідомила прес-служба Офісу президента.
«Мы привезли из Великобритании два с половиной миллиарда фунтов стерлингов», - отметил Зеленский.
Еще ж прошлые девать некуда. Гусев же уже один совместный контракт с Bell подписал. Потом, правда, оказалось, что в Bell про это ничего не знают.
І з Японії не надійшли....
І з Англії не надійшли...
шоб толстомордый зебил через два дня не забыл,
о чём с амерами договариватца, если не скинут
Скільки ＄＄трильонів та зброї в Афгані залишили??
Мінімум на 80 лярдів зброї(??????)
А тут покидьки кидають....
Пуйло-*****!
Крим- Україна!
Слава Україні!
Турки уже строят такой завод в Польше.