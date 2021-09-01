Трухин врёт, что сразу после ДТП рассказал о нём "слугам", - журналистка Николаенко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Руководство групп "Слуги народа" не знало о ДТП с Трухиным даже через 5 дней после происшествия, 28 августа.
Об этом пишет в Фейсбуке журналистка Татьяна Николаенко, информирует Цензор.НЕТ.
Она обратила внимание на слова Трухина, заявившего сегодня журналистам, что сразу после ДТП он "сам связался с коллегами по партии, сообщил о том, что случилось".
"Нардеп говорит неправду и здесь. Коллег он своих видел на Банковой 28 августа, точнее, руководителей групп "СН". Почти никто из них о ДТП тогда еще не слышал. Это было чуть раньше, чем СМИ подняли хай из-за снятых новостей. И никому он там ничего не рассказывал, а от вопроса отмахнулся и сказал, что все в порядке", - утверждает Николаенко.
Слова журналистки совпадают с тем, что ранее рассказал СМИ глава партии "СН" Александр Корниенко. Он говорит, что виделся с Трухиным в ОП 28 августа, и об аварии они не говорили - о ней тогда никто не знал.
Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не придерживался безопасной дистанции и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.
По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.
Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.
В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР.
Трухин утверждает, что не пытался скрыть своё присутствие на месте ДТП и максимально оказывал содействие полиции.
Пожалуйста, подождите...
Такое впечатление, что евреев в слуге урода уже не осталось.
Ну как тебе сказать...
Вобще-то Трухин миллиардер из свиты Коломоя. В СН не много обезьян хотя бы его уровня.
Еду еле-еле - километров сто.
Крутятся колёсы - дурь на языке,
Стрелка у спидометра - где-то вдалеке...
Еду как в пустыне - никого вокруг,
Только где-то справа - мой 3,14датый друг.
Вообще непьяный - весь сухой как лист,
Это подтвердит вам - каждый журналист.
Еду еле-еле - вижу нет никто,
Тут сигает на капот конь - и с ним пальто.
Взялись ниоткуда - целый хоровод:
Битые машины - и ещё народ!
Копы что-то пишут - просят подписать,
Мне всё фиолетово - и охота ссать.
Позвонил коллегам - в партию из слуг,
Хорошо что у меня - есть зелёный друг!
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А коли відкриє рота- то вже киздить так киздить!