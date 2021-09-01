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Новости Политика Украины Пьяное ДТП "Слуги народа" Трухина
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ДТП (7443) Николаенко Татьяна (292) Слуга народа (2547) Трухин (145)

Трухин врёт, что сразу после ДТП рассказал о нём "слугам", - журналистка Николаенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Трухин врёт, что сразу после ДТП рассказал о нём

Руководство групп "Слуги народа" не знало о ДТП с Трухиным даже через 5 дней после происшествия, 28 августа.

Об этом пишет в Фейсбуке журналистка Татьяна Николаенко, информирует Цензор.НЕТ.

Она обратила внимание на слова Трухина, заявившего сегодня журналистам, что сразу после ДТП он "сам связался с коллегами по партии, сообщил о том, что случилось".

"Нардеп говорит неправду и здесь. Коллег он своих видел на Банковой 28 августа, точнее, руководителей групп "СН". Почти никто из них о ДТП тогда еще не слышал. Это было чуть раньше, чем СМИ подняли хай из-за снятых новостей. И никому он там ничего не рассказывал, а от вопроса отмахнулся и сказал, что все в порядке", - утверждает Николаенко.

Читайте: "Слуга народа" Трухин: Свое присутствие на месте ДТП скрывать не пытался, максимально способствовал полиции

Слова журналистки совпадают с тем, что ранее рассказал СМИ глава партии "СН" Александр Корниенко. Он говорит, что виделся с Трухиным в ОП 28 августа, и об аварии они не говорили - о ней тогда никто не знал.

Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не придерживался безопасной дистанции и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.

Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР.

Трухин утверждает, что не пытался скрыть своё присутствие на месте ДТП и максимально оказывал содействие полиции.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+15
А то мы не знаем,что трухин врёт. Как и прочие зеленомордые.
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01.09.2021 19:05
+15
Я еврей по отцу ответсвенно заявляю, что трухин просто конченый ж.дяра
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01.09.2021 19:12
+10
Я тут неоднократно писал, чем евреи отличаются от ж*дов.
Такое впечатление, что евреев в слуге урода уже не осталось. Трухин врёт, что сразу после ДТП рассказал о нём "слугам", - журналистка Николаенко - Цензор.НЕТ 5849
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01.09.2021 19:05
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Нічо дивного...
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01.09.2021 19:04 Ответить
Я тут неоднократно писал, чем евреи отличаются от ж*дов.
Такое впечатление, что евреев в слуге урода уже не осталось. Трухин врёт, что сразу после ДТП рассказал о нём "слугам", - журналистка Николаенко - Цензор.НЕТ 5849
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01.09.2021 19:05 Ответить
Я еврей по отцу ответсвенно заявляю, что трухин просто конченый ж.дяра
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01.09.2021 19:12 Ответить
Є люди, а є людиська. Є жиди, а є жидяри чи жидики. Єврей, до речі, то релігійна приналежність, а не національність.
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01.09.2021 19:26 Ответить
Там людей нормальных уже не осталось, да и не было никогда (((
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01.09.2021 19:12 Ответить
Хто ,крім гельмінтів, спроможен існувати в кублі гельмінтів ???)))
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01.09.2021 19:14 Ответить
А то мы не знаем,что трухин врёт. Как и прочие зеленомордые.
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01.09.2021 19:05 Ответить
Нет никакого смысла ловить лжецов на лжи. Они по определению говорить правду не умеют. Тузики, вроде этого кретина, врут тогда, когда говорят. Обезьяны уровнем выше доэволюционировали до того, что начинают врать еще до того, как открывают рот. Ложь - это их суть. Потому эта суета вокруг "знали-не знали" совершенно не имеет смысла.
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01.09.2021 19:07 Ответить
Обезьяны уровнем выше...

Ну как тебе сказать...
Вобще-то Трухин миллиардер из свиты Коломоя. В СН не много обезьян хотя бы его уровня.
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01.09.2021 19:14 Ответить
та не буде йому нічого.
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01.09.2021 19:10 Ответить
Крутиться ,як вша лобкова на склі !!!Чавити цих гнид брехливих !!!)))
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01.09.2021 19:11 Ответить
Законодавці пишут закони для народа ,на слуг закони не розповсюджуються !!!)))
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01.09.2021 19:12 Ответить
А може так: "Законодавці пишуть закони для господарів ,на слуг закони не розповсюджуються."
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01.09.2021 19:29 Ответить
Еду я машину - вижу нет никто,
Еду еле-еле - километров сто.
Крутятся колёсы - дурь на языке,
Стрелка у спидометра - где-то вдалеке...
Еду как в пустыне - никого вокруг,
Только где-то справа - мой 3,14датый друг.
Вообще непьяный - весь сухой как лист,
Это подтвердит вам - каждый журналист.
Еду еле-еле - вижу нет никто,
Тут сигает на капот конь - и с ним пальто.
Взялись ниоткуда - целый хоровод:
Битые машины - и ещё народ!
Копы что-то пишут - просят подписать,
Мне всё фиолетово - и охота ссать.
Позвонил коллегам - в партию из слуг,
Хорошо что у меня - есть зелёный друг!
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01.09.2021 19:14 Ответить
Трухін бреше, що відразу після ДТП розповів про неї "слугам", - журналістка Ніколаєнко - Цензор.НЕТ 5867
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01.09.2021 19:30 Ответить
А ніфіга не смішно, пілять. Від такого хочеться вже в руки зброю брати.
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01.09.2021 19:30 Ответить
Разве я говорил что это - комедия? Отнюдь!
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01.09.2021 19:43 Ответить
Да ничего он не врет. Он как порядочный слуга за 2 часа до ДТП предупредил главу фракции: "пацаны, держите меня, скоро будет прорыв в диджитализации". Но это предупреждение утонуло в других безумных заявлениях зеленых депутатов.
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01.09.2021 19:16 Ответить
Трухин врёт, что сразу после ДТП рассказал о нём "слугам", - журналистка Николаенко - Цензор.НЕТ 6726 Трухин врёт, что сразу после ДТП рассказал о нём "слугам", - журналистка Николаенко - Цензор.НЕТ 9300може у нього друга партія а тут шпійоном
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01.09.2021 19:23 Ответить
Трухін бреше, що відразу після ДТП розповів про нього "слугам", - журналістка Ніколаєнко - Цензор.НЕТ 6996

.
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01.09.2021 19:27 Ответить
Трухін бреше... Блін, яке розчарування... Трухін бреше, що відразу після ДТП розповів про неї "слугам", - журналістка Ніколаєнко - Цензор.НЕТ 6810
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01.09.2021 19:33 Ответить
такої брехливої влади ще не було.
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01.09.2021 19:36 Ответить
Кожен депутат "слуг" а там самі жиди та кацапи! це брехло за визначенням. І нема ніякої різниці як він це називає - "хуцпа" чи "лохам по ушам єздіть". Трухін бреше, що відразу після ДТП розповів про неї "слугам", - журналістка Ніколаєнко - Цензор.НЕТ 9758
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01.09.2021 19:39 Ответить
А Трухаля ( ой вибачаюсь, то трухалі були у судді, а цей Трухін) ОПа разом з зеленкожбурляльщиком переховували? До кроваті не приковували?
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01.09.2021 20:07 Ответить
скиздеть для приСлуги олигархов-шо два пальца увлажнить
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01.09.2021 21:38 Ответить
Трухін не бреше, він робить заяви, написані йому адвокатами. Слід зазначити, що абвокати досить кваліфаковані. Залишилось компенсувати шкоду, заподіяну майну і здоров'ю потерпілих, і криміналу не буде, якщо, звісно, дбр, поліція і офіс президента не проти. Можна додати і генпрокуратуру, але це те саме що офіс.
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01.09.2021 21:38 Ответить
Кооожна чинуша, ще не відкривши рота, вже бреше..
А коли відкриє рота- то вже киздить так киздить!
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02.09.2021 02:00 Ответить
Это ещё раз говорит о том, что все кто у кормушки считают себе выше, особым сортом. Правила и законы им не писаны, и не важно какие это голубые. оранжевые или зелёные. Мы сами в ответе за то что приводим к власти паразитов и имбицилов.
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02.09.2021 12:57 Ответить
 
 