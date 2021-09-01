Сборная Украины не смогла обыграть команду Казахстана в отборе на ЧМ-2022
Новости Цензор.НЕТ Спорт
Гостевой матч сборной Украины по футболу в отборе на чемпионате мира 2022 года завершился вничью.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Украинские футболисты открыли счет в самом начале встречи, но во втором тайме хозяевам поля удалось выровнять игру.
В самом конце матча украинцы забили второй мяч, но на последней минуте пропустили.
Итог игры со сборной Казахстана - 2:2.
Топ комментарии
+25 Garry Grant
показать весь комментарий01.09.2021 19:09
+16 igor mandiur
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+13 Роберт Мюллер
показать весь комментарий01.09.2021 19:09
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Пожалуйста, подождите...
Эти точно должны играть в футбол хуже.
Хоча - це наслідок двох нічиїх в Києві весною, при Шеві.
Шапаренко - не намного лучше.
утро без обиды,
люди-инвалиды
люди инвалиды....
Из плюсов.
Играли, боролись до конца матча. Создали туеву кучу голевых моментов. Забили на последних минутах матча.
Из минусов.
Реализация. Ну и Караваев на правом фланге обороны.
Тренеру есть над чем работать.
Пропустили на последних СЕКУНДАХ добавленного... позорники.
Что сложного было удержать мяч пару минут? ну во что помешать-то могло, вы же не с Италией играли!!
- прекращайте уже этот цирк, не наш этот спорт футбол
из 40 млн нации?, ну и до них еще с пяток наберется - это футбол не спасает..
Достаточно посмотреть как играют латиносы к примеру что бы понять что такое врожденное чувство мяча, и что такое биться головой в бетон как украинцы
- это как негров научить побеждать в плавании - бесполезно генетически
мы ведем сейчас честный разговор между своими..
- я считаю что без побед нет командного вида спорта, вы пишите про отдельные личности
- каждый при своем - на этом и разошлись..
Не сперечаюсь, що хтось спортивно талановитий і доб'ється якихось навіть видатних результатів, але це не мої герої.
Петракову, якщо вистачить мужності і повноважень, розігнати більшу частину збірної хай із великими іменами і заслугами, і набрати тих, хто буде грати за честь держави, може й з меншими спортивними талантами. От за таку збірну буду вболівати, незважаючи на результати. А за цих хай баста і моргенштерн вболівають.
А там, попереду, майже "група смерті", і шо ? Риторичне питання........................