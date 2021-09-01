Сборная Украины не смогла обыграть команду Казахстана в отборе на ЧМ-2022

Гостевой матч сборной Украины по футболу в отборе на чемпионате мира 2022 года завершился вничью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Украинские футболисты открыли счет в самом начале встречи, но во втором тайме хозяевам поля удалось выровнять игру.

В самом конце матча украинцы забили второй мяч, но на последней минуте пропустили.

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Итог игры со сборной Казахстана - 2:2.